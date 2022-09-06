Где обучают дизайну интерьера: обзор онлайн курсов

Стремление к гармонии присуще каждому. В том числе и к визуальной эстетике окружающего пространства – будь то дом, квартира или рабочее место. Кто не пытался идеально подобрать цвет декора, разместить фотографии на стене или переставить мебель, в итоге получая результат: «Не знаю как, но не так»? Ответ на этот вопрос дадут курсы дизайна интерьера.

Научиться дизайну интерьера и не только можно в GeekBrains, там вам доступен огромный набор курсов, после которых вам будет выдан диплом, а скидка в 25% делает обучение еще доступнее

Дизайнер работает над визуальным воплощением материальных и виртуальных объектов. Профессия весьма разноплановая и имеет много направлений и специализаций:

Game Designer: гейм-дизайнер;

Graphic Designer: графический дизайнер;

Mobile Designer: дизайн мобильных приложений;

Web Designer: веб-дизайнер;

Animator: аниматор;

Product Designer: дизайнер продукта;

Fashion Designer: дизайн обуви и одежды;

Architect: архитектор;

Interior Designer: дизайнер интерьеров.

В современных реалиях увеличивается значимость дизайна не только в промышленных отраслях высоких технологий, но и в традиционных сферах моды, архитектуры, интерьера, что формирует высокий спрос на дизайнеров на рынке вакансий.

Если хотите овладеть новой профессией или просто научиться красиво и функционально оформлять свою среду обитания – вам на помощь придут курсы дизайна интерьеров. Большинство популярных онлайн школ предлагает обучение по этому актуальному направлению.

Кроме полномасштабных длительных курсов также можно найти короткие видео уроки, которые дают базовые знания в этой области.

Чем занимается специалист по дизайну интерьера?

Дизайнер интерьеров – это специалист по оформлению внутренних помещений, который создает гармоничную, комфортную и функциональную среду обитания с учетом пожеланий заказчика:

разрабатывает общую концепцию проекта;

строит оптимальную планировку пространства;

продумывает функциональное освещение;

выбирает лучший вариант расстановки мебели;

создает визуальное оформление в деталях.

В своей работе дизайнер использует самые разнообразные инструменты – от обычного карандаша до компьютерных программ для 3D-моделирования.

Высококлассный дизайнер – это профессионал, который видит как художник и мыслит как инженер. Хороший проект всегда учитывает технологичность и не может быть визуальной самоцелью. Дизайнер интерьера ищет баланс между внешней эстетикой и эргономичностью. Результат – красивый и удобный интерьер, который отражает индивидуальные предпочтения клиента и соответствует его образу жизни.

Работа дизайнера над проектом интерьерного решения состоит из нескольких последовательных этапов.

Разработка общей концепции с учетом пожеланий и предпочтений заказчика. Изучение технических особенностей рабочего пространства, замеры помещений, фотографирование. Анализ схемы имеющихся коммуникаций и несущих конструкций, внесение в план доступных изменений при необходимости. Подготовка чертежей проектной документации. Отрисовка эскизов будущего интерьера, согласование вариантов с клиентом, внесение правок. Выбор подходящих отделочных материалов, предметов мебели, текстиля, декора и других предметов интерьера. Составление сметы расходов и согласование ориентировочной суммы с заказчиком. Авторский надзор за ходом работ, контроль соответствия проекту. Проверка итогового результата и участие в передаче готового объекта.

Что требуется знать и уметь дизайнеру интерьера?

Особенность профессии в том, что дизайнер работает на стыке двух разнополярных направлений: точных наук и художественного искусства. Для донесения своих идей пригодится также знание социально-психологических механизмов общения.

Успешно работающий на профессиональном уровне дизайнер обладает следующими знаниями:

свободно владеет специализированными программами 3D Max, ArchiCAD‚ AutoCAD, Adobe Illustrator, CorelDRAW;

знает законодательство о перепланировках;

безупречно ориентируется в модных тенденциях и стилях

постоянно следит за новинками в области отделочных материалов и бытовых технологий;

имеет развитый художественный вкус, умеет мыслить нестандартно.

Платформы с курсами по дизайну интерьера 2022

На освоение перечисленных выше навыков и умений ориентируются онлайн курсы по подготовке дизайнеров интерьеров, которые предлагают известные образовательные платформы. Большинство курсов рассчитано как на новичков, которые начинают знакомство с профессией, так и на практикующих специалистов, желающих изучить новые технологии и систематизировать имеющиеся знания.

Отдельного внимания заслуживают бесплатные образовательные проекты. Обычно они имеют небольшой объем и содержат самую базовую информацию для начинающих студентов. Конечно, после прохождения таких курсов не станешь настоящим профессионалом в области дизайна, но полученных дистанционно знаний будет достаточно для оформления собственной квартиры или для принятия решения о дальнейшем, более глубоком изучении материала. Некоторые из перечисленных ниже платформ предлагают исключительно платные курсы, но есть и те, которые готовы поделиться базовыми знаниями с новичками совершенно безвозмездно.

«Нетология»

На курсе «Дизайнер интерьера» вы освоите профессию с нуля на практике, начнете браться за заказы уже во время обучения и научитесь правильно презентовать идеи заказчикам. Особенности:

длительность 14 месяцев, занятия проходят дважды в неделю;

есть скидки на оплату, предлагается рассрочка;

обучение проходит в формате видео лекций и вебинаров, выдаются домашние задания с последующей проверкой преподавателями;

по окончании курсов будете иметь в портфолио 5 собственных дизайнерских проектов;

выдается диплом о профессиональной переподготовке;

собственный центр карьеры поможет составить грамотное резюме и подготовиться к успешному собеседованию.

«Создаем проект квартиры». Бесплатный курс составлен из 10 занятий в виде записей лекций и практических заданий, на которых слушатели:

поймут, как продумать концепцию персонализированного дизайна;

научатся реализовывать свои идеи в реальном проекте;

познакомятся с интерфейсом и рабочими инструментами программы для 3D-моделирования SketchUp, используемой профессионалами;

изучат правила работы с основными отделочными материалами.

Skillbox

Образовательная платформа предлагает сразу несколько курсов по дизайну интерьера. Например, на курсе «Дизайн интерьеров с нуля до PRO» вы сможете освоить интересную и перспективную специальность за несколько месяцев, устроиться в дизайн-студию или работать на фрилансе.

длительность курса 6 месяцев;

есть распродажи и скидки;

курс содержит 24 модуля, основанных на видеоматериалах и практике из реальных кейсов;

получите 2 проекта в портфолио и бесплатную лицензию на ArchiCAD;

после курса выдается сертификат от Graphisoft, подтверждающий документально получение навыков;

в итоговом проекте вы создадите концепцию жилого интерьера для реального заказчика: отрисовка чертежей и наглядных мудбордов, оформление эффектной презентации.

Еще один курс от Skillbox – «Дизайнер жилых и коммерческих интерьеров». Вы научитесь созданию дизайн-проектов помещений различного предназначения. Сможете оформлять пространства спортивных центров, кафе и ресторанов, офисов. Узнаете как выполнять проектную документацию, строить чертежи и визуализации 3D. Познакомитесь с разными способами продвижения своих услуг для привлечения клиентов.

длительность занятий два года;

обучение первые 6 месяцев бесплатно, первый платеж – спустя полгода;

предоставление семи программ для работы на выбор;

обучение визуализации интерьеры в 3ds Max, Procreate и SketchUp, работе в V-Ray;

знакомство с нестандартными решениями и принципами эргономики;

разработка пяти полноценных проектов для портфолио;

гарантия трудоустройства, индивидуальная поддержка и предоставление партнерских вакансий;

возврат деньги за обучение, если не получится найти работу с помощью HR центра.

Кроме того, на платформе можно пройти бесплатный курс «Дизайн интерьера». Это подборка из 19 бесплатных вебинаров длительностью около двух часов каждый, которые дадут ответы на такие вопросы:

из чего состоит профессия дизайнера интерьера;

где находить заказчиков, эксклюзивный декор и вдохновение;

что нужно знать и уметь начинающему дизайнеру;

как начать карьеру в дизайне и правильно составить портфолио;

что такое дизайн-концепция и какие есть приемы зонирования помещения;

как работать с колористикой и трехмерной визуализацией.

Школа дизайна CONTENTED

Обучение на этих курсах нацелено на практические занятия и проходит под постоянным контролем кураторов для получения качественных результатов. К завершению курса вы сформируете персональное портфолио из двух полноценных дизайнерских проектов интерьеров 2 разных жилых помещений.

продолжительность курса 10 месяцев;

предлагаются акционные скидки на оплату;

обучение займет от 4 до 8 часов в неделю;

мягкие дедлайны и возможность взять паузу в любой момент обучения;

отработка полученных навыков на реальных заданиях;

последовательное прохождение всех этапов дизайнерского процесса: от подготовки техзадания до выполнения итогового проекта;

освоение работы в таких программах: Аrchicad, 3d max, Рhotoshop, Sketchup, Сorona;

менторы курса – профессионалы с именем и большим опытом реального проектирования;

поддержка во всех вопросах от команды курса и студенческого комьюнити.

Студия Geometrium

Здесь доступен курс «PROфессия: дизайнер интерьера». Студия предлагает трехступенчатую последовательную программу обучения:

1. Дизайнер-планировщик.

составление техзадания, проведение обмерных работ и фотофиксации;

оффлайн практика на строительных объектах;

изучение нормативов согласования и принципов планировки;

обучение презентации готового проекта клиенту.

2. Дизайнер интерьера.

создание интерьера с использованием приемов композиции и колористики;

оформление коллажей, мудбордов и объемных эскизов;

изучение видов материалов для отделочных решений;

создание сценариев использования света в интерьере;

выполнение чертежей с планами и развертками;

расчет сметы;

оформление портфолио для привлечения клиентов.

3. Дизайнер-визуализатор.

освоение основных программных инструментов для дизайнеров;

создание реалистичных изображений интерьера для презентаций;

обучение правилам взаимодействия с заказчиками для успешного продвижения своих услуг;

дополнение портфолио эффектными 3D-визуализациями;

создание полного рабочего проекта объемом от 30 страниц.

Pentaschool

Программа курса «Дизайнер интерьера PRO» составлена из 19 модулей, ведущих от основ теории к реальным практическим заданиям. Длительность каждого блока – от 10 часов теории и от 26 часов практики.

Есть возможность забронировать обучение онлайн со скидкой в период действия акции. Факультативно предлагается курс по акварельной живописи.

После прохождения всех ступеней обучения вы изучите:

какие существуют этапы работы над проектом;

правила зонирования помещения с изменением его функциональности;

современные виды материалов для отделки;

правила колористики

На практических занятиях вы приобретете такие навыки:

построение проектных чертежей;

разработка дизайн-концепции интерьера с нуля;

создание трехмерных визуализаций проекта;

стилистически грамотное декорирование;

правила коммуникации с заказчиком.

Итоговый результат после успешного обучения:

дизайн-проект реальной квартиры в портфолио;

консультации по старту карьеры;

диплом о переподготовке или сертификат Академии Pentaschool;

в подарок выпускникам – курс о поиске личных клиентов и неограниченный доступ к пройденному материалу.

GeekBrains

Не обошли тему дизайна интерьера и на этой популярной образовательной платформе, традиционно ориентированной на IT профессии.

Масштабный курс «Факультет дизайна жилых и общественных интерьеров» обещает дать серьезный объем знаний и рассчитан на подготовку с нуля.

Особенности:

старт нового потока – раз в 4 недели;

длительность программы – 24 месяца;

еженедельно проводится от 3 до 5 занятий;

есть рассрочки и персональные скидки по оплате, можно оформить налоговый вычет или использовать материнский капитал;

комбинированный формат обучения: в группе с преподавателем, онлайн-лекции и видеозаписи;

портфолио из восьми собственных работ при полном прохождении курса для уровня Middle;

возможность делиться своим опытом в комьюнити GeekBrains, принимать участие в закрытых онлайн- и офлайн-мероприятиях в своем городе в качестве спикера и слушателя;

гарантированное трудоустройство закреплено в договоре и реально уже после девяти месяцев учебы;

государственная лицензия в области образования;

выдается электронный сертификат и диплом о профессиональной переподготовке.

Для тех, кто не планирует углубляться в особенности дизайна общественных помещений, GeekBrains предлагает более узкий курс «Факультет дизайна интерьеров», который предусматривает уровень подготовки Junior. Программа также рассчитана на учеников без базовой подготовки.

новый поток – раз в месяц;

продолжительность обучения – 12 месяцев;

2-3 занятия каждую неделю;

формат обучения предполагает групповые занятия с преподавателем, просмотр онлайн-лекций и видеоматериалов;

в портфолио войдут четыре ваших проекта разной сложности при условии полного прохождения курса;

освоите программные инструменты ArchiCAD, 3ds Max, Corona;

изучите теоретическую базу дизайна интерьеров;

получите опыт работы с заказчиком;

гарантия трудоустройства после обучения;

выдача электронного сертификата и диплома о переподготовке.

Во время обучения по любой из этих двух программ вас будет постоянно сопровождать и направлять коллектив специалистов GeekBrains:

преподаватели дадут обратную связь по каждому вопросу и проекту;

hr-менеджер поможет правильно составить резюме и подготовит к важному собеседованию;

аккаунт-менеджер покажет как записаться на обучение и поможет освоить личный кабинет;

техподдержка окажет помощь при возможных трудностях с загрузкой материалов занятий или опциями доступа;

наставник – выпускник такого же курса – поможет с практическими домашними заданиями.

Школа Галины Татаровой

Курс коммерческого дизайна интерьера. Создатели гарантируют достижение высокого профессионального уровня при старательном изучении курса и выполнении домашних заданий, а также обязуются вернуть оплату при отсутствии результата.

Программа скомпонована по модульному принципу и предлагает слушателям три разных уровня подготовки, различающихся по наполнению и длительности.

Базовый (2 месяца). Состоит из 6 учебных тем и приводит к созданию эскизного дизайн-проекта. Продвинутый (3 месяца). Включает 14 тем и создание рабочего проекта для заказчика. VIP (5 месяцев). Обучение по программе продвинутого уровня плюс все остальные обучающие материалы DESCLUB, а это еще 10 интенсивов.

Дизайн интерьера и раскрытие творческого потенциала. Бесплатный трехдневный марафон от Design Club Галины Татаровой. После подписки вы получите ссылку на курс в профиль ВК.или на электронную почту. Занятия продлятся 3 дня, в течение которых вам предложат три мастер-класса:

первые шаги для начинающих изучать дизайн;

правила зонирования и планировки заданного помещения;

идеи для создания дизайна интерьера.

Бонус при регистрации: книга «Как стать дизайнером интерьера» – в подарок.

Начните прямо сегодня, сделав первый шаг в понимании дизайна интерьера как профессии. Раскройте свой творческий потенциал и проверьте инженерное мышление. Почувствуйте себя специалистом и подготовьтесь к дальнейшему освоению более масштабных обучающих программ.