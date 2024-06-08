Момент дня: испанка упустила медаль Евро, потому что начала рано праздновать

Забавный инцидент на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме: испанка Лаура Гарсия-Каро лишилась бронзы из-за того, что начала праздновать слишком рано.

Гарсия-Каро уже не претендовала ни на победу, ни на серебро на дистанции 20 км по спортивной ходьбе (их забрали итальянки Антонелла Пальмисано и Валентина Траплетти), но вот к бронзе шла уверенно.

Она уже не сомневалась в том, что заберет медаль, а потому схватила испанский флаг, накинула его на плечи и вообще чувствовала себя расслабленно на стадионе.

За несколько метров до финиша испанка победно замахала рукой и высунула язык от радости, но в тот же момент ее неожиданно обошла украинка Людмила Оляновская , которая финальным рывком отыграла отставание примерно в 50 метров.

Только посмотрите, как у Гарсии-Каро меняются эмоции – от победной радости до ужаса:

«На последнем круге я была очень уставшей. Я сделала все, что могла.

Я очень разочарована. В первой половине гонки мне было очень тяжело, но потом я справилась и уже думала, что сделаю это (возьму медаль – Sports), но не вышло. Теперь мне нужно смириться с тем, что произошло, и исцелить свое сердце», – оправдывалась расстроенная испанка после финиша.

А Оляновская призналась, что не сдавалась до конца: «Конечно, я старалась до последних метров. Я очень хотела выиграть эту медаль».

Для Оляновской это третья награда на чемпионатах Европы (а была еще и бронза чемпионата мира). Кстати, была в ее карьере и допинговая дисквалификация – Людмила пропустила 4 года (с 2015 по 2019-й).

Лауре Гарсии-Каро – 29 лет, она еще ни разу не брала медалей крупных турниров. Четвертое место на ЧЕ – ее лучший результат в карьере, но вряд ли она ему рада.

Вывод один – праздновать лучше всего после финиша.