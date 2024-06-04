«У меня на попе лопнули штаны, а я, извините, без трусов». Бойкова – о том, как влипла на победном Евро

Александра Бойкова побывала в подкасте у пловчих Дарьи Эскель и Яны Саттаровой и рассказала о самой ужасной тренировке в карьере.

«На чемпионате Европы у нас вообще веселая тренировка, мне прям психологическая помощь после нее нужна была. Это второй наш чемпионат Европы (2020 года в Граце – Sports), мы только что выиграли чемпионат России. Мы выходим на первую тренировку, на которой сидят все судьи, а там мировая арена, понятное дело.

На первом же элементе я падаю. И такая: ну ладно. Идем на второй элемент – там был каскад – и падает мой партнер (Дмитрий Козловский – Sports). С двойного прыжка! Я такая: ладно. Еду и думаю: впереди два сложных элемента, надо собраться.

И тут мой партнер говорит: у тебя штаны на попе лопнули.

А я понимаю, что это единственный раз, когда, извините, я без трусов вышла. И у меня штаны прям по шву разошлись. И тут меня просто накрывает.

У нас музыка играет, мы в любом случае должны доехать хотя бы под музыку, потом уже можно уйти. В общем, мы едем, я падаю с выброса, на втором выбросе я тоже что-то косячу… Там, слава богу, не настолько сильно разошлось. Вот так (показывает).

А у меня была кофта, которую я заправила в штаны и, ну… не видно вроде бы как. Но я-то знаю, что у меня на попе лопнули штаны! И я еду вся в слезах, подъезжаю к тренерам, они говорят: ну вы хоть исправьте что-нибудь. А я такая: не могу!

Но мы пошли, что-то исправили, потом этот злосчастный выброс пошли исправлять: я один раз упаду, второй раз упаду. Мне партнер уже говорит: ну давайте мы закончим, вы же видите, что она просто не может сделать, не может сконцентрироваться. И они: ну давайте третий раз, бог любит троицу, может, с третьего раза получится.

Короче, меня кидает партнер, спотыкается, падает – я лечу и падаю следом. Мы лежим на льду, и нам просто хочется провалиться под него в этот момент!

Выходим со льда раньше, чем тренировка закончилась. Я вся в слезах, записываю видео Жене Медведевой, говорю такая: Женя, у меня лопнули на попе штаны! У нее начинается истерика, она ржет как ненормальная. А я просто в слезах!

Потом думаю: ладно, у нас на следующий день соревнования, я приду в себя. Мы утром еще покатаемся на этой арене, а вечером я спокойно выйду на старт, потому что уже привыкну. Штаны другие купила, благо деньги были.

И утром я узнаю, что у нас тренировка на другой арене. Я выхожу, и у меня на старте дергается глаз. Я вообще не понимаю, что сейчас ожидать. Потому что утренняя тренировка тоже не зашла. И мой партнер примерно в таком же состоянии.

Но мы вышли и откатали на мировой рекорд. И мы такие: чего?! В тот момент я максимально не контролировала свои мысли. Я просто не знала, чего ждать. Мы были в хорошей форме, но провели две ужасные тренировки. Такие, которые никому и не снились».

Тот чемпионат чемпионат Европы Бойкова и Козловский выиграли и отобрались на чемпионат мира в ранге первой российской пары. Но ЧМ-2020 так и не состоялся – его отменили из-за пандемии коронавируса.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф