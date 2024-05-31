«Она постоянно говорила о сексе». Топ-тренера США пожизненно отстранили за насилие над фигуристами

В фигурном катании снова скандал с насилием: в США от работы пожизненно отстранили известного тренера Далайлу Саппенфилд (на фото справа).

Главные обвинения – физическое и психологическое насилие над фигуристами.

Что произошло?

● Далайла Саппенфилд специализируется на парах. Самые известные ее ученики – трехкратные чемпионы США Алекса Книрим и Крис Книрим. В юниорах она успела поработать с дуэтом Хэвен Денни – Брендан Фрэйзер: партнер позже стал чемпионом мира вместе с той же Алексой Книрим.

В 2008-м Далайлу признали тренером года – тогда ее пары выиграли чемпионат США сразу в трех категориях (новисы, юниоры, взрослые).

Но в 2020-м в ее карьере случился неприятный поворот: Саппенфилд очутилась в центре скандала с фигуристом Ти Джеем Найманом .

Тогда фигуристка Эмми Тан обвинила Наймана в домогательствах, а заодно досталось и тренеру, с которым Ти Джей работал.

«Ти Джей Найман – серийный насильник, педофил и хищник. Далайла Саппенфилд – укрыватель насильника и оправдыватель. Оба виновны, обоих нужно кинуть в тюрьму», – писала Тан в соцсетях.

Но то дело почему-то заглохло: Саппенфилд продолжила тренировать, Найман какое-то время катался в паре с чемпионкой Игр-2018 Аленой Савченко, а потом ушел в тренеры.

● Но через год у Саппенфилд опять начались неприятности.

Парница Тара Кейн , выступавшая с Дэнни О’Ши, обвинила тренера в оскорблениях на сексуальной почве.

«Она постоянно говорила о сексе, о том, с кем я встречаюсь, о моей сексуальной жизни. Это было совершенно неуместно, но именно так вела себя Далайла. Она использует против вас сплетни других фигуристов. Зная о моих психологических проблемах, она вместо помощи решила посмеяться надо мной», – рассказывала Кейн.

По словам фигуристки, в июле 2019 года Саппенфилд предупредила ее о возможном распаде пары с О’Ши, упомянув, что «дело не в навыках, а в человеческих качествах Кейн». При этом сама Кейн рассказала, что в ту ночь порезала себе запястье, но остановить кровотечение помог О’Ши.

«Я думала, что умру. Но боялась идти в больницу, так как не хотела, чтобы Далайла узнала обо всем этом», – добавила Кейн, отметив, что скрывала шрам несколько недель, но тренер все равно узнала об инциденте и вместо сочувствия вновь перешла на оскорбительные шутки.

Кейн собиралась кататься минимум до Олимпиады-2022, но передумала: «Все изменилось из-за Далайлы. Этот ужасный опыт вынудил меня уйти из любимого спорта. Далайла не раз говорила, что хочет покончить с моей карьерой, и ей это удалось».

К этим обвинениям в США отнеслись уже серьезнее – Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport) временно отстранил тренера от работы и запретил контактировать с некоторыми фигуристами на время расследования.

● Расследование длилось 2,5 года. За это время всплыл еще один инцидент – на этот раз с российской (!) фигуристкой.

16-летняя россиянка тренировалась в США под руководством Саппенфилд. Тренер поселила ее в доме в Колорадо-Спрингс вместе с двумя другими фигуристами – оба на тот момент были старше 18 лет.

Согласно правилам U.S. Center for SafeSport, несовершеннолетние спортсмены не должны проживать с кем-либо из взрослых, не являющихся их родственниками. Саппенфилд от комментариев по этой теме отказалась. А та самая российская фигуристка вернулась в Москву.

Не помогал Далайле и тот факт, что она в свое время тренировала Джона Кафлина – фигуриста, которого в 2019-м обвинили в сексуальных домогательствах. Кафлин вскоре покончил с собой, а Саппенфилд его публично поддерживала.

Фигуристка, которая обвиняла Кафлина, умерла в 2022-м – по словам родителей, она «не выдержала долгой борьбы с зависимостью, вызванной травмой из-за домогательств».

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● И вот теперь SafeSport закрыл дело – Саппенфилд отстранили пожизненно.

Официально – за физическое и психологическое насилие над спортсменами, преследование, злоупотребление процедурами и несообщение о потенциальных нарушениях.

«Происходят изменения в культуре. Действия, которые когда-то терпели или игнорировали, больше не принимаются, ответственность укореняется. Это прогресс, но создание долгосрочных культурных изменений требует твердой приверженности всех членов спортивного сообщества созданию безопасных условий для спортсменов, позволяющих им реализовать потенциал.

Те, кто цепляются за токсичную тактику, останутся позади и окажутся на неправильной стороне истории», – сказала генеральный директор SafeSport Джу’Риз Колон.

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● Особенно странно на этом фоне смотрится позиция Татьяны Тарасовой – как раз накануне она заявила, что тренер вполне может и ударить спортсмена: «Тренер должен быть умным. Надо делать так, как надо, а это знает только сам тренер.

Нет никакой планки допустимой жестокости. Что это такое? С какой стати нельзя повышать голос? Когда человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме... И на него нельзя крикнуть, что ли?! Вот мы и кричим. Да еще за это место потерпишь.

Какие удары? Не железным желобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный».

И опять же на днях олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун прошлась по Ирине Винер: «Олимпийское золото стирает из памяти все плохое, остается только хорошее. Ирина Александровна действительно сделала очень много хорошего лично для меня, это так и есть. Но я не поддерживаю такие методы, не поддерживаю в целом любое насилие, физическое или моральное.

Мне до прошлого года Ирина Александровна продолжала сниться. Мне снились тренировки, какие-то крики, мне снилось, что я продолжаю заслуживать ее одобрение и любовь. Это все равно оставляет след. Как бы я это ни прятала, как бы я ни говорила себе, что не воспринимала это на свой счет, ни старалась абстрагироваться и воспринимать это как шум... А как ты еще справишься?

Но это, безусловно, оставило след. Понятно, что олимпийская медаль все сглаживает, золото и весь этот триумф в конце... Но знаешь, это как с абьюзивными родителями. Они тебе дали жизнь, тебя вырастили, а потом ты вспоминаешь какие-то моменты из детства, и ты одновременно и любишь, и не можешь забыть этих вещей».

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Но у нас жаловаться почему-то не принято.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Joosep Martinson – International Skating Union/International Skating Union, Gregory Shamus; eastnews.ru /Darron Cummings/AP