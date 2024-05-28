«Никогда не знаю, вернусь ли назад». Он поднялся на Эверест в 30-й раз – как стал возможен этот рекорд?

Непальский альпинист Ками Рита установил мировой рекорд по восхождениям на Эверест – он поднялся на вершину в 30-й раз!

Рита держит мировой рекорд с 2018-го и останавливаться не намерен.

Как ему это удалось и зачем все эти рекорды?

Мы писали о Рите в прошлом году, когда он поднялся на Эверест в 27-й раз. Пора свериться снова!

Рекорд получился случайно – он даже не считал восхождения

Ками Рита – 54 года, он профессиональный гид по восхождениям на Эверест. Никем другим он, пожалуй, и не стал бы: его отец был одним из первых гидов-шерп, которые помогали альпинистам подниматься на вершину после того, как в 1950 году Эверест открыли для иностранных восходителей.

Старший брат Ками – Лакпа Рита – тоже работает гидом, он поднимался на главную вершину мира 17 раз.

У шерп наследственная адаптация к этим условиям, поскольку и живут они очень высоко (около 4 км над уровнем моря). Именно поэтому они незаменимы при восхождении в группе – там они делают всю сложнейшую работу, прокладывают путь, несут припасы и снаряжение.

Впрочем, в детстве Ками Рита все же хотел другую судьбу – намеревался стать монахом и даже некоторое время провел в местном монастыре, однако понял, что это не для него.

Ками впервые поднялся в базовый лагерь (на высоте 5364 метра над уровнем моря) в 12-летнем возрасте – он помогал отцу и брату переносить оборудование. Чуть позже он взялся помогать с готовкой еды в лагере, а в 24 года впервые взошел на Эверест.

С 1994-го по 2017-й Ками совершил 21 восхождение на Эверест в составе различных групп – он сопровождал туристов и помогал им в пути. Только тогда он узнал, что повторил мировой рекорд, став третьим в истории альпинистом, которому удалось покорить гору 21 раз.

Правда, к тому моменту два других рекордсмена завершили карьеру, так что по факту Ками становился единственным действующим обладателем достижения.

«Тогда я установил этот рекорд случайно, у меня не было такого намерения, я просто работал гидом», – рассказывал Рита.

Но после 21-го восхождения у Ками появился интерес к достижениям. Теперь он поднимался на Эверест уже не только как проводник, а иногда самостоятельно (в сопровождении одного-двух альпинистов). В мае 2019-го он забрался на гору в 23-й раз, установив рекорд, и предположил, что на большее его уже не хватит.

Однако всего через 6 дней (21 мая) снова взошел на Эверест – в 24-й раз! Три следующих года он неизменно покорял вершину. 17 мая 2023-го, сделал это в 27-й раз в карьере – сопровождал вьетнамского миллиардера Чин Чу.

Уже через пять дней он обновил рекорд. В этом году Ками Рита также взошел на вершину дважды – 12 и 22 мая.

Вот его видео с 30-го восхождения на пик Эвереста:

Дома, в Катманду, его встречали как героя:

«Я невероятно рад вернуться в Катманду после моего исторического 30-го восхождения на вершину мира. Это достижение было бы невозможно без непоколебимой поддержки и одобрения стольких замечательных людей в моей жизни.

Моя семья, друзья и коллеги: спасибо за сердечный прием на родине. Ваша постоянная вера в меня была моей самой большой силой на протяжении всего этого путешествия», – написал альпинист.

Не хочет такой же судьбы для детей, но останавливаться не намерен

Ками Риту прозвали «человек-Эверест», хотя на самом деле не все его достижения связанны именно с этой вершиной.

У него уже 42 восхождения на горы-восьмитысячники: в частности, восемь раз он поднимался на Чо-Ойю (8188 м), три раза на Манаслу (8163 м), один раз на Лхоцзе (8516 м) и однажды на K2 – вторую по высоте гору мира (8614 м) и самую сложную вершину для восхождения.

Ками неоднократно критиковал политику Непала в отношении гидов-шерп: «Мы известны во всем мире, многие иностранцы знают нас. Но нашему правительству до нас нет дела».

Рита признался, что не позволит собственным детям заниматься тем же. Сейчас он неплохо зарабатывает и намерен дать потомству хорошее образование, чтобы дети занялись чем-нибудь другим.

«В свое время мы были катастрофически бедны, у нас не было других способов заработка. В результате нам пришлось лезть на опасные вершины до тех пор, пока мы не погибнем. Мы не должны подвергать наших детей такому риску. Ведь альпинизм – это как поход на войну, потому что ты никогда не знаешь, вернешься ли назад».

И Ками точно понимает, о чем говорит: в 2014 году он находился на Эвересте, когда сошедшая лавина унесла жизни 16 человек. Погибли 5 человек из группы Риты, сам он не пострадал.

Завершать карьеру Ками все равно не планирует. Он будет альпинистом до тех пор, пока в состоянии забираться на горы.

«Я говорю ему, что он может стать кем-то другим, найти другую работу, даже открыть небольшой бизнес. Но он меня не слушает», – признается его супруга Лакпа Джангму.

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Год назад Ками написал проникновенный пост о собственной карьере: «Кажется, только вчера я начал заниматься альпинизмом, маленький мальчик из деревни, который не знал о своих способностях и начал это путешествие без каких-либо надлежащих знаний. Единственное, что он знал, так это то, что он будет лазить для себя и своей семьи, но он не понимал, что не он выбрал эти горы, а горы выбрали его.

Сегодня, спустя почти два с лишним десятилетия моей альпинистской карьеры, после 28 лет с моего первого восхождения, я понял, как мне повезло, что я на этом пути, помогаю другим осуществить их мечты, помогать всем своим клиентам в достижении их целей. До этого дня я помог сотням иностранцев (и друзей) достичь вершины и вернуться домой без каких-либо проблем. Даже если это делается с риском для жизни.

Иногда это становится тяжело, особенно когда тебе уже 53 года и ты все еще покоряешь эти горы. Но во мне все еще бурлит молодая кровь, когда дело доходит до скалолазания. Это придает мне сил, когда я чувствую, что горы взывают ко мне.

В наши дни побито много рекордов. Люди думают, что бить рекорды – это единственное, что имеет значение, но для меня это никогда не было целью, ведь сначала была лишь необходимость зарабатывать на жизнь. Время шло, скалолазание стало моей страстью, я плыл по течению и даже не понимал, что устанавливаю исторический рекорд.

После всего этого я до сих пор считаю скалолазание своей страстью. И я также желаю коллегам-альпинистам всего наилучшего в их рекордах.

После 28 лет моего пути альпинизм все еще у меня в крови, а горы в сердце. А еще я понял, как быстро летит время, когда ты находишься там, где тебе суждено быть».

А кто-то кроме непальцев поднимался много раз?

Большинство рекордов среди восходителей на Эверест принадлежат непальцам-шерпам – ничего удивительного, ведь они занимаются этим всю жизнь.

Среди альпинистов не из числа шерп рекорд по восхождениям у 49-летнего британца Кентона Кула – 12 мая 2024-го он забрался на гору в 18-й раз! Впервые он поднялся на главную вершину мира в 2004 году и с тех пор совершает восхождения почти ежегодно.

Кул тоже работает проводником – недавно, к примеру, он сопровождал главу известной сети британских супермаркетов Ричарда Уокера.

Для Кула рекорды ничего не значат – он очень удивился, когда журналисты попросили его об интервью.

«Честно говоря, ничего удивительного в этом нет. Люди говорят, что это мировой рекорд, но никакой это не мировой рекорд. Просто так получилось, что именно я всходил на гору чаще всего, если не считать шерп, чтобы бы это ни значило, хотя, по моему мнению, это значит не особо много», – рассказал Кул.

Рекордсмен среди россиян – 60-летний альпинист Александр Абрамов . Он поднимался на Эверест 13 раз.

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У женщин рекорд принадлежит 49-летней непалке Лакпе Шерпа – она поднималась на Эверест 10 раз, установив достижение в мае 2022 года. Из иностранок рекорд у американки Мелиссы Арнот – 6 восхождений.

Все рекордсмены – люди достаточно возрастные (около 50 лет), но на вершине Эвереста бывали и не такие. Абсолютный рекорд принадлежит японцу Юйчиро Миуре – он побывал на вершине в возрасте 80 лет и 224 дней. Случилось это в 2013 году, Миура до сих пор жив – сейчас ему 91.

Миура устанавливал возрастной рекорд несколько раз – в 70 лет, затем в 75. Но каждый раз его достижения побивали. В 2008 непалец Мин Бахадур Шерчан поднялся на Эверест в возрасте 76 лет и 340 дней, опередив японца. Миура задался целью вернуть рекорд, но из-за нескольких операций на сердце подъем откладывался.

Наконец, в 2013-м Миура взошел на вершину, но спуститься самостоятельно уже не смог – его донесли до лагеря на высоте 6500 м, а оттуда уже отправили вертолетом. Несмотря на то, что рекорд все же засчитали официально, альпинисты относятся к нему скептически – все-таки спуск это тоже часть покорения горы.

Непалец Мин Бахадур Шерчан не смирился с потерей рекорда и собрался взойти на Эверест в 85 лет, но закончилось это печально – в 2017 году он добрался до базового лагеря, но там же и скончался от сердечного приступа.

Самым молодым покорителем Эвереста остается американец Джордан Ромеро – в 2010 году он поднялся на гору в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Из-за того, что Непал запретил подниматься на Эверест людям до 16 лет, Ромеро с группой взошел на гору со стороны Тибета.

Впрочем, многие альпинисты критиковали этот поступок, поскольку считали, что детям нечего делать в сложнейших горах. К тому же, по их мнению, восхождение Ромеро сложно назвать рекордом, потому что по сути на вершину его тащили шерпы, почти как пассажира.

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Фото: instagram.com/kamiritasherpa ; instagram.com/kentoncoo/ ; East News /Eishi Miyasaka / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP, PRAKASH MATHEMA / AFP; Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency/Global Look Press