«Ты сумасшедший и подлец». Схватка Фетисова и Дегтярева в прямом эфире – о чем они спорили в 2018-м?

Михаила Дегтярева утвердили министром спорта России – Госдума приняла решение единогласно, Владимир Путин подписал указ.

Впрочем, в думском голосовании участвовали не все. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов демонстративно не голосовал, хотя за минуту до этого проголосовал по вопросу утверждения Антона Алиханова министром промышленности и торговли и через минуту – по вопросу утверждения Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии.

И если вспомнить схватку Фетисова и Дегтярева в эфире канала Россия-24 в 2018-м, становится понятно почему.

В феврале 2018-го Фетисова, Дегтярева и еще двух экспертов пригласили обсудить итоги Олимпиады в Пхенчхане. А именно – стоило в итоге на нее ехать или нет?

Игры-2018 стали первыми, на которых Россия выступала в нейтральном статусе: тогда допинговый скандал с Сочи-2014 вышел на пик, МОК отбирал медали и дисквалифицировал наших чемпионов (почти все награды, правда, потом вернули), а на Олимпиаду в Корею пускал россиян только по приглашению.

Фетисов и Дегтярев выступали за то, что ехать было надо. Но не сошлись в другом – как управлять спортом в стране. Фетисов считал, что все проблемы от того, что руководят обычные чиновники, а не бывшие спортсмены. Укол, очевидно, в сторону Виталия Мутко и как раз самого Дегтярева, который к тому моменту два года возглавлял комитет Госдумы по спорту, туризму и молодежной политике.

Дискуссия в передаче переросла в перепалку.

Фетисов: Спортсмены опять виноваты в том, что происходит, а на самом деле все в точности до наоборот. 10 лет чиновники рулят нашим спортом – и 10 лет мы деградируем.

Дегтярев: Начнем с того, что моя позиция была сформирована четко и звучала в этой студии раз пять. Что ехать надо и защищать нужно Россию в своем сердце.

Фетисов (перебивает): То есть в Госдуме с трибуны одна позиция, а в телевизоре другая.

Дегтярев: Не надо перебивать меня, Вячеслав Саныч. Я с большим интересом и замиранием сердца наблюдал за Олимпийскими играми. Феноменальная игра хоккеистов. И это навсегда в истории России – победа на Олимпийских играх в хоккее, в фигурном катании. А то, что наши лыжники-юниоры показали такой замечательный результат…

Илья Буров, например, в акробатических лыжах тоже взял бронзовую медаль. Вы помните, как он замечательно обнимался с чемпионом-украинцем, и говорит, что спорт вне политики. Спорт должен мирить людей.

Спорт должен показывать, что спорт – это для человека, это серьезная мотивация быть лучше. Сегодня во все секции будет приток, а наша задача – создать условия, чтобы детишки могли заниматься спортом. А Альтернативные игры, о которых в том числе и я говорил – да, их нужно проводить для тех спортсменов, которые были выбиты и не были приглашены на Олимпийские игры.

Все эти предложения бойкота, вся эта трескотня на разных каналах – они останутся все за бортом. В истории останется только олимпийское золото России. Я не могу согласиться с Вячеславом.

Фетисов (перебивает): Ты помолчал бы, когда говоришь с человеком, который прожил жизнь в спорте и знает, о чем говорит. Как ты получил место?

Дегтярев: Сегодня New York Post назвала нашу сборную сборной без страны.

Фетисов: Да плевать на американцев! Плевать, что они говорят – понятно или нет?

Дегтярев: Не плевать. Сегодня они плюют в сторону России. МОК писал многое под давлением. Это правда. Это не так, что ли? Да, так. Вячеслав Саныч, вы жили много лет в Америке, у вас, может, грин-карта выпала. У нас совершенно другое отношение…

Фетисов: Ты помолчи уже, ладно? Ты недавно был в «Единой России», а теперь у тебя Жириновский самый главный. Сидишь тут и рассказываешь нам о своей принципиальности вообще. Ничего не соображаешь на самом деле.

Дегтярев: Вы некорректно себя ведете, Вячеслав Саныч.

Фетисов: Я корректно себя веду.

Дегтярев: Вы на дальних орбитах, вы спецпредставитель Думы в международных организациях. Вы занимаетесь серьезной работой. Занимайтесь, вам никто не мешает.

Фетисов: Еще бы ты мне помешал работать там, где я работаю.

Дегтярев: Ну это хамство. Хамство.

Фетисов: Поплачь немножко, хорошо? Ладно, можно я скажу – имею право на это. Если бы мы не поехали и бойкотировали Игры, то будущее нашего спорта можно было бы похоронить. Никакие Альтернативные игры ничего бы нам не дали. Мы должны сказать эти ребятам спасибо за то, что они построили мост в будущее. Президент страны вовремя сориентировался. Представьте – этих героев бы не было.

Насчет того, что может спорт сделать… Ну вот пример, который прозвучал в этой студии. О том, как два пацана обнялись, стоя на пьедестале. Знаете, кого это возмутило? Политиков только. Нормальные люди все поняли, что это единственный путь сегодня объединить людей.

На самом деле сегодня тот же вот этот товарищ, который присутствует с нами в студии, – это политическое назначение, все-таки он возглавляет комитет Госдумы по спорту, он является политиком. Поэтому здесь такая вещь очень сама по себе интересная. Я точно могу сказать, что спортсмены сами могут решить проблемы, которые они знают не понаслышке. Это сегодня единственная возможность вернуть авторитет.

Спортсмены договорятся, не надо туда лезть никому. Это одна из главных проблем, которую мы никак не можем внутри себя определить. Еще раз говорю – 10 лет чиновник рулит нашим спортом. И куда мы прикатились – мы сегодня в очередной раз убедились.

Дегтярев: Ну начнем с того, что сценарий в США был написан достаточно простой – чтобы мы хлопнули дверью, объявили бойкот, и выкинуть нас на основании олимпийской хартии на 8-12 лет. Слава богу, хладнокровие… Это олимпийское собрание принимало решение – молодцы, ребята. Я на нем был и поддерживал наших олимпийцев. Никто их не отговаривал! Но я не договорил, коллеги…

Фетисов: Кому ты нужен, блин. Договариваешь…

Дегтярев: 10 лет – слишком маленький срок для развала российского спорта. У нас 20 лет его разваливали, и чтобы стать управленцем грамотным, надо политическим чемпионом быть. Олимпийских чемпионов мы уважаем и любим, но должны быть настоящие, грамотные чиновники. И вот этого нам сегодня не хватает. К сожалению.

Вячеслав Саныч, я вас очень уважаю, только скажите народу – кто подпись ставил под приказом Росспорта о назначении Родченкова директором лаборатории? Вы (Фетисов руководил Росспортом с 2004-го по 2008-й. Это было агентство по физической культуре и спорту, которое позже преобразовалось в Министерство спорта. В 2006-м приказом Росспорта на должность директора Московской антидопинговой лаборатории был назначен Григорий Родченков – Sports).

Фетисов: Ах ты подлец! Ты настоящий подлец сейчас, понимаешь? Я это тебе говорю в прямом эфире.

Дегтярев: А Мутко его не смог уволить.

Фетисов: Не смог уволить? Он уволил всех из Росспорта, кто пришел и восстанавливал спорт.

Дегтярев: Все виновны. И нынешние чиновники, и которыми вы руководили.

Фетисов: Успокойся, ты. Успокойся, сказал тебе!

Дегтярев: А не надо оскорблять, говорите правду!

Фетисов: ЛДПР у спорта три созыва уже. Ты вообще сумасшедший и подлец во всех отношениях. Грин-карта? Когда меня президент позвал в 2002 году, все знали, что у меня есть грин-карта, я играл в Америке. Что я вернулся, чтобы поднять спорт. А он мне тут предъявил, идиот этот! Потом говорит, что я подпись ставил под приказом…

Дегтярев: Так это вы Родченкова назначали, чего прячетесь?

Фетисов: Да Мутко всех выгнал из Росспорта, всех профессионалов, оставил одного Роденкова!

Дегтярев: Но вы его назначили.

Фетисов: Родченков оказался в российской сборной в 1988 году на Олимпиаде в Сеуле. Я тогда еще был действующим спортсменом. И появился он как специалист, который прошел отбор. Его утверждали специалисты. Мутко выгнал всех в 2008-м, оставил только Родченкова. Поэтому претензии не по адресу.

Это некорректно – ни политику, ни мужику в прямом эфире говорить. Закрой рот. Я тебе говорю – закрой рот! Ты сегодня единорос, завтра ЛДПРовец, послезавтра – коммунист. Поэтому к тебе никакого доверия нет.

Дегтярев: Не хамите, Вячеслав Саныч.

Фетисов: Ты уже успокойся там.

Дегтярев: Вы его привели и назначили. Ваша команда.

Фетисов: Спишь и видишь, как дальше двигаться. Закрой рот, идиот, блин!

Дегтярев: Мутко его не привозил. Мутко не выгнал его – вот его ошибка.

Ведущий: А что делать, чтобы спорт развивался?

Фетисов: А вот отдайте таким, как мой товарищ слева – вы увидите, что произойдет.

***

И вот спустя шесть лет наш спорт действительно отдали Дегтяреву. Скоро узнаем, что это изменит.

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Фото: РИА Новости /Михаил Сербин, Александр Натрускин, Рамиль Ситдиков