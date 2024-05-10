Россия бодается с ВАДА еще и из-за денег: откуда долг и чем нам это грозит?

У Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Россией давно натянутые отношения. Но сейчас, похоже, особый этап: Россия не платит WADA ежегодный взнос, а агентство как будто и не стремится его получать.

Что за история?

Откуда взялся этот взнос?

Ежегодные взносы в бюджет WADA – обязательная программа для всех стран. Ведь именно благодаря им агентство функционирует (не считая выплат от МОК, конечно).

Сумма для каждой страны своя, и это логично – не ждать же, например, чтобы условная Ангола платила столько же, сколько США. Америка, кстати, исторически переводит WADA больше всех (около $3,4 млн), дальше Япония и Канада (около $1,5-1,7 млн).

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Россия – тоже один из важнейших доноров. Несмотря на санкции, наша страна ежегодно делала взносы в районе $1 млн – примерно столько же, сколько Франция, Германия, Италия и Великобритания. Но так было только до 2023 года.

За 2023-й WADA начислило России взнос в $1,3 млн, но платеж так и не прошел.

А вот в чем причина – разобраться сложно.

Россию не устроила формула подсчета – повлиял и выход из Совета Европы

Осенью 2023-го Минспорт вот так объяснял отказ от выплаты взноса: «На европейском континенте взносы привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. При этом 16 марта 2022 года Российская Федерация прекратила свое членство в Совете Европы.

Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года – в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны».

Проще говоря – нас не устроила формула начисления взноса, так как Россия вышла из Совета Европы. В WADA такой новости опечалились.

«Это проблема для WADA, так как этот взнос не сможет быть компенсирован иными средствами», – говорил генеральный директор агентства Оливье Ниггли .

Агентство создало специальную рабочую группу, которая искала выход из ситуации и оценивала возможные последствия.

Но время шло, а вопрос со взносом так и не решался. В WADA почти ежемесячно сообщали, что выплату от России не получили, но и альтернативы при этом не предлагали. А в январе потребовали взнос и за 2024-й – он тоже составит $1,3 млн, то есть формулу подсчета, несмотря на возражения России, не поменяли.

Позже в WADA признали, что работают над проблемой, но ее осложняют санкции:

«В настоящее время WADA поддерживает связь с государственными органами России с целью получения от них взноса за 2023 год. Продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс».

А WADA, похоже, теперь не хочет брать деньги

В феврале дело сдвинулось с мертвой точки – министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что решение найдено, деньги переведут: «Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму.

Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является. За этот год будет выплачена сумма в объеме, который мы согласовали».

В РУСАДА тоже посчитали, что взнос платить нужно.

«Безусловно, мы не согласны с тем, что РУСАДА до сих пор не восстановлено ввиду независящих от нас причин. Однако национальная антидопинговая программа реализуется в нашей стране на самом высоком уровне, в том числе благодаря нашему диалогу и взаимодействию с WADA.

Пробы наших спортсменов анализируются в лабораториях, аккредитацию которых осуществляет WADA. Поэтому мы придерживаемся позиции, что взнос необходимо оплатить», – говорила гендиректор агентства Вероника Логинова .

И вот, казалось бы, вопрос решен, но… Теперь WADA как будто не хочет получать эти деньги.

«Мы мучаемся уже несколько месяцев со взносом в WADA – то счет не тот, то деньги грязные, то еще что‑то. Каждый раз ищется новая причина. Нам нужно идти по интересам своей страны, а не на поводу у этих недружественных стран», – сказал накануне заместитель министра спорта России Андрей Федоров.

«WADA до сих пор не приняло наш взнос за прошлый год. Мы одна из стран, которая больше всех платит», – добавила заместитель руководителя секретариата зампредседателя правительства Наталья Паршикова.

И в чем заминка на этот раз – не знает, пожалуй, никто.

А какие вообще у нас сейчас отношения с WADA?

Проблемы со взносом пока России ничем не грозят – во Всемирном антидопинговом кодексе не прописаны санкции за отказ в выплате, да и РУСАДА сложно наказать сильнее, потому что оно и так несколько лет в отстранении.

РУСАДА лишили статуса соответствия после скандала с подменой базы данных Московской антидопинговой лаборатории – тогда весь наш спорт забанили на 2 года (но чисто номинально – спортсмены выступали на всех турнирах без ограничений, разве что на ЧМ и Олимпиадах без флага и гимна). Санкции уже 1,5 года как закончились, но WADA не торопится восстанавливать наше агентство.

Главная причина в том, что антидопинговый кодекс не интегрирован в российские законы, как того требует WADA.

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Вторая проблема: для восстановления РУСАДА нужно пройти аудит, но WADA не хочет этим заниматься, поскольку опасается поездки в Россию.

«Руководство WADA, независимый комитет по проверке соответствия и исполком WADA придерживаются четкого мнения о том, что только посредством очной проверки WADA можно точно оценить, выполнило ли РУСАДА все критерии восстановления, изложенные CAS в решении от декабря 2020 года. Со стороны служб безопасности мы продолжаем получать рекомендацию избегать любых поездок в Россию из-за последствий вооруженного конфликта между Россией и Украиной».

В РУСАДА такую позицию считают надуманной.

«Препятствий для проведения очного аудита деятельности РУСАДА нет, мы в любой момент готовы встретиться с экспертами.

Иностранные представители, работающие в настоящее время в российском спорте, не испытывают никаких проблем при нахождении в России, поэтому заявления руководства WADA о геополитических причинах невозможности проведения аудита представляются надуманными.

Уверена, что РУСАДА совместно с Минспортом России проработают вопрос обеспечения безопасности делегации WADA», – сказала Логинова.

В сентябре 2023-го РУСАДА подало апелляцию в CAS на свое отстранение. WADA выступило с ответным иском. Разбирательство затянется – CAS рассмотрит дело не раньше осени.

С Играми Дружбы и Играми БРИКС тоже тупик – WADA против

Споры с WADA серьезно осложняют проведение Игр Дружбы и Игр БРИКС – крупных турниров, которые в этом году пройдут в России и где выступят иностранцы. Загвоздка в том, что из-за санкций WADA Россия официально не может проводить международные соревнования.

«Мы знаем о намерении России организовать Игры дружбы. Понимаем, что они собираются быть организованы не в рамках мирового спорта. Чего только стоит тот факт, что организацией занимается президент федерации, лишенной признания МОК.

Многих деталей мы не знаем, но считаем, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга. Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу.

Мы не сможем следить за этим соревнованием, в нем не будет задействовано AIU (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике), таким образом, атлеты не будут обеспечены системой справедливости. Кроме того, по кодексу страна, лишенная соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования», – говорил Ниггли.

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Понятно, что про это ограничение можно забыть (учитывая, что весь наш спорт и так по сути отстранен – терять нечего), но есть нюанс – а кто будет тестировать спортсменов на допинг на этих турнирах?

РУСАДА может заняться сбором проб, но вот проверять их негде – сейчас все тесты российских спортсменов отвозят в иностранные лаборатории, поскольку у нас аккредитованной лаборатории нет.

Можно было бы и для Игр Дружбы/БРИКС устроить подобную схему, но тут и возникает проблема: иностранные лаборатории подчиняются WADA и не хотят этим заниматься.

«Сами организаторы будут принимать решение, кто будет осуществлять допинг контроль, но, даже несмотря на это, пробы нужно будет все равно вывозить за рубеж.

И мы стали сталкиваться с отказом иностранных лабораторий принимать пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы. Даже Турция отказывает. Мы ведем далее переговоры, мы в контакте и в диалоге, принимаем все меры, чтобы обеспечить допинг-контроль. Отказ идет из-за шумихи вокруг новых форматов», – говорит Логинова.

По ее словам, сейчас РУСАДА ищет новых партнеров: «Работаем над этим вопросом, начали диалог с лабораториями, с которыми никогда не сотрудничали ранее. Мы выбирали те лаборатории, логистика доставки проб в которые позволяет делать это с соблюдением стандартов и с минимальными затратами. Уверена, найдем способ справиться с проблемой, как решали все возникающие вопросы ранее».

Хоть Логинова и уверена, на самом деле пока непонятно, как быть. А проводить такие мощные турниры без антидопингового контроля – путь в никуда.

Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. На выход из трудной ситуации у РУСАДА осталось совсем немного времени.

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Фото: РИА Новости /Павел Бедняков, Евгений Одиноков, Григорий Сысоев, Антон Денисов; eastnews.ru /FABRICE COFFRINI, Sefa Karacan