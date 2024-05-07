Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?

До Олимпиады-2024 в Париже меньше трех месяцев, и мировые политики заговорили об олимпийском перемирии – к нему призывают и Россию.

Президент Франции Эммануэль Макрон в апреле сообщил о планах добиться прекращения огня во всех конфликтах: «Мы будем работать над олимпийским перемирием. Я постараюсь привлечь к этой работе многих наших партнеров. Через несколько недель в Париж приедет председатель КНР, я попрошу его помочь мне».

Председатель КНР Си Цзиньпин действительно приехал и присоединился к призыву: «Как страна-член Совета безопасности ООН, Китай вместе с Францией призывает к перемирию во всем мире по случаю Олимпийских игр в Париже».

А что это за традиция и откуда она взялась?

Традиции три тысячи лет, нарушение каралось штрафом Зевсу

Точно уже никто не скажет, когда возникла традиция об олимпийском перемирии (или экехерии), но считается, что истоки в XI веке до нашей эры. В Древней Греции на время Олимпийских игр прекращали все войны, а сама Олимпиада выступала в качестве площадки для мирных переговоров.

Первый мирный договор подписали три царя: Ифит из Элиды, Клеостен из Пизы и Ликург из Спарты. Страны находились в конфликте, но чтобы атлеты, зрители и посольства из всех регионов смогли спокойно добраться до места Игр, цари нашли компромисс и временно прекратили вражду.

Со временем подобное стало традицией: за месяц (или за три) до начала Олимпиады по всей Греции рассылались гонцы с вестью о начале Игр и с напоминанием, что на это время нужно позабыть про конфликты и не мешать всем желающим прибыть на соревнования.

Нарушение олимпийского перемирия каралось штрафами Зевсу Олимпийскому. И примеры подобных штрафов даже сохранились до наших дней. Историк V века Фукидид в описании Пелопонесской войны приводит такой случай: в 420 году до н.э. во время олимпийского перемирия спартанцы провели военный маневр на территории Элиды, в котором задействовали тысячу гоплитов (тяжеловооруженных пеших воинов).

За нарушение перемирия спартанцев оштрафовали на 200 драхм за каждого гоплита. Спартанцы, правда, платить отказались, заявив, что проводили маневр еще до начала олимпийского перемирия (но это была ложь). В наказание спартанцев отстранили от Олимпиады и запретили совершать религиозные посвящения Зевсу в Олимпии.

К слову, грандиозная статуя Зевса в Олимпии, считающаяся одним из семи чудес света, до нашего времени не сохранилась – последнее упоминание о ней датируется 363 годом нашей эры. Возможно, статуя сгорела после пожара примерно в пятом веке.

Когда барон Пьер де Кубертен в конце XIX века возродил Олимпийские игры, про перемирие тоже не забыл. Эту идею пытались формализовать, но не вышло.

Говорят, Пьер де Кубертен был против политики в спорте. Хм, он поддерживал Гитлера и защищал его Олимпиаду до самой смерти

К затее вернулись лишь в конце XX века – в 1993 году ООН поддержал миссию МОК и представил первую резолюцию об олимпийском перемирии. В этой резолюции ООН призывал все страны прекратить конфликты на время Игр. Перемирие стартовало за неделю до открытия Олимпиады и заканчивалось через неделю после закрытия Паралимпиады.

С тех пор ООН обновляет резолюцию перед каждыми Играми – раз в два года. И каждый раз члены ООН ее подписывают. Актуальную резолюцию представили в ноябре 2023-го – за принятие документа проголосовали более половины членов Генеральной ассамблеи. А вот Россия и Сирия от голосования воздержались.

А в наше время нарушения были?

Нарушить олимпийское перемирие возможно, вот только в наше время санкций за это не предусмотрено. Они не прописаны ни в олимпийской хартии, ни в той самой резолюции ООН.

Вот, что говорится в резолюции:

«ООН настоятельно призывает государства-члены соблюдать олимпийское перемирие индивидуально и коллективно, в рамках Устава Организации Объединенных Наций, в течение периода с седьмого дня до начала XXIV Олимпийских зимних игр до седьмого дня после окончания XIII Паралимпийских игр, которые состоятся в Пекине в 2022 году, в частности, для обеспечения безопасного проезда, доступа и участия спортсменов, официальных лиц и всех других аккредитованных лиц, принимающих участие в Зимних Олимпийских играх и Паралимпийских зимних играх, а также для содействия через другие соответствующие меры по безопасному проведению Игр».

Проще говоря, резолюция – это рекомендация, призыв, но не свод правил. Различные СМИ (особенно иностранные) приводят списки нарушений олимпийского перемирия в истории современных Игр. Чаще всего упоминаются такие:

● 2008-й – конфликт России и Грузии в Южной Осетии.

● 2014-й – вхождение Крыма в состав России.

● 2022-й – начало боевых действий на Украине.

Но на самом деле официально нарушение случилось лишь единожды – в феврале 2022 года. Во всяком случае, так заявляет МОК. В том же 2008-м ООН (да и МОК) посчитал конфликт сугубо внутренним, а такими разбирательствами организация не занимается.

Во время летней Олимпиады-2004 в Афинах американские войска продолжали воевать в Ираке, в операции участвовали и британские солдаты. Госсекретаря США Колина Пауэлла тогда даже спросили о нарушении олимпийского перемирия, на что он ответил: «Мир не останавливается полностью во время Олимпийских игр».

МОК тогда промолчал и никаких санкций ни к США, ни к кому-либо еще не применил.

А что с Израилем и Палестиной? Их накажут?

В ноябре прошлого года МОК заявил, что отстранил Россию именно из-за нарушения олимпийского перемирия (хотя такое наказание нигде не прописано).

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022. Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», – сообщили тогда в комитете.

«Может дойти до немедленного исключения с Игр». Что Бах грозно запретил нашим в Париже?

Сборной России точно не будет в Париже-2024, не считая единичных нейтральных спортсменов. Но как же быть с Израилем и Палестиной? Олимпийское перемирие они пока не нарушали, но вряд ли конфликт закончится до Игр во Франции.

Несмотря на позицию МОК по России, уже известно, что сборные Израиля и Палестины выступят на Играх без ограничений – их резолюция об олимпийском перемирии не коснется.

«Израиль стал жертвой террористической атаки. Мы можем не соглашаться с Израилем в том, как реагировать и защищать себя, но мы не можем сказать, что Израиль – это нападающая сторона. Именно поэтому там [на Олимпиаде] будет израильский флаг. Там будут израильские спортсмены, и я надеюсь, что они станут проводниками мира», – объяснял Макрон.

Ну хорошо, а что с Палестиной?

По словам Томаса Баха, спортсменов этой страны не просто пустят на Игры, им еще и выдадут индивидуальные приглашения, если они не отберутся через нормативы: «Мы взяли на себя четкое обязательство, что даже если ни один (палестинский) спортсмен не сможет отобраться... тогда НОК (Национальный олимпийский комитет) Палестины получит выгоду от приглашений, как и другие национальные олимпийские комитеты, которые не имеют квалифицированных спортсменов. Таких атлетов будет от шести до восьми».

Разумеется, Баха спросили, почему у МОК такой разный подход к двум конфликтам? Объяснение у главы МОК простое: «Ситуация между Израилем и Палестиной совершенно иная». Точка.

В России в олимпийское перемирие не верят

У нас к идее перемирия во время Олимпиады в Париже отнеслись скептически.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что это возможно: «До сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал. И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно, осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив».

Депутат Госдумы Николай Валуев тоже против: «Никто не воспримет слова Макрона всерьез. Ни евреи, ни арабы, ни мы. Лягушатник и сам не похож на миротворца».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с идеей: «Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм.

Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение к сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там много зависит».

Депутат Госдумы Светлана Журова тоже недоумевает: «Очень нелепо звучит его предложение, когда на эту Олимпиаду не пустили наших спортсменов. Как-то странно выходит, нет? Почему мы должны реагировать на призыв человека, который еще пару недель назад призывал ввести войска третьей страны на фронт СВО? Как-то лицемерно и странно это все выглядит.

Почему Макрон не может адресовать этот запрос украинцам? Этот Макрон очень странный, его слова действительно противоречат друг другу».

А вот Владимир Путин открыт для предложений, но с условиями: «Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации».

Игры стартуют 26 июля, олимпийское перемирие начнется на неделю раньше – 19 числа. Договорятся ли о прекращении огня?

Грязная Сена, клопы и протесты с сожжением колец – у Парижа правда проблемы с Олимпиадой?

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, imageBROKER.com, Cao Can/XinHua, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Hulton Archive, Todd Warshaw, Ahmad Hasaballah; РИА Новости /Владимир Астапкович