Вот это полет: 291 метр на лыжах со склона, 10 секунд в воздухе – почему этот рекорд не засчитали?

Олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина Рею Кобаяси улетел на 291 метр (!) – это мировой рекорд, хоть и не официальный.

27-летний Кобаяси скооперировался с Red Bull – компания организовала ему трамплин возле исландского города Акюрейри. Трамплин полностью естественный – он расположен на склоне горы.

«Когда я приезжал сюда в прошлый сентябрь, то увидел просто кусок голой скалы. Сложно было представить себе это место, покрытое снегом, но я знал, что это идеальный естественный склон. Я не мог просить о лучшем трамплине. Это был невероятный опыт», – говорит Кобаяси.

Действующий мировой рекорд дальности прыжка – 253,5 м. Его установил австриец Штефан Крафт в марте 2017 года на полетном трамплине. Изначально целью Кобаяси было улететь за 300 м – вышло чуть меньше, 291, но все равно почти на 40 м дальше рекорда.

Вот его прыжок:

В воздухе японец провел 10 секунд – получился настоящий полет.

Сам Кобаяси в восторге: «Сложно выразить эмоции словами. Моя мечта осуществилась. Этот опыт повысит уровень моей карьеры, а рекорд станет источником силы для того, чтобы двигаться вперед».

Правда, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не засчитает рекорд, потому что он поставлен не под ее эгидой. FIS даже выпустила релиз с подробными объяснениями, почему рекорд не станет официальным: у японца не было техконтроллера, никто не проверял его костюм и лыжи, трамплин не сертифицирован, измерительную систему применяли другую и так далее.

Вот для сравнения официальный рекордный прыжок от Штефана Крафта:

Кстати, личный рекорд Кобаяси на Кубке мира – 252 м.

«Прыжок Рею Кобаяси в Исландии не проводился в условиях соревнований и не соответствовал правилам FIS. Он демонстрирует выдающиеся достижения спортсмена в совершенно особых условиях, но их нельзя сравнивать с Кубком мира, поскольку и дата начала, и весь проект рассчитаны на одного спортсмена и, следовательно, в конечном итоге на один прыжок/полет.

FIS надеется, что были приняты необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности спортсмена, и FIS рада видеть Рею Кобаяси в предстоящем сезоне Кубка мира, сражающимся за официальный мировой рекорд FIS», – говорится в заявлении .

Но к этому Кобаяси и не стремился – важен был сам факт такого далекого прыжка.

Но на этом двукратный обладатель Кубка мира останавливаться не намерен: «Я поставил себе цель – прыгнуть на 300 м. Так что хочу попробовать еще раз».

Фото: redbull.com