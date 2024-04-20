23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

В мировом спорте зреет новый допинговый скандал – теперь с китайскими пловцами.

Согласно расследованию немецкого канала ARD и New York Times, сразу 23 спортсмена из Поднебесной сдали положительные допинг-пробы перед Олимпиадой-2020 в Токио.

И их всех оправдали. Но как?!

1) В начале 2021-го в китайском Шицзячжуане проходили национальные соревнования по плаванию, где спортсмены как раз отбирались на Олимпиаду. Сразу 23 пловца по итогам турнира сдали положительные допинг-пробы – в них обнаружили триметазидин.

Да-да, тот самый препарат, за который на четыре года дисквалифицировали нашу фигуристку Камилу Валиеву .

Среди сдавших пробу сплошь топовые спортсмены: ныне двукратные олимпийские чемпионы Чжан Юйфэй , Ван Шунь и Ян Цзюньсюань , а также Цинь Хайян , который взял четыре золота на ЧМ-2023.

13 из этих 23 человек позже выступили на Олимпиаде в Токио и выиграли три золотых и две серебряные медали.

Но, в отличие от Камилы, их всех оправдали.

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2) Как так вышло? Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) пришло к выводу, что триметазидин попал в организм спортсменов случайно – из-за загрязненного продукта. Еду для всех спортсменов готовили на кухне отеля в Шицзячжуане. Через два месяца (!) после турнира специалисты CHINADA обследовали кухню и обнаружили следы триметазидина… вообще везде.

На вытяжке, на контейнерах для специй, даже в канализации. Получается, что триметазидин практически покрывал всю кухню отеля целиком. Что интересно – доказательств агентство не приводит и даже не приводит имя или должность человека, который, как они утверждают, работал на кухне и имел рецепт на этот препарат.

3) Но одного расследования от CHINADA, разумеется, мало. После работы китайских коллег, в дело включилось Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Помните, как WADA не согласилось с выводами ДАК РУСАДА по Валиевой и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)?

Так вот выводы китайцев их полностью устроили. К спортсменам не стали применять каких-либо санкций.

«Нет никаких оснований оспаривать объяснения CHINADA. Их версию подтверждают низкие значения концентрации триметазидина в пробах», – сообщили в WADA на запрос ARD.

Впрочем, низкая концентрация этого же препарата в пробе Валиевой WADA почему-то не убедила.

Причем WADA не стало проводить собственное расследование и даже не рассматривало вопрос, насколько реалистичен сценарий, предложенный китайцами. Агентство просто закрыло дело без огласки.

4) Токсиколог и фармацевт Фриц Зергель, нанятый ARD, провел несколько экспериментов и выяснил, что объяснение CHINADA «крайне маловероятно».

«Концентрации препарата, обнаруженные в пробах спортсменов, могли возникнуть только в том случае, если они приняли допинг за несколько недель до сдачи теста», – считает Зергель.

Вряд ли спортсмены наведывались в кухню отеля за пару недель до соревнований.

Еще один занятный факт – все положительные пробы внесли в систему ADAMS только спустя два месяца после анализа. Это объяснили ограничениями из-за вспышки COVID-19. Таким образом, на пойманных атлетов даже не налагали временное отстранение и они спокойно и дальше выступали на отборочных турнирах. Аннулирования результатов тоже не случилось.

Возможно, теперь на ситуацию посмотрят иначе. Глава USADA Трэвис Тайгерт не исключает заговор: «Это шокирующие разоблачения и нож в спину всех чистых спортсменов. Дело пахнет сокрытием на самом высоком уровне WADA».

Ждем новых расследований?

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Фото: Xue Yuge/XinHua/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Sarah Stier, Paul Gilham