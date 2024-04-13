Почему Косторная и Куница не стали своими в парах? Объяснение-разнос от Транькова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков побывал на новом ютуб-шоу «Каток» и рассказал о характере Алены Косторной и Георгия Куницы .

А еще – о том, как Алена наорала на него при первой встрече.

Ниже – монолог Максима.

Ребят, я выскажусь на эту тему, я очень давно хотел и наконец-то у меня есть возможность. Я хочу помочь просто этой паре и я попытаюсь это сделать – может, они меня посмотрят и услышат. Они пришли в наш храм парного катания. У нас парники – это свой мир, у нас есть свой кодекс поведения. И если ты там становишься своим, то у тебя все в порядке.

А если ты ведешь себя по каким-то своим абсолютно законам… На тренировках предстартовых, в отношении с людьми, со своими соперниками. То сразу же начинаются какие-то проблемы, которые… Не знаю, отражаются как-то на оценках или нет. Хотя я думаю, что поведение на тренировках у парников на оценках отражается.

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Я прекрасно знаю характер Алены Косторной и не могу сказать, что я поклонник ее поведения в принципе. У меня есть своя история, связанная с этим.

Когда я только пришел с Вовой Морозовым и Женей Тарасовой на каток к Этери Георгиевне Тутберидзе, когда они попросили, чтобы «Хрустальный» стал их домом, и я там прицепом очутился… Мы катались вместе с одиночниками. У нас еще не было парного льда, и мы катались с Сашей Трусовой, Аней Щербаковой – со всеми нашими… С Аленой тоже.

И вот идет тренировка. Я невероятный поклонник был ее катания, я фанател просто, говорил, что это следующая Каролина Костнер, вообще какой-то суперкатальщик. И этот «Ангел» ее – я просто восторгался этой девочкой. И я знал наизусть ее заходы на элементы.

И это был сезон, когда она вернулась от других тренеров, они вернулись вместе с Сашей (Трусовой – Спортс) готовиться к Олимпиаде. И вот она заходит на этот аксель. А я стою у бортика и смотрю. Смотрю, как она заходит, ну и за своей парой слежу. Она заходит, пропускает прыжок, и просто на весь лед с нецензурной бранью на меня начинает орать. Типа: какого ты тут стоишь, я тут прыгаю аксель!

Моя реакция в любое другое время была бы очень понятной. Но я тогда должен был это съесть, потому что я только пришел, рядом сидит Этери Георгиевна – я даже к ней подъезжал только аккуратненько, бочком. И надо отдать должное Тутберидзе – она ей высказала все по этому поводу, что она не имеет права так разговаривать с тренером и заслуженным мастером спорта. Но это как бы в характере Алены Косторной. Это мое первое знакомство с девочкой, которую я боготворил и за которую я болел.

И такое поведение, к сожалению, перешло и на Гошу Куницу. Когда они… Блин, мне трындец в комментариях от ее фанатов, но ладно. На тренировке чемпионата России катаются Алена и Гоша. Мы стоим все, смотрим. Мы, парники, на тренировке всегда уважительны – знаем все заходы, уступаем. У нас есть правило: если играет музыка, то катается тот, кто выступает под музыку. Если пара делает вращение или тодес, то постарайся объехать. Это такие элементы, на которых лучше не беспокоить.

Конечно, бывают ситуации, когда кто-то кому-то мешает. Если это надоедает, то тогда в раздевалке говоришь: чувак, смотри под ноги. Но никогда на льду такого не происходит. Если что-то случайно – мы всегда извиняемся. У нас так принято, нас так воспитывают.

И вот заходят Алена с Гошей на поддержку, и тут в трех метрах от Куницы, то есть реально в трех метрах – там танк проедет, падает пара, с которой они в одной разминке очутились. Которая попала запасными, случайно. Молодые ребята из Питера, для которых ЧР – это что-то такое! Шегай и Шамшуров, по-моему, они сейчас распались. Но это дети маленькие, неопытные.

И вот только там девочка упала с прыжка, а Гоша поднимает – он то ли звук услышал, то ли что. Но он не сделал поддержку, пропустил. И он поворачивается и на весь лед: ты че там сидишь! И опять весь этот мат стоит. На официальной тренировке! Ну ребята, ну. И мы все стоим и переглядываемся на тренировке: ну е-мое, ну это некрасиво.

Так что мой совет ребятам: прислушаться. И если вы парники, то ведите себя как парники.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф