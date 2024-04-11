Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео
Томас Бах попался на розыгрыш от российских пранкеров Вована и Лексуса – те под видом «африканского политика» позвонили главе МОК и долго говорили о политике, допинге и отстранении России.
Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт
Но сейчас пранкеры показали новое видео, на котором Бах и замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас возносят молитву святым Вовану и Лексусу для того, чтобы российские Игры дружбы не состоялись.
И нет, это не шутка.
МОК с самого начала выступал резко против проведения Игр дружбы, называя их «политическими соревнованиями».
«Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти Игры представляются Россией как Игры президента России... Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это.
Спортсмены должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Так что это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада», – говорил Бах в разговоре с пранкерами.
И тогда Лексус, загримированный под африканского политика, попросил повторить за ним молитву: «В моей стране праздник, у нас есть что-то вроде традиции. И позвольте мне попросить вас повторить за мной мои слова. Если вы положите руку сюда, ага.
И вы должны повторять за мной: сегодня праздник святого Вована и Лексуса – это герои континента. Я обращаюсь к тебе бог, чтобы помочь мне. Помоги мне принять правильное решение. Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы».
У Баха возникли проблемы с произнесением имен святых, получалось «Вованус Лексус». Но все остальное он исправно повторил.
А Схинас добавил: «Отлично, теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так».
Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве – уже после Олимпиады-2024 в Париже.
И вряд ли молитва Баха на них повлияет.
С учетом того, что высшие международные политические чиновники, как это теперь наглядно доказано, настолько перемешали политику и спорт (и занимают позицию Запада, естественно),
то выглядит АБСОЛЮТНО возможным (и даже очень вероятным), что это была подготовленная кампания против России и по допингу, родченкову, мифические дырки в стенах, и по пересмотру итогов Сочи-2014, недопуском отдельных спортсменов на ОИ-2018, нейтральные статусы и т.д.
Абсолютно возможно, что все эти решения и действия были политически мотивированными. И был ресурс для их осуществления.
Как же мерзопакостно.
Лучше скажите зачем тут сразу же в топ кидают и держут высказывания по либеральной повесточке?