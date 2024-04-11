Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

Томас Бах попался на розыгрыш от российских пранкеров Вована и Лексуса – те под видом «африканского политика» позвонили главе МОК и долго говорили о политике, допинге и отстранении России.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

Но сейчас пранкеры показали новое видео, на котором Бах и замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас возносят молитву святым Вовану и Лексусу для того, чтобы российские Игры дружбы не состоялись.

И нет, это не шутка.

МОК с самого начала выступал резко против проведения Игр дружбы, называя их «политическими соревнованиями».

«Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти Игры представляются Россией как Игры президента России... Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это.

Спортсмены должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Так что это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада», – говорил Бах в разговоре с пранкерами.

И тогда Лексус, загримированный под африканского политика, попросил повторить за ним молитву: «В моей стране праздник, у нас есть что-то вроде традиции. И позвольте мне попросить вас повторить за мной мои слова. Если вы положите руку сюда, ага.

И вы должны повторять за мной: сегодня праздник святого Вована и Лексуса – это герои континента. Я обращаюсь к тебе бог, чтобы помочь мне. Помоги мне принять правильное решение. Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы».

У Баха возникли проблемы с произнесением имен святых, получалось «Вованус Лексус». Но все остальное он исправно повторил.

А Схинас добавил : «Отлично, теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так».

Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве – уже после Олимпиады-2024 в Париже.

И вряд ли молитва Баха на них повлияет.