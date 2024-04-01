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Сколько заработали фигуристы за сезон? Лидер в мире – не Малинин, а в России всех, кроме двоих, опередил... Ягудин

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Сезон в фигурном катании официально закончился – пора посчитать не только награды, но и доходы спортсменов за соревнования.

Сколько заработали лучшие?

Сакамото опередила Малинина (и отрыв мог быть больше)

Из международных турниров в расчет брали официальный календарь: серию ISU Challenger, Гран-при (вместе с финалом), чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов и чемпионат мира.

Плюс два коммерческих турнира (которые, впрочем, тоже есть в календаре ISU): Japan Open и Shanghai Trophy.

Самые крупные призовые на чемпионате мира: 64 тысячи долларов за победу (90 в парах и в танцах на дуэт), 47 (65) – за второе место, 33 (45) – за третье.

На этапах Гран-при призовые не меняются уже больше десяти лет – 18 за победу, 13 за второе место, 9 за третье, 3 за четвертое и 2 за пятое. В финале расценки посерьезнее – 25, 18, 12, 6, 4 и 3 соответственно.

На чемпионатах Европы и четырех континентов дают 21 тысячу за первое место (30 парам), 16 (20) за второе, 11 (12) за третье.

На Japan Open призовые выплачивают на команду (в каждой по 4 человека) – за победу 80 тысяч, за второе место – 60, за третье – 40.

Ну и Shanghai Trophy тоже прибыльный – 25 тысяч за первое место, 18 за второе и 12 за третье.

Плюс кое-какие деньги фигуристы зарабатывали на национальных чемпионатах, но это в подсчетах мы не учитывали.

Получилась вот такая десятка:

Каори Сакамото выиграла все турниры, в которых участвовала – отсюда самая внушительная сумма призовых. И это при том, что она не ездила на чемпионат четырех континентов, иначе отрыв был бы еще больше.

У Ильи Малинина похожий сезон, разве что вместо двух этапов Гран-при, как у Каори, он выиграл один, а в другом остался вторым.

Адам Сяо Хим Фа не только здорово провел сезон, но еще и много выступал – за счет побед на Nebelhorn Trophy и Shanghai Trophy по призовым обогнал серебряного призера ЧМ-2024 Юму Кагияму.

В танцах интересно: Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри были третьими на ЧМ и вторыми в финале Гран-при, но в своем виде заработали больше всех. Опять же благодаря насыщенному графику и победам на ISU Challenger и турнире в Шанхае.

А вот канадцы Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам провели лучший сезон в карьере по всем параметрам: выиграли чемпионат мира и единственными из пар попали в топ-10 по призовым.

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А что у наших? Ягудин вошел (бы) в топ-20 по заработку в мире

В России уже второй год много турниров – как привычных, так и чисто коммерческих, но считать будем все.

На этапах Гран-при России давали 500 тысяч рублей за победу, 300 – за второе место, 200 – за третье. Финал Гран-при в этом сезоне проходил в рамках Спартакиады, так что призовые там суммировались сразу за два турнира: победитель в итоге получал 1,358 млн, серебряный призер – 929 тысяч, бронзовый – 608.

За победу на чемпионате России полагается 2,5 млн, за второе место – 1,5, за третье – миллион. На прыжковом чемпионате победитель личного турнира получал миллион, командного – 5 миллионов на всех. Плюс хватало бонусов по 250 тысяч за лучшее исполнение элементов.

На Кубке Первого Канала команде-победителю перечислили 10 млн, второй – 8,5, третьей – 7.

Победителю «Русского вызова» досталось 5 млн, серебряному призеру – 3, бронзовому – миллион. Ну и еще были сразу 10 спецпризов по 500 тысяч рублей.

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Лучшим по заработку ожидаемо стал Евгений Семененко – он выиграл все главные турниры (ЧР, Спартакиаду) и один этап Гран-при России.

Лидер в женском катании Аделия Петросян получила чуть меньше только потому, что не участвовала в «Русском вызове» – там тот же Семененко взял приз на 500 тысяч.

На третьем месте лучшая пара сезона – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, тут тоже все логично.

Хотя формально (и это забавно) на третьем месте идет Алексей Ягудин, который участвовал только в одном турнире в год – на «Русском вызове» он взял 5 миллионов.

Камила Валиева заработала 1,5 млн, но эти деньги придется вернуть – все ее результаты аннулировали из-за дисквалификации (в том числе и третье место на чемпионате России).

Если перевести все суммы в доллары, то получается, что даже лучший из наших (Семененко) заработал за сезон меньше, чем топ-10 иностранцев, но в топ-20 был бы железно. Но на самом деле это мощный результат – не факт, что на международных турнирах удалось бы заработать больше. А вот в женском катании и в парах сезон у наших точно сложился бы прибыльнее.

Призовые на российских соревнованиях все равно внушительные – раз уж Ягудин с одной шоу-программой в сезоне попал бы в топ-20 по заработку в мире.

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Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency, Christinne Muschi/Keystone Press Agency, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

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