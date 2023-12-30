Лучший гандбольный клуб Европы почти банкрот: игроки (даже наша Вяхирева) ищут спонсоров по телефону

У норвежского «Виперс Кристиансанд», за который играет олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, большие трудности – пока нет денег даже на следующий сезон.

А это с отрывом лучший клуб Европы.

● «Гадюки» (так переводится название) выиграли три последних Лиги чемпионов, причем в финале 2023-го установили рекорд по количеству зрителей на на матче – с трибун его посмотрели 20 022 человека.

Стоит ли говорить, что в родной Норвегии это тоже сильнейший клуб – побеждает в местной лиге уже 6 лет подряд.

Но сейчас у «Кристиансанда» не все так радужно – клуб борется за выживание.

«Все очень серьезно. Не буду говорить точно, какая сумма нас спасет от банкротства, но она внушительная», – говорит генеральный менеджер клуба Бенедикте Лойланд.

«Это очень тяжело. В первую очередь я думаю не о себе, а о том, что это значит для города и местных детей. Это затронет всех. Конечно, я это чувствую. У меня комок в горле и слезы подступают на глаза, когда я это говорю», – признается вратарь «Виперс» Катрин Лунде.

● «Кристиансанд» уже сократил бюджет на пять миллионов норвежских крон (441 тысяча евро по нынешнему курсу). Но почему клуб оказался в такой яме?

По словам Лойланд, дело в общемировом кризисе: «У нас произошел огромный рост транспортных расходов. Норвежская крона не настолько сильна как валюта, а большинство расходов у нас в евро. С этим приходится сталкиваться особенно в то время, когда команда играет в Лиге чемпионов.

Сейчас тяжелые времена, поэтому, к сожалению, несколько наших деловых партнеров обанкротились. На самом деле к кризису привело сразу много факторов, но в любом случае – сейчас мы в очень сложной ситуации. Мы работаем над поиском новых спонсоров, к тому же ведем переговоры с правительством региона».

● Над поиском спонсоров работает не только Лойланд и остальное руководство клуба, но даже игроки!

Шведская полусредняя «Виперс» Ямина Робертс опубликовала видео, на котором гандболистки команды сами звонят потенциальным спонсорам. В том числе – и наша Анна Вяхирева, которая перешла в команду в два года назад, а по итогам большого голосования Sports.ru «Лучший российский спортсмен-2023» заняла шестое место.

Вяхирева была самой результативной в финале Лиги чемпионов (забила шесть мячей ) и получила приз как самый ценный игрок.

И вот теперь она вынуждена по телефону искать новых спонсоров для команды.

«Я звоню от лица всего клуба. Знаете ли вы о нашей ситуации? У нас сейчас очень тяжелы времена», – по-английски говорит Вяхирева в видео.

Бенедикте Лойланд в шоке от инициативы команды: «Это невероятно. Чемпионы мира сидели и обзванивали компании, просили поддержать нас хоть тысячей крон. У меня даже слов недостаточно, чтобы выразить благодарность».

● Клуб обратился за помощью и к фанатам.

В соцсетях «Кристиансанда» на днях появилась запись: «У вас есть лишние 20 норвежских крон? Слово «Виперс» в сочетании со словом «гандбол» скоро не будет иметь смысла, если мы не соберем деньги. Если денег не будет, то мы, игроки, скоро останемся без клуба и контрактов. Мы все еще хотим играть, хотим доказать, что мечты могут стать реальностью.

Поскольку мы занимаемся командным видом спорта, мы знаем, что совместными усилиями можно свернуть горы. Если все население Норвегии скинется нам по 20 крон, то клуб будет в безопасности. Получится ли? Даже если нет, то мы все равно попытаемся.

Один человек не может сделать все, но каждый может сделать хоть что-то».

Одновременно с этим клуб запустил краудфандинговую компанию, цель – набрать 500 тысяч крон за месяц. За первые два дня компания собрала почти 40 тысяч крон, так что шансы есть.

Фото: Instagram/annavyakhireva13, viperskristiansand