Срыв французского топ-фигуриста на Евро: ошибался так много, что забил на программу

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе первый день соревнований закрывали мужчины – с обилием ошибок и падений.

Но печальнее всех смотрелся француз Кевин Аймо – у него не получилось вообще ничего.

● Аймо неплохо начал этот сезон – дважды попал на подиум на этапах Гран-при и отобрался в финал. Но на этом, похоже, силы кончились: в финале Гран-при Аймо полностью развалил произвольную (три падения, множество ошибок), а дальше совсем беда.

На чемпионате Франции Кевин выступил еще хуже – в произвольной опять три раза упал и сделал бабочку на акселе. В итоге за программу он набрал всего на 0,73 балла больше, чем за короткую, и занял седьмое место.

Но на чемпионат Европы все равно отобрался. В прошлом году Аймо стал четвертым на ЧЕ – в десяти баллах от бронзы. А ЧЕ-2024 теперь постарается побыстрее забыть.

● Аймо начал короткую программу с бабочки на флипе:

Потом упал с тройного акселя:

Дальше добавил еще бабочку на риттбергере, который шел в связке с тройным лутцем. Этот лутц – единственный прыжок, который хоть как-то удался Кевину в короткой.

Под конец программы Аймо явно бросил кататься и еще глупо ошибся на вращении – сделал комбинированное вращение без смены ноги, а это недопустимый элемент (0 баллов).

В итоге у француза сразу три недопустимых элемента в короткой (два одинарных прыжка и вращение) плюс падение – за технику он получил всего 19,20 балла.

После проката Аймо и его тренер Франсуаза Боннар почти и не смотрели на оценки – все и так было понятно:

Кевин занял 31-е (предпоследнее) место в короткой программе и не прошел в произвольную. Хуже откатался только словенский юниор Давид Седей, и то он за технику получил больше.

● Для Аймо это уже не первый провал на чемпионате Европы – в 2020-м он занял 26-е место и тоже не отобрался в произвольную. Хотя в том сезоне взял бронзу в финале Гран-при.

Кевин – человек настроения. Он нередко бросает программу, если не задалось. А на этот раз после двух провалов подряд (финала Гран-при и чемпионата Франции), видимо, волновался еще сильнее.

● Вообще, вчерашний день на ЧЕ чем-то напоминал короткую программу у мужчин на чемпионате России-2024, когда большинство участников закончили прокат с баллами штрафа. На ЧЕ таких фигуристов было всего 10 (из 32-х), но ошибок все равно хватало.

Текущий лидер Адам Сяо Хим Фа тоже не совсем справился – с четверного лутца приземлился практически на руки:

«Это было не лучшее выступление в сезоне. Я буду бороться в произвольной программе.

Сегодня кататься было весело. Я старался не думать о давлении и просто наслаждаться соревнованиями. Благодаря Финалу Гран-при я многому научился.

Несмотря на то, что четверной лутц не получался хорошо на тренировке, я не собирался менять его. Обычно этот прыжок я могу сделать даже тогда, когда очень устаю», – оправдывался Сяо Хим Фа.

Чистые прокаты (без минусов по GOE) выдали буквально три-четыре фигуриста, среди них – швейцарец Лукас Бричги (бронзовый призер прошлого Евро) и эстонец Александр Селевко, которые сейчас идут на втором и третьем местах.

Что же будет в произвольной?

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Мужчины

Короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 94,13

2. Лукас Бричги (Швейцария) – 91,17

3. Александр Селевко (Эстония) – 90,05

4. Габриэле Франджипани (Италия) – 83,51

5. Денис Васильев (Латвия) – 82,34

6. Маттео Риццо (Италия) – 80,43...

31. Кевин Аймо (Франция) – 57,33