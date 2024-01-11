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Срыв французского топ-фигуриста на Евро: ошибался так много, что забил на программу

Кевин Аймо Кевин Аймо
Адам Сяо Хим Фа
Лукас Бричги
мужское катание мужское катание
Александр Селевко
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Фигурное катание Фигурное катание

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе первый день соревнований закрывали мужчины – с обилием ошибок и падений.

Но печальнее всех смотрелся француз Кевин Аймо – у него не получилось вообще ничего.

● Аймо неплохо начал этот сезон – дважды попал на подиум на этапах Гран-при и отобрался в финал. Но на этом, похоже, силы кончились: в финале Гран-при Аймо полностью развалил произвольную (три падения, множество ошибок), а дальше совсем беда.

На чемпионате Франции Кевин выступил еще хуже – в произвольной опять три раза упал и сделал бабочку на акселе. В итоге за программу он набрал всего на 0,73 балла больше, чем за короткую, и занял седьмое место.

Но на чемпионат Европы все равно отобрался. В прошлом году Аймо стал четвертым на ЧЕ – в десяти баллах от бронзы. А ЧЕ-2024 теперь постарается побыстрее забыть.

● Аймо начал короткую программу с бабочки на флипе:

Потом упал с тройного акселя:

Дальше добавил еще бабочку на риттбергере, который шел в связке с тройным лутцем. Этот лутц – единственный прыжок, который хоть как-то удался Кевину в короткой.

Под конец программы Аймо явно бросил кататься и еще глупо ошибся на вращении – сделал комбинированное вращение без смены ноги, а это недопустимый элемент (0 баллов).

В итоге у француза сразу три недопустимых элемента в короткой (два одинарных прыжка и вращение) плюс падение – за технику он получил всего 19,20 балла. 

После проката Аймо и его тренер Франсуаза Боннар почти и не смотрели на оценки – все и так было понятно:

Кевин занял 31-е (предпоследнее) место в короткой программе и не прошел в произвольную. Хуже откатался только словенский юниор Давид Седей, и то он за технику получил больше.

● Для Аймо это уже не первый провал на чемпионате Европы – в 2020-м он занял 26-е место и тоже не отобрался в произвольную. Хотя в том сезоне взял бронзу в финале Гран-при.

Кевин – человек настроения. Он нередко бросает программу, если не задалось. А на этот раз после двух провалов подряд (финала Гран-при и чемпионата Франции), видимо, волновался еще сильнее.

● Вообще, вчерашний день на ЧЕ чем-то напоминал короткую программу у мужчин на чемпионате России-2024, когда большинство участников закончили прокат с баллами штрафа. На ЧЕ таких фигуристов было всего 10 (из 32-х), но ошибок все равно хватало.

Текущий лидер Адам Сяо Хим Фа тоже не совсем справился – с четверного лутца приземлился практически на руки:

«Это было не лучшее выступление в сезоне. Я буду бороться в произвольной программе.

Сегодня кататься было весело. Я старался не думать о давлении и просто наслаждаться соревнованиями. Благодаря Финалу Гран-при я многому научился. 

Несмотря на то, что четверной лутц не получался хорошо на тренировке, я не собирался менять его. Обычно этот прыжок я могу сделать даже тогда, когда очень устаю», – оправдывался Сяо Хим Фа.

Чистые прокаты (без минусов по GOE) выдали буквально три-четыре фигуриста, среди них – швейцарец Лукас Бричги (бронзовый призер прошлого Евро) и эстонец Александр Селевко, которые сейчас идут на втором и третьем местах.

Что же будет в произвольной?

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Мужчины

Короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 94,13

2. Лукас Бричги (Швейцария) – 91,17

3. Александр Селевко (Эстония) – 90,05

4. Габриэле Франджипани (Италия) – 83,51

5. Денис Васильев (Латвия) – 82,34

6. Маттео Риццо (Италия) – 80,43...

31. Кевин Аймо (Франция) – 57,33

21 комментарий
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Ответ Aleksei Hrivonoghov
Да ладно забил, дорогу на четвертый уровень блестяще выкатил в конце, просто решил посвятить себя чисто фигурному катанию, прыжки и вращения не важны.
Было ощущение, что у него шок. В середине казалось, что он прямо сейчас поедет к судьям для завершения программы. Но да, к дорожке взял себя за шкирку и заставил докатать. Очень вдохновенно между прочим...
+12
0
+12
Он забил на программу сразу же,после первого элемента... это на самом деле печально... нельзя так поступать опытному спортсмену! Это соревнование,где он отстаивает не только свою честь,но и честь страны, за которую выступает! Урок будет французской федре,что не надо против спортивного принципа идти в отборе фигуристов на чемпионаты
+13
-2
+11
это не Франсуаза Боннар, а Сильвия Фонтана
+7
0
+7
Заниматься с психологами,забыть про соревнования.Жаль,что на такой ноте . У Погорилой было хуже,был амок ,тяжело смотреть,не помню,выступала ли она после этого.
+6
-1
+5
Ответ AAPolyansky
срочно нужен муж ;)
тебе?
+7
-2
+5
Это не Франсуаза Боннар…
+4
0
+4
Очень переживала за Кевина , чуть даже не всплакнула , что же с ним такое ? мне кажется , в финале гран-при в произвольной он так жутко упал с акселя и никак с тех пор не может очухаться , это что-то психологическое , желаю Кевину скорейшего восстановления !
+3
0
+3
Ответ AAPolyansky
срочно нужен муж ;)
Смысл писать гадости?
+4
-1
+3
Да ладно забил, дорогу на четвертый уровень блестяще выкатил в конце, просто решил посвятить себя чисто фигурному катанию, прыжки и вращения не важны.
+5
-3
+2
Надеюсь на разумное решение Федерации Франции. На Чемпионат Мира вторым должен ехать Люк, серебряный призер Чемпионата Франции, который занимает 7 место на Чемпионате Европы после КП
+3
-1
+2
Очень жаль... Неплохой фигурист, подавал надежды. Всегда интересно было на него смотреть: и программы, и презентация, и прыжки были. Когда он "в ударе", конечно. Надеюсь, что ещё увижу у него "прокаты жизни". Не пойму, почему его отправили на ЧЕ, на чемпионате Франции у него такой примерно развал был.
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Коротконогий упал 5 раз на че, я помню....
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Ответ AAPolyansky
срочно нужен муж ;)
Так он че, из этих что ли?🤣
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Ответ оле - топ юрген - клоп
Так он че, из этих что ли?🤣
у него на лбу написано, во-первых, а, во-вторых, он открытый. дисгармония в личной жизни приводит к дисгармонии в спорте ;)
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Ответ AAPolyansky
у него на лбу написано, во-первых, а, во-вторых, он открытый. дисгармония в личной жизни приводит к дисгармонии в спорте ;)
Ну либо ему дымоход ночью порвали, отсюда и результат
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