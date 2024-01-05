Топ-фигуриста обвинили в изнасиловании: поводом стали его слова о девушках в спорте

Один из лучших танцоров на льду этого сезона канадец Николай Соренсен в центре сексуального скандала – бывшая фигуристка обвинила его в насилии.

Ох, что случилось?

1. Соренсену 34 года, он выступает за Канаду с Лоранс Фурнье-Бодри. Пара брала серебро на прошлогоднем чемпионате четырех континентов, а в этом сезоне дважды была второй на этапах Гран-при и вышла в финал серии, где стала пятой.

Соренсен и Бодри – действующие чемпионы Канады и вторая пара страны (после Пайпер Гиллес и Поля Пуарье). В прошлом году они забрались на пятое место на чемпионате мира и в этом наверняка бы поехали на все крупные турниры, но теперь для них все усложнилось.

Сейчас Соренсен под следствием Управления комиссара по целостности спорта Канады и Центра безопасного спорта США по обвинению в сексуальном насилии. Обвинения предъявила бывшая фигуристка и тренер, чье имя не разглашается.

2. По словам обвинительницы (их приводит USA Today со ссылкой на документ по делу), все случилось почти 12 лет назад – 21 апреля 2012 года. Тогда Соренсену было 23 года, а жертве – 22. Спортсмены встретились на вечеринке в США недалеко от Хартфорда, штат Коннектикут. Николай повалил девушку на кровать и удерживал ее силой. Дальше немного воспоминаний, мы опустим самые неприятные подробности.

«Левой рукой он вдавил меня в кровать в области ключицы. Он сильно надавил на мою ключицу, заставив меня задыхаться...

Все звуки в этот момент стали практически не слышны, и мне казалось, что я задохнусь под давлением его руки на мою ключицу и грудь. Мне было трудно дышать. В этот момент я боялась за свою жизнь и позволила своему телу обмякнуть, пока лежала там, а он меня изнасиловал», – приводятся слова девушки.

По информации Sports.ru, жертва сейчас проживает не в Канаде и не в США.

3. Она молчала о произошедшем 12 лет – не обращалась в полицию и ничего не говорила спортивным чиновникам, потому что боялась, что ей не поверят и она останется виноватой.

Она обращалась за психологической помощью, даже подумывала о подаче заявления о возбуждении уголовного дела в Коннектикуте, но выяснила, что срок давности дела истек.

Возможно, девушка молчала бы и дальше, но триггером стало интервью Соренсена, которое он дал в июле 2023-го – там фигурист рассказывал, как важно обеспечивать безопасность женщин в танцах на льду.

«Я не могла поверить словам, исходившим из уст насильника. В тот момент меня осенило, что матери, скорее всего, отправят своих дочерей тренироваться с ним в какой-то момент после того, как он уйдет из фигурного катания, и я не могла жить с чувством вины, зная, что никогда не говорила об этом никому из авторитетных фигур», – призналась девушка.

После этого она обратилась в Управление комиссара по целостности спорта Канады.

Адвокатом девушки стала Нэнси Хогсхед, которая выигрывала три золотые медали Олимпиады-1984 в плавании, а после пошла в юристы и основала организацию по защите прав женщин в спорте.

Сам Соренсен не отвечает на запросы журналистов, к тому же удалил свои страницы в соцсетях.

4. Сексуальные скандалы – уже не редкость в фигурном катании, особенно в последние годы.

● В 2019-м в сексуальных домогательствах обвинили американского тренера Ричарда Кэллахана – он готовил Тару Липински к Олимпиаде-1998, где та взяла золото.

В суд на Кэллахана подал фигурист Адам Смит – он сообщал, что тренер неоднократно домогался до него, когда ему было 14-16 лет. 73-летнего Кэллахана пожизненно отстранили от тренерской работы, правда, позже смягчили наказание, заменив трехлетней дисквалификацией.

Кэллахан все обвинения отвергал.

● В тот же год в домогательствах обвинили чемпиона Европы и призера ЧМ в парном катании Моргана Сипре из Франции.

Сипре отправлял фотографии своего пениса 13-летней девочке, с которой тренировался на одном катке.

А тренеры Сипре пытались удержать семью девочки от огласки инцидента, стыдили девочку и угрожали ей.

Тренеров отстранили от работы, а против Сипре прокуратура Флориды (где тренировался спортсмен) возбудила уголовное дело. Сам же Морган год спустя завершил карьеру.

● В 2020-м бронзовый призер ЧМ-2020 в парном катании Сара Абитболь обвинила в изнасиловании тренера Жиля Бейера.

По словам фигуристки, когда ей было 15-17 лет, Бейер неоднократно насиловал ее. После нее в Бейера (а заодно и еще несколько тренеров сборной Франции) обвинили в изнасиловании еще три фигуристки.

Из-за скандала ушел с поста президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге.

Сам Бейер умер в январе 2023-го в возрасте 64 лет.

● В феврале 2023-го в СИЗО отправился российский тренер и директор музея фигурного катания Андрей Уваров.

Его обвинили в массовых домогательствах к несовершеннолетним фигуристкам. Самой младшей на момент преступления было 7 лет.

● Самый свежий случай (до Соренсена) – в августе в скандал вляпался чемпион мира и французский тренер Бриан Жубер.

Жубера тоже обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней, но он все отвергал. Его отстранили от тренерской деятельности на год с двухлетней отсрочкой.

Что теперь будет с Соренсеном?

Фото: Yutaka/AFLO, Naoki Nishimura/AFLO, Yohei Osada/AFLO, John Barrett/ZUMAPRESS.com, Raniero Corbelletti/AFLO, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/selfie.icemuseum