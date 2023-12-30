Stream of Consciousness
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Демарш наших топ-шахматистов – договорняк конями на чемпионате мира. Что они устроили?!

чемпионат мира по блицу чемпионат мира по блицу
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Даниил Дубов
Шахматы Шахматы

В шахматах опять скандал – Яна Непомнящего и Даниила Дубова отшрафовали за договорную партию на чемпионате мира по блицу.

Что произошло?

1) В Узбекистане в эти дни проходит чемпионат мира по рапиду и блицу. Турнир по рапиду завершился 28 декабря (его выиграл Магнус Карлсен), а блиц стартовал 29-го.

В этот день прошли первые 12 раундов – в одной из партий Даниил Дубов встречался с Яном Непомнящим. Партия завершилась ничьей после 12-го хода, но на этом все не закончилось.

Главный арбитр турнира Иван Сыровый посчитал, что партия была договорной: шахматисты заранее согласились на ничью и просто быстро ее разыграли.

«На мой взгляд, оба спортсмена несут за это ответственность. Считаю, что результат был заранее спланирован. Мое мнение основано на ходах, которые они сделали», – рассказал арбитр.

Россиянам присудили 0 очков за партию (вместо привычных 0,5 за ничью) – если бы не штраф, Дубов и Непомнящий сейчас бы лидировали на турнире, а пока идут вторым и четвертым.

2) На самом деле, 12 ходов – далеко не самая быстрая партия на турнире. Были и такие, которые заканчивались буквально за 2-3 хода. Видимо, у арбитра возникли подозрения не только из-за краткости, но и из-за того, как именно играли шахматисты.

Так что же сделали Дубов и Непомнящий? Они просто походили конями по полю и к 12 ходу вернули их на стартовые позиции. Получилось так, что партия закончилась ровно с тем же расположением фигур,  с которым и начиналась.

Вот так это выглядело:

Комментирующий партии в прямом эфире венгерский шахматист Петер Леко сразу же сказал, что у судей явно возникнут вопросы: «Есть очень большая опасность, что арбитр их оштрафует. Такое уже бывало в 80-е, когда два друга играли подобным образом и им дали нули вместо очков».

3) Дубов и Непомнящий подали апелляцию на решение арбитра – ее рассматривали три часа, но решение оставили в силе.

Была ли партия на самом деле договорной? Почти наверняка – да. Но вряд ли Дубов и Непомнящий решились на это для того, чтобы получить легкие 0,5 очков – дело в другом.

Вот что Дубов написал после партии: «Безусловно, такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и/или работу судей.

С 2013 года я пропустил только чемпионат в 2017 году и могу сказать, что сегодня был, на мой взгляд, с отрывом худший день за все мои чемпионаты в плане работы судей и организации. И на дебют партии с Яном это, очевидно, повлияло».

А потом Даниил привел пример плохой организации: в тот же день все партии турнира по блицу задержали на час из-за инцидента во встрече между американским гроссмейстером Эндрю Хонгом и китайцем Юй Янъи.

Хонг просрочил время и проиграл партию, но сразу подал протест – он заявил, что нажимал на часы, но они сломались. Ситуацию разбирали около часа, в это время все остальные партии отложили. Инцидент решал тот самый арбитр Иван Сыровый.

«Я рад, что они смогли поиграться с часами. Непрофессиональным игрокам скажу, что дополнительный час ожидания во время блиц-ивента – это действительно абсурд.

Что можно обсуждать в течение часа? Продолжать игру никак, перезапустить ее так же абсурд. А у вас двести человек, которые устали и просто хотят начать новый раунд. Не единственный пример плохой (по крайней мере, на мой взгляд) работы арбитров здесь, но весьма примечательный. И моя игра против Непо никогда бы не состоялась без этой чепухи раньше в тот же день», – добавил Дубов.

4) Проще говоря, Дубов и Непомнящий намеренно саботировали партию, лишь бы закончить ее поскорее.

Они играли уже четвертый день подряд без отдыха (считая турнир по рапиду), из-за поломки часов партии отложили на час – затягивать никому не хотелось.

Разве что можно было сделать это поэлегантнее, а не просто гарцевать конями по доске. Возможно, на турнире хватало и других похожих партий, просто в них шахматисты старались поддержать хотя бы иллюзию борьбы.

Сегодня – заключительный день турнира. И у Дубова с Непомнящим до сих пор хорошие шансы на победу.

Фото: East News/AP Photo/Stanislav Filippov; РИА Новости/Владимир Вяткин;

10 комментариев
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Ситуацию даже скандалом не назовёшь. И ребята сдалели то что хотели, и судьи вынесли разумное решение. Они особо и не скрывают. Проехали, играем дальше.
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Из-за рекламы фонбета вся страница скачет, читать невозможно. Я тоже протестую!
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То есть, когда партия заканчивается через три хода, это нормально? Непостижимая логика организаторов.
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Ответ Pavlo Pedko
Ситуацию даже скандалом не назовёшь. И ребята сдалели то что хотели, и судьи вынесли разумное решение. Они особо и не скрывают. Проехали, играем дальше.
И твой комментарий абсолютно разумный)
+6
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+6
Просто и организаторы и участники захотели что бы читатели спортса тоже узнали о проходящем чемпионате мира по блицу.
+3
0
+3
Обсуждение между игроками, где Дубов поинтересовался у Яна как ему организация турнира и приход к идее расписать партию https://youtu.be/SVaNGOaWmDo?si=KpqUb9dydv506GFU
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Комментарий удален пользователем
А по-моему в контексте решение отвратительное.
Все начинается с комнаты отдыха Карлсена. В условиях массового турнира и множества партий в день это довольно важный фактор. Понятно, что отдельные комнаты для всех участников обеспечить невозможно, а лучшему шахматисту мира организаторы пытались создать максимальный комфорт, но спортивный принцип пострадал. Это уже скандал.
Далее эта огромная задержка, которая вредит как участникам, так и медиа. Допустим ситуация действительно сложная и разобраться в ней быстрее чем за час нельзя. Можно ли было отложить решение и продолжить турнир? Нет, ведь количество очков у участников после 10 тура влияет на жеребьевку? Но уменьшить количество очков у Непо и Дубова в 11 партии после 12-й уже можно!
В итоге арбитр Иван Сыровый решил на фоне всех скандалов устроить еще один.
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3 минуты на партию куда уж скорее-то? )
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Ответ Марк Мельников
И твой комментарий абсолютно разумный)
И с наступающим Новом Годом всех!
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