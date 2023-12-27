МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

МВД объявило в розыск российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида – спортсмены летом уехали в США.

Что произошло?

1. Сергей Бида – пятикратный чемпион России по фехтованию на шпагах. У него две медали с чемпионатов мира (бронза с ЧМ-2018 и серебро ЧМ-2019), но, пожалуй, главная его награда – командное серебро в Токио-2020.

Бида вместе с Сергеем Ходосом, Павлом Суховым и Никитой Глазковым принесли России первую командную медаль в шпаге за 25 лет – и первую за 17 лет в шпаге вообще.

Сергей на той Олимпиаде был лидером сборной – во многом благодаря ему команда вышла в финал.

У Биды – удивительно титулованная семья. Его бабушка Валентина Растворова – олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах, дедушка Борис Гришин – двукратный призер Олимпиад по водному поло, дядя Евгений Гришин – олимпийский чемпион по водному поло, мама Елена Гришина – призер чемпионатов мира по фехтованию.

За выступление в Токио-2020 Бида указом Владимира Путин наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Его супруга Виолетта Бида (в девичестве – Храпина) – серебряный призер чемпионата мира-2019 в команде. Она тоже выступала на Олимпиаде в Токио, но без особых успехов – вместе со сборной стала восьмой в командном турнире шпажисток.

Оба были офицерами Росгвардии – Сергей числился в московском «Динамо» и носил звание прапорщика, а Виолетта была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

Сергей Бида готовился к Олимпиаде в Париже, где нацеливался на золото: «Теперь у меня есть мощная мотивация: вернуться на Олимпийские игры и взять золото, которое посвящу бабушке».

2. Еще летом-2022 Сергей выступал на Спартакиаде и благодарил за поддержку «Динамо»: «Золото Спартакиады сильнейших России! Это был невероятно тяжеленный день. Буря эмоций, полное опустошение всех резервов организма, почти 14 часов в зале и вот она, долгожданная золотая медаль.

Хочу поблагодарить своего наставника – Александра Александровича Глазунова. А также спасибо огромное моим родным клубам по фехтованию и фехтовальному клубу «Динамо» Москва. Спасибо Московской федерации фехтования, ну и разумеется аплодисменты Федерации фехтования России за такую великолепную организацию турнира. Все было на высшем уровне».

В марте 2023-го Бида выступил на странном турнире под названием «Кубок мира», который организовала Федерация фехтования России. Да, он так и назывался в кавычках, чтобы отличаться от настоящего Кубка мира, который проводит Международная федерация фехтования. А выступили там, помимо россиян, спортсмены из Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Армении, Ирака, Ливана, Сербии и Вьетнама.

Но в июне 2023-го супруги Бида покинули Россию и уехали в США, присоединившись к клубу AFM в Калифорнии и став членами Федерации фехтования США. Там же, кстати, они встретили еще одного российского фехтовальщика и бывшего зятя главы ОКР Станислава Позднякова – Константина Лоханова.

Федерация фехтования США разрешила всем троим выступить на чемпионате страны в качестве нейтральных спортсменов, но только в том случае, если они осудят действия России на Украине. Спортсмены согласились – Сергей даже стал чемпионом.

Вместе с Сергеем Бидой и Лохановым на турнире выступил и серебряный призер Спартакиады-2022 в командной шпаге Олег Кныш. А вот Виолетта на соревнованиях не выступала из-за беременности.

«В России меня сняли с зарплаты и убрали из сборной. Там я попала в черный список. Просто потому, что кому-то не понравилось одно мое видео в соцсетях. Да, это безумие, но это российская политика», – рассказывала она в интервью британским СМИ после переезда.

«Прямо сейчас моя цель – выступить на Олимпийских играх за сборную США», – добавил Сергей.

Сейчас оба тренируют молодых спортсменов в местном клубе и собираются на Олимпиаду-2024 в Париже.

3. В России на побег фехтовальщиков отреагировали остро.

«Я нарисовал перспективу нашим ребятам, что мы точно никуда не едем, они должны это понимать. Так и сказал: «Если хотите уехать – езжайте, я никого не держу. Только уезжайте по‑человечески, а не как поступил тот же Бида. Крепостного права у нас нет, только не надо врать и выдумывать», – говорил глава ФФР Ильгар Мамедов.

После побега супругов Бида и Олега Кныша в России уволили тренера сборной по фехтованию на шпагах Александра Глазунова.

«По причине бегства его спортсменов в США без согласования с федерацией, в том числе действующего офицера Росгвардии Биды и действующего военнослужащего Храпиной, старший тренер российских шпажистов Глазунов будет освобожден от занимаемой должности. Соответствующие документы уже направлены в Центр спортивной подготовки», – сообщили в федерации.

Сам же Глазунов говорил, что ничего не знал о планах спортсменов: «Я пока не принял решение, что буду делать дальше. Ближе к началу следующего сезона буду об этом думать.

С уехавшими ребятами я не общался после произошедшего. В последний раз с Бидой разговаривал еще в апреле перед чемпионатом России, подумал тогда, что он планирует заканчивать».

4. А 26 декабря стало известно, что МВД РФ объявило Сергея и Виолетту в розыск.

«Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», – сказано в базе розыска ведомства.

Правда, по какой именно статье ведется розыск, там не указано.

Кныш и Лоханов, впрочем, в розыске не числятся.

Сам же Сергей Бида думает, что в розыск он мог попасть из-за статуса служащего Росгвардии, но подробнее комментировать отказался: «Я решил отрешиться от всего этого и не хочу иметь ничего общего с политикой, особенно российской».

По информации «Р-Спорт», супругам грозит до 10 лет за самовольное оставление части или места службы.

Экс-министр спорта России Павел Колобков считает, что супруги Бида должны отвечать по закону: «Эта новость была ожидаемой. Я не очень понимаю, о чем думал Бида – взрослый человек, не ребенок, понимал, что будет законная реакция, они принимали присягу. Если ты хочешь куда-то уехать – у нас свободная страна. Но он закон нарушил и должен отвечать.

Мне жаль, что он принял такое решение – подвел друзей, коллег, партнеров по команде, руководство федерации. Все это некрасиво и глупо выглядит, человеком оставаться надо всегда.

Ему 30 лет, взрослый человек, призер Олимпиады. А теперь в любой стране мира будут просить о его задержании, о его выдаче – закон для всех одинаков.

Служишь в армии – увольняйся, демобилизуйся, решай. Для меня это было шоком. Глупый поступок, предательство в отношении друзей и близких, но отрезвление рано или поздно придет».

Его бывший тренер Александр Глазунов уверен, что у спортсменов все хорошо: «Сергей выходил на связь, поздравлял с днем рождения, потом еще связывались. У него все хорошо, что я еще могу сказать? Он в Калифорнии, фехтует и тренирует в клубе в Сан-Хосе, выступает в нейтральном статусе на чемпионате США.

Человек принял такую жизнь, такое решение, я не думаю, что ему дадут гражданство так быстро, поэтому не уверен в его выступлении на Олимпиаде, как на предстоящей, так и на следующей в Лос-Анджелесе. Он фехтует, тренирует детей, делает рекламу своему клубу. А я не первый и не последний.

Извинения? А кто я ему? Да, я был личным тренером, но каждый выбирает свою судьбу. Он захотел полностью поменять свою жизнь. Насколько знаю, деклараций никаких не подписывал, во всяком случае мне он так сказал».

Ждем их в Париже-2024?

В тексте использованы цитаты ТАСС, Медиазона (признана иноагентом в РФ), Матч ТВ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Евгений Биятов, Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков; instagram.com/bidasergey; instagram.com/vio_bida; bbc.com