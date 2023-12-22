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Прорыв сезона в нашей фигурке – звезда тиктока с миллионами просмотров. Что он там показывает?

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19-летний Владислав Дикиджи (ударение на последний слог) – серебряный призер чемпионата России-2024 и открытие сезона.

● До этой осени вряд ли кто-то записал бы Дикиджи в фавориты чемпионата России. Год назад он выступал по юниорам – на этапах Гран-при был третьим и пятым, больше 240 баллов за программы не набирал.

На чемпионате России по прыжкам дошел по полуфинала, где проиграл Григорию Федорову, а на первенстве России финишировал пятым – правда, тогда выступал после травмы (потянул связку ноги на тренировке).

Вообще, по юниорам у Владислава не так много успехов – в 2021-м он взял финал Кубка России и еще несколько раз попадал на подиум на этапах.

Но теперь все иначе: Дикиджи неожиданно ворвался в топ мужского катания – только ему удалось выиграть оба этапа Гран-при.

Оба раза Владислав набрал за 280 баллов – с такими оценками это попадание в топ-3 на этапах международного Гран-при.

Дикиджи делает пять четверных в программах – два в короткой и три в произвольной. В его арсенале пока лутц и сальхов. Но сейчас главный козырь, пожалуй, все же не контент, а стабильность. Это главное, чего не хватает большинству наших фигуристов – только в короткой программе на ЧР 12 из 17 участников получили дедакшены, а чисто не откатал никто, кроме Дикиджи.

Кстати, этот чемпионат России – не дебютный для фигуриста. Он выступал еще два года назад – 11-е место. А вот прошлый чемпионат пропустил из-за травмы.

● На чемпионате России в Челябинске Дикиджи набрал больше 100 баллов в короткой программе и до последнего претендовал на золото.

В произвольной чисто сделал три четверных (лутц и два сальхова), но ошибся в самом конце – прыгнул одиночный аксель вместо двойного в каскаде. Это стоило ему победы – до Евгения Семененко не хватило ровно балла! 

Вот его прокат из эфира Первого канала:

И даже сам жестом показал в концовке – чуть-чуть не хватило:

Но все равно: такая стабильность и серебро ЧР в полноценном дебютном сезоне по взрослым – это мощно.

● Фишка Дикиджи – танцы после чистых прокатов. Сначала он станцевал на спор с Григорием Федоровым, потом это стало традицией.

А еще Дикиджи – звезда тиктока. На канале у Владислава под миллион подписчиков и почти 300 видео – практически на всех он просто танцует 5-10 секунд.

Снимать начал пару лет назад, ролики быстро набрали популярность. Вот один из самых ранних и просматриваемых на канале:

«Почему это так круто», «Вангую – станешь популярным» – топ-комментарии к ролику, который набрал уже 6,6 млн просмотров и почти миллион лайков.

Почти на всех роликах Дикиджи танцует в маске:

Хотя в более новых уже чаще появляется без нее:

Есть и такое (это, кстати, один из самых популярных видео на канале – 3,5 млн просмотров):

Готовы к главному хиту Дикиджи? Вот он – 11,2 млн просмотров, фигурист 10 секунд пытается что-то танцевать на льду (без коньков):

● Дикиджи рассказывал «Спорт-Экспрессу», зачем снимает эти видео:

– TikTok – это тоже часть отдыха? Попытка отвлечься?

– Не то чтобы отвлечься... Мне просто нравится танцевать, нравится изучать различные танцы. Нравится, когда на меня смотрят в TikTok. Можно назвать это хобби.

– Есть отличия, когда на тебя смотрят в TikTok и когда за тобой следит 15-тысячный «Мегаспорт»?

– Сильно различаются ощущения. В TikTok у меня много попыток. Я могу один 10-секундный ролик снимать целый час, и пока мне самому не понравится, я не буду выкладывать. С прокатом так не получится при всем желании. Только одна попытка, и, конечно, это давит, права на ошибку нет. Поэтому я немного зажимаюсь, нет должной пластики на льду. Но буду стараться работать над этим.

– Кто тебя вдохновляет из других авторов на платформе TikTok?

– Есть один зарубежный парень, который меня и воодушевил снимать самому. У меня давно был скачан TikTok, я листал ленту и случайно увидел его профиль. Он танцор профессиональный, но двигался по-настоящему здорово. Я посмотрел на него и подумал: если он может, то чем я хуже? И так я постепенно начал смотреть на его танцы и потихоньку развиваться в этом направлении.

– Не было мысли перенести свои движения из TikTok на лед?

– Я хотел бы сделать какую-нибудь программу в хип-хоп-стиле. Отпрыгать, например, все элементы и в конце выдать что-то зажигательное, станцевать. Что-то можно оставить для шоу, показательных выступлений.

А как вам творчество Владислава?

Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Мужчины

Итоговое положение

1. Евгений Семененко – 294,75

2. Владислав Дикиджи – 293,74

3. Петр Гуменник – 292,42

4. Дмитрий Алиев – 285,57

5. Даниил Самсонов – 265,63

6. Макар Игнатов – 265,34

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

6 комментариев
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Наращивать артистизм на льду и будет 🔥
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Фигурист, видимо, отличный, как тиктокер зашкварный.
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Такой уверенный и вместе с тем милый. Классное начало взрослой карьеры! Теперь закреплять и работать над хорео.
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Это бы все на лед перенести, а то как два разных человека, с коньками и без них
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Где заголовок: "Кейпопер Семененко обыграл тиктокера Дикого Джи и экстремиста-пианиста-интеллектуала Гуменника"???
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