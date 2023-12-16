Такой стрельбы в биатлоне вы еще не видели: норвежец уронил обойму, снял лыжи и полез за ней в яму
Норвежец Эндре Стремсхайм не забудет гонку преследования на этапе в Ленцерхайде – не только потому, что попал на подиум, но и из-за приключений на последнем рубеже.
Стремсхайм стартовал 12-м, но за счет неплохой стрельбы и серьезной скорости к финальной стойке подходил в числе лидеров – вместе с Йоханнесом Бо и Стурлой Лагрейдом.
Эндре встал на третий щит через 2-3 секунды после товарищей по команде, но… тут же уронил обойму – она упала на снег за ковриком, то есть уже в стрелковой зоне. Которая на несколько десятков сантиметров ниже самого рубежа – как огромная яма. Заходить туда запрещено (обычно и незачем).
Стремсхайм не растерялся и полез за обоймой, пока Бо и Лагрейд закрывали мишени. Нагибаться пришлось далеко, так что Эндре для удобства открепил лыжи.
Формально – это нарушение правил, так как снимать лыжи на стрелковом коврике запрещено. Пункт 8.3.2.1. правил соревнований IBU: «Снимать одну или обе лыжи во время стрельбы, включая тренировки и пристрелку, запрещено, а также запрещено помещать любые предметы под лыжи».
Вся ситуация заняла примерно полминуты – когда Эндре начал стрелять, Бо и Лагрейд уже убежали.
Несмотря на промах и заминку с обоймой, Стремсхайм вышел с рубежа на третьем месте, но в 20 секундах от Лагрейда, а от Йоханнеса и вовсе в 40.
Но ситуация на рубеже, похоже, только разозлила норвежца – он так втопил на последнем круге, что обошел Стурлу и финишировал вторым!
А на финише кричал и размахивал рукой.
После гонки у судей все-таки возникли вопросы в Стремсхайму – по правилам нельзя находиться на линии стрельбы, а пространство под ковриком уже относится к стрелковому коридору. Но в случае с норвежцем судьи решили ограничиться предупреждением.
К тому же снимать лыжи тоже запрещено, а при потере обоймы нужно поднять руку и попросить новую.
Стремсхайм признал – он действовал не очень умно: «На последней стойке была самая стрессовая ситуация всех времен. Я уронил обойму, и мне пришлось снять лыжи.
Я слышал, что запрещено стрелять без лыж. Но я не думал, что то, что я сделал сегодня, подпадает под это правило. Надеюсь, остальные рассудили так же.
Я стоял там и думал: «Должен ли я это сделать (поднять руку – Sports.ru) или нет?». Это была первая мысль, которая пришла мне в голову. Но потом я подумал, что придется долго ждать, а потом будут вычитать время. Тогда я решил, что справлюсь сам.
Теперь я понял, что в следующий раз поступлю наоборот. Не поднимать руку было очень плохим решением».
Для 26-летнего Эндре это первый личный подиум на Кубке мира в карьере. Теперь точно будет что вспомнить.
Кубок мира по биатлону-2023/24
3-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Гонка преследования
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 32.30,0 (3)
2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 24,7 (2)
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29,1 (1)
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 40,9 (3)
5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 50,5 (3)
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 57,5 (3)
7. Филипп Хорн (Германия) – 1.01,4 (3)
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.09,1 (3)