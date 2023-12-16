Stream of Consciousness
Блог

Такой стрельбы в биатлоне вы еще не видели: норвежец уронил обойму, снял лыжи и полез за ней в яму

фото фото
Эндре Стремсхайм
Кубок мира по биатлону Кубок мира по биатлону
Стурла Хольм Лагрейд Стурла Хольм Лагрейд
Йоханнес Бо Йоханнес Бо
сборная Норвегии сборная Норвегии
Биатлон Биатлон

Норвежец Эндре Стремсхайм не забудет гонку преследования на этапе в Ленцерхайде – не только потому, что попал на подиум, но и из-за приключений на последнем рубеже.

Стремсхайм стартовал 12-м, но за счет неплохой стрельбы и серьезной скорости к финальной стойке подходил в числе лидеров – вместе с Йоханнесом Бо и Стурлой Лагрейдом.

Эндре встал на третий щит через 2-3 секунды после товарищей по команде, но… тут же уронил обойму – она упала на снег за ковриком, то есть уже в стрелковой зоне. Которая на несколько десятков сантиметров ниже самого рубежа – как огромная яма. Заходить туда запрещено (обычно и незачем).

Стремсхайм не растерялся и полез за обоймой, пока Бо и Лагрейд закрывали мишени. Нагибаться пришлось далеко, так что Эндре для удобства открепил лыжи.

Формально – это нарушение правил, так как снимать лыжи на стрелковом коврике запрещено. Пункт 8.3.2.1. правил соревнований IBU: «Снимать одну или обе лыжи во время стрельбы, включая тренировки и пристрелку, запрещено, а также запрещено помещать любые предметы под лыжи».

Вся ситуация заняла примерно полминуты – когда Эндре начал стрелять, Бо и Лагрейд уже убежали.

Несмотря на промах и заминку с обоймой, Стремсхайм вышел с рубежа на третьем месте, но в 20 секундах от Лагрейда, а от Йоханнеса и вовсе в 40.

Но ситуация на рубеже, похоже, только разозлила норвежца – он так втопил на последнем круге, что обошел Стурлу и финишировал вторым!

А на финише кричал и размахивал рукой.

После гонки у судей все-таки возникли вопросы в Стремсхайму – по правилам нельзя находиться на линии стрельбы, а пространство под ковриком уже относится к стрелковому коридору. Но в случае с норвежцем судьи решили ограничиться предупреждением. 

К тому же снимать лыжи тоже запрещено, а при потере обоймы нужно поднять руку и попросить новую.

Стремсхайм признал – он действовал не очень умно: «На последней стойке была самая стрессовая ситуация всех времен. Я уронил обойму, и мне пришлось снять лыжи.

Я слышал, что запрещено стрелять без лыж. Но я не думал, что то, что я сделал сегодня, подпадает под это правило. Надеюсь, остальные рассудили так же.

Я стоял там и думал: «Должен ли я это сделать (поднять руку – Sports.ru) или нет?». Это была первая мысль, которая пришла мне в голову. Но потом я подумал, что придется долго ждать, а потом будут вычитать время. Тогда я решил, что справлюсь сам.

Теперь я понял, что в следующий раз поступлю наоборот. Не поднимать руку было очень плохим решением».

Для 26-летнего Эндре это первый личный подиум на Кубке мира в карьере. Теперь точно будет что вспомнить.

Кубок мира по биатлону-2023/24

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Гонка преследования

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 32.30,0 (3)

2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 24,7 (2)

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29,1 (1)

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 40,9 (3)

5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 50,5 (3)

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 57,5 (3)

7. Филипп Хорн (Германия) – 1.01,4 (3)

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.09,1 (3) 

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слабоумие и отвага!)))
+6
-1
+5
Стремсхайм просто красавчик Классный КМ по биатлону сезона 23-24.
+8
-4
+4
Чудова бы забанили))
+3
0
+3
Крутой перфоманс
+2
0
+2
Русских в биатлоне нет вот и расслабились
+1
-1
0
Как же долго Эндрб шел к своей медали на КМ. Столько лет провел на IBU, но все равно смо попасть
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий