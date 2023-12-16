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Плющенко открыл новый каток: на льду Трусова, Самоделкина и Ангелопол, среди гостей Киркоров

Яна Рудковская Яна Рудковская
Гном Гномыч Гном Гномыч
Софья Самоделкина Софья Самоделкина
Александра Трусова Александра Трусова
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Юлия Липницкая Юлия Липницкая
Академия Плющенко Академия Плющенко
видео видео
Алена Косторная Алена Косторная
Валерий Ангелопол Валерий Ангелопол
Георгий Куница
Наталья Линичук
Фигурное катание Фигурное катание

В Москве открылся новый каток Евгения Плющенко – на церемонию приехали руководители ФФКР, Александра Трусова, Софья Самоделкина и Филипп Киркоров.

● Строительство катка началось еще в 2020-м – землю под новую арену выделил мэр Москвы Сергей Собянин, но все остальное Плющенко, как говорит, оплачивал из своего кармана.

Евгений регулярно проводил экскурсии по стройке – показывал все этапы у себя в соцсетях.

Каток планировали закончить еще в 2022-м, но строительство затянулось, так что объект сдали только пару месяцев назад.

Это двухэтажное здание площадью 4,7 тысяч квадратных метров, включает большой и малый ледовые залы, зал хореографии, зал единоборств, медицинский кабинет, тренерскую, тренажерный зал, кафетерий, комнату отдыха, фирменный магазин с мерчем Александры Трусовой и Гном Гномыча и многое другое.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, здание выполнено в образе дворца Снежной королевы, который обнимают белоснежные крылья ангела, выполненные из структурной конструкции ламелей прямоугольного сечения.

«Очень много каминов, зон ожидания, где родители могут пообщаться, прекрасный ресторан, родители тоже должны наслаждаться, радоваться.

Родители отдают ко мне детей с удовольствием и добровольно. Я хочу сказать, что фигурное катание — очень интересный вид спорта. Это искусство. Мы сразу обучаем, как правильно падать. Без травм не бывает. У нас есть любительские группы, где просто катаются, скользят», – так Плющенко описывал новый каток на открытии.

А Яна Рудковская говорила о сложностях во время строительства: «Открытие затянулось на год. Было сложно. Я была во главе стройки. Евгений занимался надзором. Было сложно построить тем людям, которые в спорте и шоу‑бизнесе.

Мы не думали, что это затянется на три года. Сложностей было очень много. Нам не давали тепло и электричество. Нам удалось пройти до конца этот путь. Построили на частные деньги, мы инвестировали уже во второй дворец спорта».

● Торжественное открытие прошло 15 декабря – на церемонию побывали гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган, исполняющий обязанности президента ФФКР Антон Сихарулидзе и другие.

Пришел и Филипп Киркоров – друг семьи:

«В этом доме будет коваться олимпийское золото. Так заложено в семье Плющенко. Этот дворец сконцентрировал в себе удивительное сочетание таланта, одержимости и веры. Я рад быть свидетелем грандиозного события в Москве. Потрясающие условия красоты.

Я спокоен за наш спорт. Я и лед – вещи несовместимые. Чем черт не шутит, может, я возьму уроки мастерства у Жени Плющенко. Мои дети катаются, Женечка на лед ставил Аллу‑Викторию, Мартин дружит с Сашей Плющенко. Я очень рад, что дружат наши дети. Это большая редкость», – сказал Киркоров.

● Главной частью открытия стало ледовое шоу – некоторых из этих фигуристов сейчас кроме как у Плющенко больше и не увидеть.

Александра Трусова выступала с номером со скрипкой под «Рапсодию на тему Паганини». Обошлось без четверных, но Саша прыгнула каскад тройной лутц – тройной тулуп (видео с канала Константина Лесика):

«Я никогда не боролась за внимание тренера». Рассуждения Трусовой, которая повзрослела

Софья Самоделкина, которая собирается выступать за Казахстан, а с октября тренируется в Плющенко, зашла даже на тройной аксель:

А после шоу рассказывала, как Плющенко ей помог: «Что сказать про аксель? Пришла к Евгению Викторовичу (Плющенко), и пошел аксель. И четверные пошли – все есть в соцсетях».

Появился и Валерий Ангелопол – после истории с контрактом он ушел от Анжелики Крыловой и партнерши Василисы Кагановской, а сейчас нашел себе место в Академии Плющенко.

На открытии (как и на других шоу Плющенко) Ангелопол катался в паре с Юлией Липницкой (видео с канала Svetapoln):

Слово главного пацана фигурки: контракт партнерше, подстава от тренера, рука помощи от Плющенко и Рудковской

Алена Косторная и Георгий Куница показали «Лебединое озеро»:

А в финальном номере вышли все: Елизавета Нугуманова, Софья Титова, Гном Гномыч, Никита Сарновский и другие:

● Вместе с открытием нового катка Плющенко объявил и о создании отделения танцев на льду – его возглавит олимпийская чемпионка-1980 Наталья Линичук.

Она тренировала в США с 1994-го и только недавно вернулась в Россию.

«Евгений мечтал, чтобы были все виды фигурного катания. Открыли официально отделение танцев. Линичук – глыба, большое имя в мире танцев. Для нас это большая честь, что у нас получилось привезти ее из Америки», – призналась Рудковская.

А на следующий год Плющенко планирует расширяться даже за границу – хочет открыть школу в Китае.

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В тексте использованы цитаты Матч ТВ.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; instagram.com

27 комментариев
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Ответ Шубина
Софья с Сашей молодцы! Рапсодия - очень сильный и впечатляющий номер, идеальный для эмоциональной и выразительной Саши.
Если не знать что вы реальная фанатка Саши, разговоры про "эмоциональную и выразительную" можно воспринять как тонкий троллинг;))
+11
-3
+8
их семейка просто центр притяжения неприятных персон🤣
+7
-2
+5
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Vasily Ivanov
Примерная стоимость такого -миллиард. рублей. Без земли . Ее Собянин с царского плеча бесплатно выделил....И это все личные деньги Плющенко ?
выделил, но не подарил. Земля принадлежит городу.
+5
0
+5
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Липницкая украшение любого шоу.
+5
-2
+3
Доверенным лицам можно строить ледовые дворцы, 3 года, преодолевая трудности :)
+2
0
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ pas33pas
Про землю. Ледовая зона катка 60х30м, что есть 18 соток или как 3 дачных участка. Если же учесть что это не всё, а выделено наверняка гораздо больше, и не где-то в Замкадье, а в Городе, то не удивлюсь что землица гораздо дороже всех построек. В городе строят дома-человейники от 20 этажей не от хорошей жизни, а тут 2.
В Москве не один каток их несколько десятков Вот и новый каток Тутберидзе в Ясенево , тоже прошла первая тренировка. Наверно это нужно людям. Дома - новостройки часто стоят полупустые.
+3
-1
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ pas33pas
Хорошо, скажу прямо. Мне Плющ не нравится и мне не нравятся такие герои "всего добился сам", которым дарят такие подарки за бюджетный счёт. Приватизация прибыли и национализация убытка. Ресторан небось прибыль даёт не городу.
вы сказали все. Плющенко не нравитсч. Мало кому он нравится сегодня, но он делает такое же дело как и многие другие тренеры. Землю ему не подарили, она городская. Каток Тутберидзе тоже не подарили,насколько известно, он городской. Если есть разрешение на работу ресторана, то и налоги с него придется платить городу. . Давайте отделять мух от котлет. Тут же прведу пример с Тутберидзе, потому что их все время сравнивают. Тутберидзе с какой целью открыла " ООО ТИМ ТУТБЕРИДЗЕ" ?
Без сомнения для обогащения и тоже получает деньги на шоу от города и др" спонсоров".
+3
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+2
Привезли шпиона.
Шо творится ? Куда патриоты смотрят ??
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Молодец Плющенко. И спортсмены у него интересные катаются.
За появление Линичук в российском ФК вообще респект!
+2
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Ответ Vladimir Arutin
Интересно Трусова в прокате в шоу и показательных хоть раз падала ?Что то не вспомню таких случаев !
падала, конечно, не раз, не два и не три, обычно с ультраси, и степовала тоже неоднократно
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Ответ Hardy
их семейка просто центр притяжения неприятных персон🤣
подобное тянется к подобному
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Ответ Железная Леди
Липницкая украшение любого шоу.
медленная, не в физических кондициях, растяжка до сих пор хорошая - это да, учитывая, что невыразительной она была всегда, украшение только в том смысле, что выступает звезда (сделанная таковой другой школой)
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Ответ AAPolyansky
центр Тутберидзе - городской, с социальной нагрузкой, а здесь коммерческая школа
Талантливые дети учатся в Ангелах бесплатно. И не надо выставлять Тутберидзе бессеребреницей, это смешно.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ AAPolyansky
центр Тутберидзе - городской, с социальной нагрузкой, а здесь коммерческая школа
А что вы называете " социальной нагрузкой " и как она отличается ?
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0
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ AAPolyansky
центр Тутберидзе - городской, с социальной нагрузкой, а здесь коммерческая школа
Вы абсолютно правы. Каток Тутберидзе гороской все содержание оплачивает город, а это деньги очень большие, т.к. надо оплачивать Содержание катка и обслуживающий песонал, включая электричество, воду канализационные отходы, душ , туалет и всякие кабинеты, вывоз мусора и многое другое. у Плющенко все тоже самое, только это его собственность и за все он должен платить сам.
а деньги за обучение фигуристов они оба берут одинаково.
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0
Ответ Железная Леди
В Москве не один каток их несколько десятков Вот и новый каток Тутберидзе в Ясенево , тоже прошла первая тренировка. Наверно это нужно людям. Дома - новостройки часто стоят полупустые.
Хорошо, скажу прямо. Мне Плющ не нравится и мне не нравятся такие герои "всего добился сам", которым дарят такие подарки за бюджетный счёт. Приватизация прибыли и национализация убытка. Ресторан небось прибыль даёт не городу.
+1
-1
0
Ответ Vasily Ivanov
Примерная стоимость такого -миллиард. рублей. Без земли . Ее Собянин с царского плеча бесплатно выделил....И это все личные деньги Плющенко ?
у Плющенко есть инвесторы - во-первых, государство, во-вторых, Ротенберг-мл
0
0
0
Ответ Шубина
Софья с Сашей молодцы! Рапсодия - очень сильный и впечатляющий номер, идеальный для эмоциональной и выразительной Саши.
"эмоциональной и выразительной Саши" ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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По фразе "новый каток" уже понятно отношение автора к Плющенко. Всем бы такой каток на самом деле. Между прочим этот "каток" превосходит центр подготовки фигурного катания Тутберидзе по многим параметрам, включая площадь и размер здания, дизайн наружный и внутренний, технологические новшества и т.д. Да и сумма вложений куда больше!
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Хорошо что открываются новые катки. Но, если каток построен на частные инвестиции, то они же должны каким то образом окупится? Платные занятия? Дороговато выйдет ковка олимпийского золота. Да, ФК обходится дорого в любом случае, но если все полностью платно, совсем не легко будет родителям.
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С новосельем!
0
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0
Примерная стоимость такого -миллиард. рублей. Без земли . Ее Собянин с царского плеча бесплатно выделил....И это все личные деньги Плющенко ?
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