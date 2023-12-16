Плющенко открыл новый каток: на льду Трусова, Самоделкина и Ангелопол, среди гостей Киркоров

В Москве открылся новый каток Евгения Плющенко – на церемонию приехали руководители ФФКР, Александра Трусова, Софья Самоделкина и Филипп Киркоров.

● Строительство катка началось еще в 2020-м – землю под новую арену выделил мэр Москвы Сергей Собянин, но все остальное Плющенко, как говорит, оплачивал из своего кармана.

Евгений регулярно проводил экскурсии по стройке – показывал все этапы у себя в соцсетях.

Каток планировали закончить еще в 2022-м, но строительство затянулось, так что объект сдали только пару месяцев назад.

Это двухэтажное здание площадью 4,7 тысяч квадратных метров, включает большой и малый ледовые залы, зал хореографии, зал единоборств, медицинский кабинет, тренерскую, тренажерный зал, кафетерий, комнату отдыха, фирменный магазин с мерчем Александры Трусовой и Гном Гномыча и многое другое.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, здание выполнено в образе дворца Снежной королевы, который обнимают белоснежные крылья ангела, выполненные из структурной конструкции ламелей прямоугольного сечения.

«Очень много каминов, зон ожидания, где родители могут пообщаться, прекрасный ресторан, родители тоже должны наслаждаться, радоваться.

Родители отдают ко мне детей с удовольствием и добровольно. Я хочу сказать, что фигурное катание — очень интересный вид спорта. Это искусство. Мы сразу обучаем, как правильно падать. Без травм не бывает. У нас есть любительские группы, где просто катаются, скользят», – так Плющенко описывал новый каток на открытии.

А Яна Рудковская говорила о сложностях во время строительства: «Открытие затянулось на год. Было сложно. Я была во главе стройки. Евгений занимался надзором. Было сложно построить тем людям, которые в спорте и шоу‑бизнесе.

Мы не думали, что это затянется на три года. Сложностей было очень много. Нам не давали тепло и электричество. Нам удалось пройти до конца этот путь. Построили на частные деньги, мы инвестировали уже во второй дворец спорта».

● Торжественное открытие прошло 15 декабря – на церемонию побывали гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган, исполняющий обязанности президента ФФКР Антон Сихарулидзе и другие.

Пришел и Филипп Киркоров – друг семьи:

«В этом доме будет коваться олимпийское золото. Так заложено в семье Плющенко. Этот дворец сконцентрировал в себе удивительное сочетание таланта, одержимости и веры. Я рад быть свидетелем грандиозного события в Москве. Потрясающие условия красоты.

Я спокоен за наш спорт. Я и лед – вещи несовместимые. Чем черт не шутит, может, я возьму уроки мастерства у Жени Плющенко. Мои дети катаются, Женечка на лед ставил Аллу‑Викторию, Мартин дружит с Сашей Плющенко. Я очень рад, что дружат наши дети. Это большая редкость», – сказал Киркоров.

● Главной частью открытия стало ледовое шоу – некоторых из этих фигуристов сейчас кроме как у Плющенко больше и не увидеть.

Александра Трусова выступала с номером со скрипкой под «Рапсодию на тему Паганини». Обошлось без четверных, но Саша прыгнула каскад тройной лутц – тройной тулуп (видео с канала Константина Лесика):

Софья Самоделкина, которая собирается выступать за Казахстан, а с октября тренируется в Плющенко, зашла даже на тройной аксель:

А после шоу рассказывала, как Плющенко ей помог: «Что сказать про аксель? Пришла к Евгению Викторовичу (Плющенко), и пошел аксель. И четверные пошли – все есть в соцсетях».

Появился и Валерий Ангелопол – после истории с контрактом он ушел от Анжелики Крыловой и партнерши Василисы Кагановской, а сейчас нашел себе место в Академии Плющенко.

На открытии (как и на других шоу Плющенко) Ангелопол катался в паре с Юлией Липницкой (видео с канала Svetapoln):

Алена Косторная и Георгий Куница показали «Лебединое озеро»:

А в финальном номере вышли все: Елизавета Нугуманова, Софья Титова, Гном Гномыч, Никита Сарновский и другие:

● Вместе с открытием нового катка Плющенко объявил и о создании отделения танцев на льду – его возглавит олимпийская чемпионка-1980 Наталья Линичук.

Она тренировала в США с 1994-го и только недавно вернулась в Россию.

«Евгений мечтал, чтобы были все виды фигурного катания. Открыли официально отделение танцев. Линичук – глыба, большое имя в мире танцев. Для нас это большая честь, что у нас получилось привезти ее из Америки», – призналась Рудковская.

А на следующий год Плющенко планирует расширяться даже за границу – хочет открыть школу в Китае.

В тексте использованы цитаты Матч ТВ.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; instagram.com