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Биатлонистки в шоке от отеля в Уфе – показали бардак на видео. Директор ответил, что они пиарятся

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В Уфе с 15 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону – соревнования не начались, а проблем уже хватает.

● Наталья Гербулова пожаловалась в соцсетях на условия проживания в гостинице. В номерах грязно (все еще идет ремонт), туалет не готов – душевая кабина не доделана, а кран, льющий воду на пол вместо раковины, точно запомнится надолго.

«Мы приехали в Уфу. Здесь был ремонт еще два дня назад. Что вы думаете? Никто не убрался. А как в пыли жить? Нам нельзя дышать этим. А люди думают, что это нормально. Это ненормально! 

В общем, я очень люблю уборку. Клининг, Наталья, дорого.

Туалет у нас вообще жесть. Посмотрите, какой срач», – сказала Гербулова.

«Мы очень рады что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему, если такая ситуация, спортсменов вообще сюда заселяют?» – написала она позже.

Впрочем, кран вскоре заменили.

«Мы все знали, что здесь был ремонт, просто не ожидали, что он еще не закончился. Мы сообщили, что у нас есть проблемы с краном – нам все поменяли. Единственное, что здесь немного пыльно, но тут у всех так. Все прекрасно знали, куда они едут. Так получилось, что не везде ремонт успели доделать», – рассказала биатлонистка Жанна Максимович.

Но история уже срезонировала – дошла до телеграм-каналов с миллионами подписчиков. С биатлоном такое случается раз в несколько лет.

● Речь о гостинице, которая находится на территории биатлонного комплекса – сейчас там реконструкция.

Комплекс открыли в 2001 году, вот так он презентован на официальном сайте: «Гостиничный комплекс располагает 51 комфортабельными номерами вместимостью 170 мест (стандартные, комфорт, полулюкс, люкс) со всеми удобствами (санузел с душевой кабиной, телевизор (60 каналов), телефон, холодильник, номера с видом на лес или реку).

В нашем комплексе Вас ждет квалифицированный персонал, высокий уровень обслуживания и низкие цены на проживание. Каждый день мы делаем все возможное, чтобы Вам хотелось возвращаться к нам снова и снова!»

● Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сразу пообещал разобраться, хотя видео от Гербуловой не смотрел.

А вот двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Медведцеву, которая возглавляет Федерацию биатлона Красноярского края (за нее и выступает Гербулова), вопрос об условиях в гостинице почему-то разозлил:

– В курсе ли вы ситуации, что биатлонистки сборной Красноярского края сегодня в социальных сетях пожаловались на условия проживания в отеле в Уфе?

– Почему я должна это комментировать?

– Потому что вы руководитель федерации биатлона, это ваши спортсменки...

– И что?

– То есть вам безразлично, в каких условиях они живут?

– Вы вообще когда‑нибудь спортом занимались? Почему вы спрашиваете какой‑то бред?

– Я хочу узнать, в курсе ли вы ситуации, которая произошла с вашими спортсменками?

– Не звоните мне никогда больше, – сказала Медведцева.

Раздражение очень странное. Мы уточнили: за размещение спортсменов на внутренних турнирах отвечают регионы, они же и платят за проживание. Получается, что Медведцева должна быть как минимум в курсе, как дела в гостинице, почему ее выбрали. Решение проблемы, может, и не прямая ответственность Ольги, но точно ее касается.

 

● Директор уфимского спорткомплекса Виктор Никитин считает, что Гербулова решила привлечь к себе внимание: «Недовольство условиями проживания возникло только у Гербуловой. Во‑первых, она опубликовала несколько видео из разных номеров, хотя сама жила в новом номере. Приехала заселяться она в час ночи, увидела пыль. Утром там уже было все чисто, пришли и убрали.

Она просто пиарится, в прошлом году в комплексе в Ижевске у нее была такая же история. Мы ей предложили переехать в отель, она недовольна, что они далеко.

В самом начале мы всем сказали, что у нас будет ремонт. Если не устраивает, то у нас забронированы места в трех отелях. Регионы согласились жить в отеле на стадионе. Вопросы возникли только у группы Истомина, хотя сам он прилетел только сегодня. Сейчас у нас решили переехать Носкова и Гербулова, они после тренировки уезжают. Из ничего просто раздули слона.

Не понимаю, почему идет этот негатив. С проживанием все налажено, транспорт есть, за сборной России и Белоруссии закреплен автобус, никаких проблем. Не бывает так, что претензии появляются у одного человека, здесь (в комплексе) все стараются, работают без выходных, чтобы создать хорошие условия спортсменам. Любые вопросы решаем быстро, 100 человек здесь работают.

А Гербулова взяла и своими недовольствами уничтожила репутацию комплекса, это некрасиво. У меня тоже есть свои воспитанники, но никогда в жизни никто не вел себя подобным образом».

Но все равно непонятно – если в гостинице все еще идет ремонт и комнаты не готовы, зачем предлагать спортсменам размещение?

● Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что спортсменов избаловали западные страны: «Сегодняшние спортсмены, не только биатлонисты, а в целом, стали слишком разборчивыми. Они поездили по западным странам, побывали в других условиях, увидели, что там можно делать.

Конечно, бывают неприятности, но не думаю, что нужно говорить об этом во всеуслышание. Никто же не знает, какие действительно трудности есть у этой гостиницы или в самом регионе. Не нужно лишний раз выставлять все в черном цвете.

Современные спортсмены даже представить не могут, какие у нас были условия, когда мы готовились к Олимпийским играм. Им такое даже не снилось.

Понимаю, что времена меняются, как и требования, ни в коем случае не призываю переходить на спартанские условия, но нужно правильно расставлять для себя акценты. Не нравится напор воды в кране? Позовите сантехника».

И это – типичная логика старшего поколения в нашем спорте. Как можно жаловаться, если раньше (30-40 лет назад) было еще хуже?

● Как раз сегодня стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) отчитала юниорок за то, что они подобным образом (фото и видео) жаловались на условия проживания в Казани и Самаре на Гран-при России. Спортсменки жили в отелях, построенных при Хрущеве, с тараканами и грязью в номерах. Но в итоге оказались виноваты сами.

Нам же «не нужно лишний раз выставлять все в черном цвете».

А Гербулову и ее соседку по комнате Екатерину Носкову все-таки переселили в другую гостиницу в Уфе.

«Чувствуется, девочки избалованные». Наши фигуристки жалуются на тараканов в отеле, федерация защищается

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, RT

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Алексей Куденко

50 комментариев
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Они поездили по западным странам, побывали в других условиях, увидели, что там можно делать - развращение капиталистическими благами разрешается просто, не пускать никуда и лет через 10 спортсмены забудут что такое международные старты.
+66
-7
+59
да уж, колхозное мировоззрение никуда не выкинуть.. сколько должно смениться поколений, чтоб желание нормальных условий было в порядке вещей, а не разбалованностью?
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-5
+44
Медведцеву после такого комментария просто обязаны уволить.
+35
-5
+30
Это напомнило моего бывшего директора, который на просьбу одной беременной сотрудницы отпустить ее на осмотр к врачу сказал, что раньше бабы вообще в поле рожали, и ничего))))
+19
-1
+18
Современные спортсмены даже представить себе не могу, как жили первобытные люди! У них и патронов то не было! На мамонта с палкой ходили!

И да, ох уж это запад вонючий, понаставил понимаешь там стульчаки на унитазы себе!
+20
-5
+15
Комфорт - это социальный конструкт навязанный западом
+17
-4
+13
Спросите у Димы Васильева на какой машине он ездит и какой у него сотовый
+12
-1
+11
Я не понял, получается Дмитрий Васильев говорит о том, что на западе лучше условия? Он вообще знает, что там геи? Он знает, что там радуга разрешена? Он что хочет сказать, что у нас тут хуже?
Это реально подпадает под статью об измене. Надо писать в прокуратуру, росгвардию, вагнеру и росскрепнадзор. Есть стука... активисты? Знаю, есть. Будьте добры. Такие предатели не должны оставаться жив... свободными.
+13
-2
+11
А чего им надо, как в западных разлагающихся странах? Чтобы и чисто и комфортно? Шиш! Вот мы росли еще и не в таких условиях! Так что тут грех жаловаться!!
+14
-5
+9
Вместо того, чтобы извиниться, у наших чиновников принято наезжать... Это все, что надо знать о большинстве из них.
+7
0
+7
Ну так они же все мечтали и грезили вернуться назад в СССР и спортсмены кстати тоже. Не только же эти политруки типа Васильева. И sports кстати тоже, регулярно пилил всевозможные ностальгические тексты. Ну вот давняя мечта сбывается. Где-то там в одной части страны очереди за яйцами в километр. А вот тут номер с унитазом без сиденья и лейкой мимо раковины. И в отличие от "проклятых" 90-х плохой отзыв за плохую услугу им оставить уже нельзя. Наташ, подстели газетку на унитаз и успокойся. Страна самого вкусного пломбира возвращается. По многочисленным просьбам трудящихся)
+7
-1
+6
В РФ в подавляющем большинстве мест не знают, что такое сервис, клиентоориентированность и обратная связь, о чём вообще говорить? Чему могут научить наши шараги по специальности "Гостиничный сервис и туризм"? Вот буквально по этой специальности достаточно закончить училище/колледж, чтобы потом работать, некоторых в отели вообще с непрофильными образованиями берут, лишь бы язык знал. Даже во времена СССР не были одними из лидеров в данной отрасли. Это в Швейцарию дикарей вести нужно наших на обучение, либо приглашать сюда преподавать (не в текущих, конечно, реалиях).
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+5
У нас лучшие отели, вы что, особенно хвалят тот, что в лесном массиве у Геленджика
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0
+3
Если из профессионального спорта убрать госфинансирование, то вопросы по гостиницам быстро отпадут. Призовые все твои, рекламные контракты, оплачивай любой отель на выбор. Максимум должен финансироваться юношеский спорт. А взрослые люди обычно сами зарабатывают. Если в профессии мало платят, то ее можно поменять.
+3
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+3
Ответ justbored
нет, ну объективно - каков вклад биатлонисток в comfort living? роскошные гостиницы - это капитализм, бесплатные номера в них - социализм. мы где, укажите точку на карте.
Мы ориентировочно между пупком и коленом - если смотреть сзади
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- Я прошу прощения, что обращаюсь, но тут такое дело... В моём номере живёт лошадь и пятнадцать выходцев из Средней Азии. Не хочу показаться расисткой и зооненавистницей, но можно ли мне поменять номер или хотя бы попросить лошадь не гадить мне на подушку?

- Ты просто хамка, испорченная загнивающим Западом неблагодарная тварь, тебе только бы в Инстаграме пиариться!!!
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Я в 2000-е объездил кучу гостиниц, когда участвовал в чемпионатах по плаванию своей области. Они все были крайне дешевые и далеко не в лучшем состоянии. Но такого п****ца, как на видео, я нигде не видел.
Надо быть отмороженным, чтобы говорить, что спортсменов разбаловал запад. Чиновникам надо научиться уважать себя и своих подчиненных (спортсменов).
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Ответ justbored
ну только там спортсмены на господдержке не сидят особенно. не прямой во всяком случае. а если есть тараканы, то винят иные факторы https://citybugs.tamu.edu/factsheets/biting-stinging/bed-bugs/
И лыжники, и биатлонисты практически везде сидят на гос.поддержке, зачастую в том числе и на военной/полицейской.

Замечание про "не прямую во всяком случае" так-то циничное. Да, прокладывают в некоторых странах между бюджетом и спортом в виде фондов. И в этих фондах-прокладках ещё и нефиговый процент бюджетных денег оседает. Это не "во всяком случае", это ещё хуже.
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Ответ Savardus
Комментарий удален модератором
Плохие дни у неё примерно каждые 24-28
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Не промахнулась мимо очка - и по мишени попадешь!
Подмылась без брызг - на первое место идёшь!
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Обычное дело, на спортсменах решили сэкономить. Но показательна реакция всяких ответственных лиц, мол все нормально, так и было задумано))
Чиновники, когда ездят в командировки, селятся в люксах, а спортсмены-холопы должны жить в помойке, где укажут и не вякать.
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Совки! Ну какие же совки) западные страны ее разбаловали, что вода из крана льется вне раковины, хамство какое
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Васильев омерзителен.
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НИЧЕГО НОВОГО !!! Это и есть современная Россия. Вы были на стадио в спб когла его только наспех открыли ?? Там то похлеще вода хлестала с потолка. Зато vip ложи были отделаны на 5+
А вот сколько своровано на этом отеле -никто не скажет. За эти турниры регионы бьются в кровь - там можно порубить гос.бюджет
+2
-1
+1
Ответ Ярик01
Они поездили по западным странам, побывали в других условиях, увидели, что там можно делать - развращение капиталистическими благами разрешается просто, не пускать никуда и лет через 10 спортсмены забудут что такое международные старты.
ну только там спортсмены на господдержке не сидят особенно. не прямой во всяком случае. а если есть тараканы, то винят иные факторы https://citybugs.tamu.edu/factsheets/biting-stinging/bed-bugs/
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Вообще офигели, поездили по разным странам, увидели, как может быть - и теперь так же хотят. Предательская риторика какая-то.
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I’m back in the USSR. You don’t know how lucky you are.... boy
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За последние лет 10 объездил весь ЦФО, СЗФО, ЮФО и немного приволжья. Когда вещают про то что в стране поднялся уровень гостиниц - чистая правда, ни разу не попадал в какую-нибудь трешатину, независимо от цены. Но то что мы видим в Уфе это позор, что-то подобное видел в 2001 году при первой поездке на чёрное море. Жаль, что такие граждане как никитин ничего исправлять не будут - пока есть заказы от федераций за откаты, им плевать на сервис.
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Если отели и гостиницы в любом регионе хотят грести деньги лопатами то должны поддерживать состояние инфраструктуры на должном уровне. Поэтому в России и не развит городской туризм, кроме крупных городов и то не всех.
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Ответ And-Rover
Если отели и гостиницы в любом регионе хотят грести деньги лопатами то должны поддерживать состояние инфраструктуры на должном уровне. Поэтому в России и не развит городской туризм, кроме крупных городов и то не всех.
Немало езжу по России, могу сказать, что сейчас нормальные гостиницы есть уже почти в каждом мало-мальски значимом городе. Даже в Нижнекамске (прости, Господи) давеча открыли гостиницу 4*.
А уж в миллионниках, к коим относится Уфа, всегда есть выбор достойных гостиниц на любой вкус и кошелёк.
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