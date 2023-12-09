Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд

Илью Малинина не остановить – раскатал соперников в Финале Гран-при в Пекине даже с падением с четверного акселя!

● Американец вновь вошел в историю еще в короткой программе – первым исполнил в ней аксель в четыре оборота. Но преимущество над Шомой Уно все равно оказалось призрачным – меньше балла, да и Юма Кагияма держался всего в 3 баллах позади.

Илья заранее предупредил, что опять зайдет на четверной аксель в произвольной и, похоже, этим еще до проката уничтожил конкурентов.

Адам Сяо Хим Фа дважды ошибся на четверных и упал на хореосеквенции, Кевин Аймо упал трижды (один раз очень жестко), у Кагиямы всего один четверной и бабочка на сальхове, у Као Миуры множество помарок.

Даже двукратный чемпион мира Шома Уно дрогнул – недокрутил в четверть сразу три прыжка и сделал бабочку на трикселе.

● А Малинин, как и в короткой, начал программу с четверного акселя, только на этот раз упал.

Но только посмотрите на высоту прыжка!

Жаль, что в Пекине нет такой графики, как, например, на ЧМ-2023 в Сайтаме, где как раз показывали высоту прыжков у фигуристов. Но все равно видно – это очень высоко!

А дальше Илья собрал почти все четверные в одной программе: лутц (сольный и в каскаде), риттбергер, сальхов, тулуп, только флипа не хватило до полного комплекта. И все это – чисто.

У Малинина опять мировой рекорд по технической базе – 108,09. Причем старый тоже принадлежал ему – 106,66 с чемпионата мира-2023.

● Илья заранее знал, что выиграет, но оценкам все равно удивился – у него личные рекорды как в произвольной, так и по итоговому баллу.

Тренер (и отец) Роман Скорняков даже закричал от удивления и радости, а потом дал пять Илье.

Преимущество впечатляет – Уно остался в 17 баллах позади.

● После проката Малинин признался, что пока сам не знает, почему у него не получился четверной аксель. Он часто его перекручивает на тренировках, но сегодня дело, скорее всего, не в этом. А еще порадовался успешному четверному риттбергеру.

«Потрясающие ощущения, я много работал ради этого момента. Моя задача была – довести все прыжки до автоматизма.

Сегодня был не лучший мой прокат, но баллы для меня не главное, мне важно было прокатать хорошо при зрителях. Результатом, конечно, доволен. Моя цель была сделать четверной аксель и в короткой, и в произвольной. Я не расстроен, я рад, что попытался. Для меня этот прыжок не стресс, а удовольствие.

Что пошло не так сегодня? Наверное, слишком поторопился. Надо было спокойнее зайти на него.

Я понимаю, что четверной аксель – мой фирменный прыжок, наверное, можно назвать это брендом. Но я буду счастлив, когда кто-то еще его прыгнет, очень этого жду. Было бы прикольно прыгнуть параллельный квадаксель.

Думаю ли про каскад с четверным акселем? Наверное, это одна из моих целей на следующее межсезонье.

Но знаете, я просто счастлив сегодня, что смог приземлить четверной риттбергер. Он не очень у меня получался последние две недели, и если честно – это сегодня была моя главная цель. Я думал о нем гораздо больше, чем об акселе.

Моя цель – сделать все шесть квадов в одной программе. Я надеюсь, что как только все стабилизирую – у меня это получится. Это вызов, но я к нему готов», – приводит слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Почему четверной риттбергер для него был так важен? Все просто – Малинин раньше его никогда не делал. А теперь стал первым в истории, кому удалось прыгнуть все шесть четверных на соревнованиях – еще бы собрать их в одной программе.

А Илья, кстати, выиграл первый топ-турнир в карьере – до этого максимум были победы на этапах Гран-при. И все-таки с четверным акселем.

Дальше – чемпионат мира.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Мужчины

1. Илья Малинин (США) – 314,66

2. Шома Уно (Япония) – 297,34

3. Юма Кагияма (Япония) – 288,65

4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 278,28

5. Као Миура (Япония) – 261,53

6. Кевин Аймо (Франция) – 219,91

Произвольная программа

1. Илья Малинин (США) – 207,76

2. Шома Уно (Япония) – 191,32

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 189,92

4. Юма Кагияма (Япония) – 184,93

5. Као Миура (Япония) – 166,67

6. Кевин Аймо (Франция) – 126,71

Фото: East News/Kyodo via AP Images