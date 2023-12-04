«Так мало команд на старте – это стыдно». Лыжные эстафеты на Кубке мира никому не нужны

Накануне на Кубке мира по лыжам в Йелливаре провели первые эстафеты сезона – и по количеству команд-участниц все оказалось очень печально.

В мужской гонке бежали 10 стран, у женщин 8. Причем некоторые страны выставили по два состава.

Лыжный мир отчасти рассержен, отчасти встревожен. Почему так происходит?

● В начале нулевых эстафет на Кубке мира хватало – порой проводили по 4-5 за сезон. С годами командные гонки вытеснялись из программы, в последние сезоны их осталось всего по 1-2 за сезон.

Интерес к эстафетам тоже снижался – во многом из-за доминирования узкого круга стран. Например, у женщин в последние 10 лет (если не считать сезонов без российских лыжников) на подиуме неизменно были Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия и США. У мужчин почти такая же картина – только изредка в топ-3 забирались и другие страны.

В этом сезоне эстафет в программе Кубка мира три – в Йелливаре, в Оберхофе (21 января) и смешанная в Гомсе (28 января). И по увиденному в Йелливаре кажется, что эстафеты не нужны уже и самим лыжникам.

● В мужской гонке два состава выставили Швеция и США. А вот Норвегия не заявила дополнительную четверку, потому что привезла на этап только семь лыжников.

Тренер норвежской сборной Эйрик Мюр Носсум приглашал на этап самого Петтера Нортуга, чтобы тот возобновил карьеру на один старт и позволил доукомплектовать второй эстафетный состав. Но Петтер отказался – занят работой на ТВ. А все остальные норвежские лыжники выступают на Кубке страны в Голо (как и Йоханнес Клэбо) – для них он важнее эстафеты на Кубке мира.

У женщин набралось только 9 команд из 8 стран. Швеция и Германия выставили по два состава, а еще одна команда собралась из трех итальянок и одной польки – они бежали под флагом FIS и заняли шестое место. Да, на Кубке мира по лыжам так можно – FIS разрешает командам объединяться, чтобы набрать побольше сборных в эстафеты.

За Финляндию, кстати, бежала 45-летняя Рита Лииза Ропонен, которая брала первую медаль чемпионата мира еще в 2005-м. В этот раз ее команда одолела только сборную Казахстана.

Для сравнения – несколько дней назад на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде тоже проходили эстафеты: в мужской гонке выступали 20 стран, а в женской 18.

● Причем в личных гонках в Йелливаре команд было больше, но, например, Франция, Великобритания и Австрия эстафеты решили пропустить. А сильная сборная Швейцарии на этап не приехала. Это разозлило шведов.

«Очень плохо, что некоторые страны отказались выступать. Если у нас есть эстафеты на Кубке мира, то на них должны появляться все команды, ну вы что. Или эту гонку тогда стоит вообще убрать.

В той же Норвегии наверняка есть лыжники, которых все-таки можно привезти на Кубок мира. Их там очень много!» – негодовал Калле Халварссон.

«Я начинаю серьезно беспокоиться о будущем эстафет, когда вижу все это. Это вообще не весело ни для лыжников, ни для фанатов, ни для организаторов. Эстафеты должны быть сливками нашего вида спорта.

Что касается стран, которые не вышли на старт, то меня расстраивает, что они так не любят Скандинавию. До такой степени, что не могут задержаться у нас чуточку подольше», – говорит менеджер сборной Швеции Андерс Бистрем.

Двукратный чемпион мира норвежец Никлас Дюрхауг согласен со шведами: «Мне кажется, что это ужасно. У всех топ-стран должна быть обязанность выступать в эстафетах. Ситуация очень плохая для лыжных гонок».

Тренер сборной Германии Аксель Тайхман призывает FIS брать пример с биатлона: «Для FIS такая ситуация должна быть стыдной. Так мало команд на старте... Сравните с тем же биатлоном – вот к чему нам нужно стремиться. FIS стоит спросить у команд и спортсменов, что им необходимо для участия в эстафетах. Потому что нам нужны лучшие атлеты не только в личных, но и в командных видах».

● Почему же в лыжных эстафетах все так грустно? Помимо того, что сам формат не особо интересен как лыжникам, так и болельщикам (речь только про Кубок мира, ЧМ и Олимпиады – другое дело), есть и еще один фактор – неудобный календарь.

Именно из-за этого Франция, Великобритания, Австрия, Швейцария и другие либо пропустили эстафету, либо вообще не приехали в Йелливаре.

«Мы могли бы выступить в эстафете в одной команде с австрийцами, но не стали этого делать. Нагрузка на лыжников слишком большая. А на следующей неделе бежать в Тронхейме, потом еще и Эстерсунд», – сказал тренер сборной Великобритании Йостейн Виньеруи.

«Все это очень изнуряюще. Мы уважаем наших спортсменов, они не могут бежать вообще все. Франция, кстати, голосовала против нынешнего календаря, так что логично, что мы пропускаем эстафету», – говорит тренер французских лыжников Александр Пуйе.

Восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген тоже считает, что календарь стоит упростить: «Важно сделать наш вид спорта интересным для всех. А когда всех лучших стран нет в гонке, то эстафета ощущается как соревнование резервных команд. И это очень грустно.

Возможно, FIS стоит что-то придумать с календарем, если он слишком загруженный – например, сделать перерыв между третьим и четвертым этапами Кубка мира».

Услышат ли в FIS?

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Йелливаре, Швеция

Эстафета

Мужчины

1. Норвегия (Пол Гульберг, Мартин Левстрем Ниенге, Симен Хегстад Крюгер, Ян Томас Йенссен) – 1:11.50,5

2. Швеция (Юхан Хагстрем, Калле Халварссон, Лео Юханссон, Эдвин Ангер) – 17,4

3. Германия (Янош Бруггер, Альберт Кюхлер, Фридрих Мох, Аниан Соссау) – 38,1

Женщины

1. Швеция-1 (Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Илар) – 1:20.19,3

2. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл) – 13,5

3. США (Джесси Диггинс, Рози Бреннан, София Лаукли, Джулия Керн) – 27,5

Фото: Emma Wallskog/Keystone Press Agency/Global Look Press