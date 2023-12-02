«Шикарные выбросы? Как мой плевок примерно». Траньков сцепился с Базаровой, уколол даже фамилию

В нашей фигурке новое столкновение – теперь сцепились Максим Траньков и Вера Базарова.

И все из-за Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

1) Весной Бойкова и Козловский ушли от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе – одним из их тренеров как раз стал Траньков, который до этого занимался с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

В сезоне пара выиграла оба этапа Гран-при России, но не без ошибок – были и падения и снижение уровней на вращениях и тодесе.

В произвольной на Гран-при в Москве пара опять ошиблась на выбросе. А после этапа их катание оценила Вера Базарова – чемпионка России-2012 и призер чемпионатов Европы.

«Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. В прошлом сезоне они были более стабильны. Видимо, это связано с притиркой друг к другу, хотя мне непонятно, зачем менять технику выброса, если она и так работала. Возможно, были проблемы с приземлением.

Есть более силовая техника выброса, когда партнер больше контролирует элемент и за счет своей силы выбрасывает партнершу. Но такой выброс труднее приземлить. Другая техника, когда партнер и партнерша работают примерно одинаково, партнерша делает свою работу, партнер под нее подстраивается.

А бывает, когда партнерша по сути прыгает сама, а партнер показывает, что он рядом, тоже что-то делает... Но при такой технике ни высоты, ни длины выезда мы никогда не увидим. Поэтому чаще подстраивают все так, чтобы оба партнера выкладывались, чтобы добиться пролетности, высоты, чистоты приземления».

2) Этот комментарий, похоже, сильно задел Транькова. На следующий день он опубликовал видео, на котором Бойкова и Козловский делают четверной выброс.

А под видео написал: «С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов».

Но на этом не остановился. В комментариях кто-то заметил: «У Веры были шикарные выбросы, мимо».

Траньков тут же ответил: «Ага))) точно))) как мой плевок примерно)))».

Но позже комментарий удалил.

3) Базарова удивилась такой реакции: «Если честно, я вообще удивлена, что мои комментарии относительно выступления в этом сезоне пары Бойкова/Козловский так затронули Максима Транькова. Не ожидала, что поднимется такой хайп, а удивлена, потому что, на мой взгляд, не сказала ничего кричащего, лживого или обидного.

Я прекрасно отношусь к ребятам, уважаю их как великих спортсменов, они большие молодцы, мы болеем за них всей страной. Точно так же с огромным уважением отношусь ко всему тренерскому штабу этой пары.

Мои комментарии касались конкретных вопросов, которые были мне заданы. Ребята не катают чисто в этом сезоне – я это проговорила, это факт. А то, что они меняют технику выброса... Это ребята сами говорили в интервью. Я лишь предположила, что они меняют технику выброса, возможно, чтобы улучшить приземление Александры и снизить ее нагрузку. Это не критика.

– Четверной выброс вам понравился?

– Я же не нахожусь внутри тренировочного процесса и не могла знать, что они учат четверной выброс. Я искренне рада, что они его делают на тренировках. Знала бы – сказала, что ребята меняют технику для четверного выброса. Их выброс к тому же и так был всегда хорошим.

А то, что это так задело Максима Леонидовича... Ну что ж, видимо, он очень чуткий и чувствительный человек и очень переживает за своих спортсменов. Я не услышала от него конструктивных комментариев по теме, честно говоря, единственное – что у меня какая-то не такая фамилия, как бы ему хотелось. Ну, Максим Леонидович, извините. Может быть, когда-нибудь я поменяю свою фамилию – хотя сомневаюсь».

4) А Траньков в свою очередь считает, что делает все правильно: «У меня не может быть никаких давних счетов с Верой, в принципе их не может быть. Просто из-за соизмеримости карьер – сложно назвать ее принципиальным соперником. Никогда мы таковыми не являлись. Никакого напряжения у меня к ней нет.

Насколько корректно я общаюсь с моими подписчиками в собственном Telegram-канале – думаю, это мое личное дело. Если это выносится на суд желтыми сайтами – это уже не мои проблемы. Потому что я нахожусь в уютной «тележке» и общаюсь со своими подписчиками. А кто оттуда копипастит – меня уже не касается. Я видел обсуждения по поводу корректности моих слов – я считаю, это нормально общаться в своем пространстве так, как хочется.

А вот корректно ли другим тренерам – если Вера считает себя тренером – оценивать работу заслуженных тренеров России, которые приводят спортсменов к олимпийским медалям? Я бы здесь задал вопрос. Насколько это этично? Особенно если другая тренерская команда, которую ты обсуждаешь, гораздо успешнее, как мне кажется. И как показывает история».

В спорте Траньков и Базарова и правда почти не соперничали – они нечасто пересекались на турнирах. На чемпионатах Европы-2012 и 2014 Траньков в паре с Волосожар выигрывал золото, а Базарова с Юрием Ларионовым – серебро и бронзу. А еще несколько раз встречались на чемпионатах России – Траньков всегда оказывался выше.

Базарова завершила карьеру в 2016-м, сейчас у нее своя школа, где она работает с молодыми фигуристами.

5) Бойкова и Козловский действительно сами говорили про смену технику на выбросах. Вот что сказала Александра в октябре: «Очень большой объем работы проделали на сборах, в первую очередь с выбросами — работали Павел Слюсаренко и Егор Закроев. Сильно поменяли технику.

В первый месяц вообще ничего не получалось, честно говоря. Потом еще Максим Траньков подключился и свои какие-то нюансы подсказал. То есть это совместная работа. И в первую очередь другая техника».

Так что такого страшного сказала Базарова? Видимо, понимает только Траньков.

В тексте использованы цитаты «Спорт-Экспресс», Sport24

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/verabazarova, xam_trankov