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«Шикарные выбросы? Как мой плевок примерно». Траньков сцепился с Базаровой, уколол даже фамилию

Максим Траньков Максим Траньков
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В нашей фигурке новое столкновение – теперь сцепились Максим Траньков и Вера Базарова.

И все из-за Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

1) Весной Бойкова и Козловский ушли от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе – одним из их тренеров как раз стал Траньков, который до этого занимался с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

В сезоне пара выиграла оба этапа Гран-при России, но не без ошибок – были и падения и снижение уровней на вращениях и тодесе.

«Простите – загубил очередную пару». Бойкова и Козловский шутят с тренером на расстоянии, падают, но все равно с золотом

В произвольной на Гран-при в Москве пара опять ошиблась на выбросе. А после этапа их катание оценила Вера Базарова – чемпионка России-2012 и призер чемпионатов Европы.

«Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. В прошлом сезоне они были более стабильны. Видимо, это связано с притиркой друг к другу, хотя мне непонятно, зачем менять технику выброса, если она и так работала. Возможно, были проблемы с приземлением.

Есть более силовая техника выброса, когда партнер больше контролирует элемент и за счет своей силы выбрасывает партнершу. Но такой выброс труднее приземлить. Другая техника, когда партнер и партнерша работают примерно одинаково, партнерша делает свою работу, партнер под нее подстраивается.

А бывает, когда партнерша по сути прыгает сама, а партнер показывает, что он рядом, тоже что-то делает... Но при такой технике ни высоты, ни длины выезда мы никогда не увидим. Поэтому чаще подстраивают все так, чтобы оба партнера выкладывались, чтобы добиться пролетности, высоты, чистоты приземления».

2) Этот комментарий, похоже, сильно задел Транькова. На следующий день он опубликовал видео, на котором Бойкова и Козловский делают четверной выброс.

А под видео написал: «С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов».

Но на этом не остановился. В комментариях кто-то заметил: «У Веры были шикарные выбросы, мимо».

Траньков тут же ответил: «Ага))) точно))) как мой плевок примерно)))».

Но позже комментарий удалил.

3) Базарова удивилась такой реакции: «Если честно, я вообще удивлена, что мои комментарии относительно выступления в этом сезоне пары Бойкова/Козловский так затронули Максима Транькова. Не ожидала, что поднимется такой хайп, а удивлена, потому что, на мой взгляд, не сказала ничего кричащего, лживого или обидного.

Я прекрасно отношусь к ребятам, уважаю их как великих спортсменов, они большие молодцы, мы болеем за них всей страной. Точно так же с огромным уважением отношусь ко всему тренерскому штабу этой пары.

Мои комментарии касались конкретных вопросов, которые были мне заданы. Ребята не катают чисто в этом сезоне – я это проговорила, это факт. А то, что они меняют технику выброса... Это ребята сами говорили в интервью. Я лишь предположила, что они меняют технику выброса, возможно, чтобы улучшить приземление Александры и снизить ее нагрузку. Это не критика.

– Четверной выброс вам понравился?

– Я же не нахожусь внутри тренировочного процесса и не могла знать, что они учат четверной выброс. Я искренне рада, что они его делают на тренировках. Знала бы – сказала, что ребята меняют технику для четверного выброса. Их выброс к тому же и так был всегда хорошим.

А то, что это так задело Максима Леонидовича... Ну что ж, видимо, он очень чуткий и чувствительный человек и очень переживает за своих спортсменов. Я не услышала от него конструктивных комментариев по теме, честно говоря, единственное – что у меня какая-то не такая фамилия, как бы ему хотелось. Ну, Максим Леонидович, извините. Может быть, когда-нибудь я поменяю свою фамилию – хотя сомневаюсь».

4) А Траньков в свою очередь считает, что делает все правильно: «У меня не может быть никаких давних счетов с Верой, в принципе их не может быть. Просто из-за соизмеримости карьер – сложно назвать ее принципиальным соперником. Никогда мы таковыми не являлись. Никакого напряжения у меня к ней нет.

Насколько корректно я общаюсь с моими подписчиками в собственном Telegram-канале – думаю, это мое личное дело. Если это выносится на суд желтыми сайтами – это уже не мои проблемы. Потому что я нахожусь в уютной «тележке» и общаюсь со своими подписчиками. А кто оттуда копипастит – меня уже не касается. Я видел обсуждения по поводу корректности моих слов – я считаю, это нормально общаться в своем пространстве так, как хочется.

А вот корректно ли другим тренерам – если Вера считает себя тренером – оценивать работу заслуженных тренеров России, которые приводят спортсменов к олимпийским медалям? Я бы здесь задал вопрос. Насколько это этично? Особенно если другая тренерская команда, которую ты обсуждаешь, гораздо успешнее, как мне кажется. И как показывает история».

В спорте Траньков и Базарова и правда почти не соперничали – они нечасто пересекались на турнирах. На чемпионатах Европы-2012 и 2014 Траньков в паре с Волосожар выигрывал золото, а Базарова с Юрием Ларионовым – серебро и бронзу. А еще несколько раз встречались на чемпионатах России – Траньков всегда оказывался выше.

Базарова завершила карьеру в 2016-м, сейчас у нее своя школа, где она работает с молодыми фигуристами.

5) Бойкова и Козловский действительно сами говорили про смену технику на выбросах. Вот что сказала Александра в октябре: «Очень большой объем работы проделали на сборах, в первую очередь с выбросами — работали Павел Слюсаренко и Егор Закроев. Сильно поменяли технику.

В первый месяц вообще ничего не получалось, честно говоря. Потом еще Максим Траньков подключился и свои какие-то нюансы подсказал. То есть это совместная работа. И в первую очередь другая техника».

Так что такого страшного сказала Базарова? Видимо, понимает только Траньков.

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут

«Очень смешно, ######, обосрать поддержку». Морозов развеселился от своей ошибки – мрачный тренер Траньков не оценил

В тексте использованы цитаты «Спорт-Экспресс», Sport24

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/verabazarovaxam_trankov

55 комментариев
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До фамилии докопаться - это уровень начальной школы.
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Траньков один из самых не приятных, если не самый не приятный из бомонда.
Как комментатор он токсичный и не конструктивный, выделяет любимчиков (а именно штаб) и нахваливает всю дорогу, других не замечает, а если и замечает, то только в плохом ключе. Синицына одну классику катает, скушная, Муравьёвой бы ультра-си добавить, а то что-то не то. Одна Валиева у нас звезда и надо упоминать её перед каждым прокатом любой фигуристки. Даже когда Муравьёва выиграла, он говорил о том, чего не хватило Валиевой до победы, ну треш. Это не компетентно. Так же с Мишками. Вот Тихонов тоже тренер пары, но комментирует очень хорошо. А Траньков ищет недостатки если не в данном прокате, то в предыдущем. И когда БК ошибались, он такой "ну и другие лидеры ошибались".
Дальше, как человек. Не знаю, как Миша Коляда с ним общается после всего того, что он наговорил. Траньков просто лезет везде, даже где его не просят.
Как тренер он пока себя не проявил, но считает великим. Ни одной пары сам не вырастил. А этот выброс четверной ребята выучили у Москвиной, смысл им хвастаться? Это только с худшей стороны показывает его, выезжает за счёт других. Лучше бы тройной стабилизировал и после ЧР хвастался. Вот сделают три чистых выброса, тогда да, прям вау. А пока нечем хвалиться.

По ситуации с Верой.
Обычно переходят на личности, когда абсолютно нет аргументов. Вот он просто оскорбил и типа довольный, уделал девушку. Ха-ха. Но не понимает, как глупо он выглядит. Только портит репутацию паре и штабу, куда смотрят Саша и Димой вообще?
Так же Вера ничего такого не сказала, её спросили, она ответила. Рассказала о технике, многие эксперты и тренера приходят на подкаст или просто по телефону высказывают своё мнение. Это нормально. Ты можешь их не слушать и работать #дальше. Проблем тут нет. Это частая практика. Но Транькова зацепило. Значит это правда) Ведь нас не цепляет то, что является ложью. И вся эта ситуация ещё раз доказывает какой он человек.
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Фамилия Транькова сама созвучна слову "трындеть". Чем он и занимается. Его тренерские успехи мягко говоря несоизмеримы объему его трепотни.
Но если уж ты такой крутой провокатор, ну хоть делай это метко и остроумно. Уровень пятого класса средней школы это не совсем то. И тут же побежал закрывать комментарии. Не, это скорее детский сад.
Радует только, что Бойково-Козловские нашли себе подходящего по токсичности наставника.
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Обладатель почетного звания "человек-гуано" снова блеснул. Ну, кто бы сомневался.
Самое смешное, что его вполне можно разнести по фактам.

- его пара с Волосожар - самая переоцененная (именно в плане судейских баллов), на их олимпийское золото, не покладая рук, работала вся ФФКР.

- его выброс был, мягко говоря, не эталонным, Волосожар всегда чиркала свободной ногой о лед, за что никогда не снижались баллы.

- к вопросу о непринципиальном сопернике: последний турнир в карьере фигурант в хламину слил Дюамель и Савченко (куда уж принципиальнее!), после чего быстренько перешел в комментаторы.

- заслуженный тренер России - инстаграм-тренер, который выходит на пять минут к бортику и потом в кик посветить лицом.
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Траньков превратился в базарную бабу!
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Мне аж противно становиться от того как Траньков себя ведет. То есть ему писать такое у себя в "тележке" норм, а Базаровой высказываться не этично? серьезно. На его пару не посмотреть рядом с ними не дышать что ли теперь? Ничего ужасного Вера не сказала о БК, и ведет себя очень достойно как и полагается взрослому человеку и тренеру. А у Транькова неадекватная реакция.
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Гм. А я вот помню, как Волосожар и Траньков слили Базаровой с Ларионовым ФГП. 🤪 И их всё равно поставили первыми. Уж про выбросы помолчал бы. Татьяна даже на Олимпиаде подставляла вторую ногу в ПП..
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Ответ V_k
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Слушайте, деятельность спортсменов - публичная. Что, после соревнований должно быть гробовое молчание? Как о мертвых: хорошо или никак? Прокаты и деятельность спортсменов обсуждают все заинтересованные: от людей на арене во время проката до анализа потом специалистами, журналистами, комментаторами блогерами и так далее. И потом, что такой страшного сказала Базарова? Вот что?Что оскорбительного? Все было вполне корректно. Какой повод хамить и устраивать детсад с обзывательствами о фамилии? Заистерил он из-за того, возможно, что и впрямь с выбросами есть нюансы и проблемы у БК, несмотря на инстаграмный четверной. А, возможно, ещё что-то личное есть к именно к Базаровой. Может отказала этому "мачо". Гордыня не может выдержать: отсюда истерика и хамство. Не из чувства "защиты" спортсменов он это делает. В ОИ-сезон он нехило и сам накидывал в комментариях на соперников Тарасовой/Морозова.
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И конечно очень достойно олимпийскому чемпиону надсмехаться над чужой фамилией.
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Базарова ничего обидного не сказала, у Транькова обострение мании величия.
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Не к лицу представителю Первого канала так выражаться. И просто по-человечески некрасиво.
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Ответ V_k
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Девушка Вера была приглашённым гостем и высказала мнение. Когда Траньков высказывает своё мнение без повода и без, так это ничего)
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Меняли технику Слюсаренко и Закроев а бомбануло у Транькова? Лол
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Верочка - умница и красавица!
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Ответ Воздушный Змей
Обладатель почетного звания "человек-гуано" снова блеснул. Ну, кто бы сомневался. Самое смешное, что его вполне можно разнести по фактам. - его пара с Волосожар - самая переоцененная (именно в плане судейских баллов), на их олимпийское золото, не покладая рук, работала вся ФФКР. - его выброс был, мягко говоря, не эталонным, Волосожар всегда чиркала свободной ногой о лед, за что никогда не снижались баллы. - к вопросу о непринципиальном сопернике: последний турнир в карьере фигурант в хламину слил Дюамель и Савченко (куда уж принципиальнее!), после чего быстренько перешел в комментаторы. - заслуженный тренер России - инстаграм-тренер, который выходит на пять минут к бортику и потом в кик посветить лицом.
Они не могли не слить ОИ, такая грибная подушка была и столько денег в них вбухали, главное было только не упасть. Лучшими были Столбова/Климов.два чистых проката, с настроением. И связки не выкинули.
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он не сцепился с Базаровой. он ВЦЕПИЛСЯ в Базарову.
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Базарный мужичонка - этот Трыньков.
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Ответ Иван Прошкин
До фамилии докопаться - это уровень начальной школы.
Ну уж... этим и не особо умные десятиклассники не гнушаются. Но для взрослого человека - это, конечно, позорище
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Вера идеально закрыла тему, но Спортс не мог не набросить.
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Ответ V_k
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Да просто это терпеть уже надоело, вот и всё
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Ответ Vasily Ivanov
Этого Транькова надо командировать на ,хотя бы неделю , под Авдеевку или Марьинку ......стыд и позор ...этот 40-летний хам выпендривается перед молодыми девчушками ...а там бы с него спросили конкретно ...если не наши бойцы , то супротивная сторона....
А вот такого видели Транькова?) И с Волосожар падал)
https://youtu.be/KMcWeh1S-JY?t=195
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Была бы у самого дворянская фамилия, а то ведь "значащая" .
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Этого Транькова надо командировать на ,хотя бы неделю , под Авдеевку или Марьинку ......стыд и позор ...этот 40-летний хам выпендривается перед молодыми девчушками ...а там бы с него спросили конкретно ...если не наши бойцы , то супротивная сторона....
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))) Многие, наверное, уже нашли о фамилии Макса, выложу здесь для ленивых:
"По одной из версий, прозвище Транько восходит к средненемецкому слову tranc - пить. Возможно, так называли любителя хмельных напитков. Согласно другой гипотезе, в основе этой фамилии лежит румынское слово tranc - болтовня, шум. Следовательно, прозвище Транько мог получить разговорчивый или шумный человек. Транько, со временем получил фамилию Траньков."
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Помню, брат Максима Транькова любил сраться в Живом Журнале
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Ответ Воздушный Змей
Обладатель почетного звания "человек-гуано" снова блеснул. Ну, кто бы сомневался. Самое смешное, что его вполне можно разнести по фактам. - его пара с Волосожар - самая переоцененная (именно в плане судейских баллов), на их олимпийское золото, не покладая рук, работала вся ФФКР. - его выброс был, мягко говоря, не эталонным, Волосожар всегда чиркала свободной ногой о лед, за что никогда не снижались баллы. - к вопросу о непринципиальном сопернике: последний турнир в карьере фигурант в хламину слил Дюамель и Савченко (куда уж принципиальнее!), после чего быстренько перешел в комментаторы. - заслуженный тренер России - инстаграм-тренер, который выходит на пять минут к бортику и потом в кик посветить лицом.
Добавлю: на том ЧМ ПП слил Илюшечкиной с Московичем и Кирстен МТ с Маринаро)) Его с трудом затащили на 6е место при фактическом 9ом.
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Ответ ribikorto
Меняли технику Слюсаренко и Закроев а бомбануло у Транькова? Лол
Да БК ездили к Слюсаренко.
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Траньков опозорил себя, а когда начал оправдываться, позора только добавилось!
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Вера вряд ли сама искала журналистов, чтобы набросить на БК) Не рассказывала о себе, потому, что её спрашивали о других. Что думала, то и сказала, а критика там вполне уместна. Она тренер и известная спортсменка, почему бы ей не высказаться? Нервная реакция Макса это его проблемы.
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Ответ Светлана Менова
Гм. А я вот помню, как Волосожар и Траньков слили Базаровой с Ларионовым ФГП. 🤪 И их всё равно поставили первыми. Уж про выбросы помолчал бы. Татьяна даже на Олимпиаде подставляла вторую ногу в ПП..
Было .
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Ответ V_k
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Траньков, ты туточки? 😆
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Ответ Япростозритель
Траньков превратился в базарную бабу!
Он и был ей.
+3
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кушать подано - чего стесняемся?
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Ответ Raphanus
И где же БК высказывались о чужих фамилиях и сравнивали выбросы с плевком?
Они по жизни токсичная пара, забыли как Козловский в "Очередь" всех отправлял?)
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Ответ nina1212
а вы в таком случае также можете пройти мимо его комментария. Он же не вас оскорбил) По поводу комментирования - кто вообще решил что нельзя высказывать свое мнение?? Нужно только хвалить всех? Для этого есть Гришин. Транькова пригласили на место ТАТ или Ягудина, там цель - немного "бесить", высказывать другое мнение. Иначе была бы скука смертная
Дак пусть высказывает другое мнение, но конструктивное, а не нахваливает спортсменов только из одного штаба. Он ни одного минуса о фигуристах штаба не сказал, зато в других нашёл. Это норм? Нет
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Не хочу ни в коем случае выглядеть, будто обеляю Транькова. Его реплика про плевок вообще оскорбительная. Имея такое имя и статус, всё-таки нужно вести себя поприличнее. И судя по тому, как он дальше продолжил высказываться, с Базаровой у него явно какие-то личные счеты, возможно какой-то конфликт между парами остался за стенами камер. С другой стороны, Вера тоже молодец. Набросила на штаб, про работу в котором ничего не знает, выступила в роли эксперта за счёт критических замечаний, а как только ей за это прилетело по шапке, сразу поджала лапки и в кусты, а я ничего такого не говорила, и вообще я же девочка. Очень по-женски: сначала нарваться на конфликт, а потом строить из себя белую овечку.
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Ответ Peter Varfolomeyev
Не хочу ни в коем случае выглядеть, будто обеляю Транькова. Его реплика про плевок вообще оскорбительная. Имея такое имя и статус, всё-таки нужно вести себя поприличнее. И судя по тому, как он дальше продолжил высказываться, с Базаровой у него явно какие-то личные счеты, возможно какой-то конфликт между парами остался за стенами камер. С другой стороны, Вера тоже молодец. Набросила на штаб, про работу в котором ничего не знает, выступила в роли эксперта за счёт критических замечаний, а как только ей за это прилетело по шапке, сразу поджала лапки и в кусты, а я ничего такого не говорила, и вообще я же девочка. Очень по-женски: сначала нарваться на конфликт, а потом строить из себя белую овечку.
"А то, что они меняют технику выброса... Это ребята сами говорили в интервью"
ничего оскорбительного в адрес неприкасаемого ТШТ сказано не было,свое мнение не повод для оскорблений.
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Ответ Хорошее Настроение
Они по жизни токсичная пара, забыли как Козловский в "Очередь" всех отправлял?)
А Галлямов чуть не лопнул от злости на ЧР, на Настю даже не смотрел. Тоже токсичный парень, не выносит проигрышей. И что?
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Так Вера и не оценивала работу заслуженных тренеров России. Она поделилась мнением о работе над выбросом. Ни слова о работе величайшего тренера России, мира и Вселенной - МаксимаТранькова, она не сказала. Траньков же повел себя неподобающе в отношении другого человека, коллеги по тренерскому цеху и просто девушки. Впрочем, у Максима это не в первый раз.
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Ответ nina1212
а вы в таком случае также можете пройти мимо его комментария. Он же не вас оскорбил) По поводу комментирования - кто вообще решил что нельзя высказывать свое мнение?? Нужно только хвалить всех? Для этого есть Гришин. Транькова пригласили на место ТАТ или Ягудина, там цель - немного "бесить", высказывать другое мнение. Иначе была бы скука смертная
Ну так отлично, Вера тоже высказала свое мнение. Может будете последовательны, или #этодругое?
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Ответ nina1212
а вы в таком случае также можете пройти мимо его комментария. Он же не вас оскорбил) По поводу комментирования - кто вообще решил что нельзя высказывать свое мнение?? Нужно только хвалить всех? Для этого есть Гришин. Транькова пригласили на место ТАТ или Ягудина, там цель - немного "бесить", высказывать другое мнение. Иначе была бы скука смертная
Так Вера и высказала свое мнение, все объяснила. Почему комментатор Первого ничего не объясняет. Его там посадили только патоку лить на одних и критиковать или не замечать других. Выиграла Муравьева на одном этапе, а он постоянно о Камиле и о Камиле. Про МиГов вообще молчу.
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Что за зал на видео? где находится?
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Ответ Vasily Ivanov
Эпично .... на выбросе косячит партнерша ( 99 %) .....ну вот такие люди как эта миссис и во враждебном лагере .
какие такие? кто о чем,тебе бы все о лагерях)
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Ответ missis-Zima
какие такие? кто о чем,тебе бы все о лагерях)
Не зарекайся .Наталия !Все там будем !
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Ответ Peter Varfolomeyev
Не хочу ни в коем случае выглядеть, будто обеляю Транькова. Его реплика про плевок вообще оскорбительная. Имея такое имя и статус, всё-таки нужно вести себя поприличнее. И судя по тому, как он дальше продолжил высказываться, с Базаровой у него явно какие-то личные счеты, возможно какой-то конфликт между парами остался за стенами камер. С другой стороны, Вера тоже молодец. Набросила на штаб, про работу в котором ничего не знает, выступила в роли эксперта за счёт критических замечаний, а как только ей за это прилетело по шапке, сразу поджала лапки и в кусты, а я ничего такого не говорила, и вообще я же девочка. Очень по-женски: сначала нарваться на конфликт, а потом строить из себя белую овечку.
А как она набросила на штаб? Поясните...
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Ответ ribikorto
Меняли технику Слюсаренко и Закроев а бомбануло у Транькова? Лол
Траньков же сказал-не меняли! Не в курсе человек)
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Ответ Слончик
Фамилия Транькова сама созвучна слову "трындеть". Чем он и занимается. Его тренерские успехи мягко говоря несоизмеримы объему его трепотни. Но если уж ты такой крутой провокатор, ну хоть делай это метко и остроумно. Уровень пятого класса средней школы это не совсем то. И тут же побежал закрывать комментарии. Не, это скорее детский сад. Радует только, что Бойково-Козловские нашли себе подходящего по токсичности наставника.
И где же БК высказывались о чужих фамилиях и сравнивали выбросы с плевком?
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Ответ Иван Прошкин
До фамилии докопаться - это уровень начальной школы.
Видимо дальше не потянул 😏
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Ну и дела! Как говорит народная поговорка - что тут за "базар вокзал" поднялся?
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ясли-сад. дразниться начали.)
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