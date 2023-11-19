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Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?

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Петр Гуменник выиграл этап Гран-при России в Самаре, но удивила не столько победа действующего вице-чемпиона страны, сколько оценки – больше 300 баллов по сумме!

300,66 балла – это лучший результат в мужском российском фигурном катании вообще.

Примерно столько же набирал Михаил Коляда на Кубке Первого канала в 2021-м (300,44), но если брать основные турниры, то близко подбирались Евгений Семененко и тот же Гуменник на прошлогоднем чемпионате России – 295,07 балла. Вы помните, золото тогда досталось Евгению по дополнительным показателям.

На этапе в Самаре Петр зашел на пять четверных – сальхов с тройным тулупом и риттбергер в короткой плюс то же самое и четверной сальхов в произвольной. Все получилось без падений, но оба риттбергера Гуменник недокрутил на четверть, как и сольный тройной аксель.

Вот видео его проката с официального сайта Первого канала:

А когда увидел оценки за прокат – похоже, сам был в шоке.

А каким был бы Гуменник на международных этапах Гран-при с такими баллами? Сопоставить несложно, но сразу оговоримся – судейство на домашних турнирах, конечно, всегда сильно отличалось от крупных международных соревнований, так что сравнение ооочень условное.

300 баллов хватило бы, чтобы обыграть всех лидеров в мужском одиночном, кроме Ильи Малинина – оба раза американец набирал больше, чем Гуменник, хотя и стал вторым на Гран-при Франции. За 300 баллов однажды удалось улететь и Адаму Сяо Хим Фа – как раз во Франции, но вот уже в Китае Петр бы его обыграл.

Оба – и Малинин, и Сяо Хим Фа – прыгают по 6 четверных за две программы, тут Гуменнику еще нужно добавлять.

А вот чемпион мира-2023 Шома Уно остался бы позади с его 279,98 баллами на этапе в Китае.

Этапы в Канаде и Финляндии Гуменник выиграл бы с колоссальным отрывом – почти в 42 и 26 баллов соответственно.

Кстати, на этих этапах победил бы и Роман Савосин, который сегодня в Самаре второй (288,46).

Кстати, Савосину отдельные аплодисменты: он неожиданно возродился в 23 года!

После успехов по юниорам (серебро ЧМ-2019) Роман чуть потерялся во взрослых, а прошлый сезон и вовсе пропустил – выбрал подработку на мастер-классах в Казахстане вместо турниров.

Похоже, пауза помогла – у Савосина два серебра на этапах Гран-при России. Стабильность и класс, которые есть далеко не у каждого в нашем мужском катании (даже в рамках одного этапа). С этими качествами обновленный Савосин – точно претендент на медали ЧР.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Мужчины

Итоговое положение

1. Петр Гуменник – 300,66

2. Роман Савосин – 288,46

3. Александр Самарин – 263,21

4. Андрей Мозалев – 258,69

5. Даниил Постарнаков – 224,52

6. Алексей Ерохов – 222,07

Произвольная программа

1. Петр Гуменник – 199,87

2. Роман Савосин – 193,80

3. Андрей Мозалев – 183,82

4. Александр Самарин – 175,79

5. Данил Федосимов – 150,41

6. Даниил Постарнаков – 142,21

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

31 комментарий

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Mion
Ну в реальности у Пети было бы что-то около 90-93 в КП и 170-180 в ПП. При всей моей любви к Пете, компоненты ему рисуют космические) 10 баллов можно смело минусовать от общей суммы, а может, и 20.
Но даже с такими оценками он был бы вполне конкурентноспособен на международном ГП.
+16
-4
+12
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ano
Петя, конечно, не затерялся бы в такой компании, но и оценки там были бы другие...
+10
0
+10
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Дружба11
Прокат хороший, но кто смотрел протоколы судейские -недокруты на риттбергерах и на сольном тройном акселе-отмечены? или опять не але?
+6
-2
+4
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Mikhail Lopatin
Редакция всерьёз решила сравнить комплименты от наших судей с международными оценками? :) повеселили, спасибо. :)
Так-то Петя хорош, растёт. Если бы соревновался с мировыми лидерами и тянулся за ними, вполне мог бы за топ-6 побороться ближе к концу сезона, наверное.
+8
-5
+3
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Светлана Менова
Петя прыгает всё равно с запятушками, поэтому резали бы его на международке нещадно.
+4
-1
+3
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OxyK
Ответ Дружба11
Прокат хороший, но кто смотрел протоколы судейские -недокруты на риттбергерах и на сольном тройном акселе-отмечены? или опять не але?
Если бы были не отмечены, в статье про них даже не упоминали бы
+3
0
+3
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Светлана Менова
Ответ Дружба11
Прокат хороший, но кто смотрел протоколы судейские -недокруты на риттбергерах и на сольном тройном акселе-отмечены? или опять не але?
Да, там стоит q.
+3
0
+3
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Stigmata
На международном Гран-при Петя бы 93 балла в компах не увидел при всей любви к нему)
+3
0
+3
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lan9aden
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Во первых у Пети хронический недокрут на квад Риттберге,даже троица комментировавшая на прошлом этапе указала на это,посмотрите как прыгает этот прыжок итальянец Матео Рицца,при идеальном исполнении от силы +2,5, а тут за все прыжки от 4 х и чуть ниже.Это что то.Кроме того Петя конечно по второй оценке хорош но вот эта программа поставленная в Хрустальном не смотрится,на любителя.
+4
-2
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Александр Шульгин
Недокруты бы поставили и сняли бы втрою оценку но 275-280 было бы это тоже хорошие баллы
+2
0
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Маргарита В Сафронова
Международная фигурка без наших менч не интересует вообще. У нас всё настолько ярко и сильно, что МС не вспоминаются никак.
+5
-4
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Lubov Anikina
Ответ uok
Женская -- может быть, а мужская-то вроде ничем особо не выделяется?
А чем сейчас выделяется женская? Мужскую интереснее смотреть. Посмотрим, что будет в Москве
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AMS
Пётр, спектакль, супер, очень понравился.
С победой!
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Бичуния
Сегодня Гуменник выдал достойный прокат и одержал красивую победу в острой конкурентной борьбе. Баллы он себе не выставлял. Старты на международной арене - это другие вводные. Пока Петр демонстрировал только полную адекватность. Вроде простые истины ...
+3
-2
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Black&White
300 баллов за три квада ему бы никто не поставил. Это так, натянуть сову на глобус, все эти циферки-рекорды.
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lan9aden
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Вот зачем это,понятно что в нашем ФК ставят конские ГОЕ,отсюда и результат,Мозалеву упавшему в ПП с 3 мя квадами и откатавшему без блеска ставят 182,вы что ребята совсем уж потерялись без международных
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Мороженко
С картинкой напортачили. Адам дважды первый, какая бронза во Франции? И Малинин в США с золотом.
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#31
Если БЫ да БЫ мешает….. и еще лет эдак 5-6 такие заголовки будут, а оценки за 500 баллов…
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Gemma157
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Ха, прокаты хорошие, но много к чему можно придраться. На международке он бы набрал как минимум на 20-30 баллов меньше. Проставили бы недокруты, компы и гое были бы поскромнее
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Gemma157
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Ответ Дружба11
Прокат хороший, но кто смотрел протоколы судейские -недокруты на риттбергерах и на сольном тройном акселе-отмечены? или опять не але?
Там по кушке выставили на обоих прыжках и все
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Дружба11
Ответ Gemma157
Там по кушке выставили на обоих прыжках и все
Спасибо Светлане,Окси и Джемме.
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lan9aden
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Ответ ano
Петя, конечно, не затерялся бы в такой компании, но и оценки там были бы другие...
Видимо Федра понимает что международных не будет вплоть до ухода многих фигуристов из действующих вот и гуляет по полной,кроме того скандал с короткой Гуменника по Рамштайну видимо решили загладить вот таким способом,печалька
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Маргарита В Сафронова
Наш Пётр Первый!
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uok
Ответ Lubov Anikina
А чем сейчас выделяется женская? Мужскую интереснее смотреть. Посмотрим, что будет в Москве
Ну, в женской еще недавно ЧР был по крайней мере по технике круче ЧМ, в мужской так вроде не было никогда. Что сейчас осталось -- вам виднее...
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Дружба11
Ответ Бичуния
Сегодня Гуменник выдал достойный прокат и одержал красивую победу в острой конкурентной борьбе. Баллы он себе не выставлял. Старты на международной арене - это другие вводные. Пока Петр демонстрировал только полную адекватность. Вроде простые истины ...
в чем борьба была сегодня острая и конкурентная?в Савосине? конкурентная и острая она была бы если бы участвовали все лидеры-тогда это была объективно и острая и конкурентная борьба, а так и Роман и Петр могли рассчитывать на первые 2 места на берегу..Не под эту ли троицу-сняли с пробега Влада с этого этапа,чтобы не сбил планы федры?
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