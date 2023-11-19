Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?

Петр Гуменник выиграл этап Гран-при России в Самаре, но удивила не столько победа действующего вице-чемпиона страны, сколько оценки – больше 300 баллов по сумме!

300,66 балла – это лучший результат в мужском российском фигурном катании вообще.

Примерно столько же набирал Михаил Коляда на Кубке Первого канала в 2021-м (300,44), но если брать основные турниры, то близко подбирались Евгений Семененко и тот же Гуменник на прошлогоднем чемпионате России – 295,07 балла. Вы помните, золото тогда досталось Евгению по дополнительным показателям.

На этапе в Самаре Петр зашел на пять четверных – сальхов с тройным тулупом и риттбергер в короткой плюс то же самое и четверной сальхов в произвольной. Все получилось без падений, но оба риттбергера Гуменник недокрутил на четверть, как и сольный тройной аксель.

Вот видео его проката с официального сайта Первого канала:

А когда увидел оценки за прокат – похоже, сам был в шоке.

А каким был бы Гуменник на международных этапах Гран-при с такими баллами? Сопоставить несложно, но сразу оговоримся – судейство на домашних турнирах, конечно, всегда сильно отличалось от крупных международных соревнований, так что сравнение ооочень условное.

300 баллов хватило бы, чтобы обыграть всех лидеров в мужском одиночном, кроме Ильи Малинина – оба раза американец набирал больше, чем Гуменник, хотя и стал вторым на Гран-при Франции. За 300 баллов однажды удалось улететь и Адаму Сяо Хим Фа – как раз во Франции, но вот уже в Китае Петр бы его обыграл.

Оба – и Малинин, и Сяо Хим Фа – прыгают по 6 четверных за две программы, тут Гуменнику еще нужно добавлять.

А вот чемпион мира-2023 Шома Уно остался бы позади с его 279,98 баллами на этапе в Китае.

Этапы в Канаде и Финляндии Гуменник выиграл бы с колоссальным отрывом – почти в 42 и 26 баллов соответственно.

Кстати, на этих этапах победил бы и Роман Савосин, который сегодня в Самаре второй (288,46).

Кстати, Савосину отдельные аплодисменты: он неожиданно возродился в 23 года!

После успехов по юниорам (серебро ЧМ-2019) Роман чуть потерялся во взрослых, а прошлый сезон и вовсе пропустил – выбрал подработку на мастер-классах в Казахстане вместо турниров.

Похоже, пауза помогла – у Савосина два серебра на этапах Гран-при России. Стабильность и класс, которые есть далеко не у каждого в нашем мужском катании (даже в рамках одного этапа). С этими качествами обновленный Савосин – точно претендент на медали ЧР.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Мужчины

Итоговое положение

1. Петр Гуменник – 300,66

2. Роман Савосин – 288,46

3. Александр Самарин – 263,21

4. Андрей Мозалев – 258,69

5. Даниил Постарнаков – 224,52

6. Алексей Ерохов – 222,07

Произвольная программа

1. Петр Гуменник – 199,87

2. Роман Савосин – 193,80

3. Андрей Мозалев – 183,82

4. Александр Самарин – 175,79

5. Данил Федосимов – 150,41

6. Даниил Постарнаков – 142,21

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович