Stream of Consciousness
Блог

Запрет на фтор в лыжах ждали 4 года, а как только ввели – Норвегия влипла. Что случилось?

горные лыжи горные лыжи
сборная Норвегии (горные лыжи)
Кубок мира Кубок мира
FIS FIS
IBU IBU
Рагнхиль Мувинкель
Андерс Бистрем
сборная Швеции жен сборная Швеции жен
Майя Далквист Майя Далквист
Лыжи Лыжи

Горнолыжный сезон сезон стартовал со скандала на этапе в Австрии – норвежскую спортсменку Рагнхиль Мувинкель дисквалифицировали из-за смазки со фтором на лыжах.

Кто виноват и что теперь будет?

● У запрета на мази со фтором – сложная история. Изначально такие смазки хотели запретить еще в сезоне-2019/20 ради сохранения окружающей среды, но Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) несколько раз откладывали решение из-за того, что оборудование для проверки лыж на фтор попросту плохо работало.

Разработку прибора начали еще в 2019-м, но прототипы проваливали одну проверку за другой. Прибор мог не заметить явные следы фтора на лыжах, но найти их там, где фтора не было.

Из-за этого невозможно было контролировать, соблюдают ли команды запрет, да и риск ложноположительных результатов был высок – с такой точностью тестирования в соревнованиях начался бы хаос.

Даже в мае-2022 глава сервис-бригады сборной Норвегии по биатлону Тобиас Даль Фенре признавал, что аппарат легко перехитрить: «Машину обмануть проще, чем мы думали. К сожалению, очень легко замаскировать фтор, нанесенный на лыжи. С небольшой подготовкой мы могли бы обмануть аппарат в 50% всех тестов».

А если прибор можно обмануть, то это открывает дорогу к новому виду мошенничества – техническому допингу.

Но к старту нового сезона машину все-таки доработали и полный запрет наконец-то ввели.

Дисквалификаций долго ждать не пришлось – в первой же гонке сезона попалась норвежская горнолыжница Рагнхиль Мувинкель.

● Мувинкель – опытная и классная спортсменка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.

Норвежка шла 6-й после первой попытки в гигантском слалом на этапе Кубка мира в австрийском Зельдене, но до второй попытки уже не добралась – на ее лыжах выявили высокое содержание фтора.

«Все лыжи были проверены после первой попытки, и эта пара была единственной, которая показала высокое содержание фтора, превышающее пороговое значение. Таким образом, у жюри не было иного выбора, кроме как дисквалифицировать спортсменку», – заявил представитель FIS Петер Герольд.

Сама Мувинкель не понимала, как такое могло случиться: «Это действительно обидно. Мы провели много тестов, все было хорошо, мы действовали в рамках регламента. Конечно, так быть не должно.

Само собой, мы не пытаемся жульничать, я уверена, что произошла ошибка. Судья объяснил, что значения настолько высоки, что загрязнение лыж из-за трассы исключено, фтор мог попасть на них только со смазкой».

Как и тренер сборной Норвегии Атле Скордал: «В данный момент мы в растерянности. Это несправедливо, потому что мы работали над этим в течение длительного времени. Мы купили устройство, аналогичное тому, которое есть у FIS, чтобы иметь возможность проверять наш инвентарь.

При условиях, в которых проходит эта гонка, нет никакой потребности во фторе. Так что совершенно непонятно, как это могло произойти».

● Как вообще проходит тестирование на фтор? На крупных турнирах (Кубке мира, ЧМ) спортсменов проверяют в случайном порядке – примерно как с допингом.

В горных лыжах проверять могут не только после соревнований, но и после попыток (как в случае Мувинкель).

Судья сообщает спортсмену, что его лыжи хотят проверить, затем спортсмен самостоятельно относит инвентарь в тест-палатку и ставит его на специальный стеллаж.

После этого лыжи тестируют следующим образом: подносят прибор к случайным участкам лыжи три раза. Если на приборе трижды загорится зеленый индикатор – инвентарь чист. Если хотя бы раз прибор мигнет красным, то тестирование продолжат до тех пор, пока не найдутся три участка с красной индикацией (это приведет к дисквалификации). Если таких участков наберется максимум два, то никаких санкций не последует.

У Мувинкель первые же три участка показали красный результат – это значит, что фтора на лыжах действительно много. Но как так вышло?

● Версии разбирались разные. Двукратная олимпийская чемпионка из Швеции Пернилла Виберг сообщила, что дело может быть в банальной случайности: «Отчасти речь идет о человеческом факторе и невнимательности. Как мы слышали, они проверили все возможное и решили, что использовался продукт, на упаковке которого не было написано о содержании фтора».

Но этот вариант опровергли – FIS проверила смазку, которая была нанесена на лыжи Мувинкель, и фтора в ней не обнаружила.

Головоломку решила компания Head – австрийский производитель спортивного инвентаря (и горных лыж в частности). Расследование показало, что фтор находился на оборудовании, которым мазь наносилась на лыжи норвежки.

«Очень важно четко понимать, что вины Мувинкель в случившемся нет. Она просто получила лыжи перед стартом», – сказал рейс-директор Head Райнер Зальцгебер. 

Результат на первом этапе Кубка мира Мувинкель уже никто не вернет, так что она пострадала в любом случае. Но вопросы остались. Во-первых, почему оборудование не очистили ото фтора, хотя задолго до сезона FIS предупреждала всех о запрете и давала подробные инструкции по очистке?

И во-вторых, норвежцы сами говорят, что купили точно такой же прибор для проверки лыж на фтор, которым пользуется FIS. Неужели он не нашел фтора на той самой паре Мувинкель?

Помимо случайностей и сомнений по поводу того, что новый прибор все равно будет работать неточно, есть и еще одна опасность – возможность саботажа.

«Достаточно кому-то из зрителей подумать, что лыжник бежит слишком быстро и бросить на трассу фтор (или нечто со фтором). И в такой ситуации защитить себя невозможно. И это будет кошмар», – говорит менеджер сборной Швеции по лыжам Андерс Бистрем.

Двукратная чемпионка мира Майя Далвкист соглашается: «Теперь появилось еще одно правило, за нарушение которого будут наказывать. Так что если кто-то захочет устроить саботаж, то он точно найдет способ. Особенно сейчас, в самом начале, когда еще никто точно не знает, как все работает».

Как бы там ни было, но в биатлоне и лыжных видах в новом сезоне точно будет много неожиданностей.

В биатлоне и лыжах хаос с запретом фтора: спортсмены боятся обмана и сравнивают мази с допингом

В лыжах небывалая авантюра – общий сервис на всех: это не нравится норвежцам, зато поможет остальным

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; Daniel Stiller/Keystone Press Agency, Petter Arvidson/Keystone Press Agency, Chen Zhonghao/XinHua/Global Look Press

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ola BP
Тема с фтором - максимально тупая идея. Через N лет будем читать, что прибор, на самом то деле, работал через раз.
Но карьеры уже попортят.
Лучше бы несчастных астматиков перестали заставлять бегать. А то те мучаются, бедняги.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Если оборудование не может определить точно, либо даёт сбои, то нужно организовывать химическую лабораторию, где будут браться либо пробы с уже смазанных лыж (их будут забирать у участников и опечатывать до старта, если по итогам исследования будет дан допуск к участию), либо будет браться забор из тюбиков со смазочным материалом, но также с опечаткой лыж и смазочного материала, т.е. берётся забор, выносится какой-то вердикт, если всё ок, то экипировщику выдаются лыжи и смазка, тот смазывает лыжи спортсмена перед стартом в присутствии "технического офицера" (обзовём эту должность по аналогии с допинговыми офицерами), отдаёт их этому офицеру, а тот уже доставляет до спортсмена на старте, либо сам экипировщик сборной тащит в присутствии офицера смазанные лыжи. Да, это усложняет весь процесс (что логистику на месте, что затрату времени и финансов у организатора), но если они так топят за чистоту и точность, то проблем в этом никаких не вижу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Робо
Технический допинг был во все времена и будет всегда! Это и материал, из которого сделаны лыжи, и мази, и палки, и одежда спортсмена, а уж о питании и говорить то не нужно! Для выявления настоящих победителей всех спортсменов нужно ставить в одинаковые условия. В последние десятилетия соревнуются не спортсмены, а околоспортивные компании........
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий