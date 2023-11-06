Запрет на фтор в лыжах ждали 4 года, а как только ввели – Норвегия влипла. Что случилось?

Горнолыжный сезон сезон стартовал со скандала на этапе в Австрии – норвежскую спортсменку Рагнхиль Мувинкель дисквалифицировали из-за смазки со фтором на лыжах.

Кто виноват и что теперь будет?

● У запрета на мази со фтором – сложная история. Изначально такие смазки хотели запретить еще в сезоне-2019/20 ради сохранения окружающей среды , но Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) несколько раз откладывали решение из-за того, что оборудование для проверки лыж на фтор попросту плохо работало.

Разработку прибора начали еще в 2019-м, но прототипы проваливали одну проверку за другой. Прибор мог не заметить явные следы фтора на лыжах, но найти их там, где фтора не было.

Из-за этого невозможно было контролировать, соблюдают ли команды запрет, да и риск ложноположительных результатов был высок – с такой точностью тестирования в соревнованиях начался бы хаос.

Даже в мае-2022 глава сервис-бригады сборной Норвегии по биатлону Тобиас Даль Фенре признавал, что аппарат легко перехитрить: «Машину обмануть проще, чем мы думали. К сожалению, очень легко замаскировать фтор, нанесенный на лыжи. С небольшой подготовкой мы могли бы обмануть аппарат в 50% всех тестов».

А если прибор можно обмануть, то это открывает дорогу к новому виду мошенничества – техническому допингу .

Но к старту нового сезона машину все-таки доработали и полный запрет наконец-то ввели.

Дисквалификаций долго ждать не пришлось – в первой же гонке сезона попалась норвежская горнолыжница Рагнхиль Мувинкель.

● Мувинкель – опытная и классная спортсменка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.

Норвежка шла 6-й после первой попытки в гигантском слалом на этапе Кубка мира в австрийском Зельдене, но до второй попытки уже не добралась – на ее лыжах выявили высокое содержание фтора.

«Все лыжи были проверены после первой попытки, и эта пара была единственной, которая показала высокое содержание фтора, превышающее пороговое значение. Таким образом, у жюри не было иного выбора, кроме как дисквалифицировать спортсменку», – заявил представитель FIS Петер Герольд.

Сама Мувинкель не понимала, как такое могло случиться: «Это действительно обидно. Мы провели много тестов, все было хорошо, мы действовали в рамках регламента . Конечно, так быть не должно.

Само собой, мы не пытаемся жульничать, я уверена, что произошла ошибка. Судья объяснил, что значения настолько высоки, что загрязнение лыж из-за трассы исключено, фтор мог попасть на них только со смазкой».

Как и тренер сборной Норвегии Атле Скордал: «В данный момент мы в растерянности. Это несправедливо, потому что мы работали над этим в течение длительного времени. Мы купили устройство, аналогичное тому, которое есть у FIS, чтобы иметь возможность проверять наш инвентарь.

При условиях, в которых проходит эта гонка, нет никакой потребности во фторе. Так что совершенно непонятно, как это могло произойти».

● Как вообще проходит тестирование на фтор? На крупных турнирах (Кубке мира, ЧМ) спортсменов проверяют в случайном порядке – примерно как с допингом.

В горных лыжах проверять могут не только после соревнований, но и после попыток (как в случае Мувинкель).

Судья сообщает спортсмену, что его лыжи хотят проверить, затем спортсмен самостоятельно относит инвентарь в тест-палатку и ставит его на специальный стеллаж.

После этого лыжи тестируют следующим образом: подносят прибор к случайным участкам лыжи три раза. Если на приборе трижды загорится зеленый индикатор – инвентарь чист. Если хотя бы раз прибор мигнет красным, то тестирование продолжат до тех пор, пока не найдутся три участка с красной индикацией (это приведет к дисквалификации). Если таких участков наберется максимум два, то никаких санкций не последует.

У Мувинкель первые же три участка показали красный результат – это значит, что фтора на лыжах действительно много . Но как так вышло?

● Версии разбирались разные. Двукратная олимпийская чемпионка из Швеции Пернилла Виберг сообщила, что дело может быть в банальной случайности: «Отчасти речь идет о человеческом факторе и невнимательности. Как мы слышали, они проверили все возможное и решили, что использовался продукт, на упаковке которого не было написано о содержании фтора».

Но этот вариант опровергли – FIS проверила смазку, которая была нанесена на лыжи Мувинкель, и фтора в ней не обнаружила.

Головоломку решила компания Head – австрийский производитель спортивного инвентаря (и горных лыж в частности). Расследование показало, что фтор находился на оборудовании, которым мазь наносилась на лыжи норвежки .

«Очень важно четко понимать, что вины Мувинкель в случившемся нет. Она просто получила лыжи перед стартом», – сказал рейс-директор Head Райнер Зальцгебер.

Результат на первом этапе Кубка мира Мувинкель уже никто не вернет, так что она пострадала в любом случае . Но вопросы остались. Во-первых, почему оборудование не очистили ото фтора, хотя задолго до сезона FIS предупреждала всех о запрете и давала подробные инструкции по очистке?

И во-вторых, норвежцы сами говорят, что купили точно такой же прибор для проверки лыж на фтор, которым пользуется FIS. Неужели он не нашел фтора на той самой паре Мувинкель?

● Помимо случайностей и сомнений по поводу того, что новый прибор все равно будет работать неточно, есть и еще одна опасность – возможность саботажа .

«Достаточно кому-то из зрителей подумать, что лыжник бежит слишком быстро и бросить на трассу фтор (или нечто со фтором). И в такой ситуации защитить себя невозможно. И это будет кошмар», – говорит менеджер сборной Швеции по лыжам Андерс Бистрем.

Двукратная чемпионка мира Майя Далвкист соглашается: «Теперь появилось еще одно правило, за нарушение которого будут наказывать. Так что если кто-то захочет устроить саботаж, то он точно найдет способ. Особенно сейчас, в самом начале, когда еще никто точно не знает, как все работает».

Как бы там ни было, но в биатлоне и лыжных видах в новом сезоне точно будет много неожиданностей.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; Daniel Stiller/Keystone Press Agency, Petter Arvidson/Keystone Press Agency, Chen Zhonghao/XinHua/Global Look Press