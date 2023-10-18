Новая порция проблем Парижа перед Олимпиадой – бунт книготорговцев на Сене, забастовки пожарных и строителей

До старта Олимпиады-2024 в Париже осталось 9 месяцев, но кажется, обычные организационные проблемы не решаются, а только множатся.

Только за последние дни добавились клопы, пожарные и книготорговцы.

1. Строительство объектов Олимпиады и так идет не по плану (сроки постоянно сдвигаются), но теперь замедлится еще сильнее – около 120 строителей устроили забастовку.

Рабочие собрались на арене Порт-де-ла-Шапель, где во время Олимпиады должны пройти соревнования по бадминтону и художественной гимнастике. А еще – турниры по бадминтону и пауэрлифтингу на Паралимпийских играх.

Арена, рассчитанная на 8 тысяч зрителей (на концертах – даже на 9 тысяч), строится с 2020-го, а сдать ее планируют весной 2024-го, когда до старта Игр останется всего пара месяцев. Любые задержки здесь критичны.

Около 20 забастовщиков работают именно на этой арене, остальные 100 пришли с других объектов. Сейчас они практически заморозили работы на арене и не собираются уходить до тех пор, пока их требования не выполнят.

А требуют они трудовой договор на руки и вид на жительство во Франции, ведь все эти рабочие – мигранты.

Забастовщики выступают с лозунгом: «Нет документов, нет Олимпиады».

Один из рабочих – Симбала Сибебе из Мали – сообщил, что красит стены на объектах Игр уже 6 месяцев, зарабатывая 60 евро в день (хотя минималка в стране сейчас 79 евро), но никаких документов на руки так и не получил.

Ни оргкомитет Олимпиады, ни фирма Bouygues Construction, которая нанимала этих рабочих, комментариев пока не давали.

2. Французские пожарные, в отличие от строителей, бастовать не начали, но планируют во время Игр.

Речь в первую очередь идет о пожарных в департаментах Нор, Жиронда и Атлантическая Луара, где пройдут соревнования по гандболу, футболу и баскетболу.

Пожарные опасаются, что им не дадут положенный 21-дневный отпуск в июле и августе 2024-го из-за занятости на Олимпиаде. И это при том, что многие из них уже переработали за последний год.

«Мы и так работаем больше, чем положено. В год мы работаем 2256 часов, хотя по закону должны только 1607 часов. Мои коллеги на взводе. Еще одна искра – и все может вспыхнуть. Отпуск – это то, что позволяет нам хоть немного восстановить силы», – говорит один из пожарных.

Лето – особенно загруженная пора для них, поэтому многие не представляют, каким образом дежурить на Олимпиаде при таком объеме работы, да еще и без возможности отдохнуть.

Профсоюз пожарных подал уведомление о том, что устроит забастовку на весь период Олимпиады, если им запретят брать отпуск. Пожарных из Марселя и Парижа это не касается – там они относятся к военным, так что в профсоюзе не состоят.

3. Уже несколько месяцев продолжается битва организаторов Олимпиады, властей Парижа и книготорговцев, лавочки которых расположены на берегах Сены.

Часть церемонии открытия Игр пройдет на воде – сборные поплывут на лодках мимо тысяч болельщиков. Поэтому книготорговцев обязали убрать лотки с набережной ради безопасности.

Книготорговцы взбунтовались. Продажа книг на берегах Сены – давняя традиция, а сами палатки стали одной из достопримечательностей Парижа. Даже ЮНЕСКО признала местных букинистов частью культурного наследия Франции.

«Мы являемся главным символом Парижа, мы здесь уже 450 лет. Желание стереть нас с лица земли, когда празднование этих Игр должно быть празднованием Парижа, кажется безумием. Книготорговцы в Париже – это как гондольеры в Венеции. Без нас невозможно представить город», – сказал представитель ассоциации книготорговцев Жером Калле.

Петиция против выселения торговцев книгами с берегов Сены набрала 120 тысяч подписей.

Сами темно-зеленые лотки букинистов стоят на этих местах уже несколько десятилетий – их ни разу не убирали. Торговцы опасаются, что ветхие лотки просто не переживут переезда. Власти Парижа пообещали построить букинистам новые торговые места бесплатно, но те не согласны.

Торговцы даже согласились на компромисс: они не будут работать в день открытия Олимпиады, а временно запечатают лотки, лишь бы их не убирали. Однако заместитель мэра Парижа по спорту Пьер Рабадан заявил, что лотки все равно надо убирать, потому что они портят вид и будут загораживать зрителям реку.

Решение пока не нашли. Книготорговцам выдали разрешение на торговлю только до 30 июня 2024-го, хотя раньше они могли работать весь год. Но букинисты сдаваться не намерены.

4. А вот кому неплохо живется в Париже, так это постельным клопам. В последние годы их в городе (да и вообще во Франции) все больше, они пугают как туристов, так и местных жителей.

Этим летом в соцсетях появилось множество видео, на которых гости Парижа показывают клопов у себя в комнатах. Ролики завирусились, а клопов начали находить даже в общественном транспорте и в кинотеатрах.

Власти Франции всерьез опасаются, что нашествие клопов отпугнет потенциальных гостей Олимпиады, а те, кто все-таки приедут, подвергнут опасности собственное здоровье.

По всему городу устроили рейды на клопов, а политик Матильдо Пано принесла банку с клопами на заседание парламента, требуя от властей решительных действий.

Для поиска клопов в метро использовали даже собак-ищеек – те, правда, ничего пока не нашли. Власти признают проблему, но считают, что она несколько преувеличена.

А винят во всем… самих туристов. Якобы в последние несколько лет туристов во Франции стало намного больше (это связано и с будущей Олимпиадой, и с другими крупными турнирами, которые проводят в стране вроде Кубка мира по регби), они съезжаются со всего мира и привозят клопов вместе с собой.

И улучшений пока не видно – туристов будет больше, а клопов, похоже, ничего не берет.

5. И это – только относительно новые проблемы, при том, что большинство старых до сих пор не решили.

С безопасностью все еще вопросы: охраны и полиции не хватает, приходится прибегать к помощи военных, а у властей по-прежнему огромные опасения по поводу грандиозной церемонии открытия, ведь ее посетят сотни тысяч зрителей, а обезопасить все берега Сены и саму реку очень тяжело.

Хаос в транспортной системе продолжается: новые станции метро к Олимпиаде построить не успеют, а существующие ветки и так серьезно перегружены. Новые автобусные маршруты должны немного облегчить нагрузку, но вряд ли решат проблему полностью.

Скандал с выселением студентов из общежитий тоже не закончился (вместо них хотят поселить персонал Олимпиады) – ученики вузов подали иск в административный суд Парижа, опасаясь, что потеряют свои временные жилища. Суд пока приостановил решение о выселении, но не больше – к этому вопросу вернутся позже, так что судьбы студентов так и зависли в неопределенности.

Из-за загрязнения Сены отменили несколько тестовых соревнований Олимпиады – по триатлону и плаванию на открытой воде. Качество воды признали неприемлемым, так как оно угрожает здоровью и безопасности спортсменов. В городе усилили мониторинг загрязнения Сены, но чище вода пока не стала.

Разумеется, никуда не делись (и уже не денутся) проблемы с раздутым бюджетом Игр – это вообще беда всех современных Олимпиад (особенно летних).

На недавнем конгрессе МОК впервые разрешил проводить Олимпиады сразу в двух странах – отчасти это сделано из-за проблем со снегом для зимних Игр, но частично из-за того, что желающих проводить Олимпиады все меньше и меньше. Слишком дорого и слишком много проблем.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst / Staff, Justin Sullivan / Staff, Kiran Ridley / Freier Fotograf; Telmo Pinto/Keystone Press Agency, Vincent Isore/Keystone Press Agency, Alexis Sciard/Keystone Press Agency, Gao Jing/XinHua/Global Look Press