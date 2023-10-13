Stream of Consciousness
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Фигурные судьи узнают об ошибках последними: 12-летняя Принева забыла про прыжок, а они не заметили

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Маргарита Базылюк
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Алена Принева
Край курая
Фигурное катание Фигурное катание

12-летняя Алина Принева, наверное, установила какой-нибудь рекорд – на втором турнире подряд нарушила правила, напутав с прыжками в произвольной программе.

Как так вышло?

1) Принева взяла серебро на первом этапе Гран-при России в Уфе среди юниоров: зашла на два четверных в произвольной, хотя чисто получился только один. Этого (и запаса после короткой) хватило для подиума – до Маргариты Базылюк с ее тремя четверными и тройным акселем дотянуться было нереально (текст о победительнице – скоро на Sports.ru).

А вот прокат Приневой с сайта Первого канала:

И все бы хорошо, но Алина забыла исполнить обязательный для юниорок аксель (двойной или тройной), вот ее контент полностью:  четверной лутц (падение), четверной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп, тройной лутц – двойной сальхов (ошибка на приземлении с лутца), тройной флип. 

То есть она сделала все 7 прыжковых элементов, как и требуется, но вместо акселя прыгнула что-то другое.

2) Изначально за прокат ей поставили 132,74 балла – это второй результат после Базылюк в произвольной. Но через несколько часов протоколы пересмотрели – Приневой обнулили тройной флип (так как он шел последним в программе), а заодно понизили тройной сальхов (который шел в каскаде с тройным лутцем) до двойного.

Баллы снизились не очень существенно – 127,44 вместо 132,74. Алена опустилась на третье место в произвольной, но итоговое серебро все равно осталось у нее – от Киры Трофимовой там запас еще в 4 с лишним балла.

3) Это бы не было особенно примечательно, если бы не одно «но»: Принева нарушила прыжковые правила в начале сентября на первенстве Москвы. Причем проблема была не в акселе – Алена три раза повторила прыжки (вместо разрешенных двух), исполнив два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца.

Тогда Алене точно так же обнулили последний прыжок, правда, исход был для нее печальнее: она потеряла серебро, да и вообще исчезла с подиума, опустившись на четвертое место.

У 12-летней фигуристки забрали медаль. Она нарушила правила, но судьи заметили это после награждения

Как так вышло, что Принева настолько серьезно (и необычно – такое редко бывает даже у юниоров) ошиблась два раза подряд – непонятно.

Но вопросы в этой ситуации возникают не только к ней, но и к судейской бригаде: ошибку, как в первый раз, заметили далеко не сразу, хотя, казалось бы, такое точно должно бросаться в глаза. На этот раз хотя бы среагировали довольно быстро – прошло всего несколько часов, а не почти сутки, как после первенства Москвы.

В первый раз Федерация фигурного катания Москвы объяснила казус «математической ошибкой» (помните «ошибку ввода» на чемпионате России-2022 у Софьи Муравьевой?), а по новому инциденту комментариев от ФФКР пока нет. Пожалуй, устаревшим софтом такое тоже не объяснишь.

А пока болельщики замечают ошибки раньше судей – вот это действительно странно.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Юниорки, КМС

Итоговое положение

1. Маргарита Базылюк – 228,59

2. Алена Принева – 198,90

3. Кира Трофимова – 194,53

4. Мария Красноженова – 190,16

5. Екатерина Ципухина – 188,62

6. Алиса Юрова – 187,54

4 комментария

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Беглый*
Больше чем уверен, что об этих ошибках они узнали из комментариев пользователей спортса
+3
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+3
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hazem
Это нормально, люди не машины, и им трудно постоянно отслеживать что-то что происходит очень редко.
Доблестная армия ЦАХАЛ примерно так же дремала в полной уверенности что если красные лампочки не загорелись, значит все в порядке.
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Оз
Дааа, при Антоне настоящий бардак творится: неправильные списки на этапы, неправильные оценки на соревнованиях, танцевальные пары сходятся и расходятся со скоростью света. Анархия какая-то.
Может, пора Антону всё-таки заняться своими прямыми обязанностями???
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ЮИ
Фигурные судьи?! Серьезно?
0
0
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