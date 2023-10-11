Нашествие постельных клопов на Париж: жители в панике, а власти боятся за Олимпиаду-2024. Что происходит?

У Олимпиады-2024 неожиданная проблема – нашествие постельных клопов на Париж.

И это не шутка – власти всерьез беспокоятся о гостях будущих Игр, а жители города боятся ездить на метро.

Разбираемся.

● Этим летом туристы больше обычного жаловались на клопов в отелях и съемных квартирах Парижа, но огласку проблема получила только недавно: завирусились видео с клопами в местных апартаментах. В комментариях под роликами тут же нашлось множество пострадавших – люди пишут, как столкнулись с насекомыми в городе.

Количество подобных роликов, фото и записей в соцсетях быстро росло: клопов снимали уже не только в квартирах, но и в кинотеатрах и даже в общественном транспорте (особенно в метро).

Рассказывают, что пассажиры в панике выбегали из поездов на ближайших станциях метрополитена, когда замечали в салоне клопов. А многие теперь тщательно осматривают обивку кресел, прежде чем сесть.

Французские клопы даже начали путешествовать – их нашли на пассажирском пароме, который прибыл из Марселя в марокканский Танжер. Власти Марокко уже отправили паром на карантин.

У дезинсекторских служб в Париже аврал в последние недели – заказов столько, что они просто не успевают их обслуживать. Очереди на обработку квартир от клопов растянулись на месяцы.

● Власти Франции опасаются, что нашествие клопов отпугнет потенциальных гостей Олимпиады-2024, да и рисковать здоровьем туристов не хотят.

Лидер партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано принесла банку с клопами на заседание парламента и обратилась к премьер-министру Элизабет Борн: «Госпожа премьер-министр, эти мелкие насекомые распространяют отчаяние и панику по всей стране. Вы будете что-то делать? Или мы будем ждать, пока они не появятся у вас в офисе?»

Премьер-министр отреагировала – по всему Парижу устроили рейды на клопов. Использовали даже собак-ищеек, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие клопов в кинотеатрах и метро, но те пока ничего не обнаружили.

«Если проблема есть, то мы с ней справимся, мы ее отрицать не будем. Но пока в общественном транспорте ничего нет», – заверяет министр транспорта Клеман Бон.

Впрочем, жители города в это не верят, а в сети по-прежнему появляются видео с клопами в метро.

Министр здравоохранения Франции Орельян Руссо уверен, что поводов для паники нет: «Я понимаю, что когда вы находите дома клопов – это кошмар. Но никакого нашествия у нас нет. Так что нет и причин для всеобщей паники».

● А вот у французского Института по контролю и изучению постельных клопов (да, такой и правда есть) другие выводы: по их данным, ситуация с клопами во Франции в этом году хуже, чем когда-либо.

Причем и раньше клопов в Париже было много, но в последние годы проблема все серьезнее.

«Число постельных клопов во Франции растет в последние два-три года, пик каждый раз приходится на лето. Но в этом году все совсем вышло за рамки. Проблема с клопами действительно есть, но в то же время сейчас в Париже настоящая паранойя, потому что люди слышат о клопах отовсюду. Их якобы везде замечают, но далеко не всегда это на самом деле клопы», – говорит президент Института Мари Эффрой.

● Тема с клопами дошла до французского журнала Charlie Hebdo – карикатура с насекомыми появилась на обложке одного из номеров.

На картинке клопы, стоящие на пьедестале почета с олимпийскими медалями на шеях. Подпись: «Клопы – наша единственная надежда на медали Олимпиады-2024!»

В России ситуацию тоже не игнорировали. Олимпийский комитет (ОКР) иронизировал в соцсетях: «Неоднократно говорилось, что в Париже в связи с внутриполитической обстановкой ожидаются сложности с организацией мер безопасности для официальных делегаций. Теперь оргкомитет Игр «Париж-2024» столкнулся с новыми вызовами – стремительно ухудшающимися санитарными условиями.

Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остается вопрос – а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов…»

А вот Татьяна Тарасова считает, что проблема не стоит внимания: «Клопов оставьте в покое, у нас тоже клопы в Москве имеются. Если кого-то и допустят, пусть сами спортсмены и федерации решают, ехать или нет».

● Откуда же берутся клопы? Во Франции несколько теорий.

Во-первых, винят туристов. Ежедневно Париж посещают 3,6 млн гостей – с приближением Олимпиады будет больше, так как столица Франции принимает множество крупных мероприятий (тот же Кубок мира по регби сейчас). Туристы приезжают со всего света, и многие из них, по мнению французских властей, неосознанно привозят с собой клопов.

На самом деле, Франция начала кампанию по борьбе с постельными клопами три года назад, но она почти не дает плодов как раз из-за огромной волны туристов и приезжих.

Во-вторых, раньше клопов сдерживали мощными инсектицидами, такими как ДДТ. После Второй мировой войны клопы во Франции были практически уничтожены. Но потом ДДТ и подобные ему средства запретили из-за вреда для здоровья человека, а современные инсектициды с проблемой уже не справляются. К тому же, по мнению энтомологов, клопы очень легко ко всему адаптируются – привыкают и к средствам для борьбы с насекомыми.

В-третьих, одной из причин распространения клопов может быть… недостаток тараканов. Тараканы – хищники и природные враги клопов – они могут держать популяции постельных вредителей в рамках, но в последнее время их становится меньше, так как люди активно пытаются их вывести.

Энтомолог и один из ведущих экспертов Франции по постельным клопам Жан-Мишель Беренге считает, что проблема не настолько велика: «В этом году ситуация с клопами приняла масштабы всеобщего психоза. В каком-то смысле это даже хорошо, так как паника привлекает внимание людей к проблеме. А это значит, что решать ее будут быстрее. Но все же нынешняя ситуация серьезно преувеличена».

Что будет, если человека укусит клоп? Отвечает Ольга Бадрина, медицинский редактор раздела «Здоровье»

Постельные клопы – это кровососущие насекомые, которые паразитируют как на людях, так и на животных. Это ночные насекомые, они нападают во время сна, когда жертва беззащитна.

Хорошая новость – они не переносят чуму, сибирскую язву и другие смертельно опасные инфекции, но их укусы могут привести к аллергической реакции. Также известны редкие случаи заражения трипаносомозом, при котором у человека увеличиваются лимфатические узлы, возникает сильная головная боль, и гепатитом B, но в современных условиях инфицирование маловероятно.

Опасен даже не сам укус, а расчес зудящего места. Так можно занести в рану стрептококков и стафилококков – в результате на коже появятся болезненные гнойные высыпания, могут остаться шрамы. Если укус не трогать, то и целостность кожи не нарушится, а значит, бактерии не смогут попасть внутрь.

Обычно люди гораздо больше страдают не столько от укусов, сколько от стресса, связанного с тем, что на кровати или в мебели могут быть клопы. Так, у некоторых из-за этого развиваются настоящее тревожное расстройство, бессонница и депрессия. От самих укусов часто страдают люди, склонные к аллергии. У них место укуса может сильно отекать и зудеть.

Если не знать, что укусил клоп, то ранку трудно отличить от укусов других насекомых. Заметить, что это был именно клоп, тоже нелегко, потому что во время укуса паразит впрыскивает слюну со специальной анестезирующей жидкостью, поэтому человек ничего не чувствует.

Когда эффект «анестезии» заканчивается, начинает беспокоить зуд. Обычно это происходит под утро или в первой половине дня, потому что клопы кусаются преимущественно ночью.

Специального лечения не разработано, достаточно промыть ранку теплой водой с мылом и не расчесывать кожу. Зуд помогают унять безрецептурные антигистаминные лекарства, например, «Фенистил» или «Зиртек». Если удержаться от расчесывания кожи не удалось и ранка загноилась, следует как можно скорее обратиться к врачу, чтобы не допустить присоединения вторичной бактериальной инфекции.

Прямой взаимосвязи между плохими санитарными условиями и клопами нет. Постельные клопы переселяются из одного дома в другой, путешествуют на одежде или обуви и могут остаться на сиденьях в транспорте, кинотеатре и в других общественных местах. Так насекомого можно принести домой.

Причем паразиты приживаются даже там, где поддерживают идеальный порядок, но, конечно, в грязных, плохо проветриваемых и слабо освещенных помещениях им живется комфортнее.

Увидеть, что в мебели поселились клопы, легко. Достаточно внимательно осмотреть швы, в них можно заметить паразитов размером с яблочное семечко (обычно они выползают в темное время суток), точки их красно-коричневого помета, светлые яйца или хлопья сброшенных хитиновых оболочек.

Избавиться от клопов – трудная задача. Для этого придется отыскать все места обитания паразитов, которые могут поселиться даже за плинтусом, в швах обоев или рамах картин, и обработать специальными инсектицидами. В этом может помочь профессиональный дезинсектор.

Кроме того, придется выбросить все зараженные матрасы, подушки, мебель, ковры. Постельное белье, одежду, полотенца можно прокипятить или постирать при температуре выше 60 °С в течение 30 минут. Чем выше температура, тем скорее и вернее насекомое погибнет. Или можно поместить их в вакуумном пакете в морозилку на 3-4 дня.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst; Alexis Sciard, Uwe Anspach/Global Look Press; wikipedia