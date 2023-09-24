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Клэбо устроил бунт в сборной и близок к пропуску Кубка мира. Как так вышло?!

Фруде Педерсен
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Лукас Бротен
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Александр Омодт Кильде
Туве Мо Дюрхауг
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Лыжи Лыжи

Йоханнес Клэбо давно конфликтует с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, но похоже, в этот раз все предельно серьезно.

Весной 5-кратный олимпийский чемпион ушел из сборной на самоподготовку, а теперь близок к пропуску сезона на Кубке мира.

Как так получилось?

Клэбо не подписал соглашение с федерацией – без него не будет Кубка мира

Чтобы выступать на крупных международных турнирах, норвежским лыжникам необходимо подписывать с федерацией соглашение о представительстве, иначе дорога в сборную закрыта. И в этом как раз проблема. Переговоры Клэбо и Федерации идут еще с весны, но до сих стороны не договорились.

Спорные моменты все те же: вопросы со спонсорами (Йоханнес хочет рекламировать тех, кто поддерживает лично его, а не федерацию), несогласие по высотным сборам и увольнение из команды персонального сервисмена Клэбо (об этом – ниже).

Но, кажется, список не полный – говорят, между Йоханнесом и федерацией возник «конфликт ценностей».

Это тупик: Клэбо официально, через адвоката отказался подписывать «какое-либо» соглашение с федерацией. К нему присоединились два топ-горнолыжника Норвегии: двукратный призер Олимпиад Александр Омодт Кильде и победитель этапов Кубка мира Лукас Бротен.

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг считает, что решение скоро найдут: «Мы убеждены, что достигнем соглашения до старта Кубка мира. Мы хотим решить проблемы как можно быстрее».

Но Клэбо настроен жестко: «Я уже говорил, что мне еще полтора года готовиться к чемпионату мира-2025, а это моя большая цель. Подготовка продвигается медленно, но верно – с желанием выполнять свою работу как можно лучше, с надеждой, что здоровье позволит и все пройдет наилучшим образом.

Конечно, важна и предстоящая зима, вместе с «Тур де Ски» и другими гонками, но нет ничего важнее чемпионата мира-2025. И если в 2024 году мне придется пропустить Кубок мира, я это сделаю».

13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг сомневается, что вопрос решат быстро: «Я не думаю, что они придут к соглашению до зимы. То же самое было, когда я сам вел переговоры – похоже, ситуация повторяется. На мой взгляд, они договорятся только тогда, когда это будет необходимо. Может быть, за неделю до старта Кубка мира».

Сервисмена Клэбо травили в сборной: портили лыжи и смеялись над ним

В разгар споров Клэбо и федерации грянул скандал с личным сервисменом Йоханнеса – Фруде Педерсеном.

Его увольнение из сборной было одной из причин, по которой Йоханнес отказался подписывать соглашение. Поговаривали, что Педерсен – конфликтный человек, который не ладил с остальными смазчиками, из-за чего его уже не в первый раз выгнали из команды.

Но Педерсен считает совершенно иначе. Он заявил, что в сборной его откровенно травили: над ним издевались остальные сервисмены, его запугивали, оскорбляли. По его словам, атмосфера среди сервисменов была ужасной, самому Фруде придумали обидные клички, над ним постоянно подшучивали.

Дошло до того, что из-за конфликта сервисменов начал страдать и Клэбо. Перед классической разделкой на 20 км на этапе Кубка мира во Франции в прошлом сезоне пропал личный смазочный комплект Фруде – его так и не нашли.

Педерсену пришлось занимать нужные смазки у других, так как общим резервным комплектом сборной он пользоваться не хотел. Лыжи кое-как подготовили в последний момент – ту гонку Клэбо выиграл.

Но пика ситуация достигла на чемпионате мира-2023 в Планице. За пару дней до гонки на 15 км пропала лучшая пара лыж Йоханнеса. За два часа до старта они неожиданно появились на месте – Педерсен удивился, но не стал разбираться и быстро отнес лыжи спортсмену.

Клэбо финишировал 4-м и был очень расстроен. Лыжи оказались испорченными – было ощущение, что кто-то в них специально покатался по гравийной дорожке.

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Фруде считает, что лыжи испортили специально – перепутать их никто не мог, так как все пары подписаны, да и никто не стал бы портить собственные лыжи.

Педерсен сообщал о проблемах в команде с 2020 года, но федерация никак не реагировала. 12 сентября там наконец-то начали внутреннее расследование – результатов пока нет.

«Я хочу, чтобы условия труда для работников становились лучше. За кулисами происходит многое, чего люди, к сожалению, не видят. Я говорю о конкретных событиях, все основано на фактах. Я выступаю за справедливость, честность и уважительное отношение к людям. Для меня важны фундаментальные ценности, которые обеспечивают основу благополучия. Тому, что можно терпеть, есть предел. Такие вещи недопустимы», – считает Педерсен.

А что за «конфликт ценностей»?

Йоханнес почти все межсезонье готовится в США – тренировался вместе со шведкой Майей Далквист и американцем Кевином Болджером.

Недавно он сходил на подкаст к бывшему канадскому лыжнику Девону Кершоу, где тоже рассказал о проблемах в сборной и федерации.

«Нужно хорошо относиться к людям. И для этого вы должны быть открытыми, должны иметь ценности от всего сердца. Я не думаю, что у федерации лыжных видов спорта Норвегии этого сейчас нет. Но они балансируют на канате, принимая очень краткосрочные решения, не думая о спортсменах. Я чувствую, что спортсмены у них далеко не в приоритете, что считаю неправильным.

Надеюсь, я не откажусь от сборной. Я считаю, что национальная сборная – это хорошо. Я думаю, важно, чтобы спортсменам отдавался приоритет и чтобы федерация и ее лидеры немного поменяли мышление и приоритеты. В противном случае, я думаю, они могут разрушить все.

Я долгое время занимаюсь защитой прав спортсменов. Я всегда считал это важным. Я хочу помочь сборной. Я думаю, что для национальной сборной важно иметь спортсменов, а спортсмены должны помогать федерации со спонсорами, должны посещать различные сборы и тому подобное.

И я только за. Приятно участвовать в подобных вещах, потому что я знаю, что это важно. Но я также считаю, что федерации нужно понимать: у спортсменов тоже есть некоторые права, и важно, чтобы спортсмены могли делать что-то, исходя из своих ценностей. Мне важно, чтобы такие вещи были указаны в контракте, чтобы его можно было подписать».

А в интервью норвежскому изданию TV2 добавил: ситуация с Педерсеном как раз отличная иллюстрация того самого «конфликта ценностей».

«В нашем спорте важны не только сами соревнования, но и культура соревнований. Лично для меня – это когда ко всем людям относятся одинаково хорошо. Вот моя главная цель, которая, как мне кажется, не очень серьезно воспринимается в федерации. Так что это (отказ от подписания соглашения – Sports.ru) – мой способ высказать мнение», – отметил Клэбо.

А если не Кубок мира, то что? Есть вариант с марафонами

Йоханнес признает: он хочет в сборную. С командой проще готовиться к сезону, да и в финансовом плане намного легче. Он все еще надеется, что конфликт разрешится. Но если его требования вновь не услышат – он готов пропустить сезон.

«Моя цель – быть в команде. Я ничего не имею против сборной и остальных спортсменов, да и там понимают, чем вызван мой отказ. Так что проблем с возвращением не будет. Я не стесняюсь конфликтов и без проблем смотрю в глаза людям», – говорит Йоханнес.

Если на Кубке мира выступить не получится, останется только один вариант – провести сезон на марафонской серии Ski Classics. Там нет сборных, только частные команды. Его уже пригласил Петтер Нортуг – у него там Team Northug Crucible. Клэбо готов: «Честно говоря, я рассчитываю на то, что все сработает и я вернусь на Кубок мира. Но если нет – поеду с командой Нортуга. Наверное, это крайний вариант».

Осталось ждать совсем немного – Кубок мира стартует 24 ноября.

Фото: instagram.com/johanneshk; linkedin.com; IMAGO/Eibner/Memmler, Tomi Hanninen/Newspix24/Global Look Press

4 комментария

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форест
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Глеб Вихрев
Ответ vik444
Отряд не заметит потерю бойца. Ну будет на чемпионате мира в первой десятке 9 норвежцев вместо 10.
Потеря Клэбо -это минус минимум 2 золотых медали -может и 3 -спринт -комспринт -эстафета -так что еще как заметят -взвоют не по детски -а не попадания Клэбо на домашний ЧМ 2025 обернеться для чинуш федерации "могилой" их просто живыми сожрут.
+2
0
+2
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Vladimir Sokolov
Скучно ему оказалось без Большунова
+3
-3
0
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