174 комментария

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«Где ваши бумажки? Это мои вообще!» Загитова – ведущая фигурных прокатов: забывает выключать микрофон и задает странные вопросы

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Максим Траньков Максим Траньков
Иван Букин Иван Букин
контрольные прокаты контрольные прокаты
Алина Загитова Алина Загитова
Александра Степанова Александра Степанова
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Фигурное катание Фигурное катание

В Москве стартовали контрольные прокаты сборной – конечно, олимпийская чемпионка Алина Загитова тоже там, на этот раз в роли ведущей.

1) На прокаты Загитова отправилась сразу из аэропорта, на ходу поинтересовавшись у подписчиков, как же правильно говорить: «Я вчера поздно приехала с аэропортА… Или с аэропОрта? Напишите в комментариях». 

Вариант «из аэропорта» не предложила.

2) В Мегаспорте Алина появилась в необычном образе – пиджак с очень короткой юбкой, полупрозрачные гольфы и большой черный бант на голове.

Прокаты Загитова (работающая в паре с Максимом Траньковым) открыла фирменной фразой: «Мы рады приветствовать вас на открытии сезона и это будет безызбежно роскошно. Сегодня в Мегаспорте вы увидите самых лучших фигуристов нашей страны».

И это было бы забавно – такая легкая самоирония, у Загитовой подобное бывает нечасто, но с «безызбежностью» она, пожалуй, уже перегнула. Мерча и пары упоминаний было бы достаточно, но вовремя остановиться у Алины не получается.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

Но с этой фразой хотя бы не было проблем,  Алина начала хорошо, но сбилась буквально на следующей фразе – ситуацию спас Траньков.

Траньков: На дворе осень, а у нас праздник лучшего в мире зимнего вида спорта.

Загитова: Это не… не чудо?

Траньков: Чудо – это ты, Алиночка. Ведь мы остаемся самими собими!

Последнее – отсылка на еще одну фразу-мем от Алины. Ее она, кстати, произнесла как раз в защиту своей дикции: «Все мы не идеальны, есть над чем работать у каждого. Главное – идти вперед, никого не слушать, делать свое дело. И хочу сказать напоследок: главное – оставаться «самими собими».

3) Траньков и Загитова появлялись после каждого выступления – задавали два-три дежурных вопроса фигуристам.

И вот вопросы от Алины – на уровне:

• «Ребят, в том году вы задали огромную планку, расскажите вашу задачу на сезон?»

• «Что нельзя делать паре во время проката, вот категорически? Ребят, мы видели тизер вашей произвольной программы, поэтому мы в «прекушении» (да-да, это не опечатка).

• «А у вас ре-реально красивые очень костюмы, скажите, пожалуйста, вы вместе выбирали или по отдельности? С тренерами, может, советовались?»

• «Ребят, я бы хотела спросить у вас – откуда вдохновение, откуда новое дыхание? Может, это после рождения дочки? Нет, я хочу сказать, что мы все верили, весь Мегаспорт верил в вас!»

Это вопрос Александре Степановой и Ивану Букину. Степанова стала мамой в марте – у нее родилась дочка. А вот у Ивана Букина в январе 2022 родился сын – Алина не вспомнила про него.

• «С дебютным выступлением! Потому что вы первый раз дебютировали в роли пары уже».

• «В любой паре важна химия, вот что вы себе… э, поставили по химии?»

• «Ты смотришь какие-то стили?» – вопрос для Валиевой, которая пришла уже в перерыве и переоделась в черный костюм.

• Когда после прокатов танцоров встречали на интервью Ивана Букина, Траньков объяснил, почему задерживается Степанова: «Пока Ваня прибежал один – видимо, у Саши там мамины заботы».

Алина неожиданно добавила: «И папины, ха-ха!»

«Я завидная невеста? Не завидуйте». Интервью Загитовой на Первом канале

4) А еще по ходу дела Загитова несколько раз забывала выключать микрофон, поэтому в эфир попало загадочное: «Давай тут сделаем вот это вот...»

И вот такой диалог с Траньковым:

Загитова: Где ваши бумажки, это мои вообще!

Траньков: У нас у всех одинаковые.

Работать с микрофоном Алине было сложно. Например, после вопроса Транькова протянула Карине Акоповой второй – вдруг одного не хватит.

Вообще, беда не только с вопросами и формулировкой – у Загитовой до сих пор неуверенная дикция, отсюда много пауз, запинок и оговорок. И оцените слишком уж милую (но уместную ли?) лексику: «Нам уже не терпится позадавать вопросики», «Расскажите ваши секретики», «Понятненько!»

Но это для нее уже привычно – помните «организационные моментики», которые она хочет регулировать в собственной школе?

Алина дебютировала в роли ведущей еще три года назад, но, похоже, с тех пор мало что поменялось.

Премьера Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»: запиналась, волновалась и растерялась после шутки про пиццу

Фото: 1tv.ru; РИА Новости/Александр Вильф

174 комментария

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Донован хозяин НБА
Королева кринжа вернулась❤️
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Давай Так
Мойо увожение этому кринжегенератору.
Рили лучшая в своём деле.
+112
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Трусики Бочкаревой
Позорище
+115
-9
+106
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Александр Гороховик
Ответ Донован хозяин НБА
Королева кринжа вернулась❤️
И на этом фоне Медведева с прекрасной дикцией, паузами, которая записала великолепную литературную программу.
+82
-15
+67
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Anton Kortenko
некогда Алиночке вот этим вот всем заниматься. она же режиссёрка, журналистка, боксёрша, фехтовальщица, спикерша, инфлюенсерша, бизнесвуменша, а ещё, вроде как, фигуристка.
+59
-1
+58
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Донован хозяин НБА
Ответ Гаврила Ардалионович
Комментарий удален модератором
Там нужна хоть какая-то актерская игра, но даже с этим Алина вряд ли справится.
Так что только онлифанс
+58
-2
+56
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U
Интеллектом давит.
+50
-3
+47
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pulyalke
всю жизнь тренировалась 24/7, но сейчас даже не пытается, а ведь его могли натренировать быть более менее ведущей, а не такой позор
+33
0
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Shveddka
какое позорище.Косноязычие возводят в догму., Самими... собими.... 🤦‍♀️
+37
-4
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Элла Бурс
Оба бесят. Максим в образе Малахова и Алина в образе дурочки. Вот только в образе ли?
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Anastasia1990_
Ответ AntOn
Проблема не в Загитовой - страшна деградация всей системы, и она только «Вишенка» на торте конфликтов, скандалов и прочих интриг с расследованиями, начиная с изоляции наших фигуристов от мировых спортивных турниров ….
Тот факт, что Загитова жжОт уже который год на Первом, говорит о кризисе, в первую очередь, на "главном" канале страны. Вот эти вот "секретики-моментики" и "эээ" еще куда ни шло, но из раза в раз возвращаться к режущему уши "безызбежно" и с завидным упортвом повторять его, это же просто троллинг и издевательство над зрителями. Ну не можете вы не выпустить Загитову на Первый, ну напишите хоть текст нормальный, не издевайтесь над людьми.
+23
-2
+21
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AntOn
Проблема не в Загитовой - страшна деградация всей системы, и она только «Вишенка» на торте конфликтов, скандалов и прочих интриг с расследованиями, начиная с изоляции наших фигуристов от мировых спортивных турниров ….
+23
-3
+20
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shermi
Моего брата мама в детстве заставляла читать. Просьбами, угрозами, уговорами, деньги давала. А он сидел над книгой часами, перелистывал страницы, но не читал. А когда начинала ругать, заливал соплями и слезами и умолял оставить его в покое. И так за всю жизнь ничего не прочел. И вот он строит предложения лучше Алины.
+20
0
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Anatiana
Фейспалм
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Алина Косых
а как же «приоткрытая занавеса»?
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Anton Kortenko
Ответ Дмитрий Воронцов
А как же проектировщица, прекрасный водитель, спикер, светская львица и певица??
извините, спектра внимания не хватило объять безобъятное.
+14
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Давай Так
Ответ Maturmalai
Я обычно не придираюсь к речевым и грамматическим ошибкам, ибо сам их делаю достаточно часто. Но выражения вроде "кратчайшая юбка" в статье, где высмеивается чья-то манера речи, неизбежно обращают насмешку в адрес самого автора статьи.
Это метаирония.
+13
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Тайга86
Прошло еще тридцать три года...Алинка: Ррррыбят, и вот я опять с вами, безызбежно и неизбежно.
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Ezhar
Cамый заметный минус у ведущих ледовых шоу/соревнований — они неловко зачитывают текст, шутки с напряжением в голосе, паузы неловкие и так далее. Видно, что им тяжело даётся естественная речь. Тут без фамилий, потому что это у большинства. Ведущие не нужны, пока не научатся говорить.
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Domian
Почему ее называют красавицей?
Совершенно обычная.
Глупенькие зачастую компенсируют прекрасной внешностью, а Загитова глупенькая при совершенно обычных внешних данных.
За что ее пиарят мне не понятно, как человеку знающему о ней только то, что выиграла у Медведевой на Олимпиаде.
+16
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Дмитрий Воронцов
Ответ Anton Kortenko
некогда Алиночке вот этим вот всем заниматься. она же режиссёрка, журналистка, боксёрша, фехтовальщица, спикерша, инфлюенсерша, бизнесвуменша, а ещё, вроде как, фигуристка.
А как же проектировщица, прекрасный водитель, спикер, светская львица и певица??
+13
0
+13
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bellyashe
Ответ Александр Гороховик
И на этом фоне Медведева с прекрасной дикцией, паузами, которая записала великолепную литературную программу.
насколько же выигрышно на её фоне выглядит Медведева, особенно для людей, не увлекающихся ФК (как я).
то ли с более грамотными людьми работает, то ли она просто сама по себе умнее. а, скорее всего, и то и другое.
+14
-2
+12
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pan_admiral
Господи какое же позорище, а
+14
-2
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Logan Couture
Как жн талантливо наша Алиначка забывает выключить микрофон. Вы не понимаете, она просто троллит
+11
0
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bukvoed33
Знаменитая тупица)
+11
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