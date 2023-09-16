174 комментария

В Москве стартовали контрольные прокаты сборной – конечно, олимпийская чемпионка Алина Загитова тоже там, на этот раз в роли ведущей.

1) На прокаты Загитова отправилась сразу из аэропорта, на ходу поинтересовавшись у подписчиков, как же правильно говорить: «Я вчера поздно приехала с аэропортА… Или с аэропОрта? Напишите в комментариях».

Вариант «из аэропорта» не предложила.

2) В Мегаспорте Алина появилась в необычном образе – пиджак с очень короткой юбкой, полупрозрачные гольфы и большой черный бант на голове.

Прокаты Загитова (работающая в паре с Максимом Траньковым) открыла фирменной фразой: «Мы рады приветствовать вас на открытии сезона и это будет безызбежно роскошно. Сегодня в Мегаспорте вы увидите самых лучших фигуристов нашей страны».

И это было бы забавно – такая легкая самоирония, у Загитовой подобное бывает нечасто, но с «безызбежностью» она, пожалуй, уже перегнула. Мерча и пары упоминаний было бы достаточно, но вовремя остановиться у Алины не получается.

Но с этой фразой хотя бы не было проблем, Алина начала хорошо, но сбилась буквально на следующей фразе – ситуацию спас Траньков.

Траньков: На дворе осень, а у нас праздник лучшего в мире зимнего вида спорта.

Загитова: Это не… не чудо?

Траньков: Чудо – это ты, Алиночка. Ведь мы остаемся самими собими!

Последнее – отсылка на еще одну фразу-мем от Алины. Ее она, кстати, произнесла как раз в защиту своей дикции: «Все мы не идеальны, есть над чем работать у каждого. Главное – идти вперед, никого не слушать, делать свое дело. И хочу сказать напоследок: главное – оставаться «самими собими».

3) Траньков и Загитова появлялись после каждого выступления – задавали два-три дежурных вопроса фигуристам.

И вот вопросы от Алины – на уровне:

• «Ребят, в том году вы задали огромную планку, расскажите вашу задачу на сезон?»

• «Что нельзя делать паре во время проката, вот категорически? Ребят, мы видели тизер вашей произвольной программы, поэтому мы в «прекушении» (да-да, это не опечатка).

• «А у вас ре-реально красивые очень костюмы, скажите, пожалуйста, вы вместе выбирали или по отдельности? С тренерами, может, советовались?»

• «Ребят, я бы хотела спросить у вас – откуда вдохновение, откуда новое дыхание? Может, это после рождения дочки? Нет, я хочу сказать, что мы все верили, весь Мегаспорт верил в вас!»

Это вопрос Александре Степановой и Ивану Букину. Степанова стала мамой в марте – у нее родилась дочка. А вот у Ивана Букина в январе 2022 родился сын – Алина не вспомнила про него.

• «С дебютным выступлением! Потому что вы первый раз дебютировали в роли пары уже».

• «В любой паре важна химия, вот что вы себе… э, поставили по химии?»

• «Ты смотришь какие-то стили?» – вопрос для Валиевой, которая пришла уже в перерыве и переоделась в черный костюм.

• Когда после прокатов танцоров встречали на интервью Ивана Букина, Траньков объяснил, почему задерживается Степанова: «Пока Ваня прибежал один – видимо, у Саши там мамины заботы».

Алина неожиданно добавила: «И папины, ха-ха!»

4) А еще по ходу дела Загитова несколько раз забывала выключать микрофон, поэтому в эфир попало загадочное: «Давай тут сделаем вот это вот...»

И вот такой диалог с Траньковым:

Загитова: Где ваши бумажки, это мои вообще!

Траньков: У нас у всех одинаковые.

Работать с микрофоном Алине было сложно. Например, после вопроса Транькова протянула Карине Акоповой второй – вдруг одного не хватит.

Вообще, беда не только с вопросами и формулировкой – у Загитовой до сих пор неуверенная дикция, отсюда много пауз, запинок и оговорок. И оцените слишком уж милую (но уместную ли?) лексику: «Нам уже не терпится позадавать вопросики», «Расскажите ваши секретики», «Понятненько!»

Но это для нее уже привычно – помните «организационные моментики», которые она хочет регулировать в собственной школе?

Алина дебютировала в роли ведущей еще три года назад, но, похоже, с тех пор мало что поменялось.

Фото: 1tv.ru; РИА Новости/Александр Вильф