76 комментариев

Евгения Медведева сходила на шоу Павла Воли на ТНТ: призналась, что не скучает по спорту, и говорила измененным голосом.

Начали с главного.

«На пьедестале я свое отстояла»

– Жень, ты очень активна сейчас в медиапространстве – мы с этим тебя поздравляем, но в первую очередь любим тебя как фигуристку. Расскажи, меня лично волнует этот вопрос – не скучаешь по профессиональной карьере? По турнирам, по чемпионатам?

– Ответить красиво или честно?

– Давай и красиво, и честно.

– Слушайте, ну вот это вот чувство, когда ты стоишь на пьедестале, опьяненная своей победой… Нет, не скучаю, ха-ха.

– Неожиданно. Не скучаешь?

– Пока что не было такого. Мне кажется, что на пьедестале я свое отстояла, и сейчас у меня идет развитие в других сферах жизни. Мне так нравится это.

– Ты в свое время сказала в интервью, что у тебя не было таланта к фигурному катанию. Почему ты так думала?

– Если в общем и целом брать – физические данные у меня для фигурного катания вообще так себе.

– Подожди. То есть это все просто трудолюбие, опыт и тренировки?

– Ну точно так же, как у всех, да.

– Тяжело вообще давалось?

– Ну а кому легко?

– Мне.

– Завидую!

«Мне было весело, учителю не очень». Почему Женя не стала балериной?

– У нас есть одно видео, предлагаю посмотреть. Это видео из детства.

– О-о-о!

– Это вот эта вот маленькая красненькая…

– Букашка, да. Это я. Причем заметьте – все в балеточках, юбочках такие, в колготочках. И Женя в красном комбинезоне!

– Просто ребенок-швабра – по полу: э-э-э! Ты говорила, что после этого видео твоей маме сказали больше не приводить тебя в секцию по фигурному катанию.

– Нет, это не фигурное катание, это была секция балета.

– А, это балет так выглядел?

– Просто сейчас отдельно мои кадры показали, а там дети – все такие балериночки, на носочках ходили, ручки вот так складывали красиво. И я там просто: а-а-а-а-а-а! Но мне было весело. Моей маме тоже. А вот преподавателю не очень.

– Все супер, Женя! Хорошо, что в итоге ты не балерина. Ты много раз устанавливала рекорды на чемпионатах мира. Есть такие, которые остались в истории мирового фигурного катания?

– Есть такие. Это общая сумма балла и, насколько я помню, произвольная программа. Тогда это был командный чемпионат мира – тогда меня че-то поперло прям.

– Ну мы тебя поздравляем – это навсегда в истории! Так же, как несколько элементов, которые названы в честь Ляйсан Утяшевой в художественной гимнастике (жены Павла Воли – Sports.ru). Тружусь для того, чтобы хорошо вернуться домой.

19 ноября в твой день рождения состоится премьера документального фильма о тебе – называется «Медведева против Медведевой». Что это за фильм и почему такое название?

– Сама в шоке. Там какие-то моменты из моей жизни, как я из России в Канаду переезжала, из Канады в Россию… Из этого вышло много материала. Была закрытая премьера уже, людям понравилось. Теперь будут показывать в кинотеатрах.

О личной жизни и своем шоу

– От профессиональной карьеры к личной жизни. Есть фотография с Мальдив с твоего отдыха. Это кто такой?

– А вон там вон стоит.

– Как зовут парня?

– Дима (фигурист Дмитрий Чигирев – Sports.ru).

– Дима, не обижай Женю ни при каких обстоятельствах!

Ты как-то выкладывала информацию, что будешь запускать свой канал в интернете. Чего нам ждать на этом канале?

– Ждать очень много интересных гостей. Мы будем разговаривать про жизнь.

– А что это будет? Интервью, кулинарное шоу, вы будете жонглировать друг другом? Что?

– Я знаю, Павел, что вам нравятся кулинарные шоу.

– А обожаю кулинарные шоу. Это вкусно, да еще и жена деньги домой приносит.

– Представляете, как повезло! Нет, у нас из еды только вода. Но ждать очень интересных разговоров. Иногда откровенных.

– Короче, из еды только вода. Дима, беги!

– Ха-ха!

Медведева и Воля рисуют картинки про гаишника, Джигана и метро

– Ты шикарно рисуешь. Ты увлекаешься?

– Ну, не то, чтобы шикарно…

– Ну ребят, слушайте…

– Но я не рисовала уже много лет!

– Давай не будем скромничать. Покажите Женины рисунки. Покажите, плохо рисует она.

– Нееет, не надо!

– Ну круто же, согласитесь! Предлагаю сыграть в игру. У каждого из нас будет планшет, на экране будут появляться задания, а мы должны будем за 20 секунд нарисовать то, что видим.

– Ну давай попробуем. Но я не умею рисовать на бумаге! Тут есть такая стрелочка обратно, чтобы отменить действия?

– Конечно. Называется вот так вот (показывает, как рвет листок – Sports.ru). И отменила действие. Итак, поехали. Лицо гаишника, остановившего Собянина. Понеслось!

– Ну у нас примерно одинаково получилось.

– Я почему-то нарисовал гаишника в шикарной шляпе.

– Он у меня тоже в шикарной шляпе!

– Ок, давайте следующее. Нарисуйте того, кто водится в Москва-реке.

– Что? Почему?

– Язь?! А у меня что-то, с чем дрался Джиган в свое время. Рогатое, с ушами и с языком змеи.

– Итак, следующее: лицо человека, который шесть часов простоял в пробке.

– Это тот самый гаишник! Это одно и то же лицо!

– Он просто домой с работы едет.

– Нарисуйте схему метро, если бы его придумал Джиган – поехали. Так, показывай сначала ты.

– Две станции: музыка и пиво. Джиган ездит между ними! А я прям нарисовал схему метро.

– Ладно, Жень, спасибо огромное, закончили с этим.

Стихи на японском и шарики с гелием

– На просторах интернета есть один популярный видеоролик...

– Так, уже страшно его смотреть.

– Покажите его, пожалуйста.

– Это на японском! На одном из сложнейших языков! Это стихотворение было?

– Ну типа, да. Песенка из «Сейлор Мун». Которую я сделала как стишок. Подумала, что понравится и че-то как-то слишком сильно угадала. Всем очень понравилось по какой-то причине.

– Можешь повторить?

– Ой, не.

– А как на японском будет: «Я люблю тебя, Ляйсан»?

– Буквы Л в алфавите нет, они вместо Л произносят Р. Поэтому…

– Ряйсан?!

– Ряйсан.

– Ряйсан Москва – Ашхабад…

– Да-да-да! Реально так и есть. Мою фамилию Медведева они произносят по слогам: Ме-до-ве-де-ба.

– Медобедеба?

– Да, именно так! Они любят еще сокращать, поэтому для японцев я просто Медо. Медо-чан.

– Медо? Чуть-чуть по армянски прозвучало: Медо-джан.

– Да, половинка во мне играет вот эта армянская.

– А как будет «смотрите шоу Воли»?

– А я подготовилась!

– Да? Давайте, будет как аниме, как в Японии. У нас есть шарики специальные, которые меняют голос.

– Да ладно!

– Давай проверим просто как работает.

– Я люблю тебя, Ляйсан!

– Нет, я люблю тебя, Ляйсан!

– Ой, че-то голова закружилась.

– Какие хорошие шарики! Так, давай по-японски – смотрите шоу Воли.

*Медведева говорит по-японски*

– Хорошо! Жень, огромное тебе спасибо за эту беседу! Евгения Медведева – наша гордость!

– Спасибо, Паш! Спасибо большое!