76 комментариев

«Половинка во мне играет армянская». Медведева в шоу Воли: рисовала метро для Джигана и говорила на японском
Евгения Медведева сходила на шоу Павла Воли на ТНТ: призналась, что не скучает по спорту, и говорила измененным голосом.
Начали с главного.
«На пьедестале я свое отстояла»
– Жень, ты очень активна сейчас в медиапространстве – мы с этим тебя поздравляем, но в первую очередь любим тебя как фигуристку. Расскажи, меня лично волнует этот вопрос – не скучаешь по профессиональной карьере? По турнирам, по чемпионатам?
– Ответить красиво или честно?
– Давай и красиво, и честно.
– Слушайте, ну вот это вот чувство, когда ты стоишь на пьедестале, опьяненная своей победой… Нет, не скучаю, ха-ха.
– Неожиданно. Не скучаешь?
– Пока что не было такого. Мне кажется, что на пьедестале я свое отстояла, и сейчас у меня идет развитие в других сферах жизни. Мне так нравится это.
– Ты в свое время сказала в интервью, что у тебя не было таланта к фигурному катанию. Почему ты так думала?
– Если в общем и целом брать – физические данные у меня для фигурного катания вообще так себе.
– Подожди. То есть это все просто трудолюбие, опыт и тренировки?
– Ну точно так же, как у всех, да.
– Тяжело вообще давалось?
– Ну а кому легко?
– Мне.
– Завидую!
«Мне было весело, учителю не очень». Почему Женя не стала балериной?
– У нас есть одно видео, предлагаю посмотреть. Это видео из детства.
– О-о-о!
– Это вот эта вот маленькая красненькая…
– Букашка, да. Это я. Причем заметьте – все в балеточках, юбочках такие, в колготочках. И Женя в красном комбинезоне!
– Просто ребенок-швабра – по полу: э-э-э! Ты говорила, что после этого видео твоей маме сказали больше не приводить тебя в секцию по фигурному катанию.
– Нет, это не фигурное катание, это была секция балета.
– А, это балет так выглядел?
– Просто сейчас отдельно мои кадры показали, а там дети – все такие балериночки, на носочках ходили, ручки вот так складывали красиво. И я там просто: а-а-а-а-а-а! Но мне было весело. Моей маме тоже. А вот преподавателю не очень.
– Все супер, Женя! Хорошо, что в итоге ты не балерина. Ты много раз устанавливала рекорды на чемпионатах мира. Есть такие, которые остались в истории мирового фигурного катания?
– Есть такие. Это общая сумма балла и, насколько я помню, произвольная программа. Тогда это был командный чемпионат мира – тогда меня че-то поперло прям.
– Ну мы тебя поздравляем – это навсегда в истории! Так же, как несколько элементов, которые названы в честь Ляйсан Утяшевой в художественной гимнастике (жены Павла Воли – Sports.ru). Тружусь для того, чтобы хорошо вернуться домой.
19 ноября в твой день рождения состоится премьера документального фильма о тебе – называется «Медведева против Медведевой». Что это за фильм и почему такое название?
– Сама в шоке. Там какие-то моменты из моей жизни, как я из России в Канаду переезжала, из Канады в Россию… Из этого вышло много материала. Была закрытая премьера уже, людям понравилось. Теперь будут показывать в кинотеатрах.
«Откровенный рассказ об одной из самых закрытых чемпионок». В документалке о Медведевой перебор с пафосом?
О личной жизни и своем шоу
– От профессиональной карьеры к личной жизни. Есть фотография с Мальдив с твоего отдыха. Это кто такой?
– А вон там вон стоит.
– Как зовут парня?
– Дима (фигурист Дмитрий Чигирев – Sports.ru).
– Дима, не обижай Женю ни при каких обстоятельствах!
Ты как-то выкладывала информацию, что будешь запускать свой канал в интернете. Чего нам ждать на этом канале?
– Ждать очень много интересных гостей. Мы будем разговаривать про жизнь.
– А что это будет? Интервью, кулинарное шоу, вы будете жонглировать друг другом? Что?
– Я знаю, Павел, что вам нравятся кулинарные шоу.
– А обожаю кулинарные шоу. Это вкусно, да еще и жена деньги домой приносит.
– Представляете, как повезло! Нет, у нас из еды только вода. Но ждать очень интересных разговоров. Иногда откровенных.
– Короче, из еды только вода. Дима, беги!
– Ха-ха!
Медведева и Воля рисуют картинки про гаишника, Джигана и метро
– Ты шикарно рисуешь. Ты увлекаешься?
– Ну, не то, чтобы шикарно…
– Ну ребят, слушайте…
– Но я не рисовала уже много лет!
– Давай не будем скромничать. Покажите Женины рисунки. Покажите, плохо рисует она.
– Нееет, не надо!
– Ну круто же, согласитесь! Предлагаю сыграть в игру. У каждого из нас будет планшет, на экране будут появляться задания, а мы должны будем за 20 секунд нарисовать то, что видим.
– Ну давай попробуем. Но я не умею рисовать на бумаге! Тут есть такая стрелочка обратно, чтобы отменить действия?
– Конечно. Называется вот так вот (показывает, как рвет листок – Sports.ru). И отменила действие. Итак, поехали. Лицо гаишника, остановившего Собянина. Понеслось!
– Ну у нас примерно одинаково получилось.
– Я почему-то нарисовал гаишника в шикарной шляпе.
– Он у меня тоже в шикарной шляпе!
– Ок, давайте следующее. Нарисуйте того, кто водится в Москва-реке.
– Что? Почему?
– Язь?! А у меня что-то, с чем дрался Джиган в свое время. Рогатое, с ушами и с языком змеи.
– Итак, следующее: лицо человека, который шесть часов простоял в пробке.
– Это тот самый гаишник! Это одно и то же лицо!
– Он просто домой с работы едет.
– Нарисуйте схему метро, если бы его придумал Джиган – поехали. Так, показывай сначала ты.
– Две станции: музыка и пиво. Джиган ездит между ними! А я прям нарисовал схему метро.
– Ладно, Жень, спасибо огромное, закончили с этим.
Стихи на японском и шарики с гелием
– На просторах интернета есть один популярный видеоролик...
– Так, уже страшно его смотреть.
– Покажите его, пожалуйста.
– Это на японском! На одном из сложнейших языков! Это стихотворение было?
– Ну типа, да. Песенка из «Сейлор Мун». Которую я сделала как стишок. Подумала, что понравится и че-то как-то слишком сильно угадала. Всем очень понравилось по какой-то причине.
– Можешь повторить?
– Ой, не.
– А как на японском будет: «Я люблю тебя, Ляйсан»?
– Буквы Л в алфавите нет, они вместо Л произносят Р. Поэтому…
– Ряйсан?!
– Ряйсан.
– Ряйсан Москва – Ашхабад…
– Да-да-да! Реально так и есть. Мою фамилию Медведева они произносят по слогам: Ме-до-ве-де-ба.
– Медобедеба?
– Да, именно так! Они любят еще сокращать, поэтому для японцев я просто Медо. Медо-чан.
– Медо? Чуть-чуть по армянски прозвучало: Медо-джан.
– Да, половинка во мне играет вот эта армянская.
– А как будет «смотрите шоу Воли»?
– А я подготовилась!
– Да? Давайте, будет как аниме, как в Японии. У нас есть шарики специальные, которые меняют голос.
– Да ладно!
– Давай проверим просто как работает.
– Я люблю тебя, Ляйсан!
– Нет, я люблю тебя, Ляйсан!
– Ой, че-то голова закружилась.
– Какие хорошие шарики! Так, давай по-японски – смотрите шоу Воли.
*Медведева говорит по-японски*
– Хорошо! Жень, огромное тебе спасибо за эту беседу! Евгения Медведева – наша гордость!
– Спасибо, Паш! Спасибо большое!
Приятно порадовало как Женю встретили зрители
Какая же она естественная , весёлая , с прекрасным юмором и просто красавица !
Просто видно, что человек реально развивается, а не на словах. Такое ощущение, что Женю хоть куда пригласи, она везде будет чувствовать себя как в своей тарелке. Смотреть и слушать Женю на подобных шоу всегда сплошное удовольствие и гордость за спортсменов.
Женя доказывает, что даже тренируясь с утра до вечера, можно стать умным и содержательным человеком. По какой бы теме не задавали вопрос, она в состоянии ответить или поддержать тему. С такими людьми всегда интересно. И никогда не скучно.
Но Женя особенная. Он видит перед собой умную девушку, которая не даёт повода шутить как то зло или двусмысленно. Женя ведь понимает и юмор, и иронию. В случае чего и ответить может.
Вообще на ТНТ очень уважают Женю.
Так люди, которые были на сьемках рассказывают. Не пережиаайте, очень тепло Женю втречали. Очень