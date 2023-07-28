11 комментариев

Международная федерация лыжных гонок (FIS) опубликовала доклад о телетрансляциях Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2022/23 – первом без российских спортсменов.

Что же там?

1. Общая совокупная аудитория лыжных гонок в прошлом сезоне упала на 26% или на 242 млн человек (по сути – просмотров). Если в сезоне-2021/22 аудитория составила 932 млн, то в прошлом – только 690 млн.

Это худший результат как минимум с 2017-го, причем с отрывом – даже 6 лет назад аудитория Кубка мира оценивалась в 1,1 миллиарда зрителей.

На самом деле цифры повыше. Кубок мира все-таки транслировали в России (на «Матч ТВ»), но фирма Nielsen, которая и составляет для FIS ежегодные отчеты, на этот раз вообще не учла нашу страну.

В сезоне-2021/22, кстати, Россия была главным рынком для FIS в лыжных гонках – 29% от общей аудитории.

2. Интерес к лыжным гонкам в мире тоже упал, не считая нескольких стран.

К примеру, в Швеции общая аудитория снизилась на 15 млн (всего 149), в Финляндии – на 23 (102). Норвегия осталась ровно на том же уровне (89 млн), а вот в Германии и Италии аудитория наоборот возросла, причем значительно – на 76 (224) и 12 (23) млн соответственно.

Выглядит все не так плохо, но нужно учесть еще один фактор: время трансляций в прошлом сезоне увеличилось сразу на 910 часов (или на 53%).

Получается, что эфирного времени у лыж было намного больше, но аудитория либо снизилась, либо осталась на прежнем уровне. Всплеск интереса только в Германии и Итали и.

Если вычесть российские данные из статистики сезона-2021/22, то в прошлом году общая аудитория лыжных гонок даже возросла (на 5%), но только за счет скачка в Германии и увеличения времени трансляций.

Кстати, сама Nielsen объясняет немецкий всплеск «более широким охватом лыжных гонок в новостях на немецких телеканалах». Вероятно, это эхо Олимпиады в Пекине – там немки зацепили золото в командном спринте и серебро в эстафете.

По показателю event impressions (впечатления от просмотра – он нужен для более точного анализа рынка) все вроде бы здорово – во всех странах он поднялся .

Но тут опять все дело в возросшем времени трансляций, ведь event impressions считается так: время трансляций в секундах умножается на число зрителей в миллионах и делится на 30 секунд. Рост времени трансляций превзошел падение аудитории, поэтому показатель увеличился. Но вряд ли FIS это обрадовало.

3. Занятно, что мужские соревнования просели по просмотрам куда серьезнее, чем женские – падение на 39% против 20% .

Все-таки в мужских гонках Россия была главным конкурентом для Норвегии, которая в отсутствие наших доминировала весь сезон. В женских лыжах конкуренция куда острее – больше стран разыгрывают медали.

Вообще, аудитория женских соревнований солиднее – гонки посмотрели 518 млн человек, тогда как мужские – только 366 млн. Объем трансляций получился примерно равным – женские гонки показывали на 100 часов больше.

4. Просмотры лыжных гонок серьезно падают второй год подряд. В будущем сезоне ситуация вряд ли выправится, если Россия не вернется хотя бы в нейтральном статусе.

Лыжные гонки – по-прежнему не главный (по аудитории) вид спорта для FIS.

Самый массовый спорт для FIS – горные лыжи (2,2 млрд зрителей за сезон), на втором месте мужские прыжки с трамплина (1,6 млрд), а на третьем как раз лыжи. Что интересно, аудитория женских прыжков с трамплина в сезоне-2021/22 приблизилась к общей аудитории лыж – 608 миллионов против 690.

Проще говоря – без России для FIS лыжные гонки стоят в одном ряду с женскими прыжками с трамплина.

Но падение в аудитории, тем не менее, случилось во всех видах FIS, кроме набирающих популярность женских прыжков . Причем местами падения нереальные – на 63% в сноуборде и на 64% во фристайле.

Nielsen объясняет это тем, что прошла олимпийская эйфория, и интерес к этим видам существенно убавился. Скорее всего, они правы – цифры прошлого сезона сопоставимы с цифрами других неолимпийских лет.

Но одно стоит признать точно – сезон для FIS выдался непростым по всем параметрам. Что же будет дальше?

Фото: IMAGO/Eibner/Memmler, Michael Kappeler/Global Look Press