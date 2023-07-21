8 комментариев

Президент России Владимир Путин наградил Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Таким образом, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики стала полным кавалером ордена.

А что это означает?

Этот орден – второй по значимости в стране

Орден «За заслуги перед Отечеством» предназначен для «награждения граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны».

Учрежден он 2 марта 1994 года – до 1998 года считался высшей государственной наградой России, пока не был введен орден Святого апостола Андрея Первозванного.

У ордена четыре степени, самая высшая – I степень. Полным кавалером ордена считается тот, кто получил ордена всех четырех степеней.

Вообще, степени присуждаются по порядку – от IV до I, но бывали и исключения.

А за что Винер получала награды?

На то, чтобы стать полным кавалером ордена, у Винер ушло 18 лет.

А вот основания для вручения каждой из наград:

• орден IV степени – за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах;

• орден III степени – за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта;

• орден II степени – за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу;

• орден I степени – за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

К тому же у Винер есть и другие государственные награды: орден Почета, орден Дружбы, знак отличия «За благодеяние», почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Полных кавалеров – 84. В списке Лавров, Терешкова и Винокур

Винер – не первый человек из спорта, кому удалось стать полным кавалером ордена. В 2018-м этого удостоился почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и член МОК Виталий Смирнов.

Первым же полным кавалером ордена в истории стал бывший председатель Совета Федерации Егор Строев – ордена IV степени он удостоился в 2007 году (да, орден I степени он получил раньше, чем IV – такое возможно, но крайне редко).

А вообще орден I степени впервые вручили в 1997-м – его дали президенту Франции Жаку Шираку (орденов других степеней у него нет). Следующий орден вручили только через четыре года – Борису Ельцину.

Всего в списке полных кавалеров 84 человека.

В их числе: миллиардер Вагит Алекперов, юморист Владимир Винокур, политик Владимир Жириновский, министр иностранных дел Сергей Лавров, певец Лев Лещенко, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, создатель КВН Александр Масляков, режиссер Никита Михалков, балерина Майя Плисецкая, актер Олег Табаков, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, скульптор Зураб Церетели, политик Виктор Черномырдин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и многие другие.

Из мира спорта еще несколько человек имеют ордена с IV по II степень и в будущем могут стать полными кавалерами: Лариса Латынина (гимнастика), Владислав Третьяк (хоккей), Вячеслав Фетисов (хоккей), Борис Майоров (хоккей), Вячеслав Старшинов (хоккей), Ирина Роднина (фигурное катание), Шамиль Тарпищев (теннис).

Еще у троих только ордена III и II степеней, это: Леонид Аркаев (гимнастика), Анатолий Карпов (шахматы), Тамара Москвина (фигурное катание).

Ну а у Винер впереди только орден Андрея Первозванного – выше наград в России нет.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников, Андрей Сорокин, Дмитрий Астахов, Михаил Климентьев