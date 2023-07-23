Главная звезда лыжных гонок (в отсутствие наших так точно) Йоханнес Клэбо окончательно разругался со сборной Норвегии.

Йоханнес ушел из команды и готовится к сезону самостоятельно. Что это означает для пятикратного олимпийского чемпиона?

Мог уйти уже дважды – из-за спонсоров и особенностей подготовки, но ему шли навстречу

Конфликт Клэбо и сборной тянется давно – несколько последних сезонов Йоханнес грозился уйти из команды, но в последний момент компромисс все же находили.

Сначала проблемы возникли из-за спонсоров: Йоханнес хотел размещать на форме логотипы личных партнеров, хотя правилами Федерации лыжных видов спорта Норвегии это было запрещено, потому что все места заранее отданы командным спонсорам. Решение нашли – Федерация пошла навстречу главному лыжнику страны.

Перед прошлым сезоном споры возобновились – на этот раз Клэбо требовал возможности пропускать общие сборы (потому что не все вписывалось в его планы), а еще вернуть сервисмена Фруде Педерсена, который по факту был его личным смазчиком.

И в этот раз все желания Йоханнеса выполнили – даже вернули Педерсена, хоть он и уходил из команды после конфликта с остальной сервис-бригадой.

В 2023-м Йоханнес начал переговоры с командой еще весной, сразу после сезона. Вопрос опять касался сборов: Клэбо нужно много высокогорной подготовки, чтобы идеально подвестись к чемпионату мира-2025 в Тронхейме. Да, до турнира полтора года, но подготовка уже идет.

Клэбо не был уверен, что сборная сможет организовать ему все необходимое, так что не торопился подписывать соглашение.

«Первая мысль была о том, что мы каждый раз попадаем в эту ситуацию. Не считаю это чем-то забавным – тут больше подходит слово «неловким», если говорить о том, что это происходит постоянно. Осталось еще несколько дней. Посмотрим, чем это закончится», – говорил Клэбо в конце апреля.

«Уход – мой способ высказаться обо всем, что я думаю». На этот раз условия Клэбо не выполнили

За день до презентации сборной Норвегии на новый сезон Йоханнес объявил – он уходит из команды и будет готовиться самостоятельно.

На самом деле, Клэбо до последнего момента надеялся остаться в сборной, но последней каплей стало то, что сервисмена Фруде Педерсена в очередной раз оставили за бортом.

«У меня не было планов уходить из сборной. Просто в какой-то момент я сказал: все, хватит. Все это копилось долгое время. Я пытался быть частью команды, но теперь у меня есть возможность оказаться вне ее и посмотреть, как все сложится. Можно сказать, уход – это мой способ высказаться обо всем, что я думаю.

Уход Фруде – это грустно. С ним у меня был очень хороший диалог, он стал мне другом. Очень жаль, что в команде не нашлось ему места», – рассказал Клэбо на пресс-конференции.

Там же он объявил, что его дед Коре Хесфлот останется его главным тренером, а отец Хакон – его личным менеджером.

13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг, который в свое время тоже уходил из сборной, поддержал Йоханнеса: «Для меня уход Йоханнеса из сборной понятен и очевиден. Он знает, чего хочет.

Лично мне нужно было что-то новое. Казалось, что меня часто используют в различных маркетинговых целях, я делал много лишнего и не ощущал, что получаю что-то взамен. Это беспокоило. Думаю, в моей истории Йоханнес увидит себя. У спонсоров, которые вкладывают деньги в норвежскую федерацию, в глазах горят доллары, и эти спонсоры хотели бы воспользоваться Клэбо».

Клэбо говорит, что его не любили из-за «особого отношения». Это так?

Позже Йоханнес пояснил – он ушел из сборной еще и потому, что из-за финансовых проблем команда сократила состав на новый сезон.

В прошлом сезоне в состав входили 24 лыжника – 13 мужчин и 11 женщин. Теперь обойму сократили до 20 человек – по 10 мужчин и женщин.

Йоханнес пожалел партнеров по команде и посчитал, что деньги на его подготовку лучше потратить на кого-нибудь еще: «С моим уходом у лыжной федерации появится возможность сократить расходы и потратить деньги на других спортсменов. Также им не придется обеспечивать мое пребывание на высотных сборах.

На мой взгляд, было бы ошибкой получать средства на высотные сборы, в то время как товарищи по команде потеряли бы места из-за сокращения расходов в федерации.

Еще я знаю, что некоторые считают, будто ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю и которое они считают неприемлемым. Теперь, когда меня нет в сборной, они могут не думать о том, что воспринимается ими как дискриминация. В прошлом сезоне я тоже по большей части опирался на собственные силы. Теперь это будет проявляться во всем».

Интересно, что в остальные лыжники сборной и не были против особого отношения к Клэбо.

Эвен Нортуг: «Я ни о чем подобном не слышал, и жаль, если он столкнулся с этим. Так как считаю, что он заслужил особое отношение к себе. Он абсолютный лидер на трассе и тот, кто привлекает спонсоров в федерацию».

Симен Хегстад Крюгер: «Не знаю, имел ли он в виду спортсменов или кого-то еще. На мой взгляд, крайне важно, чтобы вы тренировались так, как считаете нужным, независимо от того, находитесь вы в команде или нет. В ином случае ситуация будет напряженной».

Шюр Рете: «Я всегда считал справедливым, что в нашей федерации к кому-то относятся по-другому. Это всегда было честным разделением. Вполне закономерно, что лыжник, одержавший бесчисленное множество побед, должен что-нибудь получать взамен. И с его послужным списком разумно, что у него были некоторые привилегии».

Что Клэбо потеряет из-за ухода? Не будет спарринг-партнеров и ресурсов сборной

Уход Клэбо – действительно вынужденная и крайняя мера, потому что теперь из-за самоподготовки у Йоханнеса появятся новые проблемы.

Во-первых, тренироваться предстоит одному – команды рядом уже не будет. Спарринг-партнеры, конечно, не обязательны, особенно для спортсменов такого класса, но все же терять их на весь подготовительный период не хочется даже Йоханнесу.

Но выход есть – Клэбо объединит усилия с теми, кто тоже не попал в состав.

«У меня есть несколько партнеров по команде, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись во время отборов. Я буду поддерживать тесный контакт с ними, даже если больше не буду частью национальной сборной», – говорил Клэбо весной.

Уже известно, что Йоханнес проведет совместные тренировки с чемпионом мира Эмилем Иверсеном, который в сборную не отобрался.

Во-вторых (и это самое важное), Клэбо теперь недоступны ресурсы Olympiatoppen – главного центра подготовки норвежских спортсменов. Это и тренажеры (в том числе – тредбан), и экипировка, и услуги врачей, массажистов и многое другое.

Йоханнес признает – ему хотелось бы по-прежнему пользоваться услугами Olympiatoppen, но, раз уж это невозможно, придется справляться своими силами.

«У них есть свои правила, которые нужно соблюдать. Я не собираюсь быть тем, кто стучит в дверь и что-то просит».

Иронично, но на главном здании Olympiatoppen до сих пор висит большой плакат с Клэбо.

Йоханнеса это насмешило: «Думаю, это мило и забавно, что у них есть плакат с моим изображением прямо у входа. Нет, я не хочу, чтобы его убирали. Я считаю, что это честь для меня – быть изображенным на здании Olympiatoppen в родном Тронхейме. Ну а тот факт, что мне там не рады – с этим можно смириться».

Петтер Нортуг считает, что Клэбо придется трудно: «Лично для меня главной проблемой, пожалуй, было отсутствие доступа к сервису и смазочным материалам для лыж. Возникнут дилеммы и вопросы».

Клэбо пока решает проблемы с тренировками – месяц назад он купил тредбан за 120 тысяч евро, который установил дома: «Теперь никто не может указывать мне, когда я могу приехать куда-то и тренироваться. Теперь я в любое время могут заниматься на тредбане и делать то, что хочу».

Разумеется, с началом сезона Йоханнесу вернут доступ в Olympiatoppen как участнику Кубка мира от Норвегии. Но до тех пор ему придется решать все вопросы самому.

А выступать на Кубке мира-то он сможет?

Сможет, но из-за него Федерация лыжного спорта Норвегии пошла против правил. Там говорится, что спортсменам обязательно нужно получить место в национальной команде, чтобы иметь возможность выступать на Кубке мира и чемпионате мира.

После ухода Клэбо в федерации задумались над тем, чтобы изменить формулировку правила либо вообще его отменить. На это же надеялся и Клэбо. Всем было понятно, что, несмотря на разногласия, терять лучшего лыжника сборной (да и мира) – невыгодно никому.

Однако менять (или убирать) правило все же не стали – ограничились тем, что ради Йоханнеса сделали исключение. Такое, кстати, случается не в первый раз – в свое время ради Нортуга, уходившего из сборной, делали такое же исключение

Так что в новом сезоне Йоханнес спокойно сможет выступать на всех главных турнирах.

Впрочем, ему еще предстоит подписать особое соглашение о представительстве в Федерации лыжных видов спорта Норвегии – об этом стороны тоже до сих пор не договорились.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand, Tomi Hänninen, Eibner/Memmler/Global Look Press; Gettyimages.ru/Trond Tandberg