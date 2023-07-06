Роман Костомаров наконец-то покидает больницу – в ней он провел полгода.

В честь выписки он выложил пост – там видео с 2-минутной речью в благодарность врачам, которые «вытащили его оттуда». Сначала подпись от Романа:

«Позади 175 дней... Впереди вся жизнь... Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак. Огромная команда #komunarkateam под руководством Проценко Дениса Николаевича сделали невозможное. Вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал. Здоровья всем», – написал Костомаров.

После выписки Роман долго благодарил врачей и даже шутил, вот его полная речь на видео:

«Спасибо всем, что спасли мою жизнь. Полгода назад все это не казалось, наверное… Я это не понимал, я ничего не чувствовал. Я просто думал, что покашлял дома и уехал на скорой помощи для того, чтобы сделали в попу укол и прополоскали мне рот или как-то прополоскали меня, и через час я вернусь домой. Но приключилось то, что приключилось.

Сложная эта болезнь, которая, скажем так, чуть не забрала мою жизнь. Много мыслей в голове после этого в плане того, что лучше бы было так или было бы по-другому, но в данном случае я, в принципе, счастлив, что я живой.

Моя жена, которая с первых дней здесь ухаживала за мной, переживала и видела то, что происходило со мной, много слез было пролито. Мой брат, который тоже ухаживал за мной. Все вы, медсестры, все, что было использовано и все, что было возможно, наверное, использовать, чтобы спасти меня…

Лучшие доктора и лучшие люди, которые занимались реабилитационным процессом, и те, которые занимались послеоперационным процессом, те, которые мыли меня – крутили, вертели как хотели, пока я не мог этого делать сам. Все препараты… Препараты, кстати, хорошие. По ним я буду временно скучать.

Так что видите – я ухожу с хорошим настроением и всем желаю такого же настроения. И спасибо всем вам огромное, человеческое спасибо».