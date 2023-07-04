Спортивная гимнастика – сложный и красивый спорт со множеством зрелищных и экстремальных элементов. Но некоторые трюки запрещены – сейчас их не делает никто: или опасно, или из-за особенностей правил.

Что же это за элементы?

Петля Корбут

Один из сложнейших фокусов: гимнастка встает на высокую часть разновысоких брусьев и делает сальто назад, цепляясь за верхнюю перекладину. Затем девушку выбрасывает вперед, она ударяется низом живота о нижнюю перекладину и отскакивает обратно к верхней.

Элемент разработала группа советского тренера Ренальда Кныша, где и тренировалась Ольга Корбут.

Интересно, что впервые на тренировке петлю исполнила Лариса Пирогова. А Корбут очень-очень-очень боялась, так что на оттачивание навыков ушло несколько лет.

В 1969 году Ольга все-таки сделала петлю на чемпионате СССР, а потом повторила на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, после чего элемент получил ее имя. Кстати, петля не принесла ей золото на тех Играх – Корбут взяла серебро.

«Петли я всегда боялась. Да, да, да! Даже освоив ее до автоматизма, я всегда, до самого последнего дня в спорте, подходила к брусьям – и сердце мое проваливалось в преисподнюю страха. Ватные ноги, головокружение, тошнотворная слабость. Мысль о побеге, о позорном побеге под улюлюканье, под свист зала всякий раз принимала вполне реальные очертания. Быть может, это естественное волнение, посещающее без спроса всех спортсменов.

Как Рен (Кныш) учил убивать страх? Всякий раз, когда на тренировке случалось падение – пусть самое болезненное, когда разбиты нос или коленка, – он, едва закончив процедуру успокоения, смачивания йодом и бинтования, категорически требовал еще раз сделать то, что не получилось.

Никакие слезы, никакие жалобы, никакие уловки не в состоянии были его поколебать, разжалобить, заставить усомниться в своей правоте. «Если не сделаешь сейчас – не сделаешь никогда. Перебори боязнь и боль, ты обязана перебороть, ты увидишь, как это здорово – перебороть себя». И я шла и перебарывала», – вспоминала Корбут.

Позже петлю Корбут исполняли и другие гимнастки, причем некоторые даже с усложнением. Например Елена Мухина, в честь которой назвали усовершенствованный вариант элемента с винтом в сальто – петлю Мухиной.

Но в 80-е петлю запретили, причем не из-за сложности и опасности. Гимнасткам теперь не разрешают вставать ногами на верхнюю перекладину – это сделано для того, чтобы в выступлении не возникало пауз и сохранялась целостность.

Сальто Томаса

Американец Курт Томас, в отличие от Ольги Корбут, не взял ни одной медали на Олимпиадах – в Монреале-1976 был еще слишком молод, а на Игры-1980 в Москву не поехал из-за бойкота, хотя как раз тогда считался фаворитом.

Впрочем, у Томаса все отлично сложилось на чемпионатах мира – три золота, а на ЧМ-1979 он даже установил рекорд для американских гимнастов, завоевав 6 медалей (два золота, три серебра и бронзу). Этот рекорд повторила только Симона Байлс в 2018-м.

Но больше Томас запомнился именным элементом – делал 1,5 сальто назад с поворотом на 540 градусов и приземлением в кувырок вперед.

Выглядит это так:

Главная опасность – тот самый кувырок после сальто. Чтобы элемент получился чисто, нужна идеальная техника – иначе велик риск получить травму, неудачно приземлившись на шею.

Именно это и случилось с уже упомянутой Еленой Мухиной – во время подготовки к Олимпиаде-1980 она усложнила программу, включив в нее сальто Томаса. На тренировке Мухина неудачно приземлилась в кувырок и получила тяжелейшую травму позвоночника. Это оставило ее прикованной к инвалидному креслу до конца жизни.

Сейчас под запретом не только сальто Томаса, но и любые другие сальто с приземлением в кувырок. Также не разрешено исполнение полуторного сальто с приходом на руки и прыжком с рук на ноги, а еще прыжки в упор лежа.

Соскок Байлс

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлс исполняет несколько именных элементов на разных снарядах. Один из них – фирменный соскок с бревна, где Симона делает двойное сальто с двумя винтами.

Вот он (видео должно начаться с него, но если нет – соскок на 1:16):

Несмотря на запредельную сложность, за этот соскок нельзя получить максимальный балл – из-за этого Байлс даже критиковала Международную федерацию (FIG).

«Они продолжают просить нас сделать больше сложности и дать больше артистизма, показывать больше сложных навыков. Мы так и делаем, а потом они это не ценят – это несправедливо!» – кипела Симона.

FIG объяснила решение: «Присваивая значения новым элементам, технический комитет принимает во внимание множество различных аспектов: риск, безопасность гимнасток и техническое направление дисциплины.

Существует дополнительный риск при приземлении двойным сальто при соскоке с бревна (с/без подкруток), включая потенциальное приземление на шею. Такое решение принято, чтобы защитить гимнасток и сохранить направление дисциплины».

Проще говоря: элементу намеренно не присвоили высшую сложность (и соответственно максимальный балл), чтобы у гимнасток было меньше соблазна его выполнять. Поскольку вполне возможно, что, кроме Симоны Байлс, грамотно делать этот соскок никто не умеет.

Но если бы за элемент давали максимальный балл, то кто-нибудь точно решился бы на исполнение (помимо самой Байлс) и мог бы не справиться, получив травму.

Формально соскок не запрещен, но его выполнение почти не имеет смысла.

Двойное сальто Юрченко

Примерно такая же история с двойным сальто Юрченко, которое Байлс исполнила в 2021-м на US Classic (до нее прыжок не выполнял никто):

Несмотря на то, что прыжок носит имя советской гимнастки Натальи Юрченко, сама Юрченко делала только одинарный вариант.

Байлс исполнила элемент с небольшой ошибкой (перекрутила прыжок), но оценку за него получила довольно низкую, несмотря на бешеную сложность. Причина та же – нежелание поощрять чрезмерно сложные элементы, которые могут привести к травмам.

Хотя сама Симона считает, что дело не только в сложности – FIG просто не хочет, чтобы Байлс доминировала: «Оценки слишком низкие, и они даже знают это. Но они не хотят, чтобы я отрывалась слишком далеко от остальных. Но проблема в них, а не во мне».

Когда Байлс спросили, зачем же она выполняет такие сложные элементы, если они так низко оцениваются, Симона ответила: «Потому что я могу».

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; РИА Новости/Межевич