Валерий Борзов – легенда спорта СССР: единственный советский бегун, взявший олимпийское золото на дистанциях 100 и 200 м, многократный чемпион Европы.

Но есть у него и еще одно необычное достижение – его фотография сейчас летит почти 24 миллиардах километров от Земли.

Как так стало возможным?

45 лет полета в космосе – кадр уже за пределами Солнечной системы

Фотография Валерия Борзова находится на борту двух американских космических зондов – Вояджер-1 и Вояджер-2. Их запустили в 1977 году в рамках проекта по исследованию дальних планет Солнечной системы. Главной задачей был сбор информации: Вояджер-1 отправили изучать Юпитер, Сатурн и его спутник Титан, а Вояджер-2 – Уран и Нептун.

Поначалу экспедиция планировалась только на 5 лет, но полет Вояджеров продолжается до сих пор.

«Вояджер сделал вещи, которые никто не предсказывал, обнаружил сцены, которых никто не ожидал, и обещает, что переживет своих изобретателей. Подобно великой картине или действующему институту, Вояджер обрел собственное существование, судьбу, недоступную для тех, кто его создал», – поэтично рассказывал профессор Стивен Пайн.

В ноябре 2003 года Вояджер-1 добрался до края Солнечной системы и вошел в межзвездное пространство, в 2012-м покинул границы Солнечной системы. Вояджер-2 в ноябре 2018-го покинул гелиосферу – область околосолнечного пространства, в которой плазма солнечного ветра движется относительно Солнца со сверхзвуковой скоростью.

И оба до сих пор передают информацию! Запланированный срок работы зондов давно истек, но все же часть приборов в строю. Аппаратура получает энергию от генераторов, работающих на плутонии-238.

Сейчас Вояджер-1 находится на расстоянии более 23 миллиардов км от Земли, Вояджер-2 чуть поближе – за 45 лет он улетел почти на 20 млрд км. Зонды двигаются со скоростью около 61 тысячи км/ч.

За зондами удобно следить на сайте NASA – там в прямом эфире обновляется информация о дальности, работе приборов и многом другом.

Это фото – часть послания внеземным цивилизациям

Помимо исследовательской Вояджеры выполняют и другую миссию – несут послание внеземным цивилизациям.

К зондам прикреплены золотые пластинки с записями звуковых и видеосигналов. Золотом они покрыты для того, чтобы защитить диски от эрозии под действием космической пыли.

В комплекте с пластинками идут фонографическая капсула и игла для воспроизведения записи, подробная инструкция о том, как эту запись включить, а также как преобразовать видеосигналы в изображение.

В начале идет послание от 39-го президента США Джимми Картера: «Этот аппарат создан в США, стране с населением 240 млн человек среди 4-миллиардного населения Земли. Человечество все еще разделено на отдельные нации и государства, но страны быстро идут к единой земной цивилизации.

Мы направляем в космос это послание. Оно, вероятно, выживет в течение миллиарда лет, когда наша цивилизация изменится и полностью изменит лик Земли… Если какая-либо цивилизация перехватит Вояджер и сможет понять смысл этого диска – вот наше послание:

Это подарок от маленького далекого мира: наши звуки, наша наука, наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в наше время, чтобы жить и в вашем.

Мы надеемся, настанет день, когда будут решены проблемы, перед которыми мы стоим сегодня, и мы присоединимся к галактической цивилизации. Эти записи представляют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной, огромной и внушающей благоговение».

На пластинки записали информацию о Земле:

• приветствия на 55 языках (в том числе на русском);

• различную музыку. Например, Бах, Бетховен, Моцарт и Стравинский, а еще – Луи Армстронг и Чак Берри. Из репертуара Берри на пластинку взяли песню Johny B. Goode – ту самую, которую исполнял герой фильма «Назад в будущее» Марти Макфлай.

Но больше половины от всех музыкальных записей составляет музыка народов мира: Индии, Японии, Китая, Грузии, ритуальное пение из Новой Гвинеи и многое другое. Всего на пластинке 90 минут музыки;

• отдельно записаны звуки, которые получили название «Звуки Земли». Там голоса разных людей, пение птиц, звуки природы, животных, деятельности (например – шаги, стук молотка и плач ребенка);

• последний блок записей – изображения. На пластинках фотографии Земли, анатомические схемы, пейзажи, фото животных, но больше всего кадров с людьми в различных ситуациях.

На фото есть повар, учитель, рыбаки, врачи, ученые и, конечно, спортсмены. На пластинках Вояджера всего один кадр с атлетами – фотография мужской 100-метровки с Олимпиады-1972 в Мюнхене. На первом плане – лидирующий Валерий Борзов, который в итоге выиграл золото.

Почему именно Борзов?

Точного ответа нет, можно только предположить: комиссия, которая отбирала изображения для пластинки, возглавляемая астрономом Карлом Саганом, хотела взять кадр наиболее естественного вида спорта (бег). Фото c главного спортивного старта – идеальный вариант.

Изображение бегунов прекрасно отражает не только одно из занятий людей (спорт), но еще и неплохо иллюстрирует строение человеческого тела, а также внешние отличия между спортсменом и обычным человеком.

Вот то самое фото:

Почему именно Игры-1972? Да, Вояджеры запущены в 1977 году, то есть как раз после Олимпиады-1976 в Монреале, но отбор фотографий для пластинок начался намного раньше – так что актуальными летними Играми тогда оставались мюнхенские.

Большую часть фотографий, находящихся на пластинках, можно посмотреть на сайте NASA.

Что будет с Вояджером дальше?

Если с зондами ничего не случится, то другой системы они достигнут примерно через 40 тысяч лет.

Впрочем, связь с ними, скорее всего, скоро пропадет – ожидается, что до 2025-го энергии на функционирование приборов хватит, но дальше гарантии уже нет. К тому же, когда датчик зондов потеряет Солнце из виду, прием сигналов от аппаратов станет невозможен – такое может случиться уже в 2030-м.

А потом зонды будут вечно скитаться по Млечному пути и могут даже пережить человечество.

Фото: NASA/TopFoto; РИА Новости/Юрий Сомов