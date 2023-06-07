10 комментариев

Трансфер Дианы Дэвис и Глеба Смолкина все-таки состоялся – уже с нового сезона фигуристы будут кататься за сборную Грузии.

Отдельный сюжет – как менялось мнение о Диане и Глебе у нашего фигурного бомонда в последние пару лет:

Восхваления в олимпийский сезон, акцент на потенциале и перспективах

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Неверие в переход, даже в возможность перехода

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«Это не потеря».

2021-й: личные рекорды и серебро чемпионата России

Екатерина Боброва: «Я сразу скажу: мне очень нравятся Дэвис и Смолкин. Считаю, что они достойны третьей путевки на Олимпиаду. Это молодая и очень перспективная пара, которая выступает стабильно. Они очень сильно прибавляют, они большие молодцы».

Илья Авербух: «Что касается путевки на Олимпийские игры, которую завоевали Дэвис и Смолкин, то здесь все закономерно. Из молодых и подающих надежды ребят Диана и Глеб выросли в спортсменов, которые создают серьезную конкуренцию.

Они очень яркие. Ребята сильно прибавили относительно этого сезона. На предыдущих соревнованиях Дэвис и Смолкин доказывали свою состоятельность и заочно обыгрывали всех своих конкурентов. Ничего удивительного, что и в очной борьбе с другими дуэтами они показали высокий результат».

Татьяна Тарасова: «Приятно, что молодежь в лице Дэвис и Смолкина выступила очень четко, не сделала видимых ошибок. Все начинали с 6-8 места. Дай бог, чтобы чемпионат Европы стал для них стартом большой жизни. Ребята молодцы. К ним никаких претензий нет».

Оксана Грищук: «Впервые я их увидела на чемпионате России, и я в полном восторге. Произвольный танец мне очень понравился: великолепная тема, суперская музыка («Мулен Руж»), волосы, образ у Дианы – все чудесно подобрано, бесподобная хореография. Честно вам скажу, я влюбилась в эту пару.

Они делают сложные элементы, очень чистое исполнение. Их тренирует Игорь Шпильбанд, а он очень высокого уровня специалист, поэтому я даже не удивилась чистоте и сложности их прокатов.

Несмотря на свой небольшой опыт, они показывают серьезное катание и абсолютно заслуженно едут на Олимпиаду. Я просто поражена и хочу пересматривать их программы снова и снова, желаю им только удачи».

Июнь-2022: первые слухи о переходе в США

Татьяна Тарасова: «Да не будет она выступать за США. Когда вы успокоитесь, журналисты? Вас интересует чужая жизнь, бедняги вы. Не могу даже представить, что дочь Тутберидзе может сменить спортивное гражданство. И представлять не хочу».

Ренат Лайшев: «Мы все равно им за все благодарны! За все, что они делали и делают для нас! Дочка Тутберидзе заканчивала нашу школу «Самбо-70». Она всегда патриотично настроена на свою страну и Родину».

Максим Ставиский: «Мне удалось поработать в свое время с Дианой и Глебом. Я знаю, что это очень работоспособные ребята, техничные. Честно, я рад, что они остались соревноваться за Россию. Если вообще собирались переходить, конечно. Такие танцоры нужны нашей сборной».

Илья Авербух: «Не могу сказать, зачем такую информацию вбрасывают. Рад, что ее опровергли. Горжусь Этери. Это выдающийся российский тренер. Диана и Глеб были блестящи на Олимпийских играх. Надеюсь, они будут долгие годы работать в составе сборной России

Ноябрь-2022: Дэвис и Смолкин пропускают Гран-при России

Ренат Лайшев: «У нас большая скамейка талантливых фигуристов, у нас вполне достаточно их. Хочется просто пожалеть их. Родина одна. Они поймут это, но будет уже поздно. И вообще это не такая выдающаяся пара, чтобы о них много говорить».

Татьяна Тарасова: «Обидно ли мне, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин, скорее всего, не примут участия в финале? Почему мне должно быть обидно? Да, они хорошая пара, но не выдающаяся».

Декабрь-2022: Диана и Глеб не прилетают на чемпионат России

Ирина Роднина: «Российский спорт не потеряет, если они пропустят чемпионат. Какое место они заняли на Олимпийских играх? Невысокое (14-е место в Пекине – Sports.ru). Вот и все. Это не лидеры сборной. Зачем им уделять столько внимания? Их участие на Олимпиаде было сомнительным».

Татьяна Тарасова: «Думаю, что это не грустная новость. Это чемпионат страны. Дэвис и Смолкин – не выдающаяся пара. Может, когда-то таковой будут, но чемпионат России ничего не потеряет».

Июнь-2023: Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии

Татьяна Тарасова: «Они уже два года тренируются за границей. Чему тут удивляться? Не вижу тут чего-то сверхъестественного. Если бы вы были в их ситуации, разве не решили бы попробовать? Всегда примеряйте на себя положение спортсменов. Потеря ли это для нашего фигурного катания? Они еще ничего такого не сделали для нашего фигурного катания, чтобы мы говорили о потерях».

Ирина Роднина: «Потеря? Если из «Химок» ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос. Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потере быть не может. Они будут выступать на международных соревнованиях и пусть выступают. Тут нет какой-то великой беды».

Иоланда Чен: «Наши зрители, тренерский штаб и федерация не особо рассчитывали на пару Дэвис – Смолкин. Они толком и в сборной-то не были. Что нам расстраиваться!

Для них это выход, шаг вперед. Сборная Грузии сейчас прогрессирует, у них сбалансированная команда. И им будет проще выступать на международной арене. Грузия для продолжения карьеры – оптимальный вариант».

Лидия Иванова: «Если бы переход был даже тремя годами ранее, никто не обратил бы внимания. Они даже не первые номера у нас. Этой же паре не светило попадание в нашу сборную.

А сейчас страна проходит трудное время, которое требует сплоченности народа. Спорт – воспитание самого непредательского человека. Мы защищаем честь страны. А эта пара... Да уезжайте! Если кто‑то хитрит на повороте, ничего не добьется в спорте. Да и Олимпийские игры будут не те».

А что говорила мама Дианы – Этери Тутберидзе?

В тексте использованы цитаты «Чемпионат.com», Sport24, Матч ТВ, «Спорт-Экспресс».

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев