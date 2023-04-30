11 комментариев

Stream of Consciousness
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У Олимпиады-2028 уже больше 35 логотипов! Среди дизайнеров – Билли Айлиш, Риз Уизерспун и Эллисон Феликс

Симоне Мануэль
Адам Риппон Адам Риппон
Лос-Анджелес-2028
Хлоя Ким Хлоя Ким
Эллисон Феликс Эллисон Феликс
Скай Браун Скай Браун
Алекс Морган Алекс Морган
Легкая атлетика Легкая атлетика

ФИФА показала логотип чемпионата-мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике – предельно минималистичный, если не сказать простоватый.

На этом фоне интересно сравнить подходы к созданию лого для главного футбольного турнира и для летних Игр-2028, которые примет Лос-Анджелес.

У каждой Олимпиады (начиная с 1932 года) есть уникальная эмблема – обычно это стилизованные год и место проведения, хотя встречались и более оригинальные варианты. Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе – не исключение, но разница в том, что у них не одна эмблема, а уже больше 35, и будет еще больше!

Основа логотипа – черные буква L и цифры 28, а вот буква A в аббревиатуре LA всегда разная.

Вот так выглядит основа для эмблемы:

Первые 30 вариантов эмблемы организаторы представили еще в 2020 году, но с тех пор добавилось еще несколько, и это явно не конец.

Идея в том, чтобы отразить все многообразие, динамичность и масштабы Лос-Анджелеса. Организаторы посчитали, что одной эмблемой невозможно отразить все аспекты жизни в мегаполисе.

К созданию эмблем подошли креативно – подключили известных жителей города из разных сфер: спортсменов, музыкантов, художников, актеров и многих других.

Вот варианты от художника Алекса Исраэля, художника стрит-арта Чаза Бохоркеза, татуировщика Dr. Woo, художника Стивена Харрингтона (по порядку, слева направо):

Здесь – варианты от олимпийской чемпионки по футболу Алекс Морган, паралимпийской легкоатлетки Скаут Бассет, боксерши Шантель Наварро и бегуньи Эллисон Феликс:

А это – логотипы от актрисы Риз Уизерспун, модели Лорен Спенсер, дизайнера одежды Бобби Хандредса и певицы Билли Айлиш:

Еще спортсмены: сноубордистка Хлоя Ким, пловчиха Симоне Мануэль, фигурист Адам Риппон и скейтбордистка Скай Браун:

Есть еще вот такие оригинальные логотипы:

«Эмблема яркая и смелая, она дает бесконечные возможности для повествования. Она отражает дух Лос-Анджелеса как постоянно развивающегося и устремленного в будущее. L, 2 и 8 создают прочную основу и закрепляют динамичную и постоянно меняющуюся A.

Эмблема вдохновит на индивидуальность и самовыражение, а также станет приглашением к совместному творчеству с нами. Она основана на наследии и духе того, что было до нас, и привлечет новое поколение олимпийских и паралимпийских болельщиков», – рассказал председатель оргкомитета Кейси Вассерман.

Вот еще несколько вариантов и комментарии их создателей:

Кстати, логотипы еще и анимированные – в движении их можно посмотреть на сайте Олимпиады.

Все эти эмблемы используют во время Олимпийских игр. Уже сейчас можно купить атрибутику с любой эмблемой, а логотип на официальном сайте Игр динамический – меняется каждую секунду.

Как вам идея?

Фото: Gettyimages.ru/Kevin Winter

11 комментариев

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Goldstream
Сама по себе идея очень крутая (динамическая айдентика здесь играет смыслообразующую роль). Только вот буквы в основе лого уже обладают слишком выраженным стилизованным характером и весом, из-за чего очень разнообразный креатив плохо вписывается в логотип.
Нужно было выбирать более нейтральное шрифтовое решение, чтобы сработало хорошо.
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Юрий Юрьевич
Ответ Puablo_Muchacho
Мне больше глаз царапает не "А", с которой развлекаются - это как раз круто. А вот то, что "L", "2" и "8" все из разных шрифтов - это как-то коряво смотрится на мой взгляд. Три шрифта на три знака - это капец какой хаос для меня.
три шрифта на три буквы не может быть хаосом, так как это и есть порядок)
+3
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Юрий Костыгин
А лого от Снуп Дога где можно посмотреть?
+2
-1
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DocPrivat
Шикарная идея! Только надо было еще больше свободы, а не одну букву.
+3
-3
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Mindy Macready
Надо букву А сделать просто золотой, возможно слегка развеваясь вправо для горизонтальных баннеров. ЛА - город закатов, золотая медаль - цвета заката, мечта всех спортсменов. Какие могут быть еще варианты, я не знаю. Тут бы только над актуальным фоном поработать, если остальные 3 буквы уже утвердили.
+1
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0
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Puablo_Muchacho
Мне больше глаз царапает не "А", с которой развлекаются - это как раз круто.

А вот то, что "L", "2" и "8" все из разных шрифтов - это как-то коряво смотрится на мой взгляд.
Три шрифта на три знака - это капец какой хаос для меня.
+2
-2
0
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Александр Кудрявцев
Очень понравилось логотип буква А ввиде черепа
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Bdv68
Ну Metallica-стайл же ☝️😎🤘
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Puablo_Muchacho
Ответ Юрий Костыгин
А лого от Снуп Дога где можно посмотреть?
Можно. Но в России это не легализовано.
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