7 комментариев

Stream of Consciousness
Блог

«Я проснулся от того, что кто-то позвал меня». Карлсен приехал на топ-турнир пьяным – и выиграл партию за 6 часов!

Люк МакШейн
London Chess Classic
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Сергей Карякин Сергей Карякин
Шахматы Шахматы

Норвежец Магнус Карлсен потерял титул действующего чемпиона мира, но остается лучшим шахматистом, который способен выиграть партию и даже турнир в пьяном виде.

Да-да, такое с ним случалось. В подкасте Sjakksnakk Магнус вспомнил, как напился перед серьезным турниром и к чему это привело.

• В ноябре 2012-го Карлсен играл на London Chess Classic, состав был мощный: Владимир Крамник, Хикару Накамура, Вишванатан Ананд, Левон Аронян и другие топы.

Турнир начинался 1 декабря – на следующий день после дня рождения Магнуса (ему исполнилось 22). Отмечали 30 ноября: Карлсен вместе с друзьями и Яном Непомнящим (который тогда выступал в роли секунданта) отправился в боулинг.

«Предполагалось, что мы просто поиграем и хорошо поедим – так и отметим день рождения. Но все это переросло в нечто большее», – вспоминает Карлсен.

Непомнящий ушел с вечеринки после боулинга, когда заподозрил неладное. А вот остальные остались и зависали в баре до утра. А утром начинался турнир!

• Магнус приехал на соревнования, не поспав за ночь ни минуты. К тому же, он, разумеется, оставался пьян.

«В Лондоне есть такая штука – перед началом тура тебя вызывают на сцену, так что нужно появляться минут на 10 раньше начала. Я пришел вовремя, но заснул. Проснулся от того, что кто-то громко позвал меня по имени. Тогда мне пришлось подниматься на сцену».

Организатор турнира Малколм Пейн признался, что не помнит в деталях того дня, но запомнил, что норвежец сидел с закрытыми глазами на представлении игроков: «Тогда я думал, что он просто сфокусирован на предстоящей игре. Когда я позвал его, он резко вскочил».

• У Карлсена дико болела голова, перед глазами все кружилось. Но Магнус сел за доску – его соперником в тот день был британец Люк МакШейн. Проблемы у норвежца, игравшего черными, начались сразу – МакШейн здорово сыграл в дебюте, а Магнус не мог собраться с мыслями. К 16-му ходу у британца было тотальное преимущество.

«В какой-то момент я собирался сдаться, потому что меня нереально обыгрывали», – сказал Карлсен.

Но все-таки сдаваться он не стал, и вскоре МакШейн допустил грубейшую ошибку.

Карлсен вспоминает, что после хода соперника вышел в комнату ожидания и полил себе на лицо воды: «Внезапно я почувствовал, что все мое ужасное состояние после вечерники в один миг улетучилось. Взыграл адреналин, я сразу же воспользовался шансами. Я сказал себе: «Окей, сейчас я начну играть по-настоящему, и будет очень эпично, если я еще и выиграю».

Партия продлилась почти 6 часов и закончилась на 62-м ходу – Магнус и правда умудрился победить. А после игры отправился спать и провел в кровати 14 часов.

• Тот турнир вообще получился для Магнуса особенным – он одержал итоговую победу, да еще и побил легендарный рекорд Гарри Каспарова* (признан иноагентом в РФ) по рейтингу Эло (2851 пункт).

Карлсен признает, что идея напиться перед турниром нехорошая: «Я бы не рекомендовал такое никому, это если говорить мягко. Я до сих пор помню, как ужасно чувствовал себя во время той партии. Ну, хотя бы все это в итоге переросло в забавную историю».

• Впрочем, это не единственный раз, когда Магнус употреблял алкоголь во время соревнований.

В том же 2012-м, еще до London Chess Classic, он участвовал в чемпионате мира по быстрым шахматам. Лидировал, но был недоволен собственной игрой. Перед последним днем у него разболелся живот из-за некачественной еды, он долго не мог уснуть.

На следующий день Карлсен чувствовал себя плохо, а за доской дела складывались не лучшим образом. Тогда, после очередной партии, он вернулся в свою комнату, достал бутылку водки из мини-бара и «выпил столько, сколько успел за 15 минут».

Когда Магнус вернулся, соперники сразу заметили перемену в его настроении – отчего-то он выглядел слишком веселым, хотя до этого два дня ходил раздраженным и недовольным. В следующих двух партиях Магнус разнес сначала Веселина Топалова, а потом Сергея Карякина.

«Все говорили: вау, он играет так быстро и уверенно!» – вспоминал Карлсен.

Норвежец выиграл 8 оставшихся партий, но в итоге занял второе место на турнире – до победы ему не хватило 0,5 очка. Выиграл Александр Грищук.

«Тогда я чувствовал себя как бог. Я был пьян и думал, что играю нереально хорошо и к тому же очень быстро. Но уже потом, вспоминая эту ситуацию, я понял, что играл не так уж круто. Но, судя по всему, я просто смог задавить соперников психологически».

«Достал русскую водку, выпил за 15 минут сколько смог и вернулся за доску». Магнус Карлсен и его демоны

• Еще один случай произошел во время матча за шахматную корону в 2016-м – Магнус играл против Карякина. Перед матчем норвежец чувствовал себя безоговорочным фаворитом, но потом, неожиданно для себя, сыграл с россиянином семь партий вничью, а восьмую и вовсе проиграл.

После поражения Магнус решил напиться вместе с командой. И помогло: «Это был единственный раз, когда я использовал алкоголь в качестве терапии. Это сработало – я выиграл одну из следующих партий и победил на тай-брейке».

Несмотря на все эти истории, Карлсен не считает, что у него есть проблемы с алкоголем: «Я не скажу, что был алкоголиком. Я пил не так уж много. Обычно только в выходные с друзьями».

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде

Фото: East News/AP Photo / Audun Braastad, NTB, AP Photo/NTB Scanpix, Kent Skibstad, AP Photo/Alvaro Barrientos, AFP PHOTO / Eduardo Munoz Alvarez

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dick Advocaat
стиль - пьяный мастер! Но бывает такое после недосыпа - играют лучше . Сам играл в турнире после бессонной ночи и выиграл партию, но это только на раз прокатывает. Видимо, иногда организму нужна встряска - некоторым это помогает.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Лучшую в жизни партию в биллиард я сыграл будучи в хлам. Соперники были трезвые.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita S.
Вот еще классика:
https://www.youtube.com/watch?v=K-Kz7bo5tKE
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makhasamatman Buch
Такое только в молодости проканает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рокко Сиффредди
После бессонной ночи репортёрам требовались пончики и чашка кофе. Нам нужно было что-то посильнее.(с)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Мастерство не пропьешь! Но стараться надо... ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tpy6kaMerlina
У Магнуса отменное здоровье. Он, что называется, может себе позволить пить 15 минут водку, выйти и обыграть соперника. Или не спать всю ночь, тусить и пьяным выиграть партию. Это не более чем хорошая генетика, экология, уход за своим телом в течение жизни, которые вкупе дали такую возможность - использовать алкоголь как стимулятор или терапию. И получить желаемый эффект, разумеется. У "обычного человека" всё бы закончилось иначе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий