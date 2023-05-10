7 комментариев

Норвежец Магнус Карлсен потерял титул действующего чемпиона мира, но остается лучшим шахматистом, который способен выиграть партию и даже турнир в пьяном виде.

Да-да, такое с ним случалось. В подкасте Sjakksnakk Магнус вспомнил, как напился перед серьезным турниром и к чему это привело.

• В ноябре 2012-го Карлсен играл на London Chess Classic, состав был мощный: Владимир Крамник, Хикару Накамура, Вишванатан Ананд, Левон Аронян и другие топы.

Турнир начинался 1 декабря – на следующий день после дня рождения Магнуса (ему исполнилось 22). Отмечали 30 ноября: Карлсен вместе с друзьями и Яном Непомнящим (который тогда выступал в роли секунданта) отправился в боулинг.

«Предполагалось, что мы просто поиграем и хорошо поедим – так и отметим день рождения. Но все это переросло в нечто большее», – вспоминает Карлсен.

Непомнящий ушел с вечеринки после боулинга, когда заподозрил неладное. А вот остальные остались и зависали в баре до утра. А утром начинался турнир!

• Магнус приехал на соревнования, не поспав за ночь ни минуты. К тому же, он, разумеется, оставался пьян.

«В Лондоне есть такая штука – перед началом тура тебя вызывают на сцену, так что нужно появляться минут на 10 раньше начала. Я пришел вовремя, но заснул. Проснулся от того, что кто-то громко позвал меня по имени. Тогда мне пришлось подниматься на сцену ».

Организатор турнира Малколм Пейн признался, что не помнит в деталях того дня, но запомнил, что норвежец сидел с закрытыми глазами на представлении игроков: «Тогда я думал, что он просто сфокусирован на предстоящей игре. Когда я позвал его, он резко вскочил».

• У Карлсена дико болела голова, перед глазами все кружилось. Но Магнус сел за доску – его соперником в тот день был британец Люк МакШейн. Проблемы у норвежца, игравшего черными, начались сразу – МакШейн здорово сыграл в дебюте, а Магнус не мог собраться с мыслями. К 16-му ходу у британца было тотальное преимущество.

«В какой-то момент я собирался сдаться, потому что меня нереально обыгрывали», – сказал Карлсен.

Но все-таки сдаваться он не стал, и вскоре МакШейн допустил грубейшую ошибку.

Карлсен вспоминает, что после хода соперника вышел в комнату ожидания и полил себе на лицо воды: «Внезапно я почувствовал, что все мое ужасное состояние после вечерники в один миг улетучилось. Взыграл адреналин, я сразу же воспользовался шансами. Я сказал себе: «Окей, сейчас я начну играть по-настоящему, и будет очень эпично, если я еще и выиграю».

Партия продлилась почти 6 часов и закончилась на 62-м ходу – Магнус и правда умудрился победить. А после игры отправился спать и провел в кровати 14 часов.

• Тот турнир вообще получился для Магнуса особенным – он одержал итоговую победу, да еще и побил легендарный рекорд Гарри Каспарова* (признан иноагентом в РФ) по рейтингу Эло (2851 пункт).

Карлсен признает, что идея напиться перед турниром нехорошая: «Я бы не рекомендовал такое никому, это если говорить мягко. Я до сих пор помню, как ужасно чувствовал себя во время той партии. Ну, хотя бы все это в итоге переросло в забавную историю».

• Впрочем, это не единственный раз, когда Магнус употреблял алкоголь во время соревнований.

В том же 2012-м, еще до London Chess Classic, он участвовал в чемпионате мира по быстрым шахматам. Лидировал, но был недоволен собственной игрой. Перед последним днем у него разболелся живот из-за некачественной еды, он долго не мог уснуть.

На следующий день Карлсен чувствовал себя плохо, а за доской дела складывались не лучшим образом. Тогда, после очередной партии, он вернулся в свою комнату, достал бутылку водки из мини-бара и «выпил столько, сколько успел за 15 минут» .

Когда Магнус вернулся, соперники сразу заметили перемену в его настроении – отчего-то он выглядел слишком веселым, хотя до этого два дня ходил раздраженным и недовольным. В следующих двух партиях Магнус разнес сначала Веселина Топалова, а потом Сергея Карякина.

«Все говорили: вау, он играет так быстро и уверенно!» – вспоминал Карлсен.

Норвежец выиграл 8 оставшихся партий, но в итоге занял второе место на турнире – до победы ему не хватило 0,5 очка. Выиграл Александр Грищук.

« Тогда я чувствовал себя как бог. Я был пьян и думал, что играю нереально хорошо и к тому же очень быстро . Но уже потом, вспоминая эту ситуацию, я понял, что играл не так уж круто. Но, судя по всему, я просто смог задавить соперников психологически».

• Еще один случай произошел во время матча за шахматную корону в 2016-м – Магнус играл против Карякина. Перед матчем норвежец чувствовал себя безоговорочным фаворитом, но потом, неожиданно для себя, сыграл с россиянином семь партий вничью, а восьмую и вовсе проиграл.

После поражения Магнус решил напиться вместе с командой. И помогло: «Это был единственный раз, когда я использовал алкоголь в качестве терапии. Это сработало – я выиграл одну из следующих партий и победил на тай-брейке».

Несмотря на все эти истории, Карлсен не считает, что у него есть проблемы с алкоголем: «Я не скажу, что был алкоголиком. Я пил не так уж много. Обычно только в выходные с друзьями».

Фото: East News/AP Photo / Audun Braastad, NTB, AP Photo/NTB Scanpix, Kent Skibstad, AP Photo/Alvaro Barrientos, AFP PHOTO / Eduardo Munoz Alvarez