23 комментария

Stream of Consciousness
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Две самые популярные шахматистки интернета случайно создали гамбит-мем – в чем суть?

Александра Ботез
Хикару Накамура
Андреа Ботез
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Шахматы Шахматы

В шахматах появился новый мем – гамбит Ботез, названный в честь сестер-шахматисток Александры и Андреа.

Что это такое?

Для начала – кто такие сестры Ботез?

Александра и Андреа родились в Румынии, но сейчас проживают в США. Александре – 27 лет, она мастер ФИДЕ среди женщин. Ее младшей сестре Андреа – 21 год, до мастера она еще не дошла.

У сестер нет выдающихся результатов в шахматах – у Александры 26 788-е место по рейтингу Эло, а Андреа и вовсе 63 789-е. Но они, пожалуй, популярнее большинства действующих топ-шахматистов – Ботез активно ведут стримы на твиче и в ютубе.

Их общая аудитория на всех платформах – почти 2,5 млн подписчиков. В 2021-м Александра призналась, что стримы приносят около 100 тысяч долларов в год, и это далеко не предел. В том же году сестры получили шахматную премию «Эмми» как лучшие женщины-комментаторы.

Не только Непомнящий и Лижэнь популяризируют шахматы: сестры Ботез не претендуют на корону, но рассказывают об игре миллионам😍😍😍

На стримах Ботез появляются и известные гроссмейстеры: был и Хикару Накамура, и даже Магнус Карлсен. Норвежец, кстати, погостил на стриме Ботез как раз во время матча Яна Непомнящего и Дин Лижэня, из-за чего даже поиронизировал в эфире: «Я отказался от матча за корону ради этого».

А чуть позже Карлсен и Ботез-старшая сыграли на покерном турнире – Магнус проиграл Александре банк в 17 тысяч долларов.

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде

Так что же такое гамбит Ботез?

Во время одного из стримов Александра Ботез случайно отдала своего ферзя противнику – глупая и серьезнейшая ошибка, но она не запомнилась бы так хорошо, если бы шахматистка не повторяла этот промах раз за разом в будущем.

Не отстала и Андреа – она тоже несколько раз отдавала ферзя на съедение из-за чего, разумеется, проигрывала.

Подписчики прозвали зевок ферзя «гамбитом Ботез» (по аналогии с гамбитом королевы или ферзевым гамбитом). Хотя, конечно, на самом деле это не гамбит – не приносит выгоды и делается не специально.

Мем вышел за пределы каналов Ботез и стал привычной частью словаря шахматных стримеров и зрителей. Теперь любую подобную ошибку называют гамбитом Ботез, причем допускают ее не только Александра и Андреа – она часто встречается на любительских турнирах невысокого уровня.

Другой известный шахматный стример и гроссмейстер Хикару Накамура специально провел серию сетевых партий, в которых намеренно использовал гамбит Ботез (хотя, строго говоря, это уже не был 100% гамбит Ботез, так как применялся намеренно).

Кажется, что гамбит Ботез – довольно стыдная штука, раз твоим именем назвали такую глупую ошибку. Но вряд ли это заботит сестер – новый мем только добавил им популярности.

В шахматах тоже есть мем: вот смешной дебют, где король летит вперед – этот прием использовал даже Карлсен (и побеждал)

Фото: Instagram/missbotez

23 комментария

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Alexandr
Чушь какая-то
+53
-12
+41
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6kMz
Ответ SeKToR
У женщин в 146% профессий и занятий решает внешность. Это не сексизм, не плохо и не хорошо. Это факт, как бы не пытались себя все обмануть. Вот и весь секрет. Я просто чувствую настроения заранее. Если статью начнут минусить - а за что? Почему они не самые популярные женщины-шахматисты прямо сейчас?) То, что лучше них играют 50% всех играющих в шахматы женщин вообще ни о чем не говорит)
Эээээ, ничего не понял) У женщин учителей, водителей трамвая, юристов, бухгалтеров, директоров тоже внешность решает?

По остально части комментария тоже ничего не понял.
+28
0
+28
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xeter
Объяснять мемы - дело неблагодарное.
+7
-1
+6
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АРХАТ
У младшей высочайший рейтинг ФИДЕ 1773 (сейчас 1709)
У старшей 2092 (сейчас 1977)
+7
-2
+5
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sashka.loker
Ответ SeKToR
У женщин в 146% профессий и занятий решает внешность. Это не сексизм, не плохо и не хорошо. Это факт, как бы не пытались себя все обмануть. Вот и весь секрет. Я просто чувствую настроения заранее. Если статью начнут минусить - а за что? Почему они не самые популярные женщины-шахматисты прямо сейчас?) То, что лучше них играют 50% всех играющих в шахматы женщин вообще ни о чем не говорит)
Меркель прям красавица, да?)
Маргарет Тетчер та же...
Владелица Вайлдберриз у нас тоже не сказать, что красивая
+5
-2
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Антоша Спирин
Ответ Melnikov1968
Подписчики прозвали зевок ферзя «гамбитом Ботез» (по аналогии с гамбитом королевы или ферзевым гамбитом). Хотя, конечно, на самом деле это не гамбит – не приносит выгоды и делается не специально. (с) А что такое гамбит королевы? Может все-таки королевский гамбит?
Скорее, ферзевый
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Akmor
Такие популяризаторы шахмат рекламируют шахматы явно не среди тех, кто увлекся бы шахматами.
Очень тупая логика чем больше подписчиков, тем больше популяризируется, что делает автор.

И люди ведутся на такую тупую логику.
+7
-5
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Алексей Ильин
Ответ SeKToR
У женщин в 146% профессий и занятий решает внешность. Это не сексизм, не плохо и не хорошо. Это факт, как бы не пытались себя все обмануть. Вот и весь секрет. Я просто чувствую настроения заранее. Если статью начнут минусить - а за что? Почему они не самые популярные женщины-шахматисты прямо сейчас?) То, что лучше них играют 50% всех играющих в шахматы женщин вообще ни о чем не говорит)
Есть только одно "но" - красота внешности - вещь субъективная. И что для одного хорошая внешность для другого может быть нет. И наоборот.
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BeastI666I
хахах кто-то верит, что они играют самостоятельно? это куклы.
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Melnikov1968
Ответ Антоша Спирин
Скорее, ферзевый
Да вроде ферзевый гамбит указан.
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Sgi
Ответ SeKToR
Конечно. При прочих равных возьмут внешне более красивую, если рекрутер мужчина, и менее красивую - если женщина. А комментарий на упреждение других комментов в духе "с чего автор взял что они самые популярные, они коня от слона не отличат, вот то ли дело наша Жансая Абдумалик (первое попавшееся имя взял из топ 20 взял)"
То есть ты считаешь , что большинство людей все же сексисты, раз мужчина и женщина берет разных?!… ничего не понял….
А по второй части коммента совсем ничего не понятно)
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bersy bersy
Похоже, это все же гамбит, только не шахматный, а блогерный бизнес-гамбит, так сказать.
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Kazanest
Ну класс 👍 Буду использовать этот термин
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Melnikov1968
Подписчики прозвали зевок ферзя «гамбитом Ботез» (по аналогии с гамбитом королевы или ферзевым гамбитом). Хотя, конечно, на самом деле это не гамбит – не приносит выгоды и делается не специально. (с) А что такое гамбит королевы? Может все-таки королевский гамбит?
+1
-1
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Вадим Сидоров
Ответ sashka.loker
Меркель прям красавица, да?) Маргарет Тетчер та же... Владелица Вайлдберриз у нас тоже не сказать, что красивая
Тетчер мужекоподобная дама, поэтому и преуспела
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Виктор Юрин
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SeKToR
У женщин в 146% профессий и занятий решает внешность. Это не сексизм, не плохо и не хорошо. Это факт, как бы не пытались себя все обмануть. Вот и весь секрет.
Я просто чувствую настроения заранее.
Если статью начнут минусить - а за что? Почему они не самые популярные женщины-шахматисты прямо сейчас?) То, что лучше них играют 50% всех играющих в шахматы женщин вообще ни о чем не говорит)
+35
-35
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edmondio
Ответ BeastI666I
хахах кто-то верит, что они играют самостоятельно? это куклы.
да, а миром правят рептилоиды, теневое государство итд
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