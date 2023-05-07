23 комментария

Две самые популярные шахматистки интернета случайно создали гамбит-мем – в чем суть?
В шахматах появился новый мем – гамбит Ботез, названный в честь сестер-шахматисток Александры и Андреа.
Что это такое?
Для начала – кто такие сестры Ботез?
Александра и Андреа родились в Румынии, но сейчас проживают в США. Александре – 27 лет, она мастер ФИДЕ среди женщин. Ее младшей сестре Андреа – 21 год, до мастера она еще не дошла.
У сестер нет выдающихся результатов в шахматах – у Александры 26 788-е место по рейтингу Эло, а Андреа и вовсе 63 789-е. Но они, пожалуй, популярнее большинства действующих топ-шахматистов – Ботез активно ведут стримы на твиче и в ютубе.
Их общая аудитория на всех платформах – почти 2,5 млн подписчиков. В 2021-м Александра призналась, что стримы приносят около 100 тысяч долларов в год, и это далеко не предел. В том же году сестры получили шахматную премию «Эмми» как лучшие женщины-комментаторы.
Не только Непомнящий и Лижэнь популяризируют шахматы: сестры Ботез не претендуют на корону, но рассказывают об игре миллионам😍😍😍
На стримах Ботез появляются и известные гроссмейстеры: был и Хикару Накамура, и даже Магнус Карлсен. Норвежец, кстати, погостил на стриме Ботез как раз во время матча Яна Непомнящего и Дин Лижэня, из-за чего даже поиронизировал в эфире: «Я отказался от матча за корону ради этого».
А чуть позже Карлсен и Ботез-старшая сыграли на покерном турнире – Магнус проиграл Александре банк в 17 тысяч долларов.
А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде
Так что же такое гамбит Ботез?
Во время одного из стримов Александра Ботез случайно отдала своего ферзя противнику – глупая и серьезнейшая ошибка, но она не запомнилась бы так хорошо, если бы шахматистка не повторяла этот промах раз за разом в будущем.
Не отстала и Андреа – она тоже несколько раз отдавала ферзя на съедение из-за чего, разумеется, проигрывала.
Подписчики прозвали зевок ферзя «гамбитом Ботез» (по аналогии с гамбитом королевы или ферзевым гамбитом). Хотя, конечно, на самом деле это не гамбит – не приносит выгоды и делается не специально.
Мем вышел за пределы каналов Ботез и стал привычной частью словаря шахматных стримеров и зрителей. Теперь любую подобную ошибку называют гамбитом Ботез, причем допускают ее не только Александра и Андреа – она часто встречается на любительских турнирах невысокого уровня.
Другой известный шахматный стример и гроссмейстер Хикару Накамура специально провел серию сетевых партий, в которых намеренно использовал гамбит Ботез (хотя, строго говоря, это уже не был 100% гамбит Ботез, так как применялся намеренно).
Кажется, что гамбит Ботез – довольно стыдная штука, раз твоим именем назвали такую глупую ошибку. Но вряд ли это заботит сестер – новый мем только добавил им популярности.
В шахматах тоже есть мем: вот смешной дебют, где король летит вперед – этот прием использовал даже Карлсен (и побеждал)
Фото: Instagram/missbotez
По остально части комментария тоже ничего не понял.
У старшей 2092 (сейчас 1977)
Маргарет Тетчер та же...
Владелица Вайлдберриз у нас тоже не сказать, что красивая
Очень тупая логика чем больше подписчиков, тем больше популяризируется, что делает автор.
И люди ведутся на такую тупую логику.
А по второй части коммента совсем ничего не понятно)
Я просто чувствую настроения заранее.
Если статью начнут минусить - а за что? Почему они не самые популярные женщины-шахматисты прямо сейчас?) То, что лучше них играют 50% всех играющих в шахматы женщин вообще ни о чем не говорит)