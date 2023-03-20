С 13 по 16 апреля пройдет командный чемпионат мира-2023 по фигурному катанию (официальное название – World Team Trophy).

Ниже – все, что нужно знать о турнире, действующем победителем которого пока остается Россия.

В восьмой раз турнир примет Япония

Командный ЧМ в восьмой раз из восьми состоится в Японии: 6 раз (и сейчас – в Токио), по разу – в Осаке и Фукуоке.

Соревнования примет стадион Tokyo Metropolitan Gymnasium вместимостью в 10 тысяч зрителей – его построили еще в 1954 году и переделали в 1990-м, здесь соревновались олимпийцы-летники в 1964-м и 2021-м.

Настоящее название турнира – ISU World Team Trophy in Figure Skating (Командный турнир ISU по фигурному катанию), командным чемпионатом мира его называют только в России.

Расписание

Командный чемпионат мира 2023 (World Team Trophy)

Токио, Япония

13 апреля

Танцы на льду, ритм-танец

9.50

Женщины, короткая программа

11.15

Мужчины, короткая программа

13.25

14 апреля

Пары, короткая программа

10.00

Танцы на льду, произвольный танец

11.25

Женщины, произвольная программа

13.00

15 апреля

Пары, произвольная программа

9.15

Мужчины, произвольная программа

10.50

16 апреля

Показательные выступления

8.00

В России командный чемпионат мира в полном объеме покажут на сервисе Okko.

Какой формат?

На командном ЧМ выступят шесть сборных: Япония, США, Канада, Южная Корея, Италия и Франция.

Они отбирались на турнир через серию Гран-при и чемпионат мира – фигуристам начислялись квалификационные баллы по занятым местам на турнирах, а затем суммировались. Чтобы отобраться на командный ЧМ, нужно было не только набрать много баллов, но сделать это как минимум в трех видах фигурного катания из четырех.

По итогам сезона лучшей по баллам стала сборная Японии, США – 2-е, Канада – 3-я.

В каждой сборной на турнир заявлены по два одиночника (мужчины и женщины), одна пара и один танцевальный дуэт. Все выступят с короткими и произвольными программами и получат баллы в соответствии с занятым местом: первое – 12 баллов, второе – 11 баллов, третье – 10 баллов и дальше до 12 места и одного балла за него.

Баллы суммируются, и та команда, которая набрала больше всех, становится победителем.

Призовой фонд – 1 миллион долларов. Титулы чемпионов мира спортсменам не присуждаются.

Япония и США – фавориты, а за бронзу сразятся три команды

Япония: Шун Сато, Казуки Томоно, Каори Сакамото, Маи Михара, Рику Миура – Рюичи Кихара, Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси.

США: Илья Малинин, Джейсон Браун, Изабо Левито, Эмбер Гленн, Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер, Мэдисон Чок – Эван Бейтс.

Канада: Киган Мессинг, Стивен Гоголев, Маделин Скизас, Сара-Мод Дюпюи, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам, Пайпер Гиллес – Поль Пуарье.

Южная Корея: Чха Чжун Хван, Ли Си Хен, Хэ Ин Ли, Ким Йе Лим, Чо Хе Чжин – Стивен Эдкок, Ханна Лим – Е Куан.

Италия: Маттео Риццо, Даниэль Грассль, Лара Наки Гутманн, Анна Пеццетта, Сара Конти – Никколо Мачии, Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри.

Франция: Кевин Аймо, Адам Сяо Хим Фа, Лорин Шильд, Леа Серна, Камилла Ковалев – Павел Ковалев, Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо.

Капитаны тоже есть: Каори Сакамото возглавит сборную Японии, Джейсон Браун – США, Пайпер Гиллес – Канады, Чха Чжун Хван – Южной Кореи, Марко Фаббри – Италии, Кевин Аймо – Франции.

Изначально за Японию должен был выступать двукратный чемпион мира Шома Уно, но снялся с чемпионата из-за травмы правой ноги (его заменит Шун Сато): «Я всеми силами старался справиться с травмой, но не смог вернуться на соревновательный уровень, поэтому решил отказаться».

В четвертый раз в карьере на командном чемпионате мира выступят американцы Джейсон Браун и Мэдисон Чок – Эван Бейтс. Они дебютировали на этом турнире еще 10 лет назад – в 2013 году, тогда сборная США одержала победу.

Япония – главный фаворит, в составе сразу два чемпиона мира-2023 (Сакамото, Миура/Кихара). Их основной конкурент – сборная США, которая уступает японцам в женском катании, зато сильнее в танцах. Плюс без Уно скромнее у Японии выглядят и мужчины – у американцев, наоборот, «бог четверных» Илья Малинин и лучший катальщик Браун.

У сборных Италии и Южной Кореи неплохие шансы впервые попасть в призы – Канада не выглядит фаворитом в борьбе за бронзу. У Франции, пожалуй, шансов на медали меньше всего.

Россия – действующий чемпион, но b этот турнир пройдет без нас

В истории командных чемпионатов мира только побеждали только три сборные: США (4 раза), Япония (2 раза) и Россия (1 раз), а в призы попадали четыре команды (США, Япония, Россия и Канада).

Действующие победители ЧМ – сборная России. На турнире 2021 года золото взяли Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Российские фигуристы попадали в призы на четырех последних командных ЧМ, а участвовала вообще во всех. Нынешний турнир впервые пройдет без сборной России.

Отношение к командному ЧМ неоднозначное: фигуристы любят соревноваться в Японии. А победа – это все равно и призовые, и статус, пусть и вряд ли сопоставима с золотом обычного ЧМ или Олимпийских игр.

Но как реальный турнир это воспринимают далеко не все.

Например, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не видит в этом старте смысла: «Командный чемпионат мира я вообще никогда не смотрела, даже когда наши участвовали. Более надуманный турнир в фигурном катании страшно представить. Ну да, медали разыгрываются, ребятам это очень удобно, потому что во многих видах на одном турнире ты можешь выиграть несколько медалей.

Мне кажется, куда интереснее этого турнира чемпионат мира по синхронному катанию, который прошел буквально на прошлой неделе. А у нас ни один журналист даже не поинтересовался этим соревнованием.

А потом мы будем говорить, что вводятся новые виды спорта в олимпийскую программу. Это недальнозоркость, недальновидность и непонимание того, что происходит».

Фото: globallookpress.com/YUTAKA/AFLO, Naoki Morita/AFLO, Zhang Xiaoyu/XinHua; Gettyimages.ru/Ezra Shaw; East News/AP Photo/Hiro Komae