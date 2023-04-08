20 комментариев

9 апреля стартует матч на первенство мира по шахматам – россиянин Ян Непомнящий в первой партии сыграет белыми с китайцем Лижэнь Дином.

Впервые с 1975-го действующий чемпион мира не защищает титул – норвежец Магнус Карлсен отказался от матча из-за несогласия с форматом и еще по ряду причин (отчасти скучно, отчасти страшновато, отчасти надоела подготовка).

Формально в 1993-м чемпион мира Гарри Каспаров* (признан иноагентом в РФ – Sports.ru) тоже не защищал титул, но тогда он, как и претендент Найджел Шорт, не захотел играть именно под эгидой ФИДЕ. А сам матч все же состоялся, пусть и в новой организации – Профессиональной шахматной ассоциации.

А вот 48 лет назад ситуация вышла похожей на нынешнюю: американец Бобби Фишер отказался от игры с советским гроссмейстером Анатолием Карповым. Как это было и к чему привело?

Фишер мог вообще не стать чемпионом – матч-1972 был на грани срыва

Сначала предыстория. Роберт Фишер завоевал титул в 1972 году, причем с этой игрой возникло много проблем.

Фишер смял соперников в отборе: с колоссальным преимуществом выиграл межзональный круговой турнир, потом легко прошел плей-офф – в четвертьфинале обыграл Марка Тайманова (6:0), в полуфинале – Бента Ларсена (опять же 6:0).

К финальному матчу претендентов американец имел серию побед над топ-шахматистами из 20 партий подряд – результат поражающий. В финале он встретился с 9-м чемпионом мира Тиграном Петросяном. Советский шахматист прервал суперсерию Фишера, но все равно крупно уступил – 2,5:6,5. Фишер завоевал право на встречу с действующим чемпионом мира Борисом Спасским.

К 1972 году рейтинг американца оказался высочайшим в истории на тот момент – 2785 очков: на 125 больше, чем у самого Спасского, который шел на втором месте.

Но перед матчем на первенство мира у Фишера взыграло врожденное упрямство – он очень щепетильно относился к условиям и форматам турниров. Спасский хотел матч в Рейкьявике, а вот Бобби настаивал на Белграде.

ФИДЕ нащупала компромисс: половину матча провести в Исландии, а половину в Югославии. Но Фишер отказался, потребовав в таком случае увеличения призовых, и выставил новые условия по регламенту. Дошло до того, что Югославия вообще отказалась от приема, а Исландия была в шаге от отмены турнира.

Переговоры зашли в тупик. Неизвестно, состоялся бы матч, если бы лондонский финансист Джим Слейтер не решил лично добавить 125 тысяч долларов в призовой фонд. Так он увеличился до 250 тысяч – огромные деньги для шахматистов в те времена. Только после этого Фишер согласился на игру.

И в итоге победил (12,5:8,5), впервые завоевав шахматную корону.

В США после этого успеха случился шахматный бум: игру со Спасским называли «матчем века», Бобби появился на обложке журнала Sports Illustrated, Фишеру предлагали рекламные контракты минимум на 5 млн долларов – но чемпион отверг все.

Выдвинул нереальные требования ФИДЕ и отказался играть с Карповым. По какому вопросу не договорились?

После победы над Спасским Бобби, казалось, достиг всех поставленных целей и почти потерял интерес к соревнованиям. За 2,5 года до следующего матча на первенство мира он не выступил ни в одном турнире и не сыграл ни одной партии официально.

К поединку за шахматную корону он все-таки был готов, но только на особых условиях. Фишеру не нравилась существующая система: не более 24 партий, а побеждает тот, кто набрал 12+ очков с учетом ничьих. При счете 12:12 чемпион сохранял титул.

Фишер предложил другую схему: партий может быть сколько угодно, а побеждает тот, кто первым выигрывает 10 без учета ничьих. При счете 9:9 чемпион сохранит титул. И это только основные требования, в общей сложности их было более 60.

Условия были почти нереальными – при таком формате матч мог затянуться на месяцы. К примеру, Капабланка и Алехин в 1927-м играли всего до 6 побед, при этом провели 34 партии. Сколько же партий потребуется, чтобы кто-то выиграл 10 раз? К тому же ФИДЕ не понравилось условие про ничью 9:9 – это правило показалось несправедливым по отношению к претенденту.

К тому времени определился соперник Фишера – 23-летний Анатолий Карпов, который, по собственным словам, не ожидал, что так рано сможет претендовать на шахматную корону.

ФИДЕ опять искала компромисс, предлагая матч до 6 побед – Фишер отверг идею и заявил, что отказывается от звания чемпиона мира. Тогда ФИДЕ все-таки согласились на условия Бобби, заодно одобрив и остальные его требования.

Всего ФИДЕ приняла 63 из 64 требований американца – не решенным остался только вопрос с ничьей при счете 9:9. Из условия Фишера следовало, что претендент должен был выигрывать на партию больше для итоговой победы, в то время как чемпион находился в более комфортных условиях.

Узнав об отказе ФИДЕ принять 64-е требование, Фишер снялся с матча. В ФИДЕ уже не могли ждать и искать компромиссы – Бобби сразу потерял звание, а чемпионом мира автоматически стал Карпов. Помимо титула советскому гроссмейстеру достались 5 млн долларов в качестве призовых.

Матч мог пройти позже, но опять сорвался из-за упрямства Бобби

Несмотря на победу, Карпова тоже не устраивала такая ситуация. Он хотел доказать, что действительно достоин звания чемпиона мира, а не получил его случайно.

Поэтому он всячески пытался договориться с Фишером о другом матче уже не под эгидой ФИДЕ. В таком случае титул все равно оставался бы у Карпова, но он хотя бы имел возможность подтвердить звание/статус/силу.

Карпов и Фишер трижды встречались в 1976-м: в Токио, Кордове и Вашингтоне. Переговоры шли долго, а стороны никак не находили удобный для обоих вариант.

Фишер хотел играть как можно быстрее, в том же 1976-м, но Карпову предстояло первенство СССР, которое он не мог пропустить. К тому же Фишер продолжал настаивать на формате до 10 побед без лимита партий, на что Карпов тоже не соглашался – затянувшийся альтернативный матч сорвал бы ему планы по участию в турнирах под эгидой ФИДЕ.

Но главной проблемой оставалось название для запланированного матча. Фишер хотел, чтобы встреча называлась «Матч на первенство мира среди шахматных профессионалов».

Карпов отказывался, ведь, согласно официальной политике Спорткомитета СССР, спортсмены могли быть только любителями. Казалось бы, вопрос названия – далеко не ключевой, но именно здесь Фишер упорствовал больше всего.

Карпов объяснял американцу, что на матч с таким названием его даже не выпустят из страны, но Бобби оставался непреклонен. Сошлись на таком варианте: оба подпишут договор об участии в матче, а условия и названия определят позже. Но в последний момент Фишер передумал.

«Мы долго вели переговоры, встречались трижды. Последний раз – в Вашингтоне. 1977 год. Там фактически ударили по рукам. Зашли в филиппинское консульство. Кампоманес, президент ФИДЕ, отыскал машинистку, которая отпечатала все, о чем условились. Мы уже ручки взяли, чтобы подписать соглашение. Но в последний момент Фишер отказался.

Позже переговоры возобновились через Лотара Шмида, который был судьей на матче Фишера со Спасским и с той поры сохранял с Бобби теплые отношения. Я еще активно оставался в шахматах, Фишер смотрел – но давно не играл... Наконец я предложил – ну давай в твои шахматы, фишеровские. Тоже не откликнулся», – вспоминал Карпов.

Матч так и не состоялся – ни в каком виде. Ситуация уникальна, ведь Карпов не только взял титул без игры с чемпионом, но и вообще не сыграл ни единой партии против Фишера – ни до 1975-го, ни после.

Фишер все равно считал себя настоящим чемпионом мира

Карпов дважды защитил титул в матчах против Виктора Корчного, а затем проиграл чемпионство Гарри Каспарову, с которым потом еще трижды встречался в матчах за шахматную корону, но каждый раз уступал.

Затем, после раскола в мировых шахматах, Карпов три раза подряд брал титул чемпиона мира по версии ФИДЕ – в последний раз это случилось в 1998 году.

Сам гроссмейстер считает, что Фишер отказался от матча с ним не только из-за проблем с форматом, но и попросту из-за опасений проиграть: «Не хочу заявлять, будто он меня боялся. Но какая-то неуверенность в нем бродила. Слишком много нового поджидало в противостоянии со мной. Когда Фишер шел к званию чемпиона мира, побеждал соперников значительно старше. Плюс все за него болели.

Со временем расклад поменялся. Я на восемь лет моложе, обладал серьезной поддержкой. А Бобби в тот момент еще и с прессой отношения подпортил. Он не сыграл ни одной официальной партии после матча со Спасским.

Да, без шахмат Фишер жизни не представлял, продолжал заниматься. Но в домашних условиях турнирную обстановку не смоделируешь, нервную систему не натренируешь. Наверное, поэтому психологически чувствовал себя не в своей тарелке.

Кроме того, он видел, что я стремительно прогрессирую. Став чемпионом мира, сразу победил на крупнейшем турнире в Милане. Да и в дальнейшем шесть лет полностью доминировал, выигрывал все подряд. Только с Корчным в Багио немножко помучился. В общей сложности я выступал на высоком уровне 25 лет. Среди шахматистов – большая редкость».

А Фишер после отказа от игры с Карповым ушел в затворничество почти на 20 лет и не возвращался в шахматы до 1992 года, когда вновь встретился с Борисом Спасским в рематче.

Интересно, что тогда Бобби настаивал на том, чтобы их матч со Спасским носил статус чемпионата мира, поскольку именно он до сих пор является настоящим чемпионом мира. Фишер считал, что все чемпионские матчи после его отказа были заранее подготовленными и их результат был известен еще до игры.

Матч со Спасским прошел именно по тому формату, на котором настаивал Фишер – до 10 побед. Американец победил после 30 партий со счетом 10:5 и заявил, что получил звание «непобежденного чемпиона мира».

После этого Фишер больше не возвращался к классическим шахматам – по его словам, они устарели и остановились в развитии, а будущее за быстрыми шахматами.

Фишер умер в 2008 году в возрасте 64 лет, так и оставшись непобедимым чемпионом.

* – признан иностранным агентом в России.

В тексте использованы цитаты «Спорт-Экспресса».

Фото: Gettyimages.ru/Express Newspapers; РИА Новости/Юрий Сомов