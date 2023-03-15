14 комментариев

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Британцы давят на спонсоров МОК, чтобы не пустить россиян на Олимпиаду. Неужели их послушают?

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Светлана Журова Светлана Журова
Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов
Легкая атлетика Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) еще не решил вопрос возвращения российских спортсменов, но на него уже накинулись правительства разных стран.

Недавно власти Великобритании обратились к спонсорам МОК, чтобы те оказали давление на организацию с целью недопуска россиян на старты, в том числе на Олимпиаду-2024.

А какие вообще спонсоры у МОК и насколько они важны?

• В начале марта министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер обратилась к британским руководителям спонсоров МОК, в частности – Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно связаны, и мы полны решимости не допустить, чтобы власти России и Беларуси использовали спорт в пропагандистских целях.

До тех пор, пока наши опасения и отсутствие предельной ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям», – говорилось в письме Фрейзер.

• В МОК ответили быстро и жестко: «МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены в каких международных соревнованиях могут принимать участие. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня.

Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН».

Кстати, МОК уже давно (с самого начала отстранения наших спортсменов) делает акцент на том, что власти стран не должны вмешиваться в олимпийские дела. Не поменял позицию и сейчас.

«Мы видели на Australian Open, что украинская теннисистка играет против нейтральной спортсменки с российским паспортом.

Мы видели белорусскую спортсменку с нейтральным статусом (Арину Соболенко), которая одержала там победу. Так почему же этого не может быть в бассейне или спортивном зале? 

Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать это. Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятия», – говорил Томас Бах в феврале.

• В России инициативу британских чиновников, конечно, раскритиковали.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что спонсоры сами не заинтересованы в отстранении россиян: «Спонсоры оплачивают зрелищность. Если будут одни американцы или иная нация, то какая здесь зрелищность? Любому интересен накал борьбы, ведь это те же рейтинги.

Ничего интересного не будет в играх с участием одной нации. Томас Бах понимает, что это неприемлемо. Иначе спортсмен не поймет, что ему делать и кого слушать: тренера, федерацию или президента.

Можно довести ситуацию до того, что МОК может «психануть» и сказать: «Давайте жить по олимпийской хартии, все флаги отменяем». В принципе, они так могут сделать – и даже не нарушат регламент.

Томас Бах может на него сослаться, и никто не сможет его в этом упрекнуть. Но это предположение – как самое крайнее».

А Вячеслав Фетисов и вовсе призвал к бану для британцев: «По правилам МОК любое вмешательство правительств в олимпийское движение запрещено! МОК должен был сразу же дисквалифицировать Великобританию из олимпийского движения на какое-то время.

Это прямое вмешательство в дела общественной организации. Это один из первых принципов МОК. И я не понимаю, почему они сейчас промолчали. Это говорит о многом.

Беспредельщина горе-руководителей просто зашкаливает. Это попирание всех прав. Великобритания грешна во многих делах, во многих конфликтах, но их никто не отстранял.

Их великий кормчий Себастьян Коу (президент World Athletics – Sports.ru) в 1980 году приперся в Москву и стал олимпийским чемпионом вопреки тому, что их правительство приняло решение не участвовать в Играх.

А сейчас рулит многими процессами по отстранению наших спортсменов. Ты чего, Себастьян? Ты посмотри на себя в зеркало-то».

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• Сейчас у МОК 14 компаний-спонсоров (или партнеров, как они называются на сайте комитета). В списке пять компаний из США, три из Японии и еще семь из разных стран, в том числе и аудиторская компания Deloitte из Великобритании.

Спонсоры помогают МОК не только деньгами, но также и продукцией и услугами. Число спонсоров не постоянно – за все время существования МОК разные фирмы успели побывать партнерами комитета.

Самый старый спонсор – Coca Cola, которая помогает МОК с 1928-го. А самый крупный – VISA, которая работает с организацией с 1987-го.

Большую часть доходов МОК составляют деньги от продаж прав на трансляции – около 73% от общей суммы. Доля спонсорской помощи в бюджете МОК не так велика – только 18%. Причем комитет с каждым годом старается снизить этот процент, чтобы в итоге выйти на самоокупаемость. В частности, как раз для того, чтобы больше ни от кого не зависеть.

Неизвестно, какие конкретно суммы МОК получает от спонсоров каждый год. Но за период с 2013-го по 2016-й комитет в общей сложности получил от партнеров 1 миллиард долларов – это не считая иной помощи (например, продукции).

Сумма существенная и, разумеется, такая помощь сейчас была бы большой потерей для МОК. Вот только сложно представить, чтобы крупные компании решились портить давние отношения с комитетом из-за вопроса с российскими спортсменами.

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• Нынешняя ситуация отчасти схожа с той, что была перед Олимпиадой-2022 в Пекине – тогда США и еще ряд стран объявили Играм дипломатический бойкот из-за притеснения уйгуров, а спонсоров МОК точно так же призывали оказать давление на комитет.

Но компании тогда максимально дистанцировались.

Швейцарская Omega пояснила – она помогает МОК, но не имеет никакого отношения к действиям организации и не влияет на них.

Французская фирма Atos тоже отметила, что не лезет в дела комитета: «Мы никак не комментируем события, которые выходят за рамки нашей роли в качестве IT-партнера Олимпийских и Паралимпийских игр».

А вот мнение главного юристконсульта Intel: «Наше спонсорство не является одобрением какой-либо конкретной принимающей страны или ее правительства, а также принятием или одобрением политики, которая может иметь место в этой стране».

Немецкая компания Allianz отметила, что она сфокусирована только на достижениях спортсменов на Играх.

Профессор спортивного менеджмента Сиракузского университета Рик Бертон считает, что спонсоры МОК не будут вмешиваться в дела комитета, несмотря ни на что: «Компании знают, что если они собираются стать спонсорами Олимпиады, то столкнутся с протесты и бойкотами, потому что они происходят почти на каждых Играх.

Я думаю, все партнеры придерживаются принципа, что им следует работать вместе с МОК независимо ни от чего».

А генеральный директор 21 Marketing Роб Празмарк, который помог создать партнерскую систему для МОК, уверен, что долгосрочные контракты в любом случае связывают руки компаниям: «Некоторые из этих компаний имеют контракты до 2032 года, некоторые – до 2028 года. И поэтому они как бы плывут по течению».

Поэтому и сейчас спонсоры наверняка не станут вмешиваться в решения МОК по россиянам – разрывы крупных контрактов и ссора с комитетом слишком чреваты для самих же компаний.

Говорят, Америка содержит МОК, поэтому Бах выполняет ее указы и легко отстраняет Россию. Так ли это?

В тексте использованы цитаты ТАСС, Sport24, Комсомольская правда

Фото: East News/AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Eugene Hoshiko; globallookpress.com/IMAGO/Juergen Hasenkopf; Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Allsport Sponsor Services

14 комментариев

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Ilyas Saduov
Молодцы британцы!
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Gnider
Ну все честно. Если МОК не коммерческая то она не должна слушать спонсоров а если она зависима от спонсоров то это уже политика.
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Михаил Савченко
Ответ JustSayYes
Британцы такие британцы. Обвиняют Россию и Беларусь в том, что спорт и политика в этих странах тесно связаны, и сами же в открытую давят на спорт. Лицемерие во всей красе.
Принцип простой и действует у них везде - "мы хорошие, поэтому нам можно, а они плохие, им нельзя")
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гель кристины
МОК работает на деньги спонсоров. Спонсоры зависят от своих стран. Вот и все. В таком случае хартия идет к черту, либо не берите деньги у спонсоров. Глупо обижаться на это
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Kestutis Ceponis
Почему так долго промывают мозги?Похоже, что МОК очень старается, чтобы российские спортсмены могли участвовать в Олимпиаде. В этой ситуации все давно понятно, но спортсменов и их болельщиков это все равно дурит. Какими надо быть глупыми, чтобы верить сплетням МОК о том, что мы сможем снять изоляцию для российских спортсменов, чтобы они снова могли соревноваться со спортсменами со всего мира. Хотя есть немало стран, которые не согласны с тем, что пора разрешить участие в международных соревнованиях. С уважением.
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АГОШКИН Алексей
Наша скрепная олимпиада осветленная барыгой гундяевым с участие Афганистана,Ирана, и эретрии,будет самой лучшей и просматриваемой!!!!Гойда,Гойда!!
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АГОШКИН Алексей
Ответ ovikovy817
В этом мире деньги решают всё.
А деньги нашего государства в карманах наших чиновников,а на мок не осталось,извините
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Mohnatiy
Ответ JustSayYes
Британцы такие британцы. Обвиняют Россию и Беларусь в том, что спорт и политика в этих странах тесно связаны, и сами же в открытую давят на спорт. Лицемерие во всей красе.
"Вы не понимаете, это другое" 😁
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JustSayYes
Британцы такие британцы. Обвиняют Россию и Беларусь в том, что спорт и политика в этих странах тесно связаны, и сами же в открытую давят на спорт. Лицемерие во всей красе.
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Adeen
Ответ ZarvuR2020
Меня тут ватником заклеймят, но британцы как нездорово соблюдают любую конъюнктуру. Чего только стоит приседание на колено в честь БЛМ в матче против США, которые не приседают.
Там уже пошёл не расчёт, а самодурство. Это что-то и оперы: "Мы самые-самые и нам плевать на всех. Давайте творить дичь, принуждать всех делать то же самое и смотреть, что из этого будет."
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ovikovy817
В этом мире деньги решают всё.
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Mohnatiy
В этой истории отвратительно сразу всё...
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Даниил Александров
По-моему в заголовке сразу допущена ошибка. «неужели их НЕ послушают», так будет вернее. Потому что денег там сил но больше, а значит и рычаг давления. Капитализм, он такой…
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ZarvuR2020
Меня тут ватником заклеймят, но британцы как нездорово соблюдают любую конъюнктуру. Чего только стоит приседание на колено в честь БЛМ в матче против США, которые не приседают.
+18
-4
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