8 комментариев

В Москве 18 марта впервые в истории пройдет открытый турнир по шоу-программам – свежее изобретение в нашем фигурном катании.

Что ждать от, пожалуй, самого интересного эксперимента сезона?

5 млн за победу и никаких ограничений по программам

Турнир совершенно новый, деталей о нем пока не так много, но общая схема все-таки есть. К участию допускаются любые фигуристы (бывшие или действующие) от 2007 года рождения и старше. Вид фигурного катания не важен – одиночники, пары и танцоры посоревнуются вместе. Впрочем, число участников ограничено – изначально говорили о 20, но в итоге расширили состав до 24 фигуристов/пар.

Олимпийские чемпионы и чемпионы мира попали на турнир без дополнительного отбора, а вот все остальные ждали решения от ФФКР.

Каждый участник выступит с абсолютно эксклюзивным номером – поставлен специально для этого турнира, нигде не светился раньше. Продолжительность – от 2,5 до 3 минут, хотя можно и дольше, но тогда нужно согласовывать хронометраж с организаторами. В остальном ограничений нет – ни по техническим элементам, ни по реквизиту и костюмам.

Призовой фонд приличный: 5 млн рублей за победу, 3 млн за второе место и миллион за третье. Это не считая того, что каждому участнику выплатят 250 тысяч, которые можно потратить на постановку программы, костюм или реквизит, а еще на покрытие иных расходов, связанных с участием в турнире.

Билеты уже в продаже – стоят от 300 до 3500 рублей.

Но непонятно самое важное – кто и как оценит программы? По каким критериям? Посчитают ли очки/баллы после каждого выхода? Или места распределят по решению судей после того, как выступят все?

Загитова и Медведева снова в деле – первая соревновательная встреча за 4 года

На участие в турнире прилетело более 100 заявок – и это без учета олимпийских чемпионов и чемпионов мира, которые отбор не проходили.

В итоговый список вошли 24 участника:

Олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Камила Валиева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алексей Ягудин.

Спортсмены, отобранные по заявкам: Софья Акатьева, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Анна Погорилая, Елена Радионова, Евгений Семененко, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Сразу бросается в глаза новый виток противостояния Алины Загитовой и Евгении Медведевой – они выступят на одном турнире впервые с чемпионата мира-2019! Это если не считать Кубка Первого канала, где они были капитанами, но с программами на лед не выходили.

Вообще, на турнире столкнутся сразу несколько поколений топ-фигуристок: Загитова и Медведева посоревнуются с Анной Щербаковой, Камилой Валиевой, Елизаветой Туктамышевой и Софьей Акатьевой.

Состав мечты, согласны? Пусть без ультра-си и сложного контента, сам факт все равно впечатляет.

А ведь еще в строю чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар – Максим Траньков и Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, победители Игр-2006 Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин.

С Траньковым, кстати, вышло забавно: еще 27 февраля он говорил, что заявку на шоу-турнир подавать не собирается.

Плющенко не приедет – он хотел 10 млн за участие

Жаль, но не будет на турнире еще одного мощного противостояния прошлого – Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Алексей в строю, а вот Евгений отказался участвовать – ему не понравились условия.

– На турнире по шоу-программам вас не ждать?

– Меня? А мне же никто не предлагал.

– Так там самому надо подавать заявки.

– Понимаешь, я буду подавать? Оно мне нахрен надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?» Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься».

– Какая цифра, если не секрет?

– 10 миллионов я озвучил.

– Там победителю 5 дают.

– Вы хотите сравнить победителей и меня? Все ребята очень хорошие, но пусть свое покатаются, добьются результатов, которые были [у меня], встанут на ножки вот так вот уверенно. И потом будем говорить, – говорил Плющенко в середине февраля.

Не хватило места на турнире многим из тех, кто заранее подал заявку – кататься собирались Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Ксения Синицына, Елизавета Нугуманова, Станислава Константинова.

С Алиевым получилось странно: на днях он сообщил, что получил приглашение, но в итоговом составе его почему-то не оказалось.

Впрочем, списки все же не окончательные, ФФКР дает вот такую оговорку: «Организаторы оставляют за собой право вносить изменения с состав участников в случае несоответствия номера поданной заявке, а также в случае невыполнения правил участия».

Это значит, что изменения все-таки возможны.

Вообще, задумка с шоу-турниром интересная (когда еще на одном льду встретятся чемпионы прошлого и действующие фигуристы?), но как все это будет выглядеть и зайдет ли формат – увидим уже скоро.

В тексте использованы цитаты Sport24.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф