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Ученица Тутберидзе впервые с 2014-го не выиграла первенство России по юниорам: как это получилось?

Серафима Саханович Серафима Саханович
Полина Шелепень
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Первенство России-2023 по фигурному катанию подарило очень запоминающуюся развязку: Евгений Плющенко взорвался из-за оценок учениц, а спортсменки из группы Этери Тутберидзе впервые с 2014-го не забрали золото.

Как так вышло?

Этери Тутберидзе до этого всего дважды оставалась без наград в женском катании на первенстве России – в 2009 и 2014 годах. Правда, оба раза была близка к пьедесталу – в 2009-м Полине Шелепень не хватило 10 баллов до бронзы (4-я), а в 2014-м Евгения Медведева не дотянулась до Александры Прокловой, Полина Цурская тогда закончила 5-й.

Больше всего медалей Этери принесла Шелепень, которая работала с ней с начала карьеры – два серебра и две бронзы. А самые титулованные – Софья Акатьева (два золота и серебро) и Александра Трусова (два золота).

Вообще, ученицы Тутберидзе до этого сезона выигрывали первенство России 8 сезонов подряд: помимо Акатьевой и Трусовой побеждали Юлия Липницкая, Медведева, Цурская, Алина Загитова и Камила Валиева. А Серафима Саханович, Алена Косторная, Анна Щербакова, Дарья Усачева и Аделия Петросян попадали на пьедестал.

Саханович, правда, тоже побеждала – но в том сезоне она тренировалась еще не у Тутберидзе.

Почему ученицы Тутберидзе не выиграли в этом году?

У Тутберидзе были прекрасные шансы продлить серию, но перед турниром выбыла главная звезда – Алиса Двоеглазова: травма колена.

У Двоеглазовой в этом сезоне победа на юниорском Гран-при в Самаре и второе место на этапе в Сочи. В произвольной Алиса прыгает два четверных лутца и четверной тулуп – в этом году чисто откатать весь контент пока не получается. На тренировках ей удается и четверной флип, но в программах она его еще не пробовала.

В прошлом году Двоеглазова участвовала на первенстве России – стала 4-й, но все основные конкурентки по тому турниру уже перешли во взрослые (Софья Акатьева, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Аделия Петросян), так что если бы не травма, то Алиса точно была бы фаворитом первенства-2023.

А кто-то из команды Этери вообще участвовал?

Но вышло так, что в этот раз на первенстве России оказалась только одна ученица Тутберидзе – 14-летняя Дарья Садкова.

Фаворитом она изначально не выглядела – весь прошлый сезон пропустила из-за травмы, а в этом хоть и закончила 3-й на одном из этапов юниорского Гран-при России, но финишировала 7-й на другом.

Впрочем, после короткой программы все выглядело перспективно: второе место при провале главных звезд – Софьи Титовой и Вероники Жилиной. Три балла отставания от Алины Горбачевой вполне отыгрывались.

Но в произвольной случился провал: сорванный каскад из лутца и тулупа, падение на тройном лутце, а на заявленный четверной тулуп Дарья даже не пошла. Только 14-е место в произвольной и 8-е итоговое – совсем скромно.

После проката Садкова расплакалась: «Грустно, что короткую откатала хорошо, а в произвольной были косяки. Очень значимые, которые сказались на оценках.

Я поторопилась на обоих лутцах. Сегодня на тренировке решили с Сергеем Викторовичем (Дудаковым), что откатаю без четверного тулупа, надеюсь, покажу его на следующих соревнованиях. На тренировках он получается.

Волновалась не очень сильно. Можно сказать, мне сегодня не удалось реализовать свой потенциал. Нужно тренироваться намного усерднее. В 10 раз. Все еще будет? Нехорошая это фраза: «Все еще будет». Есть только здесь и сейчас».

Победила фигуристка из Твери – ее тренеру всего 27 лет

Выиграла первенство России спортсменка из регионов (и это очень нетипично) – 15-летняя Алина Горбачева представляет Тверь.

Она тренируется у 27-летней Софьи Федченко, для которой эта медаль ученицы первая серьезная награда в карьере.

Алина выдала две чистые программы – всего с одним ультра-си (четверным сальховом), но все исполнила с высочайшими надбавками по шкале GOE.

В произвольной она два балла проиграла Веронике Жилиной, у которой были три четверных и тройной аксель, но по сумме программ все-таки взяла золото – благодаря провалу ученицы Плющенко в короткой.

– Очень счастлива, очень рада, что обе программы откатала чисто, показала все элементы, которые я умею.

– У тебя в заявке было сразу три четверных, но ты выполнила только один. Решили не рисковать?

– Да, мы решили катать так, что все точно было чисто, чтобы точно быть уверенной в контенте. Чтобы сделать все хорошо и получить максимальные баллы. Эту тактику мы посчитали выигрышной.

– Программа с тремя четверными тебе вообще по силам?

– Да, по силам. Надеюсь, скоро смогу откатать с тремя четверными. И сделать это чисто.

– Довольна, как в целом все прошло?

– Выиграть первенство России – была моя цель на этот сезон и мечта. Рада, что смогла ее осуществить, – рассказала Горбачева после победы.

В этом сезоне Алина каталась по взрослым, причем успешно: была 3-й и 4-й на этапах Гран-при, а на чемпионате России закончила 9-й – очень серьезно для дебютантки.

На Кубке Первого канала Горбачева сильно впечатлила Татьяну Тарасову: «Тоненькая, маленькая крошка каталась как лютый зверь. Сальхов четверной лучше, чем мальчики [сделала]. На второй зашла, раба божья, на втором упала, ну и что? Посмотрите, какой сальхов, невероятное что-то! А какие ручки красивые, как музыку чувствует».

«Эта крошка катается как лютый зверь». 15-летняя фигуристка очаровала Тарасову на Кубке Первого канала

Алина начала кататься очень поздно по меркам современного фигурного катания – в 7 лет, а в последние сезоны перенесла несколько переломов. Из-за этого ее победа на первенстве кажется еще более ценной.

В тексте использованы цитаты Sport 24.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев; instagram.com/dasha__sadkova

41 комментарий

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garovatat
Ответ Большое Путешествие Рузика
Да какая разница кто не выиграл, напишите наконец о том КТО ВЫИГРАЛ! Об Алине Горбачёвой!
да... прям демарш! Уже третий день юзеры пишут/просят под каждой новостью о плюще - напишите на главной о новой чемпионке ЮЧР нормальную статью с фото! Ну или хотя бы апгрейдите и поднимите статью времен кубка первого! Расскажите про ТШ! Но нет. Только вскользь. Это что, чтобы величайшего с женой не нервировать??
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Лека-Лека
Ответ Jessi
Сначала она говорила, что кумир Алина, потом Саша, а теперь Аня) придерживается политики партии
Вы традиционно придерживаетесь политики хейта
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Лека-Лека
Ответ pele_kan
чемпионке могли бы и побольше места уделить, не говоря уже про отдельную статью
Чемпионке внимания вообще не уделили.
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Лека-Лека
Спортс, а где статья "Провал спортсменок и спортсменов Плющенко на юниорском первенстве России" ???
+4
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Ольга Ольгина
И что? Это не трагедия. У них есть золото в МО. Зачем из этого делать сенсацию?
0
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Denkaaaa
я думаю,что выход этой статьи был предсказуем
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Lala M
Ответ Большое Путешествие Рузика
Да какая разница кто не выиграл, напишите наконец о том КТО ВЫИГРАЛ! Об Алине Горбачёвой!
Ну так бояре не за то платили, а за помои в адрес Этери.
+2
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Defender64
Ответ Ритт
Почему все забывают про Акатьеву? Если б был нормальный сезон с участием наших спортсменов в международных стартах, то Акатьева участвовала бы в этом Первенстве и вынесла там всех.
Если бы был нормальный сезон...
С тех пор, как отменили ЧМ в Канаде, нормальность кончилась и всё пошло наперекосяк. Так и идёт до сих пор.
+2
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Беглый*
...но "не говёшки" Рудковских всё равно проиграли. Вот так нужно было закончить этот заголовок, чтоб по-честному. И уже потом спрашивать: "как так получилось?". а получилось это потому что появилась настоящая конкуренция, после угона Самоделкиной все думали, что Давыдов всё, а он продолжает показывать результаты, реанимировал Фролову, вот Гордеева перспективная, по мальчикам-юниорам есть конкурент. Или взять Федченко. Я бы очень порадовался, если у Горбачёвой получится долгая карьера с медалями ГС и чтоб её тренер больше никого не тренировала. Пусть будет успешный пример фаворитизма, тем более, когда есть такой прекрасный тандем. И такое, конечно, нельзя принижать и надо даже где-то поощрять. Правильно делают судьи - и мировые, и наши, отдавая предпочтение чистоте прокатов. Ну что это такое - заявлять камаз ультрасей, не вывозить их, а потом удивляться? Что до Тутберидзе, любые серии прерываются, прервались на ЧЕ, ЧМ, вот здесь на первенстве (везде из-за форс-мажора), это даже к лучшему, такие факторы только давят, хотя ТШТ, думаю, вообще побоку все эти серии и рекорды. Главное, чтоб олимпийские победы не прерывались.
+9
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Спортивный лис
Она туда не приехала.
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Ритт
Почему все забывают про Акатьеву? Если б был нормальный сезон с участием наших спортсменов в международных стартах, то Акатьева участвовала бы в этом Первенстве и вынесла там всех.
+8
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Defender64
Ответ Jessi
Мне вот что интересно, Садкова откатала в КП не хуже Горбачёвой, почему такая разница ? Ладно Жилину притопили, зная ее убойный контент в ПП, а Садкову почему ? Первая в КП должна быть Садкова, потом Горбачёва и Жилина . Неужели и правда кто-то влиятельный танцует Федченко ?
Так смешно читать про покровительство Федченко сразу после того, как Алине впервые в жизни поставили достойные её оценки.
Посмотрите этапы и ЧР для сравнения. По катанию Алина - в числе лидеров взрослой сборной, а компы как у нулевой абсолютно фигуристки, ниже дна донного.
+3
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Konyok
А чего Петросян не дали выступить? Думаю золото ПР было бы для неё не лишнее.
За Горбачёву рад - достойна!
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Konyok
Ответ private dancer
О Горбачёвой напишите.
И что бы с буквой, мать вашу, "Ё"!
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Defender64
Какие такие переломы у Алины? В межсезонье что ли было?
Странно, что 4Т Садковой не показали на видео. Обычно первые попытки показывают.
То, что никто от Этери не взял медали после 8 побед подряд, само по себе не шок - так сложилось.
Другое дело, что Хрустальный сдаёт относительно той высочайшей планки, которая была этак с 2017 по 2020 годы... И вот даже потом - в ОИ сезон начинали с 7 взрослыми фигуристками и что осталось от этого?
Зазвездились, стали хуже программы, меньше внимания младшему возрасту. Вот и сдали. Дальше будет хуже, потому что ценз подняли, а им плевать... Но как раз на Первенстве ещё много медалей впереди, в том числе золотых.
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-6
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RS97
Тоже поди в честь той Алины назвали)
0
-2
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Светлана Менова
Ответ nina1212
это запрещено писать, что кто то победил у Тутберидзе На спорт 24 гениальный заголовок: "Невероятная битва фигуристов на супертурнире в России: ученик Тутберидзе мог проиграть… Что было дальше?"
Так, пожалуйста, можно тиснуть заголовок типа "Очередной суперюниор Тутберидзе: ожидает ли Федотова печальная судьба Питкеева и Самсонова?"
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severyanka
Юниорский уровень подготовки высокий - это радует. Много конкурентных школ и тренеров - это прекрасно. Ничего страшного не случилось, выиграла спортсменка, которая навязывала всем борьбу. ТШТ все равно самый урожайный на этом турнире - подтянутся и остальные.
+6
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nina1212
Ответ Большое Путешествие Рузика
Да какая разница кто не выиграл, напишите наконец о том КТО ВЫИГРАЛ! Об Алине Горбачёвой!
даже про победителя среди мальчиков спорт24 пишет так: Невероятная битва фигуристов на супертурнире в России: ученик Тутберидзе мог проиграть…
Язык видимо не поворачивается кого то отметить позитивно или руки немеют, печатать не могут
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nina1212
Ответ Светлана Менова
И я, конечно, всё понимаю про кликбейт, но, может, всё же поставить фото победительницы и её тренера, а? Кликбейт можно было бы сделать на мужской одиночке, где победил ученик Тутберидзе.
это запрещено писать, что кто то победил у Тутберидзе
На спорт 24 гениальный заголовок: "Невероятная битва фигуристов на супертурнире в России: ученик Тутберидзе мог проиграть… Что было дальше?"
+8
0
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OBom
Алина Горбачева - победительница - где про нее статья?! Наброс на ТШТ больше комментариев собирает? У штаба есть золото на этом турнире, про это молчок, а по приведенной статистике один год без медалей - ничего страшного, бывает - ни у кого таких достижений нет - 16 лет - 9 победителей, 7 серебряных призеров и 6 бронзовых.
+17
0
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Heopsa
Ну, наконец-то хоть что-то про Алину и ее тренера.
+7
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Jessi
Ответ Маргарита Михайловна
Молодец Алина Горбачёва! Вот что значит выбрать правильного кумира! Алина всегда и сама побеждает и другим приносит успех!
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Jessi
Ответ waleri
Во-первых, чемпионка Алина восхитила своим прокатом (Респект тренеру!) на Кубке Первого не только Мэтра, был явно виден великолепный потенциал этой девчушки! Так что, ее победа на юниор ЧР вообще не представляется чем то уникальным. Во-вторых, поражения иногда бывают даже полезнее иных побед. Они не дают обрести самоуспокоенности и мотивируют искать новые пути для достижения поставленных целей. Полагаю, в "Хрустальном" придерживаются схожей позиции.
Мэтр это кто, Лакерник ?
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Большое Путешествие Рузика
Да какая разница кто не выиграл, напишите наконец о том КТО ВЫИГРАЛ! Об Алине Горбачёвой!
А зачем? Спортсу нужно только ворошить грязное бельё ради кликов. А потом ещё и самим обязательно пожаловаться, дескать, настоящих победителей игнорируют и всё это коварный план конкурирующего(в реальности лишь с самими собой и своими прошлыми достижениями) тренерского штаба🤓
+8
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