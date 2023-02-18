Ученица Тутберидзе впервые с 2014-го не выиграла первенство России по юниорам: как это получилось?

Первенство России-2023 по фигурному катанию подарило очень запоминающуюся развязку: Евгений Плющенко взорвался из-за оценок учениц, а спортсменки из группы Этери Тутберидзе впервые с 2014-го не забрали золото.

Как так вышло?

Этери Тутберидзе до этого всего дважды оставалась без наград в женском катании на первенстве России – в 2009 и 2014 годах. Правда, оба раза была близка к пьедесталу – в 2009-м Полине Шелепень не хватило 10 баллов до бронзы (4-я), а в 2014-м Евгения Медведева не дотянулась до Александры Прокловой, Полина Цурская тогда закончила 5-й.

Больше всего медалей Этери принесла Шелепень, которая работала с ней с начала карьеры – два серебра и две бронзы. А самые титулованные – Софья Акатьева (два золота и серебро) и Александра Трусова (два золота).

Вообще, ученицы Тутберидзе до этого сезона выигрывали первенство России 8 сезонов подряд: помимо Акатьевой и Трусовой побеждали Юлия Липницкая, Медведева, Цурская, Алина Загитова и Камила Валиева. А Серафима Саханович, Алена Косторная, Анна Щербакова, Дарья Усачева и Аделия Петросян попадали на пьедестал.

Саханович, правда, тоже побеждала – но в том сезоне она тренировалась еще не у Тутберидзе.

Почему ученицы Тутберидзе не выиграли в этом году?

У Тутберидзе были прекрасные шансы продлить серию, но перед турниром выбыла главная звезда – Алиса Двоеглазова: травма колена.

У Двоеглазовой в этом сезоне победа на юниорском Гран-при в Самаре и второе место на этапе в Сочи. В произвольной Алиса прыгает два четверных лутца и четверной тулуп – в этом году чисто откатать весь контент пока не получается. На тренировках ей удается и четверной флип, но в программах она его еще не пробовала.

В прошлом году Двоеглазова участвовала на первенстве России – стала 4-й, но все основные конкурентки по тому турниру уже перешли во взрослые (Софья Акатьева, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Аделия Петросян), так что если бы не травма, то Алиса точно была бы фаворитом первенства-2023.

А кто-то из команды Этери вообще участвовал?

Но вышло так, что в этот раз на первенстве России оказалась только одна ученица Тутберидзе – 14-летняя Дарья Садкова.

Фаворитом она изначально не выглядела – весь прошлый сезон пропустила из-за травмы, а в этом хоть и закончила 3-й на одном из этапов юниорского Гран-при России, но финишировала 7-й на другом.

Впрочем, после короткой программы все выглядело перспективно: второе место при провале главных звезд – Софьи Титовой и Вероники Жилиной. Три балла отставания от Алины Горбачевой вполне отыгрывались.

Но в произвольной случился провал: сорванный каскад из лутца и тулупа, падение на тройном лутце, а на заявленный четверной тулуп Дарья даже не пошла. Только 14-е место в произвольной и 8-е итоговое – совсем скромно.

После проката Садкова расплакалась: «Грустно, что короткую откатала хорошо, а в произвольной были косяки. Очень значимые, которые сказались на оценках.

Я поторопилась на обоих лутцах. Сегодня на тренировке решили с Сергеем Викторовичем (Дудаковым), что откатаю без четверного тулупа, надеюсь, покажу его на следующих соревнованиях. На тренировках он получается.

Волновалась не очень сильно. Можно сказать, мне сегодня не удалось реализовать свой потенциал. Нужно тренироваться намного усерднее. В 10 раз. Все еще будет? Нехорошая это фраза: «Все еще будет». Есть только здесь и сейчас».

Победила фигуристка из Твери – ее тренеру всего 27 лет

Выиграла первенство России спортсменка из регионов (и это очень нетипично) – 15-летняя Алина Горбачева представляет Тверь.

Она тренируется у 27-летней Софьи Федченко, для которой эта медаль ученицы первая серьезная награда в карьере.

Алина выдала две чистые программы – всего с одним ультра-си (четверным сальховом), но все исполнила с высочайшими надбавками по шкале GOE.

В произвольной она два балла проиграла Веронике Жилиной, у которой были три четверных и тройной аксель, но по сумме программ все-таки взяла золото – благодаря провалу ученицы Плющенко в короткой.

– Очень счастлива, очень рада, что обе программы откатала чисто, показала все элементы, которые я умею.

– У тебя в заявке было сразу три четверных, но ты выполнила только один. Решили не рисковать?

– Да, мы решили катать так, что все точно было чисто, чтобы точно быть уверенной в контенте. Чтобы сделать все хорошо и получить максимальные баллы. Эту тактику мы посчитали выигрышной.

– Программа с тремя четверными тебе вообще по силам?

– Да, по силам. Надеюсь, скоро смогу откатать с тремя четверными. И сделать это чисто.

– Довольна, как в целом все прошло?

– Выиграть первенство России – была моя цель на этот сезон и мечта. Рада, что смогла ее осуществить, – рассказала Горбачева после победы.

В этом сезоне Алина каталась по взрослым, причем успешно: была 3-й и 4-й на этапах Гран-при, а на чемпионате России закончила 9-й – очень серьезно для дебютантки.

На Кубке Первого канала Горбачева сильно впечатлила Татьяну Тарасову: «Тоненькая, маленькая крошка каталась как лютый зверь. Сальхов четверной лучше, чем мальчики [сделала]. На второй зашла, раба божья, на втором упала, ну и что? Посмотрите, какой сальхов, невероятное что-то! А какие ручки красивые, как музыку чувствует».

Алина начала кататься очень поздно по меркам современного фигурного катания – в 7 лет, а в последние сезоны перенесла несколько переломов. Из-за этого ее победа на первенстве кажется еще более ценной.

В тексте использованы цитаты Sport 24.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев; instagram.com/dasha__sadkova