МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
В Международном олимпийском комитете (МОК) опять заговорили о возвращении России: предлагают нейтральный статус и жесткий отбор.
Давайте разбираться. Детали – в этом заявление на сайте МОК.
1. В середине декабря участники саммита МОК предложили допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в Азии. В первую очередь для того, чтобы у россиян были шансы отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, хотя заметная часть квалификационных турниров уже прошла.
Это предложение – идея Олимпийского совета Азии, но большинству участников саммита она показалась любопытной. МОК тоже заинтересовался, но заявил, что примет решение после консультаций с международными федерациями и прочими членами комитета.
И вот консультации позади – что же на них решили? Похоже, наш спорт на шаг ближе к возвращению.
2. Подавляющее большинство участников консультаций пришло к вердикту:
а) Нужно твердо придерживаться объединяющей миссии Олимпийского движения, особенно в такие времена.
б) Нужно уважать права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией. Правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких соревнованиях, а какие нет.
в) Ни одному спортсмену нельзя запрещать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта.
3. После консультаций МОК решил, что если и допускать российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, то только при соблюдении строгих условий:
а) Спортсмены будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране, как это уже происходит в профессиональных лигах, особенно в Европе, США и Канаде, а также в некоторых индивидуальных профессиональных видах.
б) Выступать могут только те спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию. Что это означает?
Во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК и не выступал с активной поддержкой боевых действий.
Во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения, будут иметь право на участие.
Индивидуальные проверки должны проводиться для всех заявленных спортсменов. Проще говоря – ситуация будет примерно такой же, как перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане, когда МОК приглашал только отдельных российских спортсменов по своим критериям.
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в) В случае несоблюдения каким-либо спортсменом критериев допуска или несоблюдения строгих условий участия, изложенных выше, международная федерация должна немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших турниров и сообщить об инциденте в МОК для принятия дальнейших мер и санкций.
Также все собеседники МОК приветствовали и высоко оценили предложение Олимпийского совета Азии предоставить российским и белорусским спортсменам доступ к азиатским соревнованиям.
4. МОК подчеркнул, что в ходе обсуждений опирался на такие документы:
а) Письмо специального докладчика в области культурных прав, а также специального докладчика по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Совета ООН по правам человека.
В этом письме сказано: «Мы выражаем серьезную обеспокоенность рекомендацией запретить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам (таким как судьи) участвовать в международных соревнованиях исключительно на основании их национальности. Это поднимает серьезные вопросы о недискриминации».
б) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/77/L.28: «Спорт как фактор устойчивого развития», принятая всеми государствами-членами ООН 1 декабря 2022 года, включая Украину, Россию и Беларусь.
В резолюции признано, что международные соревнования «должны быть организованы в духе мира» и что «следует уважать объединяющий и примирительный характер таких турниров».
Резолюция поддерживает политический нейтралитет олимпийского движения и «независимость и автономию спорта, а также миссию МОК по руководству олимпийским движением».
в) Была отсылка к ситуации с допуском некоторых спортсменов из бывшей Югославии к летней Олимпиаде-1992 в Барселоне.
В то время – в отличие от сегодняшней ситуации – против Югославии действовали санкции ООН, которые призывали «принять необходимые меры для предотвращения участия в спортивных мероприятиях на их территории лиц или групп, которые представляют Югославию». И даже при таких санкциях «независимых спортсменов» допустили к Играм в Барселоне.
5. Важно понимать, что все это – до сих пор только концепция, проект. МОК продолжит консультации с международными федерациями и примет окончательное решение позже.
Пока же непонятно:
• про какие турниры идет речь (только в Азии или нет);
• касается ли эта идея только квалификации к Парижу-2024 или же международных соревнований вообще;
• нужно ли нашим спортсменам оформлять заявки на нейтральный статус (как в легкой атлетике).
Вопросов очень много и, похоже, что даже у МОК ответов пока нет.
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Да-да, воюющих сторон две. И одна из этих сторон развязала войну, а другая воюет потому, что на неё напали.
И не надо делать вид, что агрессор и защищающийся не различаются. Они принципиально различаются.
- объявление бойкота - чисто политическое решение, очевидно, не обманывай себя сам. "ШПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ" ведь, а дискредитация по паспорту запрещена, но ты, когда будешь участвовать, свой паспорт и нац принадлежность не показывай. Неудобно получается, правда?
- "реакцию обычных людей" приписывать, не надо, если так дело пошло, везде хватает разных мнений, далеко не все поддерживают действия нато, я как гражданин страны, входящей и в ес и в нато, у которой правительство действует исключительно "по звонку с Вашингтона" как и большинство здесь не поддерживаем действия нашего правительства против России и связей с ней. Что, получается уже не "все обычные люди"? Про какую адекватную и объективную оценку реакции обычных людей можно говорить, когда эту реакцию людей добиваются, поставив весь инфо фон на нужные для правительства рельсы, но даже так нет "единой мысли" против РФ, про какую реакцию "всех стран" ты говоришь?
у тебя классическая про-либеральная шизофрения по типу американского узколобия - "есть только я и моя точка зрения, остальных не существует"
"одни творили дичь" после чего не последовало НИКАКОЙ реакции, значит для них это не дичь, получается это шикарный способ выполнять свои задачи. Ведь осуждения нет, а проблема решена - класс, рабочий метод получается! Но почему, допустим, когда другой такими же методами выполняет свою задачу, это сразу становится ДИЧЬЮ и давай его обвинять их во всех грехах и выдумывать ограничения, коих не получал никто за аналогичные действия. Они же объясняют, что противодействие РФ оказывают, чтобы показать, что остальным "авторитарным" режимам, что военный конфликт - не способ решать свои задачи, но пример именно так решать задачи подали именно они, но себя то осуждать они не будут "СТОЛЬКО ЛЕТ УЖЕ ПРОШЛО"
А про 20-25 лет назад и то, что что-то поменялось можешь даже не рассказывать, во первых это не такой уж и большой срок, а дед, который кроме Сербии бомбил еще Иран, у них нынче и вовсе президент с абсолютно такими же взглядами, да и после этого хватало конфликтов - тому лишь подтверждение. О чем ты говоришь, ничего в методах не поменялось, а гарантии США себе выписывает сама, руками своих пешек
Действительно, чё это они?
Вальцман? Тебя целовать? Педо?
1. Тезис, который я опровергал: «много кто делал то, что сейчас делает РФ – где был МОК».
Ответ: «Нет, такой реакции не было, пожалуй, ни разу – см голосования».
2. Твой тезис: «ООН несамостоятельные и несправедливые шавки».
Ответ: «А какая разница, мы не разбираем ООН как организацию, мы разбираем реакцию большинства стран мира на т.н. СВО – подавляющее большинство против. И это «против» выливается в том числе в то, что не очень то хотят соревноваться с российскими спортсменами. Далее у МОК есть по-большому 3 варианта: 1) вообще не звать российских спортсменов, 2) звать, но тех кто не выступает за войну как некий компромисс, 3) звать всех и рисковать тем, что огромное количество стран, куда большее, чем например в 1980г, объявят бойкот». Как ты думаешь что они выберут?
Кроме того, не надо обманывать себя, что это реакция стран по «звонку из вашингтона» - это смешно, смотри на реакцию обычных людей во всех европейских странах.
3. У тебя (как у многих) классическая шизофрения по поводу других конфликтов и, в частности Сербии. То, что одни творили дичь, позволяет другим творить дичь? Такая логика?
Кроме того, это было 20-25 лет назад. Представь себе мир меняется и становится все менее терпимым к насилию и войнам. Никто не гарантирует США полное отсутствие реакции как в 2003г – даже несмотря на их силу.
Целуй вальцмана.