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МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

МОК МОК
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Олимпийский совет Азии
Париж-2024
Легкая атлетика Легкая атлетика

В Международном олимпийском комитете (МОК) опять заговорили о возвращении России: предлагают нейтральный статус и жесткий отбор.

Давайте разбираться. Детали – в этом заявление на сайте МОК.

1. В середине декабря участники саммита МОК предложили допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в Азии. В первую очередь для того, чтобы у россиян были шансы отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, хотя заметная часть квалификационных турниров уже прошла.

Это предложение – идея Олимпийского совета Азии, но большинству участников саммита она показалась любопытной. МОК тоже заинтересовался, но заявил, что примет решение после консультаций с международными федерациями и прочими членами комитета.

И вот консультации позади – что же на них решили? Похоже, наш спорт на шаг ближе к возвращению.

2. Подавляющее большинство участников консультаций пришло к вердикту:

а) Нужно твердо придерживаться объединяющей миссии Олимпийского движения, особенно в такие времена.

б) Нужно уважать права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией. Правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких соревнованиях, а какие нет.

в) Ни одному спортсмену нельзя запрещать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта.

3. После консультаций МОК решил, что если и допускать российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, то только при соблюдении строгих условий:

а) Спортсмены будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране, как это уже происходит в профессиональных лигах, особенно в Европе, США и Канаде, а также в некоторых индивидуальных профессиональных видах.

б) Выступать могут только те спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию. Что это означает?

Во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК и не выступал с активной поддержкой боевых действий.

Во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения, будут иметь право на участие.

Индивидуальные проверки должны проводиться для всех заявленных спортсменов. Проще говоря – ситуация будет примерно такой же, как перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане, когда МОК приглашал только отдельных российских спортсменов по своим критериям.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

в) В случае несоблюдения каким-либо спортсменом критериев допуска или несоблюдения строгих условий участия, изложенных выше, международная федерация должна немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших турниров и сообщить об инциденте в МОК для принятия дальнейших мер и санкций.

Также все собеседники МОК приветствовали и высоко оценили предложение Олимпийского совета Азии предоставить российским и белорусским спортсменам доступ к азиатским соревнованиям.

4. МОК подчеркнул, что в ходе обсуждений опирался на такие документы:

а) Письмо специального докладчика в области культурных прав, а также специального докладчика по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Совета ООН по правам человека.

В этом письме сказано: «Мы выражаем серьезную обеспокоенность рекомендацией запретить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам (таким как судьи) участвовать в международных соревнованиях исключительно на основании их национальности. Это поднимает серьезные вопросы о недискриминации».

б) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/77/L.28: «Спорт как фактор устойчивого развития», принятая всеми государствами-членами ООН 1 декабря 2022 года, включая Украину, Россию и Беларусь.

В резолюции признано, что международные соревнования «должны быть организованы в духе мира» и что «следует уважать объединяющий и примирительный характер таких турниров».

Резолюция поддерживает политический нейтралитет олимпийского движения и «независимость и автономию спорта, а также миссию МОК по руководству олимпийским движением».

в) Была отсылка к ситуации с допуском некоторых спортсменов из бывшей Югославии к летней Олимпиаде-1992 в Барселоне.

В то время – в отличие от сегодняшней ситуации – против Югославии действовали санкции ООН, которые призывали «принять необходимые меры для предотвращения участия в спортивных мероприятиях на их территории лиц или групп, которые представляют Югославию». И даже при таких санкциях «независимых спортсменов» допустили к Играм в Барселоне.

5. Важно понимать, что все это – до сих пор только концепция, проект. МОК продолжит консультации с международными федерациями и примет окончательное решение позже.

Пока же непонятно:

• про какие турниры идет речь (только в Азии или нет);

• касается ли эта идея только квалификации к Парижу-2024 или же международных соревнований вообще;

• нужно ли нашим спортсменам оформлять заявки на нейтральный статус (как в легкой атлетике).

Вопросов очень много и, похоже, что даже у МОК ответов пока нет.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

Россия не получила права на показ Олимпиад с 2026-го по 2032-й. Объясняем, стоит ли переживать  

Фото: globallookpress.com/Bernd Weißbrod/dpa; Gettyimages.ru/ Matthias Hangst, Buda Mendes, Pascal Rondeau, Bruce Bennett

626 комментариев

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Женя Дерунов
Ответ Sne$hinka
У всех стран есть определенная внешняя политика и они её придерживаются. Кто-то союзники, другие - оппоненты. Помогать «во имя справедливости и мира во всем мире» точно никто не будет. Европа помогает Украине не из-за боязни войны в других странах, глупо ожидать, что у России хватит на это сил, не говоря о желании (какие границы СССР, кто в это поверит? Эстония, Литва и Латвия, которые нас ненавидят, в СССР - это просто смешно). А комментарии про ядерную войну - это просто пугалки для детей. В мире есть только одна страна, которая по факту решилась на такое, и это не Россия. Никто не захочет добровольно открывать дорогу в ад. Ситуация на Украине - это просто местный военный конфликт из-за разного нац.состава и политики властей. Независимо от его окончания сейчас, я думаю, что он будет снова вспыхивать десятилетиями. Хотя, честно, не понимаю, как его надеются закончить. Ни год назад, ни сейчас.
Конфликт? Просто конфликт? Города равняют с землёй и по количеству снарядов выпущенных в сутки на уровне ВОВ, а у вас пустячковый конфликт.
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Eugene Petrov
Ответ Наталья Новикова
Беда всех правовых международных и российских норм, что они по ,факту, очень избирательны. Кому -то можно, кому-то (всегда более слабому)- нет. Кому-то можно воровать миллиарды, кому-то нельзя украсть велосипед. Так есть у нас в России и в мире. То же самое насчет военных действий. В любом военном действии есть как минимум 2 воюющие стороны. В теперешнем конфликте очень много стран на одной стороне, в блоке НАТО, и одна Россия, гораздо более слабая, с другой стороны. НАТО можно, России нельзя даже велосипед, потому что слабая, и союзников не имеет. Так вот, те, кто действительно за мир (а таких, видимо, очень мало или вообще нет) должны быть против ЛЮБЫХ военных действий, любой конфликт только мирным путем должен разрешаться. Самоопределение должно быть для всех возможным. Нельзя вторгаться на чужую территорию, нельзя вооружать территории, нельзя производить оружие, тем более ядерное, нельзя его хранить . Любое вооружение и конфликты военные под запретом. Нельзя накачивать Украину оружием, нельзя воевать на территории Украины и Донбасса, нельзя строить военные базы, нельзя военные лаборатории. Вся военная инфраструктура под запретом. Вот тогда это будет действительно за мир. Мок не за мир, он на стороне более сильной стороне в войне. Поэтому призывы их за мир, тоже лицемерие.
В автобусе пьяный еле держится на ногах. В какой-то момент автобус качает, пьяный качается сильнее - и извергает содержимое своего желудка на пассажирку рядом. Возмущённая пассажирка кричит ему "Свинья!", а он ей отвечает: "На себя посмотри!"

Да-да, воюющих сторон две. И одна из этих сторон развязала войну, а другая воюет потому, что на неё напали.

И не надо делать вид, что агрессор и защищающийся не различаются. Они принципиально различаются.
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Jodye II
Ответ Просто я
Ты очень много всего намешал, тяжело отвечать, но попробую. 1. Тезис, который я опровергал: «много кто делал то, что сейчас делает РФ – где был МОК». Ответ: «Нет, такой реакции не было, пожалуй, ни разу – см голосования». 2. Твой тезис: «ООН несамостоятельные и несправедливые шавки». Ответ: «А какая разница, мы не разбираем ООН как организацию, мы разбираем реакцию большинства стран мира на т.н. СВО – подавляющее большинство против. И это «против» выливается в том числе в то, что не очень то хотят соревноваться с российскими спортсменами. Далее у МОК есть по-большому 3 варианта: 1) вообще не звать российских спортсменов, 2) звать, но тех кто не выступает за войну как некий компромисс, 3) звать всех и рисковать тем, что огромное количество стран, куда большее, чем например в 1980г, объявят бойкот». Как ты думаешь что они выберут? Кроме того, не надо обманывать себя, что это реакция стран по «звонку из вашингтона» - это смешно, смотри на реакцию обычных людей во всех европейских странах. 3. У тебя (как у многих) классическая шизофрения по поводу других конфликтов и, в частности Сербии. То, что одни творили дичь, позволяет другим творить дичь? Такая логика? Кроме того, это было 20-25 лет назад. Представь себе мир меняется и становится все менее терпимым к насилию и войнам. Никто не гарантирует США полное отсутствие реакции как в 2003г – даже несмотря на их силу.
ООН (читай все подобные организации) с подачки запускает нужную агенду, а 143 страны без раздумья молча идут с такой же подачки голосуют - удивительно, но я в своем комменте это не спутал, прочитай внимательно еще раз я указывал на "самостоятельность" и "автономность" решений именно 140 стран. Про реакцию то же самое, абсолютно та же ситуация, иди гавкни что-то против лордов - получишь демократию в лицо.
- объявление бойкота - чисто политическое решение, очевидно, не обманывай себя сам. "ШПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ" ведь, а дискредитация по паспорту запрещена, но ты, когда будешь участвовать, свой паспорт и нац принадлежность не показывай. Неудобно получается, правда?
- "реакцию обычных людей" приписывать, не надо, если так дело пошло, везде хватает разных мнений, далеко не все поддерживают действия нато, я как гражданин страны, входящей и в ес и в нато, у которой правительство действует исключительно "по звонку с Вашингтона" как и большинство здесь не поддерживаем действия нашего правительства против России и связей с ней. Что, получается уже не "все обычные люди"? Про какую адекватную и объективную оценку реакции обычных людей можно говорить, когда эту реакцию людей добиваются, поставив весь инфо фон на нужные для правительства рельсы, но даже так нет "единой мысли" против РФ, про какую реакцию "всех стран" ты говоришь?
у тебя классическая про-либеральная шизофрения по типу американского узколобия - "есть только я и моя точка зрения, остальных не существует"
"одни творили дичь" после чего не последовало НИКАКОЙ реакции, значит для них это не дичь, получается это шикарный способ выполнять свои задачи. Ведь осуждения нет, а проблема решена - класс, рабочий метод получается! Но почему, допустим, когда другой такими же методами выполняет свою задачу, это сразу становится ДИЧЬЮ и давай его обвинять их во всех грехах и выдумывать ограничения, коих не получал никто за аналогичные действия. Они же объясняют, что противодействие РФ оказывают, чтобы показать, что остальным "авторитарным" режимам, что военный конфликт - не способ решать свои задачи, но пример именно так решать задачи подали именно они, но себя то осуждать они не будут "СТОЛЬКО ЛЕТ УЖЕ ПРОШЛО"
А про 20-25 лет назад и то, что что-то поменялось можешь даже не рассказывать, во первых это не такой уж и большой срок, а дед, который кроме Сербии бомбил еще Иран, у них нынче и вовсе президент с абсолютно такими же взглядами, да и после этого хватало конфликтов - тому лишь подтверждение. О чем ты говоришь, ничего в методах не поменялось, а гарантии США себе выписывает сама, руками своих пешек
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Валерий З.
Ответ saskha
Что МОК может сказать по поводу спецоперации США в Сирии? То же, что и по поводу спецоперации России в Сирии. Ничего.
В Сирии российские войска находятся на законных основаниях, военная база там находится с 1971 года, а в 2015 году президент Сирии Башар Асад обратился к России с официальной просьбой об оказании военной помощи. А вот США в Сирию никто не приглашал, они с 2011 года типа помогали повстанцам, вооружали их, обучали, но в итоге большинство из них перешли на сторону «Аль-Каиды» и ИГИЛ, против которых США и начали спецоперацию в 2014 году. То есть США по сути воюют с теми, кого сами ранее обучили и вооружили.
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*Vladko*
Ответ Alestern
Это называется русофобией
Да. Это так и называется. Фобия - это боязнь, как-бы. И для того, чтобы нас боялись, мы делаем очень много всякого. А послушаешь многих - это прям цель. И вот тут парадокс, с одной стороны мы через день напоминаем миру о том, что у нас уже готовы сарматы и посейдоны, а потом искренне удивляемся русофобии.
Действительно, чё это они?
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Евгений Мешков
Ответ Antismus
Где расследования про Канаду? Где подтверждённые факты? Лондон? Британцы? Ничего подобному той машине что развернули в сочах не было нигде в мире и надеюсь не будет. Накачать спортсменов, перекупить всяких корейцев ради золотых медалей - отвратительно! Наказание слишком мягкое получилось.
построили отличные спортивные объекты. это факт. они используются, это тебе еще факт. провели олимпиаду на высочайшем уровне, это тоже факт. лично я лучше зимних игр в плане организации, не видел, но это мое личное. на базе открыли центры подготовки спортсменов, Сириус - тоже факт. выполнили поставленные задачи по медалям. тоже факт. ------------дураку всегда кажется , что выполнять цели и задачи, не обязательно. нет - обязательно. тебе платят за то, что ты им добиваешься, а не за то что ты такой такой свободный и имеешь свое мнение.
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The world champion 1998
Ответ Babyboy
Глупо сравнивать судьбу страны с лотерейным билетом. Особенно если что-то снести, и двигаться в непонятном направлении. Лишь бы лишь бы. Что нет альтернативы это уже третье, печальное и т.д. но горлопанить о том, что нужно снести деда, а там хоть трава не расти / заживём / будет по другому - детский инфантилизм. По другому будет точно. Но будет ли лучше?
Вопросы, вопросы...
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Евгений Мешков
Ответ Натти Бампо
Не совсем понятно все это. Прямо сейчас в Киеве работает ПВО, с беларуских аэродромов взлетают миги… вы занимаетесь планомерным повторяющимся терроризмом… ваш царь говорит, что это запад на вас напал… что кругом враги… зачем вашим спортсменам так нужно на этот загнивающий запад с его никчемными соревнованиями, в холод «замерзающей» европы, где одни лгбтшники… вы же самостоятельные! Я понимаю детей ваших олигархов, это другое, весь ваш народ добровольно обеспечивает их тяжелую ношу - есть черную икру в санк-морице и мерять ненавистный гуччи в милане, но спортсмены… они же с народом… неужели они готовы так страдать и променять спартакиаду рязанской области и кубок первого канала, на эти бессмысленные олимпиады в париже и милане? Это двуличие - ваша суть… с одной стороны «священные войны» а с другой виллы на озере комо…
кому бы тут про двуличие рассказывать, готовясь 8 лет к войне , не выполняя договоренности, а потом орут как скаженные, что на них напали и миги там где то взлетают. это вы скакали на майдане, это вы начали войну, это вы пришли в мирные дома, это вы ржали над сожженным людьми. вот ваша сущность - нагадить, а потом бежать к хозяину жаловаться, что по морде дали.
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panah
Ответ Antismus
Баднера мертв уже давно. Смешно сказать, в прошлом веке остался.
Дiдушка вумiр, а дiло жiвет - лучше бi бiло наiборот.
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Antismus
Ответ Евгений Мешков
эти мантры про обманула весь мир на полном серьезе? тоже самое сделали, что и канада в 2010, что и британцы в Лондоне. про инфраструктуру вообще отпад - визжали тут как оглашенные , вы че тут строите, лучше пенсионерам отдайте. и потом выступали неплохо учитывая, обстоятельства
Где расследования про Канаду? Где подтверждённые факты? Лондон? Британцы? Ничего подобному той машине что развернули в сочах не было нигде в мире и надеюсь не будет. Накачать спортсменов, перекупить всяких корейцев ради золотых медалей - отвратительно! Наказание слишком мягкое получилось.
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Евгений Мешков
Ответ Antismus
Потому что мы решили выиграть ОИ в Сочи, чтобы Путин мог гордится собой. Я хорошо помню свое удивление, когда рашечка, не имеющая вообще никакой инфраструктуры, проигрывавшая все ОИ на моей памяти, внезапно становится первой по золоту! Я был в шоке. Но время все расставило на свои места. Россия обманула весь мир. Обманули и своих граждан. За такое должно быть самое строгое наказание. В том числе Путина! А у нас даже мутко в тюрьму не сел...
эти мантры про обманула весь мир на полном серьезе? тоже самое сделали, что и канада в 2010, что и британцы в Лондоне. про инфраструктуру вообще отпад - визжали тут как оглашенные , вы че тут строите, лучше пенсионерам отдайте. и потом выступали неплохо учитывая, обстоятельства
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Antismus
Ответ VladislavZ
Кто определяет кого можно бомбить ,а кого — нет? Целуй вальцмана.
Вопросом на вопрос? Еврей?
Вальцман? Тебя целовать? Педо?
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S9579745
Ответ Antismus
Тогда пусть государство отдаст из своих рук в частные! 80% государство захватило, пусть снизят до 20% и вот тогда никаких вопросов не будет
Бабкина частная компания, а за поддержкой до 90% приходит к государству, ну ну
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Antismus
Ответ VladislavZ
Зови бандеру, может поможет тебе.
Баднера мертв уже давно. Смешно сказать, в прошлом веке остался.
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Евгений Мешков
Ответ ivgr
Ну я не знаю, может например Хорватия и Аргентина тебя и хочет видеть трупом, это уже твои фантазии или результат белой горячки, а меня не думаю.
для них такие как ты, исключительно хорошие и положительные. рукопожатные по самое предплечье
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Singidunum1389
Ответ pas33pas
Вижу "патриоты" стыдят тех кто ради карьеры и сытой жизни откажется от государства. А скажите на милость, в чём функция нормального государства, если не для удовлетворения потребностей населения? Что за рабское мышление, что мы рождаемся чтобы служить государству, а не оно нам?
Если у населения цель только в удовлетворении потребностей, то это не население, а толпа потребителей. И родина у таких обычно там, где колбаса вкуснее и в латте молоко более свежее.
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EAstman
Ответ sla3138
какой злой и грозный дяденька. видимо всё ещё мох найти не можешь.
ладно, парень, все иди делай уроки!! ученье свет, неученье тьма
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Евгений Мешков
Ответ ivgr
У вас это где? Я из России, а ты откуда? У меня герой за спиной три войны, сколько у тебя диванный вояка?
да вас таких из России ципсошников, пол интернета
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Babyboy
Ответ The world champion 1998
Покупка лотерейного билета не гарантирует выигрыша. Но если его не купить, выигрыша не будет сто процентов. Как-то так.
Глупо сравнивать судьбу страны с лотерейным билетом. Особенно если что-то снести, и двигаться в непонятном направлении. Лишь бы лишь бы. Что нет альтернативы это уже третье, печальное и т.д. но горлопанить о том, что нужно снести деда, а там хоть трава не расти / заживём / будет по другому - детский инфантилизм. По другому будет точно. Но будет ли лучше?
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Юрий Савченко
Ответ Натти Бампо
Не совсем понятно все это. Прямо сейчас в Киеве работает ПВО, с беларуских аэродромов взлетают миги… вы занимаетесь планомерным повторяющимся терроризмом… ваш царь говорит, что это запад на вас напал… что кругом враги… зачем вашим спортсменам так нужно на этот загнивающий запад с его никчемными соревнованиями, в холод «замерзающей» европы, где одни лгбтшники… вы же самостоятельные! Я понимаю детей ваших олигархов, это другое, весь ваш народ добровольно обеспечивает их тяжелую ношу - есть черную икру в санк-морице и мерять ненавистный гуччи в милане, но спортсмены… они же с народом… неужели они готовы так страдать и променять спартакиаду рязанской области и кубок первого канала, на эти бессмысленные олимпиады в париже и милане? Это двуличие - ваша суть… с одной стороны «священные войны» а с другой виллы на озере комо…
Возьми конституцию своей страны и внимательно прочти раздел о правах и свободах граждан. И не открывай больше рот. всякое действие рождает противодействие.
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Наталья Новикова
Ответ Натти Бампо
Не совсем понятно все это. Прямо сейчас в Киеве работает ПВО, с беларуских аэродромов взлетают миги… вы занимаетесь планомерным повторяющимся терроризмом… ваш царь говорит, что это запад на вас напал… что кругом враги… зачем вашим спортсменам так нужно на этот загнивающий запад с его никчемными соревнованиями, в холод «замерзающей» европы, где одни лгбтшники… вы же самостоятельные! Я понимаю детей ваших олигархов, это другое, весь ваш народ добровольно обеспечивает их тяжелую ношу - есть черную икру в санк-морице и мерять ненавистный гуччи в милане, но спортсмены… они же с народом… неужели они готовы так страдать и променять спартакиаду рязанской области и кубок первого канала, на эти бессмысленные олимпиады в париже и милане? Это двуличие - ваша суть… с одной стороны «священные войны» а с другой виллы на озере комо…
Простые люди тут не причем. Мы не отвечаем за поведение олигархов. Для олигархов мы никто, разменный материал
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Просто я
Ответ Jodye II
воу, а ООН прям объективность и справедливость в абсолюте,а все эти 143 страны такие самостоятельные и автономные в своих решениях, что аж диву даешься! Примеры по другим конфликтам? А там же не "человеки" погибали, их смерти не считаются, что там переживать и реагировать. Там же не было светлокожих дружелюбных соседей европейцев, что уж там о остальных беспокоиться, второй сорт же.. правда? Так, стоп, а бомбежка Белграда? Вроде европа, да и светленькие они такие.. Не, бред, это чисто миротворческая программа по выделению кусочка демократии, сербы буйные слишком были, вот и получили, чойта они в дела соседей лезли, ухххх, вот негодяи - какие за это ограничения и санкции в сторону США и их атлетов? Что то я запутался, поясни-ка мне, пожалуйста, мне, почему то кажется, что ООН и все подобные организации - шавки, которые лают по указанию их лордов или я "ПУТИНИСТ СЛЕПОЙ,НИЧАВО НЕ ПОНИМАЕШЬ "
Ты очень много всего намешал, тяжело отвечать, но попробую.

1. Тезис, который я опровергал: «много кто делал то, что сейчас делает РФ – где был МОК».
Ответ: «Нет, такой реакции не было, пожалуй, ни разу – см голосования».

2. Твой тезис: «ООН несамостоятельные и несправедливые шавки».
Ответ: «А какая разница, мы не разбираем ООН как организацию, мы разбираем реакцию большинства стран мира на т.н. СВО – подавляющее большинство против. И это «против» выливается в том числе в то, что не очень то хотят соревноваться с российскими спортсменами. Далее у МОК есть по-большому 3 варианта: 1) вообще не звать российских спортсменов, 2) звать, но тех кто не выступает за войну как некий компромисс, 3) звать всех и рисковать тем, что огромное количество стран, куда большее, чем например в 1980г, объявят бойкот». Как ты думаешь что они выберут?
Кроме того, не надо обманывать себя, что это реакция стран по «звонку из вашингтона» - это смешно, смотри на реакцию обычных людей во всех европейских странах.

3. У тебя (как у многих) классическая шизофрения по поводу других конфликтов и, в частности Сербии. То, что одни творили дичь, позволяет другим творить дичь? Такая логика?

Кроме того, это было 20-25 лет назад. Представь себе мир меняется и становится все менее терпимым к насилию и войнам. Никто не гарантирует США полное отсутствие реакции как в 2003г – даже несмотря на их силу.
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VladislavZ
Ответ Antismus
Когда американцы бомбили свободную, демократическую страну? Тоже не помню
Кто определяет кого можно бомбить ,а кого — нет?
Целуй вальцмана.
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VladislavZ
Ответ Antismus
Иуды предали русских народ устроив войну против славян. Так что да, русские должны быть против путина. МОК правильно водораздел проводит. Они не против русских, но против расеян/совков/новиопов
Зови бандеру, может поможет тебе.
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Alestern
Ответ *Vladko*
Одно порождает другое. И наоборот. Нравится ли нам это или нет, считаем ли мы это справедливым или нет - но нас считают сверхагрессивной державой. И то, что сейчас происходит - прямое тому доказательство. Ну и отношение соответствующее.
Это называется русофобией
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