МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

В Международном олимпийском комитете (МОК) опять заговорили о возвращении России: предлагают нейтральный статус и жесткий отбор.

Давайте разбираться. Детали – в этом заявление на сайте МОК.

1. В середине декабря участники саммита МОК предложили допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в Азии. В первую очередь для того, чтобы у россиян были шансы отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, хотя заметная часть квалификационных турниров уже прошла.

Это предложение – идея Олимпийского совета Азии, но большинству участников саммита она показалась любопытной. МОК тоже заинтересовался, но заявил, что примет решение после консультаций с международными федерациями и прочими членами комитета.

И вот консультации позади – что же на них решили? Похоже, наш спорт на шаг ближе к возвращению .

2. Подавляющее большинство участников консультаций пришло к вердикту:

а) Нужно твердо придерживаться объединяющей миссии Олимпийского движения, особенно в такие времена.

б) Нужно уважать права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией. Правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких соревнованиях, а какие нет.

в) Ни одному спортсмену нельзя запрещать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта .

3. После консультаций МОК решил, что если и допускать российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, то только при соблюдении строгих условий:

а) Спортсмены будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране, как это уже происходит в профессиональных лигах, особенно в Европе, США и Канаде, а также в некоторых индивидуальных профессиональных видах.

б) Выступать могут только те спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию. Что это означает?

Во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК и не выступал с активной поддержкой боевых действий .

Во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения, будут иметь право на участие.

Индивидуальные проверки должны проводиться для всех заявленных спортсменов. Проще говоря – ситуация будет примерно такой же, как перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане , когда МОК приглашал только отдельных российских спортсменов по своим критериям.

в) В случае несоблюдения каким-либо спортсменом критериев допуска или несоблюдения строгих условий участия, изложенных выше, международная федерация должна немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших турниров и сообщить об инциденте в МОК для принятия дальнейших мер и санкций.

Также все собеседники МОК приветствовали и высоко оценили предложение Олимпийского совета Азии предоставить российским и белорусским спортсменам доступ к азиатским соревнованиям.

4. МОК подчеркнул, что в ходе обсуждений опирался на такие документы:

а) Письмо специального докладчика в области культурных прав, а также специального докладчика по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Совета ООН по правам человека.

В этом письме сказано: «Мы выражаем серьезную обеспокоенность рекомендацией запретить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам (таким как судьи) участвовать в международных соревнованиях исключительно на основании их национальности. Это поднимает серьезные вопросы о недискриминации».

б) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/77/L.28: «Спорт как фактор устойчивого развития», принятая всеми государствами-членами ООН 1 декабря 2022 года, включая Украину, Россию и Беларусь.

В резолюции признано, что международные соревнования «должны быть организованы в духе мира» и что «следует уважать объединяющий и примирительный характер таких турниров».

Резолюция поддерживает политический нейтралитет олимпийского движения и «независимость и автономию спорта, а также миссию МОК по руководству олимпийским движением».

в) Была отсылка к ситуации с допуском некоторых спортсменов из бывшей Югославии к летней Олимпиаде-1992 в Барселоне .

В то время – в отличие от сегодняшней ситуации – против Югославии действовали санкции ООН, которые призывали «принять необходимые меры для предотвращения участия в спортивных мероприятиях на их территории лиц или групп, которые представляют Югославию». И даже при таких санкциях «независимых спортсменов» допустили к Играм в Барселоне.

5. Важно понимать, что все это – до сих пор только концепция, проект. МОК продолжит консультации с международными федерациями и примет окончательное решение позже .

Пока же непонятно:

• про какие турниры идет речь (только в Азии или нет);

• касается ли эта идея только квалификации к Парижу-2024 или же международных соревнований вообще;

• нужно ли нашим спортсменам оформлять заявки на нейтральный статус (как в легкой атлетике).

Вопросов очень много и, похоже, что даже у МОК ответов пока нет.

Фото: globallookpress.com/Bernd Weißbrod/dpa; Gettyimages.ru/ Matthias Hangst, Buda Mendes, Pascal Rondeau, Bruce Bennett