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«Меня не пропустили». Трусова устроила встречу с фанатами во время прокатов на Кубке Первого канала (с которым не дружит) 🤷‍♂️

Александра Трусова Александра Трусова
Алексей Ягудин Алексей Ягудин
Первый канал Первый канал
женское катание
сборная России сборная России
Вероника Яметова
Кубок Первого канала по фигурному катанию Кубок Первого канала по фигурному катанию
Софья Муравьева Софья Муравьева
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Ксения Гущина
Фигурное катание Фигурное катание

Александра Трусова не участвовала в Кубке Первого канала-2023, но все равно отличилась – устроила встречу с фанатами в подтрибунке, во время женской произвольной программы.

Что-что? Было так.

• Трусова пропустила турнир второй раз подряд – четкая причина не проговаривалась, но для начала опираемся на формальный повод: организаторы пригласили лучших по итогам чемпионата России, с которого Саша снялась.

Ничто не мешало ей прийти на ЦСКА Арену в качестве зрительницы. Тем более, Сашин бойфренд Марк Кондратюк тоже был на турнире – не выступал, но задавал вопросы болельщикам на арене.

• Неизвестно, присутствовала ли Трусова на трибунах в первый день соревнований, но произвольные программы точно смотрела. Впрочем, только пары и мужчин – на время женских соревнований у нее возникли другие планы.

«Всем привет! Я сегодня на ЦСКА Арене. Все, кто хочет сфотографироваться и взять автограф, подходите в 19:30-20:10 к сектору 210. Жду вас в зоне, где продается мой мерч!» – написала Трусова в телеграме уже по ходу турнира.

Как раз в 19:00 на Кубке начинались выступления фигуристок – финальная и традиционно самая интересная часть, но некоторые зрители все же ушли с трибун в поисках Саши.

Желающих встретиться с Трусовой оказалось много – около 200 человек. Коридоры арены заполнила толпа, но в назначенное время Саша не появилась. Оказалось, что на собственную встречу ее не пустили – стюарды сказали, что мероприятие не согласовано.

Встречу перенесли к сектору 204 – видимо, туда, где стюардов ничего не смущало. Саша записала еще одно обращение для фанатов с новостью о переносе: «Всем привет! Меня туда не пропустили, поэтому фотосессия переносится на 204-й выход. Приходите, я вас жду!»

Пока Трусова фотографировалась с болельщиками и раздавала автографы, растерявшиеся от наплыва стюарды пытались как-то контролировать ситуацию и фильтровать людей – кто-то возвращался на трибуны, а кто-то только приходил на встречу.

В это время на льду выступали Ксения Гущина, Вероника Яметова и Софья Муравьева.

Яметовой на этом КПК не повезло дважды – сначала ее результат короткой программы вычли из суммы «Красной машины» (из-за травмы Анастасии Зининой), а во время ее произвольной часть зрителей убежала с мест ради фотосессии. 

Что не так с Кубком Первого канала? Наши три идеи вернут интерес – как во времена Медведевой и Загитовой

• Елена Вайцеховская не оценила поступок Трусовой: «Термин «Украсть шоу» применительно к фигурному катанию ни разу не нов. Из последнего – финал женского одиночного катания в Пекине, когда Саша Трусова своим умопомрачительным прокатом с пятью четверными украла триумф чемпионки – Анны Щербаковой.

Сегодняшняя попытка увлечь зрителей в подтрибунку на анонсированную автограф-сессию (не знаю уж, кто именно надоумил на это Сашу) – лишнее подтверждение тому, что история если и повторяется, то второй раз исключительно в виде фарса.

Потому что той Саши с пятью четверными, той Саши, готовой биться с кем угодно, той Саши, заряженной на результат, уже почти год как нет. Очень хочется, чтобы она вернулась, но точно не с мерчем или собаками».

• Эта странная ситуация становится еще интереснее, если вспомнить об отношениях Трусовой и Первого канала.

Кратко: в ноябре на этапе Гран-при в Самаре Саша появилась без нашивки канала на форме, а в прямом эфире промелькнул диалог комментаторов Александра Гришина и Максима Транькова со словами «Трусова – все... для Первого канала».

Позже добавились подробности – от самого канала: отец спортсменки Вячеслав Трусов выдвинул Первому несколько требований. Например, не допускать к эфирам с участием Трусовой Алексея Ягудина и Татьяну Тарасову, на что Первый, разумеется, не пошел.

Кстати, на ЦСКА Арене в эти выходные пригодились оба: Тарасова комментировала соревнования вместе с Гришиным, а Ягудин брал интервью у команды Загитовой.

Почему Трусова повздорила с Первым каналом? Ее отец выдвинул ультиматум: Тарасову и Ягудина убрать из эфира

• Ради справедливости стоит уточнить: Трусова часто организует подобные встречи с фанатами на соревнованиях (правда, на тех, в которых участвует). К примеру, после этапов Гран-при России в Сочи и Самаре.

Но обычно они проходят у входа на арену (а не у трибун) и явно не во время чужих прокатов.

В тексте использованы фото журналиста Sport24 Константина Лесика и журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Кузнецова.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

720 комментариев

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Зоя Кудряшова
Ответ Voronok
Очевидно, что Рудковских не пускают (и не пустят) порулить фк на Первом, а им так хочется приложить свои липкие ручки.
Там уже давно липкие ручки Тутберидзе вцепились. Другим тренерам, спортсменам ход закрыт. Две дамы приклонного возраста рулят.
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Зоя Кудряшова
Ответ garovatat
ахаха))) превращается?))) а разве не всегда так было? вспомнить хоть все вью-близнецы про собачек, хоть знаменитый рев в Пекине. Там этих чувствс, о которых вы пишите, не было и в помине никогда. Хотя мне кажется раньше, когда Трусова была поменьше, она была просто открытым хорошим добрым ребенком, любящим животных, который упорно идет к своей целе - 5квадке. Помните как Этери о ней сказала "Очень светлый-светлый ребёнок. Именно ребёнок, не знаю какая она вырастет. Но сейчас она такая чистая, светлая. От неё как будто идут какие-то искры энергии, света. Мне очень хочется, чтобы у неё получилось задуманное. Она заслужила! Она упёртая, она идёт к этому! Без лжи, без обмана. Вот такой её путь. Очень хочется, чтобы у неё получились её задуманные цели". В кого потом превращается ребенок очень зависит от взрослого окружения. А там олды, особенно папА, как я понимаю отжигают. Чего стоит только бесконечно криповые требования к первому! Яга с ТАТ отстранить, это надо же вообще?? К тому же сейчас ее витоновна плотно окружила... В общем тлетворное влияние на личность в стадии формирования налицо, жаль.
Вобщем, надо понимать из комментариев ваших, что нет большего зла в мире, как уход от Тутберидзе. Это продолжается все годы начиная с 2015г. А люди все уходят и уходят. И приходится из зазывать всеми возможными способами. На очереди Яметова.
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Зоя Кудряшова
Ответ Den3Lo
Спорт закончился почти год назад. Мечется теперь, как гуппи изображая золотую рыбку.
У Загитовой с Медведевой уже 4 года как все закончилось. И не плачут. Саша не хуже. Да и вообще где наши чемпионки по шоу разбедались?
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Зоя Кудряшова
Ответ Беглый*
Жаль мне трусофанов Карьера без побед Тина, Джек и Лана, От гномиков браслет Мы их пожалеем, Отправим за мечтой И пусть на них прольётся Дождик золотой!
Сбылось звание Чемпионка России и золотая медаль уже у Саши. Уварованное нашло своего заслуженного владельца
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Зоя Кудряшова
Ответ underson
Мерч от Трусовой, что там? Трусы?
А что у Этери? Интересно.
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Зоя Кудряшова
Ответ Zbra
Ну у нее контракт с Матчем, Матч мог бы и поинтересоваться.
Думаю, это мало кого волнует, продает же ЭТ на своих шоу? Ей можно? Хорший пример.
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Raduga
Ответ наталья Головченко
EKOPLANE Вам: От Трусовой, как от фигуристки, уже ничего не осталось... Как быстро Вы меняете свое мнение Леночка....Когда ушла от Плюща, была ужасна и неблагодарна и Вы стали болеть вдруг за Щербакову, вернулась в его "шоу" и снова звезда и самая сильная, а Щербакова вдруг, стала грибная. Вы меняете свое мнение, от кол-ва выпитых энергетиков?! То Соколовская у Вас была, предателем страны, а теперь - лучший тренер. Что ж Вас так колбасит-то, в разных направлениях? Может разные бренды энергетиков употребляете???
Она за Аню болела?) Ухаха. Переобувальщица. Отвел бог Аню от таких фанатов)
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Даниил Борщ
Ответ Elenavasilevna
"Трусова часто организует подобные встречи с фанатами на соревнованиях . К примеру, после этапов Гран-при России ". Что мешало и здесь устроить встречу " ПОСЛЕ " , а не во время турнира? Нужно было собрать желающих пока все не разбежались? И конкретно там, где мерч продаётся? Саша так не верит в своих фанатов, что нужно было это делать пока народ в сборе, но совсем по другому поводу ? )))
Закон мешает например? На аренах нельзя проволить несогласованные мероприятия
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Зоя Кудряшова
Ответ Ad notam
Быстро Трусова из королевы квадов превратилась в королеву скандалов. IMHO
Пример берет с Тутберидзе.
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Зоя Кудряшова
Ответ Kareglazaya
Судя по всему, Трусова это затеяла, чтобы показать всем и в первую очередь руководству Первого канала, что главной звездой является именно она, и что увидев ее, все зрители повскакивают со своих мест и побегут за автографом. Но что-то пошло не так) Судя по количеству тех, кто пришёл на встречу, Трусова мало кому интересна. Зато негатива в ее сторону явно прибавилось: часть людей, относящихся к Трусовой нейтрально, теперь относятся отрицательно.
200 -300 человек из зала действительно ремного. Но тем не менее это хорошой показатель фанатской любви.
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Зоя Кудряшова
Ответ Svetlana Yablonskaya
Саша становится всё кринжовее, к несчастью. Катание и прыжки под вопросом, в серьёзные проекты не приглашают - приходится брать скандалами. И фанаты под стать - кричат после триумфальных прокатов фигуристок "Саша лучшая". Пока что Саша никакая, посмотрим, вернётся ли.
А что так на Сашу наехали и какому дураку вообще понадобиловь это выносить. Сейчас начнется грызня диких стай. Никого из топовых фигуристок на Кубке и не было. Одна Туктамышева защищала честь олимпиек. Валиева, Загитова, Медведева, Щербакова где они? Ну двое посидели на лавочке вместе с спортсменами, одна поговорила в микрофон, ттетью вообще не видели. Соревновалась молодежь, вчерашние юниорки. Саша давно вышла из юниорок.
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Зоя Кудряшова
Ответ Залина Малина
Ее отсутствие очень чувствовалось, особенно в прошлом году. Надеюсь, окончательно вернулась.
Не могу сказать того же. Нам навязывают одну и туже компанию. Эти люди сдружились живя и работая долгие годы в Америке. Теперь они тянут друг друга. Еще недавно фвнаты не признавали ТАТ и кроме как " Шуба" ее не называли. Мир с ЭТ поменят их представления. И ничего, что она имеет любимчиков и нелюбимых. Это отражается в ее комментариях. Однако и у зрителей есть глаза. Не все могут отличить аксель от тулупа, но понять кто как откатался вцелом , могут.
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Зоя Кудряшова
Ответ Denkaaaa
как же это некрасиво по отношению к тем же девочкам которые в это время выступали:Вероника Яметова,Ксения Гущина,Софья Муравьева. ну не пригласили тебя туда,ну что лезешь и портишь соревнования!ой как не красиво!
Не пригласили или она не захотела. Это очень плохо для тех, кто не пригласил. Когда большая организация, живущая за счет налогоплательщиков, наказывает этих же налогоплательщиков, это преступление. Саша любимица большинства любителей ФК . У не множества заслуг, которые остаются непревзойденными. Списывать ее никто, никакой 1 канал не имеет права.
Саша может ошибаться, а 1 канал нет.
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Зоя Кудряшова
Ответ Лека-Лека
Святая правда. Трусова пала так низко. Я была в зале и слышала крики" падай" Хрустальным девочкам.
Трусова-то причем? Не она кричала. Это говорит только о том, что нет дружбы в фигурочке. Ненавидят одних и пиарят других.
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Зоя Кудряшова
Ответ Лека-Лека
Трусова пробивает дно. Умному человеку не придет в голову организовывать автограф-сессию во время выступления фигуристок - кстати, ее прямых конкуренток. Это неуважение к спортсменам и зрителям. Впрочем, чего еще ждать от Трусовой, с потрохами продавшейся Рудковским? Зря вообще разрешили 204-й сектор.
Лека, лечитесь. Нельзя жить с больной головой. Рудковскую вообще там не видели.
Ну найдите для своей злобы другой объект. А то как-то однообразно.
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Зоя Кудряшова
Ответ margosha58
Некрасиво! Это как заявиться на праздник и там организовать междусобойчик с несколькими гостями. А чего, МАТЧ не в состоянии организовать автограф-сессию своему работнику? И "согласование с ФФКР" здесь не катит. Согласовывать нужно было с теми, кто "оплачивал банкет", т.е. арену в этот день - Тинькофф, Лига Ставок и Ростелеком.
Разве не 1 канал? Т.е.отвлекать рекламой можно. Кто платит, тот и девушку танцует?
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Зоя Кудряшова
Ответ Ева Винер
Просто представьте ситуацию, что на шоу Рудковской придёт допустим Валиева или Щербакова и начнёт раздавать автографы прям во время проката Плющенко, или любого другого спортсмена. Думаю, что Рудковская такое там поднимет, что этот человек ещё какой-нибудь штраф будет платить за срыв их шоу.
Ну не можите жить без Рудковской. А то, что Траньков на Кубок привел всю свою семью и посадил в соревнующуюся команду , нормально?
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Ирэна Айларова
Ответ Лека-Лека
Трусова пробивает дно. Умному человеку не придет в голову организовывать автограф-сессию во время выступления фигуристок - кстати, ее прямых конкуренток. Это неуважение к спортсменам и зрителям. Впрочем, чего еще ждать от Трусовой, с потрохами продавшейся Рудковским? Зря вообще разрешили 204-й сектор.
Саша Трусова умом и тактом никогда не выделялась.
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Den3Lo
Ответ Olgacher
Со спортом тоже вопрос. Кто ей будет ставить чемпионские проги, такие как в ТШ ЭТ? Кто с ней будет возиться? Соколовская.. Просто на очередном старте оценят на что накатала, окажется за рамками призёров, психанет и осядет у Плюща в домике
Спорт закончился почти год назад. Мечется теперь, как гуппи изображая золотую рыбку.
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Raduga
Ответ k4rmazin2007
А чё это фаны ТШТ перевозбудились? Лучше бы поинтересовались позорным поведением Петросян на КПК и похабными песнопениями Усачевой и Щербаковой)
Мы позорным поведением Трусовой интересуемся.
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Ekoplane
Ответ Захар Кривостоев
Какая же она страшненькая, без слёз не взглянешь…
Тутберидзе? Да. Орезала свой нос, стала похожа на Майкла Джексона. Даже у своей дочери фотошопом нос отрезала! Ужас какой.
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Ekoplane
Ответ Gau
В комментариях- "бал вампиров" (с). Встреча БЫЛА СОГЛАСОВАНА с организаторами. Берега попутали те, кто развернул антипиар-компанию против спортсменки. Есть спортсменки, которых в определенный момент, как по команде, начинали массово гнобить: Медведева, Туктамышева, Косторная, Трусова. Заказчик обычно один и тот же.
Еще Алину гнобили ужасно, и в СМИ и в комментах. Заказчики э и щ.
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Ekoplane
Удачи Александре Вячеславовне на ФГП в марте!
Очень рада, что Саша продолжает свой путь в спорте и вошла в свой второй взрослый Олимпийский цикл со своим тренером, Светланой Соколовской. Буду продолжать болеть, все болельщики с Сашей 💓
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Идеальный шторм
Ответ k4rmazin2007
А чё это фаны ТШТ перевозбудились? Лучше бы поинтересовались позорным поведением Петросян на КПК и похабными песнопениями Усачевой и Щербаковой)
А что сделала Петросян??
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Ekoplane
Нанятые помощники э и щ все еще на работе здесь? Вот уж поистине: ни грамма лени, ни грамма ума! Как у их работодателей 😂 😁
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