«Меня не пропустили». Трусова устроила встречу с фанатами во время прокатов на Кубке Первого канала (с которым не дружит) 🤷‍♂️

Александра Трусова не участвовала в Кубке Первого канала-2023, но все равно отличилась – устроила встречу с фанатами в подтрибунке, во время женской произвольной программы.

Что-что? Было так.

• Трусова пропустила турнир второй раз подряд – четкая причина не проговаривалась, но для начала опираемся на формальный повод: организаторы пригласили лучших по итогам чемпионата России, с которого Саша снялась.

Ничто не мешало ей прийти на ЦСКА Арену в качестве зрительницы. Тем более, Сашин бойфренд Марк Кондратюк тоже был на турнире – не выступал, но задавал вопросы болельщикам на арене.

• Неизвестно, присутствовала ли Трусова на трибунах в первый день соревнований, но произвольные программы точно смотрела. Впрочем, только пары и мужчин – на время женских соревнований у нее возникли другие планы .

«Всем привет! Я сегодня на ЦСКА Арене. Все, кто хочет сфотографироваться и взять автограф, подходите в 19:30-20:10 к сектору 210. Жду вас в зоне, где продается мой мерч!» – написала Трусова в телеграме уже по ходу турнира.

Как раз в 19:00 на Кубке начинались выступления фигуристок – финальная и традиционно самая интересная часть, но некоторые зрители все же ушли с трибун в поисках Саши.

• Желающих встретиться с Трусовой оказалось много – около 200 человек . Коридоры арены заполнила толпа, но в назначенное время Саша не появилась. Оказалось, что на собственную встречу ее не пустили – стюарды сказали, что мероприятие не согласовано.

Встречу перенесли к сектору 204 – видимо, туда, где стюардов ничего не смущало. Саша записала еще одно обращение для фанатов с новостью о переносе: «Всем привет! Меня туда не пропустили, поэтому фотосессия переносится на 204-й выход. Приходите, я вас жду!»

Пока Трусова фотографировалась с болельщиками и раздавала автографы, растерявшиеся от наплыва стюарды пытались как-то контролировать ситуацию и фильтровать людей – кто-то возвращался на трибуны, а кто-то только приходил на встречу.

В это время на льду выступали Ксения Гущина, Вероника Яметова и Софья Муравьева.

Яметовой на этом КПК не повезло дважды – сначала ее результат короткой программы вычли из суммы «Красной машины» (из-за травмы Анастасии Зининой), а во время ее произвольной часть зрителей убежала с мест ради фотосессии.

• Елена Вайцеховская не оценила поступок Трусовой: «Термин «Украсть шоу» применительно к фигурному катанию ни разу не нов. Из последнего – финал женского одиночного катания в Пекине, когда Саша Трусова своим умопомрачительным прокатом с пятью четверными украла триумф чемпионки – Анны Щербаковой.

Сегодняшняя попытка увлечь зрителей в подтрибунку на анонсированную автограф-сессию (не знаю уж, кто именно надоумил на это Сашу) – лишнее подтверждение тому, что история если и повторяется, то второй раз исключительно в виде фарса .

Потому что той Саши с пятью четверными, той Саши, готовой биться с кем угодно, той Саши, заряженной на результат, уже почти год как нет. Очень хочется, чтобы она вернулась, но точно не с мерчем или собаками».

• Эта странная ситуация становится еще интереснее, если вспомнить об отношениях Трусовой и Первого канала.

Кратко: в ноябре на этапе Гран-при в Самаре Саша появилась без нашивки канала на форме, а в прямом эфире промелькнул диалог комментаторов Александра Гришина и Максима Транькова со словами «Трусова – все... для Первого канала».

Позже добавились подробности – от самого канала: отец спортсменки Вячеслав Трусов выдвинул Первому несколько требований. Например, не допускать к эфирам с участием Трусовой Алексея Ягудина и Татьяну Тарасову , на что Первый, разумеется, не пошел.

Кстати, на ЦСКА Арене в эти выходные пригодились оба: Тарасова комментировала соревнования вместе с Гришиным, а Ягудин брал интервью у команды Загитовой.

• Ради справедливости стоит уточнить: Трусова часто организует подобные встречи с фанатами на соревнованиях (правда, на тех, в которых участвует). К примеру, после этапов Гран-при России в Сочи и Самаре.

Но обычно они проходят у входа на арену (а не у трибун) и явно не во время чужих прокатов.

В тексте использованы фото журналиста Sport24 Константина Лесика и журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Кузнецова.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф